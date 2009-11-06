Спекулятивная эпидемия

В конце октября парламент проголосовал за закон «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения». Фармацевты отреагировали через несколько дней, призвав Президента Виктора Ющенко закон ветировать. В противном случае, мол, граждане рискуют остаться во время эпидемии гриппа без лекарств. Глава государства призыв услышал, обещал право вето применить, а с парламентом, похоже, не согласился. «Если мы не хотим загонять в тень вопрос поставки лекарств на украинский рынок, если мы не хотим, чтобы эти лекарства не имели той трехкратной цены, которая есть сегодня, – иными словами, если хотим сделать выгоды для человека, то нужно расширение предложения лекарств, и тогда цена обязательно уменьшится», – сказал Президент журналистам.

Но на самом деле, о законе о моратории на повышение цен сейчас говорят мало. А фармацевтам жаловаться – грех. Благодаря панике, посеянной в головах людей отечественными политиками, аптеки - самые посещаемые общественные места.

Цены растут со столбиком градусника

С момента начала эпидемии Украина столкнулась с дефицитом препаратов. Наши граждане смели с полок все, что хоть как-то можно было отнести к профилактике и лечению гриппа или ОРВИ – маски, мази, микстуры, таблетки. Ажиотажем втихаря воспользовались фармацевты и поставщики. Они на самые популярные товары, такие как марлевые маски и оксолиновая мазь, незаметно стали поднимать цены. Аргумент: старые запасы медпрепаратов быстро раскупили, а новые партии поступают по более высоким ценам. И люди прекратили скитаться из одной аптеки в другую в поисках более дешевых препаратов, многие, как в первые годы постсоветских времен, ходили в аптеки по часам – к тому времени, когда на прилавки могли «выбросить» хоть что-то.

На первые жалобы правительство Украины отреагировало незамедлительно – оно обнародовало ограничительное постановление, согласно которому в каждой аптеке должен быть минимально необходимый набор лекарств для борьбы с гриппом, а также утвердило максимально допустимые цены на лекарства. Так, 1 метр марли в рознице должен стоить не больше 2 грн., марлевая маска – 1,5 грн.; мазь оксолиновая (тюбик 10 г) – 8,5 грн., шприц 5 мл – 0,7 грн., азитромицин (таблетки по 0,5 г) – 29,45 грн., амиксин (таблетки по 0,125 мг) – не более 55 грн., амизон (таблетки по 0,25 г) – 15 грн., ампициллин (таблетки по 0,25 г) – 9 грн., арбидол (таблетки по 0,1 г) – 45 грн., аскорбиновая кислота (таблетки по 0,5 г) – 8 грн., ремантадин (таблетки по 50 мг) – 8,5 грн. Кстати, до эпидемии во многих аптеках все вышеназванные медикаменты стоили на порядок дешевле.

Несмотря на это, паника породила новые проявления спекуляции. На «черном рынке» появились все противовирусные препараты сомнительного качества. Кое-что можно заказать и через Интернет, но по «специальной» эпидемической цене. В первые «гриппозные» дни марлевые повязки в столице «уходили» по 10-15 гривен за штуку, а оксолиновую мазь пытались продать по 15 гривен за тюбик. Причем, и то и другое продавалось из-под полы – без кассовых чеков. Из неофициальных источников нам стало известно, что аптекари, как только начался ажиотаж, «провели» по документам продажу запасов лекарств, а затем начали продавать их «мимо кассы» втридорога. Официально же отсутствие средств от гриппа аптекари объясняют тем, что в панике за пару дней люди раскупили запас препаратов, который они планировали продавать ближайшие несколько месяцев.

Угроза применения санкций за слишком высокие цены на лекарства подействовала далеко не на всех производителей и владельцев аптек. Поэтому столичная милиция призвала жителей «стучать» на недобросовестных аптекарей по телефону «102». Главное управление МВД Киева создало восемь групп реагирования, в состав которых вошли сотрудники милиции и Антимонопольного комитета. Начала проверять аптеки и СБУ. Они ищут те, в которых отсутствует минимальный набор медпрепаратов, рекомендованный Минздравом. Кстати, нарушители вынуждены закрывать двери перед носом посетителей.

«В понедельник в Киев завезут пятимесячный запас медикаментов, – обещал еще на прошлой неделе замглавврача Киева Владимир Загородний. – Распространяться они будут по коммунальным аптекам (пронумерованным от №1 до №120)». Тогда его поддержала и исполнительный директор Аптечной профессиональной ассоциации Оксана Гуленко. «В начале следующей недели все препараты снова появятся в аптеках, в том числе марлевые маски и оксолиновая мазь», – сказала она.

Мы решили проверить достоверность этих слов и попытались приобрести марлевую повязку и оксолиновую мазь в аптеках столицы. Побывали в девятнадцати аптеках и аптечных киосках. В десяти из них на дверях красовалась надпись: «масок и лекарств (!) нет». В двух марлевые повязки можно было купить по чисто «символической» цене – 5 гривен 50 копеек. В остальных семи можно было приобрести аскорбиновую кислоту по «сносной» цене – 11 гривен 20 копеек. Оксолиновой мази не оказалось ни в одной из аптек.

Кстати, хотя некоторые медики утверждают, что эффект оксолиновой мази при профилактике гриппа не доказан, украинцы привыкли использовать это средство. Ее действующим веществом является оксолин. Он обладает антивирусной активностью. Показания к применению: вирусные заболевания глаз, кожи, вирусные риниты. В Украине сей продукт производит только одно фармпредприятие столицы. Предприятие в Полтавской области давно не занималось выпуском мази, но все же собирается возобновить производство. Кстати, это произойдет по убедительной просьбе одной политической силы, которая, как и все остальные, не прочь заработать лишние дивиденды на эпидемии.

Обратившись к руководству киевского завода, мы узнали, что на складах этой мази нет - вся отгружена реализаторам. Новые партии будут, но это не более 200 тысяч упаковок. Фирма производит столько оксолиновой мази, сколько позволяют мощности. А увеличение производства определенного продукта – дело не одного дня и может занять около месяца. Цикл производства не менее 25 дней. «У нас на складе было около ста тысяч штук оксолиновой мази, которая еще в прошлую среду никому не была нужна. Но за два дня ее просто размели – говорит заместитель гендиректора фармацевтической фирмы Андрей Миронюк. – Спрос сейчас на нее составляет около 46 миллионов, а это значит, что каждый житель Украины хочет купить себе тюбик с оксолиновой мазью. Мы не можем предоставить препарат в таком количестве».

Марлевые повязки тоже не успевают шить в Украине. Некоторые предприятия заказывают их для своих сотрудников через Интернет аж в Великобритании – 100 штук за 9 фунтов стерлингов (!). В результате цена одной маски не будет превышать 1, 5 гривни.

А вот водители маршруток междугородного соединения оказались более смекалистыми: скупив заблаговременно марлевые повязки, они продают их своим пассажирам по 20 гривен за штуку. Если кто-то отказывается покупать – угрожают не тронуться с места.

Лимонная лихорадка

Ситуация с медпрепаратами лишь полбеды: не менее изворотливыми в нашей стране оказались и продавцы овощей и фруктов, решив, что эпидемия гриппа – их звездный час. Так, на прилавках магазинов появились «золотые» лимоны, лук и чеснок.

Если лимоны до эпидемии стоили 10-12 гривен за килограмм, то сейчас за эти деньги и полкилограмма не купишь. В Виннице цитрусовые стоят 20 гривен за килограмм, а во Львове – 30 гривен. В Запорожье в течение дня цены на лимоны выросли в два-три раза (с 12-13 гривен утром до 26-35 гривен вечером). В Киеве в одном из крупных супермаркетов, на глазах у изумленных покупателей, продавцы поменяли ценники на лимонах – с 11 гривен на 23. Такая же история и с лукам и чесноком. До эпидемии лук стоил 3,5-4 гривни. Сейчас – 5-10 за килограмм. Чеснок стоил 20 гривен, а стал 35-40 гривен. На некоторых базарах продавцы предлагают отборные лимоны и чеснок по рекордной цене – 50 гривен.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) возбудил дело по факту необоснованного повышения цен на природные антисептики: чеснок, лук и лимоны. «Сегодня есть факты необоснованного повышения цен на эти продукты», - сказал исполняющий обязанности председателя АМКУ Александр Мельниченко, добавив, что возросший спрос не является основанием для повышения цен. Поэтому Комитет планирует проводить соответствующие проверки. И если будет установлено нарушение, то на субъекта хозяйствования может быть наложен штраф до 10% годового товарооборота.

А вот рядовым украинцам, пожалуй, стоит задуматься: возможно, кто-то решил на них хорошо заработать? Тем более, что авторитетные медики настаивают, что в Украине паника раздута, а эпидемия – это не более чем очередная вспышка заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но от этих болезней лечиться тоже надо. Так что, возможно, самое время вспомнить и о других противомикробных и противовоспалительных народных средствах, таких как хрен или имбирь, и наконец-то прекратить покупать все лекарства в аптеках без разбора.