PR на гриппе?

Директор Украинского центра гриппа настаивает: на Западе Украины эпидемия идет на спад.

Но расслабляться рано – вторую волну гриппа следует ждать уже в январе.

По последним официальным данным от гриппа в Украине умерли 67 человек. Зарегистрировано 255 тысяч больных на грипп и ОРВИ. 15 тысяч человек проходят лечения в стационаре, 170 из которых в отделениях интенсивной терапии.

Новые смертельные случаи официально подтверждены в Винницкой и Хмельницкой областях.

Эти данные сегодня журналистам сообщил замминистра здравоохранения Василий Лазоришинец. Правда, иногда кажется, что сами чиновники запутались в цифрах. В пресс-службе Министерства здравоохранения говорят, что в Украине зарегистрирована лишь одна смерть от «калифорнийского» вируса А/Н1N1, а 21 больной с этим вирусом – живы. Василий Лазоришинец ранее заявлял, что официально подтверждено 22 случая смерти от «калифорнийского» гриппа А/H1N1.

Но как бы там ни было, сегодня Минздрав чуть ли не единственный источник информации. Да и то лишь статистической. Большинство медиков на местах отказываются говорить на диктофон, что это за вирус, от которого умирают физически крепкие люди. В частных беседах они признаются, что не уверены, что это именно грипп, будь то сезонный или пандемический, гадают, не чума ли это и задаются вопросом: почему при лечении не действуют классические антибиотики. Все подобные домыслы вызывают панику у населения, в том числе и в западных регионах.

«Мне известно о множестве «теорий» возникновения гриппа, распространяемых некоторыми людьми, в частности, политиками для собственного пиара. Но хочу сказать, что ученые, проводившие лабораторные исследования, утверждают, что на западе Украины пандемический грипп и ОРВИ», – заявляет Александр Гриневич, директор Украинского центра гриппа.

Сейчас все области обеспечены специальными тест-системами, позволяющими определить пандемический грипп. В отдельных случаях, материалы на исследование отправляются в Киев. Процесс занимает 4-5 дней.

Кроме этого, нет оснований и для введения чрезвычайного положения из-за эпидемии гриппа, поскольку она идет на спад. В этом уверен директор Украинского центра гриппа. «В западных регионах, благодаря постановлению правительства, не наблюдаются массовые собрания людей, в школах, вузах, детсадах, и мы надеемся, что мы сможем побороть эту волну эпидемии», – говорит он.

Также Александр Гриневич опроверг слухи о случаях летального исхода от вируса пандемического гриппа в Киеве. По его словам, в столице по состоянию на первое ноября было 6375 заболевших, а эпидемиологический порог еще не превышен.

То есть официальные медики в один голос настаивают: паниковать не стоит, ведь ситуация ныне под контролем.

«Все медицинские учреждения страны работают в эндемичном режиме. Это значит, что ведется постоянная регистрация больных. Все медработники прошли вакцинацию, введен масочный режим», – говорит председатель подкомитета по вопросам медстрахования и контроля над выполнением госпрограмм в сфере здравоохранения Раиса Сорочинская-Кириленко.

Но если даже поверить медикам, что волна гриппа пойдет на спад, то их прогнозы все равно неутешительны: в январе-феврале будущего года ожидается вторая волна заболеваемости. Поэтому вопрос вакцинации все еще актуален. Хотя, по словам специалистов, обычная вакцина для профилактики гриппа является трехкомпонентной: от двух штаммов гриппа Брисбен типа А и еще один компонент от штамма этого же вируса типа В. Так что вполне возможно, что даже привившись, можно подхватить другое вирусное заболевание.

Сегодня в Украине проходят регистрацию две вакцины от пандемического гриппа (одна производства России, вторая - Канады). Ныне отсутствие вакцины в Украине объясняется тем, что в Европе они были зарегистрированы лишь в конце сентября, следовательно, у нас они должны появиться в конце этого месяца. «Можно привиться и от простого гриппа. Если бы в западных областях заблаговременно была проведена вакцинация, количество смертей была бы на много меньше, – говорит Гриневич. – После введения вакцины антитела начинают вырабатываться на 7-8-й, в крайнем случае, на 20-й день, поэтому люди были бы хотя бы наполовину защищены, их можно было бы спасти».

Для лечения же заболевших используется рекомендованный ВОЗ препарат с действующим веществом озельтамивир. В Украине он уже есть. Его доставят исключительно в больницы, и будут выдавать больным бесплатно. Препарат особенно эффективен в первые двое суток. Поэтому специалисты настаивают на том, чтобы больные обращались к врачу на ранних стадиях заболевания. Правда, детям до двенадцати лет это лекарство принимать не рекомендуется. В мире существует его детский вариант. Но в Украине его нет. «Пока этот вопрос находится в стадии решения, – говорит детский иммунолог Министерства здравоохранения Людмила Чернышова. – Я настоятельно рекомендую родителям следить за тем, чтобы дети были одеты по погоде, не контактировали с больными. Не лишним окажутся и маски, которые придется менять каждые три часа. Что касается иммуномодуляторов, то их действие на детский иммунитет не известно. Поэтому, чтобы уберечь детей от заболевания, следует использовать оксолиновую мазь. А если и ее нет, то простой вазелин».

В Министерстве здравоохранения так же напоминают статистику прошлого года. В частности заместитель министра Василий Лазоришинец отметил, что в 2008 году с диагнозом «пневмония» во Львовской области умерло 245 человек, в Тернопольской – 89, в Ивано-Франковской – 88.

