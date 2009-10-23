39-я Киевская «Молодость» стартует «страстью»

Учитывая моральный климат в государстве и активизацию работы Национальной комиссии по морали, нынешняя «Молодость» выглядит достаточно смело.

Чего стоят фильмы «Антихрист» Ларса фон Триера, вызывавший настоящий скандал в этом году в Каннах, черно-белый фильм австрийского режиссера Михаэля Ганеке «Белая лента» или «БесПорно» украинца Александра Шапиро?

Киевский международный кинофестиваль «Молодость» традиционно стартует премьерой. Это обязательно должен быть фильм, который еще не побывал в прокате. На сей раз – это лента «Коко Шанель и Игорь Стравинский» культового режиссера Яна Коунена, который лично представит картину в кинотеатре «Киев». «Ленту еще называют «История страсти», – говорит арт-директор фестиваля Андрей Халпахчи.

Но этот фильм посчастливится посмотреть немногим, ведь церемония открытия главного украинского кинофестиваля будет существенно отличаться от предыдущих лет. Причина тому – финансовый кризис, а значит сокращение бюджета. Вместо четырехтысячного Дворца «Украина» всех гостей будет встречать кинотеатр «Киев», с тремястами креслами в одном зале. «Но иногда формат интересно менять, – заметил господин Халпахчи. – Интересно сделать более камерную, более рабочую атмосферу открытия фестиваля». Но даже страшно представить, каким образом коридоры и залы кинотеатра вместят весь столичный «бомонд», вместе со всеми почетными гостями. Впрочем, возможно, теснота помещений максимально приблизит звезд к их сторонникам.

А именитых зарубежных гостей на «Молодости» будет немало. Начиная с Катрин Денев, женщины-царевны, по высказыванию российского актера Олега Меньшикова, и заканчивая американским суперменом восьмидесятых Жан Клодом Ван Даммом. Прибудет в Киев и внушительный «российский десант». Созвездие будет выглядеть так: Сергей Юрский, Чулпан Хаматова, Гоша Куценко. До сих пор определяется, ехать или нет Алексей Герман-младший. Также в это воскресенье на «красной дорожке» можно встретить Ольгу Куриленко, Барбару Брыльску, Евгения Чаплина, Греуара Колена, Сандрин Бланш, Тони Гатлифа. В течение фестивальной недели все эти небожители будут ходить по улицам нашей столицы.

«Перелет, проживание участников и гостей осуществляется за счет фестиваля, – говорят гостевые редакторы «Молодости». – Они будут жить в гостинице на березе Днепра, все, кроме Катрин Денев. Для нее забронирован номер в «Премьер Паласе». К счастью, в этом году с фестивалем активно сотрудничают посольства. Представители отдельных амбасад звонят и предлагают свою помощь». Например, Аргентинское посольство полностью взяло на себя расходы, касавшиеся режиссеров и актеров из Аргентины (в этом году на фестивале впервые будет представлена программа «Современное аргентинское кино»). «А вообще райдеры кинозвезд не особо капризные, справимся», – улыбаются ребята, которые два месяца вели переговоры по визитам знаменитостей.

Стоит напомнить, конкурсная программа фестиваля всегда состоит из трех категорий: студенческие фильмы, первые профессиональные короткометражки и первые игровые картины молодых режиссеров. География участников широкая – от Бразилии до Японии. Но что приятно, во всех трех номинациях представлены украинские работы. В категории «полнометражный фильм», например, главный приз будет оспаривать лента «Отторжение» Владимира Лерта. В ленте главную роль сыграл известный музыкант и театральный актер (играет в харьковском театре «19») Сергей Бабкин. А еще в картине задействован «великий и ужасный» Богдан Ступка. Фильм снят на частные средства.

«Примером смелого молодого кино» назвал конкурсную работу Павла Бардина «Россия-88» программный директор фестиваля Денис Никитенко. «Это одна из конкурсных российских картин, ее демонстрировали на нынешнем «Берлинале», но к прокату в России фильм запрещен из идеологических соображений», – отметил он. Это псевдодокументальный фильм-драма, повествующий о молодежной субкультуре скинхедов. Как утверждают авторы фильма, сюжет вымышленный, но основан на фактах реальной современной российской жизни. В картине использовалась оригинальная нацистская музыка, одежду для фильма покупали в реальных московских магазинах, а герои разговаривают фразами из переписки двух нацдеятелей, электронную почту которых взломала хакерская команда антифашистов. Некоторые кадры поставлены в «оригинале», из видео, которое существует и сегодня в «Youtube».

«В целом конкурсная программа представит работы режиссеров тридцати стран, – говорит Денис Никитенко. – Тематика конкурсной программы, по крайней мере ее полного метра, сфокусирована на социальных проблемах. То есть на проблемах человека, затерянного в социуме, растворяющегося в обстоятельствах, его окружающих, находящегося в постоянной борьбе за место в этой реальности».

Внеконкурсная программа нынешнего фестиваля, кроме традиционных, представит новые мероприятия. Например, новой является программа «Восточный экспресс», в рамках которой будут показаны лучшие фильмы из Центральной и Восточной Европы, в частности «Книга мастеров» Вадима Соколовского и «БесПорно» Александра Шапиро. Также будут представлены программы: «Права человека», «Арт лайф» (документальные фильмы о выдающихся художниках), «Работники в кино» (пять кинофильмов на заробитчанскую тематику), «Современное аргентинское кино», а также «Израильское кино». Среди традиционных программ киноманов ждут «Фестиваль фестивалей» – самые интересные фильмы-участники международных кинофестивалей, «Французское кино сегодня», где будет, в частности, показана новая работа Франсуа Озона, «Немецкий бульвар», «Новое российское кино».

Кстати, наши северные соседи не дают нам шанса догнать их в плане кинопроизводства. В 2009 году в России вышло множество интересных, достойных внимания, фильмов. На киевском фестивале, в рамках российской программы, покажут фильм «Царь» Павла Лунгина, в котором Ивана Грозного сыграл Петр Мамонов, и свою последнюю роль – Олег Янковский. Также можно посмотреть ленту, которая принимала участие в нынешнем фестивале в Венеции «Короткое замыкание». Ее представит продюсер Сабина Еремеева. Фильм состоит из пяти новелл, снятых молодыми российскими режиссерами: Алексеем Германом-младшим, Кириллом Серебрянниковым, Иваном Вирипаевым, Борисом Хлебниковым, Петром Бусловым. Также в рамках программы покажут фильм Вирипаева «Кислород» и «Чудо» Александра Прошкина. Программа фильмов на гей лесби тематику «Солнечная зайка» для «Молодости» тоже уже стала традиционной.

Ретроспективы в этом году на фестивале будут такими: фильмы Андрея Хржановского, «Ретроспектива Жака Тати», фильмы при участии Катрин Денев, а также программа «Длинные ночи короткого метра: Швеция» и «Ночь немецкого короткого метра».

И конечно, отдельно следует вспомнить о «Панораме украинского кино 2008-2009». Ежегодно на «Молодости» демонстрируется многое из того, что сняли отечественные художники в течение прошлого года. Следовательно, двадцать короткометражных фильмов, снятых за последний год украинскими режиссерами, будет судить жюри в составе Татьяны Гнедаш, Алексея Першко и Владимира Войтенко.

«Фестиваль «Молодость» по большей части старается сделать не только допремьерные показы, но и показать фильмы, которые наверняка не попадут в прокат, – говорит координатор программ Анна Тихонова. – На протяжении года отслеживаются кино-события на международных фестивалях, пересматривается множество каталогов, чтобы отобрать картины для «Молодости». Для внеконкурсной программы могут быть отобраны фильмы трехлетней давности, а что касается конкурса, то здесь только свежайшее».

Традиционно, главной наградой фестиваля является статуэтка «Скифский олень» и 10 тысяч долларов. Призы за лучшие студенческий, короткометражный и полнометражный фильмы составляют по две с половиной тысячи долларов. Также ежегодно на фестивале вручается приз имени Ива Монтана лучшему молодому актеру, или актрисе – одна тысяча евро.

Завершит киномарафон наилучший фильм 2009 года в Германии – «Джон Рабе». Режиссер ленты Флориан Галенбергер также обещал приехать в Киев на закрытие кинофестиваля «Молодость».