Паника: страх, доведенный до абсурда

При этом пугающие эпидемией почему-то редко уточняют, что речь идет не о так называемом «свином» гриппе, а об обычном, раз в год приходящем, гриппе и ОРВИ.

Можно ли назвать то, что происходит с гражданами Украины, паникой? Кто и почему подогревает низшие страхи людей? Как выйти из-под контроля сознания толпы?

На эти вопросы в пресс-центре «Главреда» ответили: ректор Международного института глубинной психологии Светлана Уварова, член Европейской психотерапевтической лиги Татьяна Чеповая и психолог Алексей Шнеер.



Это еще не паника. Паника – это погромы



Светлана Уварова с полной уверенностью утверждает: паника в Украине имеет место быть. «Говоря об этом, я опираюсь на опыт своего учебного заведения – уже около трех дней студенты просят отменить занятия, потому что очень боятся заразиться», - объяснила психолог. По ее словам, о панике также свидетельствует уменьшение количества авто на улицах. «Такие явления могут говорить о панике».

«То, как люди реагируют на сообщения о заболеваемости, то, какие сообщения проходят в СМИ, направлено на то, чтобы эта паника имела место среди людей», - сказала Татьяна Чеповая. Вместе с тем, психолог отметила, что паника на сегодняшний момент находится в начальной стадии, и ее дальнейшее развитие вполне можно предотвратить.

«Это еще не паника», - высказал свою точку зрения Алексей Шнеер. Как объяснил психолог, паника предусматривает «погромы и многое другое», чего сегодня, слава Богу, не наблюдается. «Результат паники – неосознанные действия человека, как ему кажется, во спасение, хотя часто бывает ровно наоборот», - добавил он. «Паника – это страх, доведенный до абсурда».



Чем нынешняя эпидемия отличается от предыдущих?



Ничем. «Эпидемии гриппа у нас возникают ежегодно, ежегодно умирают люди», - сказала Светлана Уварова. Но есть тут и еще один немаловажный нюанс – не всегда именно грипп является причиной смерти человека во время эпидемии. Именно этот вопрос, по мнению психолога, и должен стать предметом изучения медиков.

«Экстраординарность ситуации заключается в том, что об этом гриппе говорится уже в течение года», но подготовка к нему началась только несколько дней назад, - добавила Татьяна Чеповая. «Нам рапортуют о том, что велась закупка вакцины, лекарств, но на поверку нет элементарного – даже масок».

Алексей Шнеер перед пресс-конференцией не поленился поинтересоваться статистикой по заболеваемости гриппом в разных странах, поговорил с фармацевтами и сделал вывод: «статистика этого года не выбивается из общей статистики за много-много лет».

Исходя из этого, психолог видит признак экстраординарности нынешней эпидемии лишь в одном – в том, что она произошла накануне выборов президента Украины.



Паника поддерживается переизбытком однонаправленной информации



Как рассказал Алексей Шнеер, паника поддерживается двумя способами: отсутствием информации либо ее переизбытком. Так, паника, возникшая сразу после аварии на Чернобыльской АЭС, была связана с первым фактором, сегодняшняя ситуация – со вторым. «Сейчас у нас переизбыток информации, причем информации не всегда добросовестной, которую можно назвать не только информацией, но отчасти и дезинформацией», - сказал он.

Татьяна Чеповая добавила, что в данном случае переизбыток информации является еще и однонаправленным. «Нам рассказывают о количестве смертей, о распространении эпидемии, но мы не имеем информации о том, как спасаться от гриппа, а эта информация должна быть первой на всех полосах информационных изданий», - сказала она.

В свою очередь, Светлана Уварова рассказала, что видела в Интернете и других СМИ информацию о мерах предосторожности, «но существует чисто человеческая и коммерческая особенность подавать самые страшные факты – запугивать людей и тем самым вызывать интерес к материалам».



СМИ не похожи на первый снег, но и не безнадежны



Во время пресс-конференции Татьяна Чеповая обратилась к присутствующим журналистам с просьбой «не гнаться за рейтингом, который всех вас так волнует» и не писать провокационные заголовки. «Это вещи, которые только подогревают панические настроения», - сказала она.

Эти слова психолога, а также некоторые высказывания ее коллег по пресс-конференции вызвали неоднозначную реакцию присутствующих в зале журналистов. Последние потребовали от экспертов «Главреда» признать несомненно положительную роль СМИ в информировании граждан об эпидемии гриппа.

«Я – обычный человек, который смотрит телевизор, который читает газеты, пользуется Интернетом, и я вижу, что нужная информация не подается людям. Поэтому я прошу: обращайте внимание на то, какую информацию вы подаете», - ответила на вызов Татьяна Чеповая.

«Я далек от мнения, что все журналисты чисты как первый снег, поэтому не стоит скидывать с себя вину полностью», - добавил Алексей Шнеер. Психолог, со своей стороны, попросил журналистов предпринимать «контрмеры» - «обращение к осознанности человека, к тому, чтобы он в любой ситуации не терял самоконтроль».

Светлана Уварова добавила, что апелляция психологов к журналистам – знак того, что они хотят видеть в СМИ коллег – «людей, которые готовы оздоравливать общество или помогать в этом».



Паника – новая предвыборная технология



Паника выгодна тем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в обществе, - сказал Алексей Шнеер. Психолог напомнил о целой череде недавних скандалов, еще одним звеном в которой является «паника по гриппу». «Одной из политических сил очень выгодно поддерживать напряжение в обществе с тем, чтобы нынешнее правление запомнилось избирателям как череда неприятностей, череда проблем», - сказал он.

Алексей Шнеер рассказал, что эпидемия гриппа, в отличие от эпидемий туберкулеза или СПИДа, идеально подходит для предвыборной кампании, поскольку длится всего несколько недель. «Эпидемия гриппа очень удобна, потому что она закончится с предвыборной кампанией», - сказал он.

«Что будет дальше, я не знаю, но, вероятно, поддерживать такое напряжение в обществе достаточно выгодно», - сказал психолог.

«Наверняка здесь есть заинтересованность и политическая, и, возможно, фармакологическая, - предположила Светлана Уварова. – Раз очереди в аптеках, это, наверное, хорошо для того, кто там работает», - сказала она.



Не позволяйте никому выключать ваше Сверх-Я



Японец, понимающий, что болен гриппом, надевает на себя маску, дабы не заразить сограждан. Украинец, наоборот, - надевает маску, дабы не заболеть, а уже заболевший вряд ли будет заботиться о здоровье ближних.

«Это наша культура», - делает вывод Татьяна Чеповая.

Но несмотря на то, что в плане культуры украинцам далеко до жителей Страны восходящего солнца, панике поддаваться все-таки не стоит. Чтобы не стать жертвой панических настроений, «каждый человек должен остановиться и задуматься и, может быть, помочь другим каким-то образом отнестись к этой информации или ситуации более-менее аналитически и здраво», - призвала Светлана Уварова.

«В любой ситуации человек не должен терять самоконтроль, - посоветовал Алексей Шнеер, - потому что основной технологический инструмент состоит в выключении у человека самоконтроля, выключении его Я и Сверх-Я».

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