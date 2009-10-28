Система высшего образования: перезагрузка

Отечественное Министерство образования и науки в последнее время снискало репутацию активного реформатора.

То вводит независимое тестирование, то двенадцать классов в школе. А в соответствующем проекте закона изменений к Закону Украины «О высшем образовании» мы находим еще несколько новшеств.

К примеру, планируется изъять из структуры высшего образования образовательно-квалификационный уровень «Специалист» и перейти на двухуровневую структуру – бакалавр-магистр. Также есть предложения ввести образовательно-научный уровень «Доктор философии» (кандидат наук) и ученое звание адъюнкта (старший научный сотрудник), переименовать техникумы в колледжи, изменить срок обучения магистров на основе бакалаврата с одного на полтора-два года.

Напомним, что, согласно действующему закону «О высшем образовании» от 17 января 2002 года, существуют следующие образовательно-квалификационные уровни высшего образования: бакалавр, специалист и магистр. Бакалавр – уровень высшего образования человека, получающего базовое высшее образование, а также фундаментальные и специальные навыки. Специалист – уровень образования человека, получившего полное высшее образование и имеющего право занимать первые должности «в определенном виде экономической деятельности». Магистр – человек, который получил полное высшее образование. Этот уровень позволяет занимать не только высшие должности в компаниях, но и вести научную деятельность. Теперь все должно измениться. Например, бакалавры также смогут быть топ-менеджерами. А их подготовкой смогут заниматься не только вузы, но и колледжи.

Такой стремительный переход на двухуровневую систему высшего образования обусловлен тем, что, в соответствии с Болонской декларацией, в 2010 году высшее образование Украины должно быть полностью адаптировано к требованиям и принципам Болонского процесса.

Все эти изменения на первый взгляд кажутся нужными и правильными, ведь, например, из-за существования в вузах такого образовательно квалификационного уровня, как «Специалист», бакалавр, сейчас считается неполноценным выпускником, поэтому и должен идти учиться на магистра. Ведь бакалавр в ошибочном представлении украинцев – это неполное высшее образование, а украинцы не привыкли быть неполными.

Однако в некоторых вузах уже несколько лет не выпускают специалистов - только магистров. Вот поэтому многие бакалавры и «штурмуют» магистратуру. Из-за этого в стране ежегодно пополняются ряды магистров, при этом качество такой «магистратуры» оставляет желать лучшего. О несостоятельности этой «системы» давно говорят и преподаватели, и студенты, и Министерство образования и науки.

Будем откровенны: уровень знаний выпускника-магистра за рубежом гораздо выше уровня нашего магистра, поскольку вместо одного или двух лет там магистры учатся три-четыре года. По словам ведущего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) НАН Украины и доцента кафедры международной экономики и бизнеса Национального авиационного университета Елены Борзенко, и Украина должна была бы таким образом реформировать собственную систему образования. «Это правильнее, чем было, но не стоит забывать, что приближение к Болонскому процессу в Украине будет продолжаться еще не менее десяти лет, – говорит эксперт. – Уровень магистерского диплома за границей приравнивается к работе нашего кандидата наук, а уровень наших магистров значительно ниже. То, что бакалавр станет полноценным образованием, – это хорошо, но научный уровень наших бакалавров также ниже уровня бакалавров Италии, Франции и т.д. Конечно, со временем планка будет повышаться, но то, что теперь останутся только бакалавр и магистр – это правильный шаг вперед».

Среди положительных моментов, которые ожидают нас в случае отказа от специалиста, следует отметить и то, что многим студентам, которые проучились четыре года и не собираются продолжать учебу, можно будет вздохнуть с облегчением, ведь теперь они получат диплом о полном высшем образовании.

Есть и другая сторона реформы. Интересно, где будут работать все эти выпускники-бакалавры и что делать тем, у кого уже есть диплом специалиста?

«Как известно, сейчас в нашем законодательстве бакалавр является неполноценным выпускником и все выпускники-бакалавры должны идти учиться дальше на магистра или специалиста, – говорит директор департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Ярослав Болюбаш. – Поэтому новая реформа предполагает исключение из системы специалиста, а диплом бакалавра станет дипломом о полном высшем образовании. Конечно, нужно время, чтобы найти в экономике страны место для бакалавра. А все те, кто выпустился и имеет диплом специалиста, смогут обменять его на диплом магистра». Оказывается, все так просто – в одночасье вчерашние специалисты могут превратиться в магистров...

К тому же не для не кого не секрет, что в Украине вузов чересчур много – ни в одной европейской стране столько университетов нет. По мнению Ярослава Болюбаша, нужно их число значительно сокращать. «Например, в Испании 42 миллиона населения и 50 высших учебных заведений. А у нас 350 университетов, институтов и академий, и из них 236 – государственных! Хотя для нашей страны достаточно было бы сотни». Именно поэтому в планах Министерства образования Украины до 2013 года сократить количество высших учебных заведений на 33%. Тогда и магистров, и бакалавров станет меньше, а следовательно, их будет легче трудоустроить.

Но исключение «специалистов» – это лишь одна из реформ. Власть имущие прежде всего стремятся обновить Национальную академию наук, которая уже много лет не живет, а прозябает. Современная украинская наука держится на энтузиазме тех, для кого вопрос денег не приоритетен, кого научные открытия интересуют больше, чем зеленые банкноты. По словам почетного президента Национального университета «Киево-Могилянская академия» Вячеслава Брюховецкого, Академия наук – лишнее звено. «Все идет к тому, что наука будет твориться в университетах», – говорит он. Новая реформа стремится превратить вузы в центры образования и науки, настаивая на том, что наука должна твориться именно в их стенах. «Доцент и профессор – это те люди, которые должны фундаментально заниматься наукой», – считает господин Болюбаш.

Таким образом выходит, что на каждой кафедре, где работают приблизительно пять-шесть преподавателей, должна фонтанировать научная деятельность. А кто же тогда лекции будет читать студентам? Реформировать нужно сам подход к научной деятельности, к кафедре, к учебному процессу и т.п. Чтобы заниматься наукой, профессор или доцент должен читать три лекции в неделю, а не десять. Все это нужно учитывать, менять и приводить в порядок. И не одна реформа еще понадобится нашей системе, да и в данный новый закон будет внесено множество поправок. Главное, чтобы каждый шаг вперед не стал причиной десяти шагов назад.

Сейчас весьма уместны слова Ярослава Болюбаша: «В каждом государстве есть своя наработанная система образования, свои традиции. Поэтому наша задача – это сохранить традиции, обновив их, внести некоторые изменения». Нам ужасно хочется «как у них», при этом все хорошее, что есть у нас, отходит на второй план. «Это не новый подход к реорганизации Академии наук, – говорит ведущий научный сотрудник ИМЭМО НАН Украины Елена Борзенко, – во многих странах уже давно работают научно-исследовательские институты при университетах. Но я считаю, что традиции славянской научной деятельности нуждаются в таком институте, как Академия наук. Вот, например, в некоторых азиатских странах, в частности в Киргизии, Академию наук перевели в статус общественной организации, но это вынуждает научных работников самим искать средства на науку. На мой взгляд, об этом все-таки должно заботиться государство».

Принесет ли новая реформа какие-то дивиденды студентам - выяснится со временем. К тому же Верховная Рада пока что не голосовала за соответствующий законопроект с дополнениями к закону «О высшем образовании». Но главное, чтобы все заработало так, как было задумано в головах создателей закона, а не так, как у нас умеют, и чтобы все эти реформы не стали еще одной костью в горле всех причастных к образовательно-научной сфере.

