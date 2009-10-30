Украина начинает борьбу со свиным гриппом (выступление Тимошенко)

Ми розпочинаємо спеціальне позачергове засідання Уряду одночасно з проведенням Державної надзвичайної протиепідемічної комісії. Саме такий формат нашого засідання передбачає відпрацювання всіх необхідних заходів, які сьогодні потрібно здійснювати в країні для того, щоб утримувати ситуацію в контрольованому режимі.

Причина скликання спільного засідання спеціальної комісії протиепідемічної і Уряду в тому, що лабораторним засобом встановлено в Україні наявність випадків «каліфорнійського грипу». І безумовно, країна, влада сьогодні мусять діяти абсолютно чітко, консолідовано і ефективно.

Саме тому я хочу повідомити, що в трьох областях – Львівська, Івано-Франківська і Тернопільська – нашою сьогоднішньою спільною командою Уряду і спеціальної комісії в визнається такий стан, що досяг епідемічного порогу.

Друге. Є сусідні області, які межують і які також сьогодні мають випадки спалахів такого захворювання. Це – Закарпатська область, Чернівецька, Рівненська, Волинська, Хмельницька і Вінницька. В усіх цих 9-ти областях вводиться карантин.

Крім того, Уряд на засіданні приймає рішення про те, що з сьогоднішнього дня всі без виключення навчальні заклади (державні, приватні всіх рівнів) переводяться на 3-тижневі канікули. 3 тижні – це перший термін, який встановлений для таких канікул.

Ми будемо приймати рішення про скасування всіх масових заходів, концертів, кіносеансів, будь-яких інших зібрань людей на період на 3 тижні.

Також будемо запроваджувати спеціальні режими, які обмежуватимуть пересування людей з області в область без будь-якої необхідної потреби.

Я хотіла б зараз повідомити, що коли у світі тільки розпочалися випадки «каліфорнійського грипу», в той час, коли кожна країна робила відповідні заходи, Уряд України також зробив всі необхідні відповідні кроки. В першу чергу, в Україні були в необхідній кількості закуплені всі швидкі тести для з’ясування, яка хвороба у людей, якщо вони відчувають певні симптоми, і такі тести зараз розвозяться в усі лікарні.

Ми в той час, коли виділяли фінансові ресурси з резервного фонду, закупили достатню кількість медичних масок, які дозволяють захистити людину, і зі вчорашнього дня почалося розвезення в необхідній кількості цих медичних масок всіма регіонами України.

В той час, коли тільки почалися перші випадки у світі виявлення «каліфорнійського грипу», Україна, виділивши гроші з резервного фонду, закупила в необхідній кількості ті медикаменти, в тому числі і профілактичні, і лікувальні, які повністю сьогодні можуть справлятися з цією хворобою. Прийнято рішення, і вже зі вчорашнього дня всі ці медикаменти, в тому числі профілактичні засоби розвозяться в усі лікарні України.

Крім того, в кожній без виключення області є необхідні лабораторії і необхідна система встановлення правильних діагнозів. Все це буде знаходитися під контролем нашої надзвичайної комісії і Міністерства охорони здоров’я.

Я також хотіла б зараз повідомити, що на всіх каналах телебачення, радіо, в усіх друкованих ЗМІ з сьогоднішнього дня будуть офіційно постійно повідомлятися симптоми цього захворювання і єдине, що мусить зробити людина – невідкладно, коли є перші прояви схожих симптомів на гострі респіраторні захворювання, терміново звертатися до лікарів. Невідкладно, тому що ця хвороба стає загрозливою тільки в той момент, коли людина довго не звертається до лікаря і ця хвороба переходить в запущений стан.

Саме тому я просила б, щоб перше, що робила кожна людина – це звертатися до лікаря. А наше завдання: забезпечити всіма ліками, які потрібні, кожен лікарняний заклад в Україні. На період спеціального стану ми будемо підпорядковувати МОЗ всі без виключення медичні заклади, незалежно від форми власності. Всі вони будуть знаходитися в єдиній вертикалі підпорядкування.

Я також хочу повідомити, що Уряд сьогодні на своєму засіданні виділяє додатково 0,5 млрд. грн. для того, щоб продовжувати закупівлю усіх необхідних ліків в достатній кількості, медичних масок, апаратів штучного дихання і багато інших необхідних речей, які мусить мати країна для того, щоб боротися з такими проявами епідемії.

Я також хотіла би, щоб сьогодні ми з вами чітко з’ясували всі питання, які пов’язані з перетином кордонів, щоб ми з вами з’ясували всі наші дії, які дадуть можливість нам проконтролювати пересування людей між областями і зробити так, щоб ці пересування були під контролем і відбувалися тільки в особливих випадках.

З сьогоднішнього дня також під контроль беруться всі аптеки країни. На нашому сьогоднішньому засіданні для кожної аптеки буде встановлено мінімальний пакет, який мусить бути у них в наявності, що міститиме необхідні ліки та медичні маски.

Крім того, в аптеках ми будемо контролювати не тільки наявність цих пакетів, спеціальних, необхідних, а ще і ціни, які мусять залишитися на рівні тих, які були тиждень тому.

Якщо в якійсь аптеці не буде необхідного набору ліків, захисних засобів, а крім того, і профілактичних засобів, якщо буде хоча б на одну копійку збільшена вартість, у таких аптек будуть забиратися ліцензії. Причому невідкладно.

Я хочу попередити власників аптек усієї країні, що ми з сьогоднішнього дня започатковуємо на всій території України цілодобовий контроль за виконанням цих головних аспектів роботи аптек в цей непростий період часу, коли ми хочемо запобігти будь-якому розповсюдження такого захворювання в країні.

Шановні колеги, сьогодні я думаю, всі заходи, які будуть прийняті Урядом разом з Державною спеціальною надзвичайною протиепідемічною комісією, всі ці заходи дадуть можливість запобігти розповсюдженню цієї хвороби, захистять людей, захистять їх здоров’я.

Цілодобово ця ситуація буде знаходиться під моїм особистим контролем. Цілодобово буде працювати спеціальна комісія.

Зразу після проведення нашого спільного засідання урядова делегація на чолі зі мною виїжджає до Тернопільської області для того, щоб на місці разом з фахівцями, які разом зі мною виїдуть до області, провести оцінку ситуації, розібратись з конкретними організаційними заходами, які в цій області і в усіх сусідніх областях відбуваються, відпрацювати разом з головами ОДА і всіма командами областей першочергові невідкладні заходи, проконтролювати, щоб всі наші рішення втілювались у життя. Власне це і є логіка дій.

Сьогодні на засіданні РНБО буде присутній керівник Державної надзвичайної протиепідеміологічної та протиепізоотичної комісії Олександр Турчинов, я з частиною фахівців відбуваю до Тернопільської області, щоб там по суті керувати ситуацією на місці.