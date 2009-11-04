Федор Лапий: Эффективность большинства препаратов в борьбе с гриппом не доказана

С начала октября в Украине гриппом и ОРВИ заболели 478 тыс. человек. Зафиксирован 81 летальный случай. В восьми областях объявлен карантин. Люди в панике. Они скупают все хоть как-то относящиеся к вирусным инфекциям лекарства и глотают горсти витаминов. Аптекари пользуются этим и повышают цены на популярные лекарства... А если сосед кашляет – бегут от него как от прокаженного. Ситуация усложняется слухами о легочной чуме. Особый тон задают предстоящие президентские выборы.

Каким образом в настоящее время развивается ситуация с гриппом А/Н1N1 и как прекратить панику, «Главред» спросил у врача-иммунолога, доцента кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика Федора Лапия.

В последние дни украинцы слышали о многих причинах смерти людей в нескольких областях. Говорили и о сезонном гриппе, и о пандемическом, и о вирусной пневмонии, и даже о легочной чуме. Так чем же болеют украинцы?

Министерство здравоохранения четко говорит, что в Украине сейчас выделяется пандемический вирус гриппа.

А вы лично интересовались результатами патологоанатомического вскрытия умерших вследствие эпидемии во Львове или Тернополе?

Я разговаривал со своими коллегами в этих городах. Узнавал, как начиналось заболевание, как оно протекало. Некоторые из них видели заключения патологоанатомического вскрытия. По их данным, в западных регионах Украины может быть пандемический грипп, усложнившийся бактериальной инфекцией.

Среди умерших были люди, относящиеся к группе риска?

Да. Есть данные о риске заболевания гриппом для беременных.

Существует неофициальная информация от врачей из некоторых областей, что это на самом деле не вирус гриппа.

А что это?

Другая вирусная инфекция. От которой умирают, в том числе и дети.

Я не могу это комментировать. Но если бы это было так, то мы бы, специалисты, кулуарно знали бы об этом. Но мы же сейчас говорим, что в Украине именно пандемический грипп. И клиника у умерших, у которых вирус пандемического гриппа не был идентифицирован, очень похожа на клинику официально умерших от гриппа А/Н1N1.

Этот грипп не мог мутировать уже в Украине?

Вирусы мутируют постоянно. Но материнский вирус – именно тот, о котором полгода назад заговорили в Мексике и США. Он распространяется быстро, ведь население планеты все время мигрирует. Скорость распространения зависит от противоэпидемических мер каждой страны.

Если сравнить статистику заболеваемости гриппом в прошлые годы и сегодня, сильно ли она отличается?

Сейчас следует говорить о массовости. Многие заболели за короткий период времени. Именно в этом году проводятся массовые карантинные мероприятия. Например, в прошлом году мы не видели такого количества людей в защитных масках, не знаем о фактах резкой приостановки учебы в школах и университетах, работы детских садов. Сейчас важно приостановить распространение пандемического вируса гриппа. Сегодня ситуация взята под контроль. Но проблема остается серьезной.

По прогнозам Министерства здравоохранения, новая волна гриппа ожидается в январе-феврале. Как надо к ней готовиться?

Нужно объяснять людям, что они болеют пандемическим гриппом лишь потому, что раньше никогда им не болели. У людей нет иммунитета. И пока не сформируется иммунная прослойка среди населения, люди будут оставаться чувствительными к этому вирусу. Иммунитет можно выработать двумя путями: или вследствие болезни, или с помощью иммунизации. В таких странах, как Турция, Швеция, Великобритания, США, Канада речь идет об искусственном иммунитете, полученном в результате вакцинации против пандемического гриппа. Принятием противоэпидемических мер, карантинов мы растягиваем процесс болезни во времени. И рано или поздно, когда мы ослабим бдительность, вирус к нам вернется. В настоящее время, в частности в Великобритании, говорят о второй волне.

В Украине вакцина против «калифорнийского гриппа» может появиться за месяц или два?

Я не знаю, когда будут вакцинировать. Но убежден, что это делать нужно.

Человек, уже переболевший гриппом, может не делать прививку?

Только в том случае, если доказано, что он болел вирусом гриппа А/Н1N1. Если же кто-то даже перенес легкую форму этого гриппа, что вполне вероятно – не все же формы А/Н1N1 тяжелые, то вакцинироваться нужно. И это совершенно безопасно.

Отечественные лаборатории уже могут обнаруживать вирус гриппа А/Н1N1?

Конечно. По официальным данным Минздрава, в Украине выявлен 21 случай заболевания вирусом А/Н1N1. Для этого есть и Центр гриппа, и Институт инфекционных заболеваний, и республиканская СЭС. В Лондон образцы отправляют для внешнего контроля. Важно, чтобы две лаборатории, независимо друг от друга, дали одинаковые результаты. 100% достоверные. В Лондон отправляют образцы на анализ все страны, ведь это международный центр, аккумулирующий всю информацию о распространении вируса А/Н1N1. И если хотя бы в одном регионе Украины оказывается хотя бы один больной с вирусом А/Н1N1, этот регион уже считается эпидемическим.

Почему неофициально врачам на местах советуют воздерживаться от записи диагноза «Грипп»?

Я о таком не знаю.

Но подобная практика существовала и до этой эпидемии.

Диагноз «Грипп» ставили почти автоматически, когда заболеваемость респираторными вирусными инфекциями доходила до определенного предела. Но не все вирусные инфекции можно называть гриппом. Как правило, в январе или феврале, когда многие люди болеют, при выборочных исследованиях вирус гриппа выделялся, тогда и ставили диагноз «Грипп». Такой диагноз имеет определенное организационное значение. Если человек болеет ОРВЗ, то больничный дается на три дня, а при необходимости продлевается еще на три. Если врач говорит о гриппе, то больничный должен выписываться сразу на пять суток.

Как сегодня остановить панику?

На собственном примере скажу, что я не бегаю по аптекам и не скупаю все лекарства, каким бы то ни было образом связанные с гриппом. Потому что те препараты, которые действительно помогают при гриппе и рассматриваются ВОЗ, на основе действующего вещества озельтамивир, нужны пациентам, имеющим тяжелые формы гриппа и нуждающимся в госпитализации. А больницы этими препаратами обеспечены. Люди же с легкой формой гриппа не должны покупать такие лекарства в аптеке. Их нельзя принимать без соответствующих указаний врача, ведь у препаратов есть некоторые побочные эффекты.

Дети до 12 лет вообще не могут употреблять эти препараты?

За границей препараты на основе озельтамивира разрешено употреблять детям, старше одного года, в форме суспензии. Такое разрешение дают местные контролирующие органы.

Поэтому я лично не советую всем своим пациентам скупать все, что есть в аптеках. Ведь эффект ни от оксолиновой мази, ни от вазелина не доказан. Эти препараты не рассматриваются как перспективные для профилактики гриппа. Если у человека есть возможность, нужно сидеть дома. В местах скопления народа следует носить маски, а на пустой улице ее одевать не стоит. В коллективах маска предотвращает передачу вируса. Не нужно забывать мыть руки. Важно говорить о вакцинопрофилактике даже несмотря на то, что эпидемия уже началась. Прививки иммунитет не ослабляют.

Что касается употребления витамина С, то его оптимальная доза есть в обычном ежедневном рационе каждого человека. Те дозы, которые якобы обладают противовирусным эффектом, – это токсичные дозы. Нужно отравиться витамином С, чтобы убить вирус гриппа. Беда начнется, когда станут заметны результаты неконтролированного употребления поливитаминов. У народа будет возникать аллергический дерматит или отравление. Официально Министерство здравоохранения не говорит, что нужно употреблять все противовирусные препараты. Большинство из них не имеют мирового признания, а их эффективность в борьбе с вирусом гриппа не доказана. Жаль, что врачи их назначают. Поэтому, чтобы снять ажиотаж, народу нужно сказать, чтобы он прекратил бегать за противовирусными препаратами. Но в аптеке, конечно, должны быть жаропонижающие.