Жертвы тихой охоты

За последние недели число жертв грибных отравлений перевалило за две сотни. 26 человек умерло.

Эти цифры велики даже несмотря на то, что грибники считают этот год неурожайным.

По информации Минздрава, 57% украинцев систематически употребляют лесные грибы. Многие при этом знают о том, что рискуют здоровьем. Но это не повод отказываться от «лесного мяса».

Опасно, зато бесплатно!

Пенсионеры Селивановы – грибники со стажем. Они часто баловали семью и друзей грибными яствами, но лишь недавно осознали, что грибы для них – еще и хорошее подспорье. «Откроешь баночку к картошке – и ужин на столе, – говорит Виктор Петрович. – Из сушеных суп варим. Слава Богу, пока живы-здоровы». А супруга его добавляет: «Можно отравиться рыбой с рынка, йогуртом из супермаркета, чем угодно. Но ведь мы не отказываемся от этих продуктов. А грибы сами собирали, перемывали, готовили. Себе я привыкла доверять».

Все знают, что среднестатистическому украинцу сегодня живется непросто, в лучшем случае около 70% доходов уходит на еду. А рацион при этом богатым не назовешь: картофель, макароны, огурцы с помидорами, курица, недорогая колбаса, изредка – мясо. Ни о каком полноценном питании речь даже не идет. Поэтому, наверное, не стоит удивляться, что дикорастущие грибы стали возможностью разнообразить меню. Да еще и дешевой, если не совершенно бесплатной.

Кстати, на Сумщине местное население настолько активно взялось за сбор грибов, что на областном уровне пришлось его ограничить. Дело в том, что продажа лесных даров – для многих еще и неплохой способ пополнить скудный бюджет. Против варварского обирания леса выступили областные депутаты, так что отныне каждый житель региона бесплатно сможет собрать только 30 килограмм грибов за сутки. Считаются не только съедобные, но и условно съедобные.

Полезный гриб?

О пользе грибов мы слышим, пожалуй, так же часто, как и о том, что они накапливают токсины. Но все же микологи утверждают, что грибы не зря считают «лесным мясом». И все благодаря высокому содержанию белков. Еще там есть жиры, углеводы, витамины и минеральные соли. Грибы с успехом можно было бы называть и «лесной рыбой» – они содержат фосфор. А еще это источник лецитина – вещества, которое препятствует отложению холестерина. Хотя при этом в состав грибов входят растительные волокна, а они плохо перевариваются. В итоге наиболее ценный компонент гриба – белок – усваивается намного хуже, чем из мяса. К тому же полезными грибы могут быть, если их собрать в «правильном» месте.

Итак, грибы бывают съедобные, условно съедобные, несъедобные и ядовитые. Олег Марущенко, который собирает грибы уже 50 лет, рассказывает, что порой отличить одни от других довольно сложно: «Грибы умеют водить за нос. Иногда несъедобный, а то и ядовитый гриб, «притворяется» съедобным. Сколько на моей памяти было случаев, когда травились лжеопятами, лжелисичками. Даже белые иногда маскируются! В Украине растет около 200 видов съедобных грибов, лично я собирал где-то 30. Чтобы чувствовать себя в безопасности, о грибах надо знать разные тонкости. Конечно, знания приходят с опытом, потому начинающий грибник должен быть очень осторожен. Еще важно обращать внимание на места «охоты». Подальше от дороги, предприятий, загрязненных зон». Грибник вспоминает, как он однажды отравился грибами – срезал несколько перезрелых. К счастью, тогда обошлось без серьезных последствий, но науку запомнил на всю жизнь. С того времени берет лишь те, в съедобности которых уверен. И со своим здоровьем не экспериментирует.

Надо так же говорить, что сегодня не каждый сможет отличить съедобный опенок от его несъедобного двойника, а бледную поганку от сыроежки или зеленушки. Наши предки методом проб и ошибок (ценою которых нередко была жизнь) определяли, какие грибы есть можно, а какие лучше обойти стороной. Но, видимо, не настолько сильны традиции. Так же истинную культуру собирания грибов знают далеко не все.

Главная загадка в том, что все чаще съедобные грибы становятся причиной отравлений. Начали даже поговаривать о грибах-мутантах. Правда, Владислав Сластин, заведующий отделением гигиены питания Украинского научно-исследовательского института питания, говорит, что все не так критично. «Грибы, как и люди, меняются, – утверждает он. – Ухудшается экологическая ситуация, «загрязняются» и грибы. Они очень любят воду и активно впитывают все вещества, которые есть в почве, воде, воздухе – как хорошие, так и плохие. Грибы накапливают также радиоактивные элементы и тяжелые металлы. Чем большего гриб размера – тем больше веществ он аккумулировал. Но говоря о токсичности грибов, надо помнить, что вообще-то плохая экология негативно влияет на любые овощи и фрукты». Впрочем, нельзя забывать и о Чернобыльской катастрофе, из-за которой образовались так называемые радиоактивные пятна. В подобных местах собирать грибочки не стоит.

Алла Николайчук, врач-токсиколог считает, что в этом отношении грибы – мина замедленного действия: «Иногда они становятся причиной хронических отравлений. Сначала все нормально, человек может весь сезон собирать грибы, кушать их, но потом почувствует себя плохо и оказывается в больнице. Тяжелые металлы и радионуклиды, накопленные в грибах, действуют на печень, почки», – говорит эксперт.

Грибная география

При такой славе неудивительно, что в некоторых странах собирать грибы вообще запрещено – от греха подальше! Такой запрет действует, к примеру, в Голландии. Там на грибы ходят только смотреть – специально организовывают даже экскурсии. Практически не собирают грибы во Франции и Англии, Италии, африканских странах, в Южной Америке. В той же Франции никто не рискнет попробовать опят или сыроежек. А в Англии почти все грибы считают поганками, признают лишь шампиньоны, трюфели и еще несколько видов. Попробуйте итальянца угостить маслятами – наверняка, откажется. В Швейцарии даже белому грибу приписывают свойства поганки. В то же время не прав тот, кто считает, что грибы привыкли собирать разве что в России, Украине да Белоруссии. Охотно делают это в Польше, Румынии, Чехии, даже в Канаде.

Надо сказать, что и в Украине есть места, где грибы собирать не рекомендуется. Связано это как с последствиями ЧАЭС, так и с развитием промышленности. Так что не рискуйте идти за грибами в областях, где экология хромает. Опасно заниматься тихой охотой в Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Ровенской областях, на севере Волынской и Житомирской. Самый богатый и благоприятный для сбора грибов регион – Западная Украина, в особенности Карпаты. Относительно грибное место – граница Харьковской, Донецкой и Луганской областей. В Полесье грибов почти столько же, как в Карпатах. Но более-менее чистыми считаются только восточные и западные его части.

Однако посмотрим правде в глаза – кто изучает карты радиоактивных загрязнений, собираясь в поход за грибами, кто просит проверить грибы в лабораториях на содержание в них того же цезия перед тем, как приготовить вкусное жаркое? Единицы. Поэтому причина отравлений не в коварстве грибов, а в человеческой невнимательности, жадности и глупости.

Чаще всего травятся бледной поганкой, путая ее с сыроежками. А ведь маленькая часть одной шляпки этого гриба может убить целую семью! «Именно убить, - настаивает врач-токсиколог Алла Николайчук, – ведь в большинстве случаев отравление поганкой приводит к смерти. Этот гриб содержит ядовитое белковое вещество, разрушающее эритроциты (клетки крови). Из-за этого в организме происходят необратимые изменения».

Недетская еда

Ежегодно в числе жертв грибов есть дети. В прошлом году отравилось 33 маленьких украинца, в этом – 26, и в их числе были даже годовалые ребятишки! И это в то время, как детям вообще есть любые грибы, даже шампиньоны, не рекомендуется. Педиатры предупреждают родителей о том, что грибы – пища тяжелая для переваривания, поэтому ребенок может заболеть, отведав даже съедобных грибочков. Так и случилось с 10-летним Ромой. Вместе с родителями он поужинал жареными маслятами с картошкой. На следующий день не пошел в школу – боли в животе, общая слабость, тошнота. Двое суток ребенок болел дома, потом на скорой увезли в инфекционку. А там – промывание желудка, капельницы, строгая диета и другие сопутствующие прелести. И это еще благополучный исход, могло быть все намного хуже.

По мнению педиатров, детям до 5-7 лет не стоит грибы даже пробовать. Ни пирожков с грибной начинкой, ни жульенов, ни пиццы. Педиатр Оксана Горбань считает, что безопаснее не давать этот продукт до 12-летнего возраста. «Никто не спорит с тем, что в грибах есть полезные вещества, – говорит врач. – Но они спрятаны за оболочкой, которая напоминает по составу хитин. Именно из хитина состоит, к примеру, панцирь раков! А теперь представьте, как детский организм пытается справиться с такой нагрузкой. Ему это не под силу, потому что у детей нет достаточного количества ферментов. Потому и считаются грибы тяжелой пищей. А все питательные вещества, которые есть в грибах, ребенок без проблем получит из других источников – белок из мяса или бобовых, клетчатки достаточно в овощах».

Конечно, от собирания грибов тяжело отказаться, хоть многие и осознают, что рискуют. Ведь отравления грибами характеризуются сложной клиникой и высокой смертностью – от 15% до 30%. Здоровью угрожают не только ядовитые или несъедобные грибы. Те же белые, подберезовики, польские и маслята таят в себе опасность, если их съели на голодный желудок, в случае, если они старые или испорченные. Неправильно приготовленные условно съедобные грибы тоже могут уложить на больничную койку. Такие отравления наиболее опасны для пожилых людей и тех, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта. Так что анекдоты о зяте, который угощал грибами свою тещу, можно отнести скорее к черному юмору – это ведь действительно возможность отправить пожилую даму на тот свет.

Впрочем, сохранить здоровье не так уж и сложно – достаточно придерживаться правил собирания и употребления грибов в пищу. А они продиктованы логикой и здравым смыслом. Тем более Министерство здравохранения постаралось и составило специальную памятку – заповеди грибника. Там написано: не собирайте незнакомые, старые или очень молодые грибы, обходите стороной грибные места около шоссе, дорог, предприятий, экологически неблагоприятные районы, внимательно переберите грибы, правильно приготовьте их, не покупайте дары леса с рук и так далее. Ну и, конечно же, при первых признаках отравления: тошнота, боли в животе, усиленное потоотделение, судороги, снижение давления – звоните 103.