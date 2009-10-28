Неизвестный вирус убивает украинцев?

В Украине паника: во Львовской и Тернопольской областях от неизвестного штамма вируса гриппа умирают физически крепкие, ранее не имевшие проблем со здоровьем, люди.

Врачи в один голос заявляют: смерти не связаны со свиным гриппом.

Люди в белых халатах объясняют все осложнениями и высокой токсичностью нового вируса гриппа, продолжая ставить диагноз ОРВИ. Для выяснения ситуации в Тернополь уже направлена комиссия Минздрава.

Преждевременная эпидемия

По прогнозам Министерства здравоохранения Украины эпидемия гриппа должна была начаться в середине-конце ноября. Так говорил первый замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Александр Биловол. По мнению специалистов, основные причины такого раннего визита гриппа в Украину – погодные условия и, уже успевшая разыграться в Европе, эпидемия.

Пока же, согласно последним данным Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций, на 43-й неделе года, во всех десяти контрольных городах показатели заболевания гриппом находятся на неэпидемиологичном уровне. Кажется, что при подведении грипповых итогов статисты не учли нынешнюю ситуацию во Львове и Тернополе. Сейчас показатели заболеваемости там превысили десять тысяч человек. Зафиксированы также смертельные случаи.

По предварительным данным, в Тернопольской области от неизвестного штамма гриппа умерло семь человек. Люди сгорели буквально за несколько дней: температура и недомогание сменялись пневмонией, которая и стала причиной смерти. Чтобы узнать истинную причину летальных исходов, украинские медики обратились в лабораторию Лондона. Ту самую, где до этого были подтверждены два случая свиного гриппа в Украине. По словам Богдана Оныськива, начальника главного управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации, результаты огласят только через полторы недели. От более детальных комментариев специалист отказывается.

Также были зафиксированы три смертельных случая в Дрогобыче Львовской области. Но и там главврач СЭС города Дрогобыч Оксана Гривня официально опровергает информацию о том, что причиной смерти оказался грипп. «В Дрогобыче умер лишь один человек – одиннадцатилетний ребенок, остальные два – в области, – говорит специалист. – Причиной стало осложнение пневмонии».

Не миновал грипп и Ивано-Франковскую область. По словам замглавврача центральной клинической больницы Ивано-Франковска Александра Мудрого, с пятнадцатого октября в городе наблюдается резкое повышение заболеваемости ОРВИ. Было зарегистрировано 3207 случаев против 1024 за предыдущую неделю. 60% больных – дети.

Сложности добавляют и симптомы новой болезни. Врачи говорят, что это вполне может быть обычное ОРВИ, но атипичного проявления, поскольку при прослушивании нет шумов в легких. Люди чувствуют обычную при ОРВИ общую слабость, повышение температуры. И только благодаря рентгеновскому снимку становится ясно, что это пневмония. Сегодня министр здравоохранения Василий Князевич заявил: «Люди в Тернополе болеют вирусной пневмонией. Экспресс-диагностика на предмет заболевания калифорнийским гриппом A/H1N1, не подтверждается».

Точные данные заболеваемости в Тернополе и области пока отсутствуют. Официальные источники конкретную информацию пока дать отказываются, поскольку ситуация меняется с каждым днем.

Сами жители города Тернополь связывают вспышку гриппа с... мусором, который длительное время не убирался с улиц города, пока в нем не начали появляться паразиты. Тернопольчане в панике и из-за неизвестности болезни, и из-за бессилия обычных жаропонижающих и противовирусных препаратов. Не намного лучше обстоят дела и в Дрогобыче: в рентгенкабинеты стоят огромные очереди, чтобы пройти диагностику. Больные даже едут во Львов.

Известно, что в Тернополь была направлена министерская комиссия, основной задачей которой является расследование смертельных случаев. Официальный сайт горадминистрации Тернополя опубликовал мнение специалистов касательно проблемы ранней эпидемии гриппа в городе. Причинами заболевания людей гриппом и ОРВИ может быть резкое похолодание и колебание температур за неделю до начала отопительного сезона, а также то, что за последние пять-семь лет в области не регистрировалась эпидемия ОРВИ. Появляются новые штаммы вируса, от которого население не имеет иммунологической защиты. А вот информация о свином гриппе пока опровергается, хотя Алла Мироненко, завлабораторией гриппа НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней, определила симптомы заболевания в Тернополе и свиного гриппа как схожие.

Руководитель Киевского центра клинической иммунологии Олег Назар ситуацию со смертельными случаями в Тернополе прокомментировал следующим образом: «Говорить о свином гриппе рано, ведь еще неизвестны результаты лабораторных исследований. Вообще же медики называют три причины летальных исходов жителей Тернополя. Первая – обострение всех хронических болезней. Вторая – высокая токсичность гриппа. И, наконец, третья – осложнения после заболевания, когда вирус гриппа поражает сердечную мышцу и формируется миокардит».

Ситуация осложняется еще и состоянием лабораторных исследований в Украине. Дело в том, что наши лаборатории не оснащены всем необходимым для достоверных исследований, поэтому валидность результатов можно подвергать большому сомнению.

Свиной ли грипп?

К счастью, Украину миновали масштабы больных свиным гриппом соседей. Но радоваться пока рано, по словам директора Украинского центра гриппа Александра Гриневича, сегодня в Украине официально зафиксировано лишь два случая этого заболевания: «Но, кроме «Брисбена» (два подтипа группы А и один - группы В) ближе к концу года ожидается появление и свиного гриппа».

Но украинская граница не может быть на замке. Поэтому во всех аэропортах государства усилена санитарная безопасность, оборудованы изоляторы, проводятся инструктажи, как вести себя членам экипажа, если в самолете окажется пассажир с симптомами инфицирования свиным гриппом.

Говорят у нас и об усовершенствовании лабораторий. По словам Олега Назара, недавно велись разговоры о том, что из бюджета было выделено пять миллионов гривен на их оснащение. Но пока это только разговоры. Вообще, в каждом регионе должна быть больница или центр, который могла бы заниматься вопросами свиного гриппа, а также иметь в наличии профилактические препараты. При подозрении на свиной грипп больной должен быть доставлен в подобный центр, где медики и вынесли бы вердикт. Каждый врач должен чётко понимать, в каких случаях брать пробы на A/H1N1 и куда их направлять.

Симптомы свиного гриппа и гриппа классического схожи, за исключением одного: у заболевших свиным гриппом фиксируются проблемы с желудком, тошнота и диарея. У людей здоровых, с нормальным иммунитетом, заболевание протекает легко. У группы риска - людей с иммунодефицитом, диабетом, астмой, ожирением, а также тех, кто плохо питается или имеет сопутствующие заболевания, свиной грипп проявится в более тяжелой форме и может привести к летальному исходу. К группе риска стоит относить беременных женщин. У них вирус свиного гриппа поражает нижние отделы дыхательного тракта и как одно из осложнений вызывает пневмонию.

Осложнения – прогнозируемы

В условиях «тернопольской паники» люди забыли, что вследствие заболевания гриппом могут возникнуть опасные осложнения. Поэтому легкомыслие по отношению к своему здоровью можно определить как еще одну причину распространения любого вируса гриппа. Если в семье заболевает кто-то один, значит, в скором времени переболеют и все родственники. Чаще всего, вызывают врачей к детям, взрослые стараются переболеть «на ногах», что само по себе смертельно опасно. Также не секрет, что некоторые участковые терапевты сознательно диагностируют простуду, даже если есть типичные признаки гриппа (резкое повышение температуры, сильная интоксикация (тошнота, рвота), значительная ломота в мышцах). В результате люди с диагнозом ОРВИ лечатся дома по старинке и не пытаются установить тип возбудителя заболевания.

Специалисты настоятельно рекомендуют обращаться к врачам при первых же признаках заболевания. Чтобы уберечься от заболевания, перед выходом из дома смазывать слизистую носа оксолиновой мазью, как можно чаще мыть руки и промывать нос мыльным раствором. Можно также сделать прививку, правда, пока только от обычного гриппа (цена – 130-150 гривен).

«Чем быстрее установлен диагноз, чем раньше начато лечение, тем больше шансов избежать осложнений, – говорит иммунолог Олег Назар. – При гриппе они вообще тяжелые. А вирус А/H1N1 без лечения чаще всего приводит к воспалению легких. В Киеве специализированную помощь для таких больных должна оказывать больница №9. Здесь выделены палаты для профильной госпитализации, разработан алгоритм быстрой помощи. Доставить сюда больного может «скорая помощь» или же направлять терапевт. Чтобы сократить время, сразу же проверят, грипп ли у пациента вообще. Если да, начнут общее противогриппозное лечение. А параллельно будут выяснять – какой именно у больного штамм вируса».

Что касается вакцины от пандемического гриппа, то таковой в Украине пока нет. Но ею обещают обеспечить к началу волны заболеваемости, которую, напомним, эпидемиологи прогнозируют на конец ноября. Сейчас несколько разновидностей препарата проходят клинические испытания и регистрационные формальности.



А чтобы никто не расслаблялся, европейские ученые напоминают, что вирус гриппа мутирует постоянно. И поэтому надо быть готовыми, что уже скоро может появиться сравнительно новый штамм гриппа – конный, который уже успел получить официальное название – «Хендра».