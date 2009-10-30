Свиной грипп пошел по Украине

Тем временем министр здравоохранения Василий Князевич сегодня сообщил, что в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского сделан анализ отобранных ранее 22 образцов материалов у больных из Тернополя, и в 11 случаях подтвержден грипп типа А, из них семь – грипп А/Н1N1. Это значит, что Украина вошла в мировую пандемическую зону.

Ныне речь идет о создании чрезвычайной противоэпидемической комиссии и принятии ряда противоэпидемических и карантинных мер. Кабмин собирается выделить 500 миллионов гривен из стабилизационного фонда для закупки всех необходимых лекарств, медицинских масок, аппаратов искусственного дыхания и других необходимых вещей. Правительство обратилось к руководителям предприятий с просьбой отпускать домой всех, кто чувствует недомогание и есть первые признаки заболевания гриппом – температура, общая слабость.

Премьер-министр Юлия Тимошенко на экстренном заседании правительства сказала, что уже в девяти областях Украины объявлен карантин: Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, а также в соседних Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой. Кроме того, с 30 октября все образовательные учреждения без исключения – государственные, частные, всех уровней – переводятся на трехнедельные каникулы.

От паники к дефициту

По словам министра Князевича, украинские врачи компетентны в вопросах лечения «калифорнийского гриппа». В этом же нас уверил и руководитель Украинского центра гриппа Александр Гриневич. «Наши медики обеспечены всеми необходимыми препаратами для лечения больных», – сказал он. Особое внимание специалист обращает на необходимость прививок в незараженных регионах: «Вакцинацию должны пройти все члены семьи, а также представители профессий, работа которых связана с людьми: врачи, учителя, журналисты».

Напомним, на данный момент официально зафиксированы более 30 летальных случаев в трех областях – Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской. За период с 1 октября во Львовской области умерли 12 человек, в Ивано-Франковской – 6. Самая тяжелая ситуация в Тернопольской области, где скончались 12 человек, в том числе один ребенок, 22 человека находятся в тяжелом состоянии, четверо из которых на искусственной вентиляции легких. Общее число заболевших возросло до 38 тысяч человек, из них почти 3,5 тысячи - дети. Всего госпитализирован 951 человек.

Как удалось узнать корреспонденту «Главреда», зафиксированы летальные случаи вследствие заболевания гриппом и в Винницкой области, в Могилеве-Подольском. Правда, пока местные врачи отказываются официально подтвердить или опровергнуть эту информацию, а телефонные линии в Могилеве-Подольском все время заняты.

В Ровенской городской центральной больнице «Главреду» сообщили, что в медучреждения поступают больные гриппом. По предварительной информации, зафиксированы две смерти в Ровенской областной больнице. Правда, там нам не удалось получить более точные данные. Медики сослались на то, что информация быстро меняется.

В то время как медики и чиновники прогнозируют, советуют, решают, в Украине вместе с гриппом развивается настоящий медикаментозный дефицит: дистрибьюторы не успевают завозить товары. Аптеки, да и сами дистрибьюторы, не были готовы к столь стремительно развивающимся событиям, поэтому и не позаботились о необходимом запасе лекарственных средств. Та же история и с марлевыми повязками. Мы позвонили в одну из киевских фирм, которая занимается их производством. Там «Главреду» ответили, что сегодня из аптек города беспрерывно поступают запросы о поставках, но запасы марлевых повязок иссякли, а следующие партии будут только в понедельник-вторник.

В Киеве в отдельные аптеки так же стоят большие очереди. А если позвонить в любую интернет-аптеку, там отказываются принимать заказы. «У нас сегодня столько звонков, что мы не успеваем на все реагировать, поэтому звоните не раньше понедельника», – порекомендовали нам.

Наверное, в такое горячее время фармацевты смогут существенно поправить свое материальное положение. И хотя многие аптекари утверждают, что цены на лекарства остаются на прежнем уровне, уже есть сведенья, что стоимость некоторых медсредств повышается. Например, в Тернополе в некоторых аптеках цены на марлевые повязки возросли в два раза – с 60 копеек до 1,2 гривни.

В Киеве эпидемии нет

Хотя тысячи жителей запада грипп уже скосил, говорить об эпидемии гриппа в Киеве пока рано, считает заместитель начальника ГУ здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА Владимир Загородный. «Если взять предыдущую неделю, когда эпидемиологический порог должен был бы составить чуть более 27 тысяч заболевших в Киеве, то гриппом и ОРВИ заболели 17,6 тысячи. То есть до эпидемиологического порога столица не дотянула почти 35%. Поэтому на сегодняшний день угрозы нет», – отметил он. Это же подтверждает и Гриневич. «В Киеве ситуация стабильная, эпидемиологический порог пока не превышен», – уверил он.

«Если судить по нынешним ситуативным тенденциям, то эпидемию сезонного гриппа можно ожидать в конце следующего месяца, но в случае более-менее стабильных погодных условий, без резких температурных перепадов, сроки сдвинутся к Новому году, – объясняет руководитель Киевского центра клинической иммунологии Олег Назар. – Вспышка эпидемии в это время объясняется миграционными процессами населения. Чтобы уберечься от заболевания, нужно провести так называемую специфическую иммунопрофилактику – вакцинацию, принимать иммуностимуляторы: арбидол, галавит, гропринозин, аскорбиновую кислоту, смазывать слизистую носа оксолиновой мазью».

К слову, о прививках. В столице работают семь пунктов, в которых можно сделать прививку от гриппа. Больших очередей еще вчера здесь не было, хотя для вакцинации самое время: действовать вакцина начнет недели через три, как раз, чтобы успеть к прогнозируемой эпидемии в Киеве. В одном из центров семейной медицины сотрудники говорят, что посетителей у них еще меньше, чем в прошлом году. Логичным будет связать это с подорожанием вакцины с 96 гривен в 2008-м до 180 гривен в нынешнем году. (Дешевле всего можно привиться в медицинском центре «Добробут» на улице Пимоненко, 10 – за 120 гривен. В клинике «Медиком» прививка ваксигрипп обойдется в 139 гривен, инфлувак – в 129 гривен.)

Как распознать «калифорнийский грипп»?

По словам директора Украинского центра гриппа Александра Гриневича, отличить сезонный грипп от свиного неспециалисту трудно из-за сходства течения болезни.

Но все же главная особенность – поражение легких. Именно в результате этого люди умирают от пневмонии.

В целом же симптомы нового вируса гриппа таковы: высокая температура, кашель, боль в горле, насморк или заложенность носа, боль во всем теле, головная боль, озноб и слабость. Еще люди, заболевшие свиным гриппом, жалуются на диарею и рвоту.

Также есть симптомы, при которых надо немедленно обращаться прямо в больницу: затрудненное дыхание или одышка, боли или чувство тяжести в груди или в животе, внезапное головокружение, спутанность сознания, сильная или непрекращающаяся рвота. Особое внимание детям. Кроме всего прочего у малышей может наблюдаться синюшная или посеревшая кожа, отказ от питья и повышенная раздражительность.

В группе повышенного риска – лица от 65 лет и старше, дети до 5 лет, беременные женщины, люди любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями (астма, диабет, сердечные заболевания), и лица со сниженным иммунитетом.

В целях профилактики надо отказаться от участия в массовых собраниях, принимать противовирусные препараты и витамины, при контактах с больным человеком надевать маску (при постоянном ношении сам больной должен менять ее каждые четыре часа).