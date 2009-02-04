Час оренди

Ціни на оренду житла в іноземній валюті знизилися. Усі чекають ще більшого їх падіння. Одні експерти з нерухомості прогнозують, що до літа 2009-го ціни на нерухомість сповзуть до рівня 2003 року, а до осені 2009-го – до рівня 2000 року. Інші аналітики взагалі утримуються від якихось коментарів і радять не вірити прогнозам, розміщеним в Інтернеті. Мовляв, ринок надто непередбачуваний. Якщо до кризи однокімнатну квартиру в столиці можна було винайняти за $500, то тепер – за $300. Помешкання, що коштувало $600, тепер обходиться в $400. Хороші двокімнатні квартири на Лівому березі подешевшали до 5000 грн, однокімнатні на Оболоні можна орендувати за 2500–3000 грн. Квартири у центрі Києва з добротним ремонтом і розкішними меблями, які здавали іноземцям за $9000–10000, тепер – за $5000. Агентства нерухомості дихають на ладан, закриваються або намагаються хоч якось вижити, займаючись орендою. За інформацією одного з провідних агентств Києва, у грудні 2008 року кількість договорів купівлі-продажу зменшилася на 40–45%, тому у агентств немає іншого виходу, окрім як перепрофілюватися. І ті, хто зробить це швидше та ефективніше, зможуть вижити і бути конкурентоспроможними. Дзвониш до агентств – люди радіють, що телефон не мовчить. «До нас уже другий місяць ніхто не звертається, – розповідає Наталія Дубова, директор агентства нерухомості. – Уже п’ять місяців моє агентство “в мінусі”. На щастя, у мене є не тільки цей бізнес, тому можу за себе не хвилюватися. Але багато агентств, що займалися продажем-купівлею житла, закрилися – активність на ринку майже нульова. За офіційною статистикою, вже припинили існування близько 300 агентств нерухомості». Гривня чи долар? На сайті одного з агентств нерухомості на дошці оголошень «Винайму» потенційні квартиронаймачі пропонують за оренду однокімнатної квартири 2500–3000 грн, за кімнату вони готові платити 900 грн. До нових цін у гривнях власники житла вже дозріли. Хоча ще зовсім недавно багато хто стояв на смерть: «Платіть тільки в доларах або виїжджайте!». Голос споживача стає дедалі впевненішим. Тепер ситуацією володіє не власник житла, а квартиронаймач. Якщо раніше власники помешкання заламували ціни, то тепер борються за клієнта. Адже криза вимітає приїжджих зі столиці. Однак далеко не всі господарі готові йти на поступки, мовляв, усе навколо дорожчає, чому ми повинні зменшувати ціну? А люди шукають помешкання «за гривні», аби хоч якось дати раду коливанням курсу. Уже в жовтні орендну плату почали прив’язувати до курсу гривні. Як зазначають аналітики, український ринок нерухомості «перегрівся». Значною мірою це пов’язано з тим, що в країні відсутній податок на нерухомість – на відміну від Європи. Ось і виходить, що спекулянти утримують скільки завгодно квартир та будинків. Зниження цін – міраж? Ціни в доларах впали, однак курс долара зріс. Можливо, зниження цін на квартири – лише видимість? Багато квартиронаймачів кажуть, що ціни в гривнях залишилися майже незмінними. «Якщо дивитися на гривневі розрахунки – ціни за оренду істотно не змінилися, а “доларові” квартири справді дуже подешевшали, – підкреслює Зоя Євграфова, провідний фахівець Центру нерухомості “Українська адвокатська корпорація”. – Якщо ще влітку можна було винайняти благеньку “готельну” за $500 (за курсом $1=5 грн), то тепер за 2500 грн можна орендувати квартиру з дещо кращими умовами. Однак опустити ціну до 2000–2200 грн – нереально». «Із середини листопада ціни на оренду “доларових” квартир впали на 30–40%, – розповідає Ярослав Часов, керівник агентства “Квартирний готель”. – Багато квартиронаймачів орендували житло в серпні-вересні 2008 року, коли ціна була досить високою. Сьогодні я порекомендував би клієнтам наполягати на зниженні ціни. Як свідчить практика, власники помешкання, що не пристають на нові умови, залишаються з порожніми квартирами. Можливості людей зменшилися, і нічого оригінального в цьому немає. Така ситуація спостерігається на всіх ринках». Сьогодні квартиронаймачі знаходять дешевші квартири і ставлять господарям ультиматум: або виселяємося, або знижуйте ціну. А трапляється й таке: мешканець не може заплатити за квартиру обіцяні 3000 грн і платить 2000 грн зі словами: «Мені зарплату на роботі не видають». Що робити? Рієлтери одностайно радять: «Бережіть клієнтів! Тримайтеся одне за одного! Ніхто не знає, що на нас чекає». До речі, переїзди з однієї квартири на іншу теж влітають у добру копійку. Оренда замість оренди «Попит на житло в Україні, як і раніше, чималий, але люди не можуть платити, – підкреслює Світлана Голландс, журналіст, експерт із нерухомості. – Те, що зараз відбувається на ринку, це “відкладений попит”. Невідомо, що буде з робочими місцями, тому люди не ризикують винаймати житло і відкладають гроші на чорний день. Сьогодні ті, хто платив за квартиру $600–700, переїжджають у помешкання за $350–400. Це явище – так звана оренда замість оренди. В Інтернеті щодня можна знайти 7000–9000 пропозицій оренди, а коли починаєш телефонувати, то виявляється, що частина квартир уже зайнята. Але це хоч якісь статистичні дані, якими можна оперувати… Сьогодні вже почалася боротьба за клієнта. Звичайно, кожен власник житла хоче отримати мешканця надовго. Але якщо раніше договори укладали на півроку-рік, то тепер – на 2–3 місяці, сподіваючись, що ціни ще впадуть». У столицю більше не приїжджають матері з дітьми, щоб бути поруч зі своїми чоловіками. Сім’я, що винаймає всю квартиру, – велика рідкість. Як правило, у квартирі мешкають брат-сват, двоє хлопців або три дівчини, які вирішили вийти з-під батьківської опіки. У складчину – дешевше. А знайти сім’ю на чотирикімнатну квартиру – практично неможливо. Сім’ї дедалі менш платоспроможні. Цікавий психологічний нюанс. Як розповідають рієлтери, великих сімей наразі практично немає, а деякі самотні господарі не бажають жити наодинці – ось і здають житлоплощу. Із мешканцями у них налагоджуються такі дружні, майже родинні стосунки, яких часом не побачиш і в сім’ї. Отже, швидше за все, проблем із цінами в таких випадках не виникне. Багач, бідняк Як стверджують експерти, ситуація з орендою в регіонах така ж сама, як і в столиці. Тенденції всюди однакові. Людям нічим платити. Господарі шоковані. Ситуація некерована. «До того ж, ціна оренди в Україні дуже часто не відповідає реальній ціні, – зазначає Володимир Паюк, фінансовий аналітик компанії “Простобанк Консалтинг”. – Власники квартир необ’єктивно оцінюють своє майно. Головний парадокс нашого ринку – дуже велика різниця у рівні квартирних вигод навіть за невеликої різниці в ціні. В одному діапазоні цін можна знайти “вбиту” “хрущовку” і квартиру з євроремонтом, пральною машиною та новою сантехнікою». Найбільший попит на українському ри ку мають недорогі однокімнатні квартири – люди прагнуть жити окремо. Але з кризою про свою волелюбність краще забути. Нині в одній кімнаті вживаються кілька осіб, хоча господарі віддають перевагу одному мешканцю. Сьогодні в хорошому районі столиці можна винайняти кімнату за 800 грн (щоправда, із входом через суміжну кімнату). Раніше дуже хороші кімнати біля метро «Нивки» клієнти «хапали» за $300, а зараз таке житло можна знайти і за 1300 грн. Якщо в кімнату заселяється сім’я, що складається з трьох членів, то з неї беруть 1500–1700 грн. «Що стосується дуже дорогих квартир, то вони значно впали в ціні, буквально наполовину, – розповідає Наталія Дубова. – Людей, які відкривають власний бізнес в Україні, немає, і це відчутно: попит на дорогі квартири невеликий. Та й узагалі, багато помешкань – порожні». Власники дорогих квартир погоджуються на пільгові умови – аби лише знайти клієнта. Трапляється, за елітне житло ціни опускають і до $1000. Те, що коштувало $4000, нині – $2000. За оцінками агентств «Квартирний готель», зі столиці виїхала половина іноземців. Чи вистачить людей для квартир? На одному сайті з оголошеннями про нерухомість з’явилася така інформація: «Зважаючи на величезний інтерес до будь-якої статистики, віднині ми починаємо щотижнево публікувати статті про зміни цін на оренду квартир. Коментуватимемо мінімально, а прогнозів взагалі не будуватимемо, щоб нас не звинувачували в якомусь піарі (падіння-зростання)». «Буму в сфері нерухомості не буде, хоча про це доволі оптимістично пишуть деякі журналісти, – підкреслює Зоя Євграфова. – Це раніше, коли ринок нерухомості був “живим”, та чи інша публікація могла суттєво вплинути на ситуацію. Якщо в офіс не телефонували клієнти, ми шукали нову “замовлену” інформацію в пресі. Сьогодні ж ринок – “мертвий”». Експерти вважають, що в майбутньому на нас чекає суттєве зниження цін на оренду, але цей процес відбуватиметься поволі. До якої позначки впадуть ціни – важко прог¬нозувати, адже все залежить від того, скільки люди будуть готові заплатити. «Коли відновляться колишні обсяги оренди? Думаю, про поліпшення ситуації треба забути на найближчі два роки – до виборів Президента», – підкреслює Наталія Дубова. Багато молодих киян, які вирішили жити окремо від старшого покоління, повертаються до батьківських квартир. Очікується ще одна хвиля тих, хто поїде зі столиці, – в лютому, коли люди зрозуміють, що роботи все-таки немає. А ті, хто відпочивав удома на свята, можливо, потинявшись без діла на батьківщині, знову повертатимуться до столиці, де є хоч якісь працедавці. «Не сказав би, що кількість квартиронаймачів значно зменшилася, – додає Володимир Паюк. – Сьогодні менше запитів від тих, кому зменшили зарплату, кого скоротили. Натомість збільшилася кількість звернень від людей, які планували купити квартиру в кредит, але тепер не мають можливості через припинення іпотечного кредитування». «Робота на ринку нерухомості схожа на “хвилі”. Наразі тут – незрозуміла ситуація. Передбачити щось неможливо: за два дні все може суттєво змінитися, – розповідає рієлтер Ольга Володимирівна, яка воліє не називати свого прізвища. – За радянських часів здавали дуже мало квартир, це не було прийнято. Десять років тому однокімнатну можна було винайняти за $40–50. Так, це була ультрадешева занедбана квартира, куди страшно було зайти. А за $70 орендували хорошу однокімнатну квартиру. Народ звик, що впродовж останніх років ціни на оренду житла тільки зростали. Тепер треба відвикати». А чим займаються ті, хто колись успішно продавав квартири? «Із рієлтерів люди перекваліфіковуються на кого завгодно, повертаються до своїх колишніх професій, – розповідає Зоя Євграфова. – Знаю дуже успішних рієлтерів, які тепер працюють медсестрами. Раніше на зарплату в 2000 грн ніхто й не глянув би, а зараз розумні люди швидко погоджуються на таку суму». «Пам’ятаю, як я шукала прибиральницю в офіс. Ніхто не хотів працювати за $300. Після оголошення кризи телефон “розривається” з дев’ятої ранку до шостої вечора – люди готові працювати», – додає Наталія Дубова. «Ще не було в нашій економіці такої ситуації, як зараз. Хто швидко зорієнтувався в масштабі того, що нас очікує, – той зумів себе підстрахувати, – підкреслює Зоя Євграфова. – Але тепер усі у програші. Головне – не втратити все. І якщо ти це розумієш – значить, ти певною мірою у виграші». Зоя ЄВГРАФОВА, провідний спеціаліст Центру нерухомості «Українська адвокатська корпорація»



{3-} Буму в сфері нерухомості не буде, хоча про це доволі оптимістично пишуть деякі журналісти. Це раніше, коли ринок нерухомості був «живим», та чи інша публікація могла суттєво вплинути на ситуацію. Сьогодні ж ринок «мертвий».



Світлана ГОЛЛАНДС, журналіст, експерт з нерухомості



{4-} Сьогодні вже почалася боротьба за клієнта. Звичайно, кожен власник житла хоче отримати мешканця надовго. Але якщо раніше договори укладали на півроку-рік, то тепер – на 2–3 місяці, сподіваючись, що ціни ще впадуть.



Володимир ПАЮК, фінансовий аналітик компанії «Простобанк Консалтинг»



{5-} Ціна оренди в Україні дуже часто не відповідає реальній ціні. Власники квартир необ’єктивно оцінюють своє майно. Головний парадокс нашого ринку – дуже велика різниця у рівні квартирних вигод навіть за невеликої різниці в ціні.





-- Відомі орендарі Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ, голова ради директорів компанії «XXI Век»



{6-} Понад два роки я винаймав квартиру, тому що у своїй робив ремонт. На жаль, на ринку оренди елітного житла пропозиція дуже мізерна. Можна по пальцях перелічити хороші об’єкти, а ціни зовсім не відповідають справжньому рівню та якості. Але власники житла гадають, що у них якісний євроремонт, тому завищують ціни. Наприклад, у Москві все дорого, але там вибір величезний. У Європі пропозиція колосальна, і поєднання ціни та якості відповідає заявленому рівню. А в Україні навіть вибору немає.



Олесь ДОНІЙ, політолог, народний депутат



{7-} Квартиру винаймаю вже впродовж чотирьох років. Була можливість переселитися в депутатське помешкання, але члени депутатської групи «Народна Самооборона» не беруть депутатських квартир. Це не особисто моя позиція, а колективна домовленість. Останню квартиру винаймаю майже півтора року і маю намір у першій декаді лютого її змінити на трошки дешевшу. Насправді чутки про зниження цін на оренду – не зовсім відповідають дійсності. Це зменшення ціни в доларах для іноземців, а українці отримують зарплати в гривнях…



Лама, співачка



{8-} Із моїм чоловіком Віталієм ми винаймаємо житло з 2000 року – відколи переїхали до Києва. Спочатку жили в дуже поганих районах, але згодом переїхали у кращі. Теперішньою квартирою я дуже задоволена. Але дуже рідко вдається знайти квартиру, ціна якої відповідала б якості. Завжди, коли винаймаєш квартиру, треба торгуватися, тому що дуже часто ціни завищені. Під час кризи ми спробували трошки збити ціну, і наша орендна плата зменшилася приблизно на $200.



Андрій Кузьменко (Кузьма), співак, телеведучий



{9-} Винаймав квартири упродовж п’яти років. І досі відстежую тенденції в оренді житла, оскільки багато людей, що оточують мене, стикаються з цією проблемою. Одні мої знайомі знайшли квартиру на Оболоні, хазяйка почала їм «викручувати руки», і вони розпрощалися з цим житлом, бо зараз, із кризою, звільнилося багато квартир. Тож хазяйка лишилася «з носом». До речі, друзі розповідали, що в ЄС ціни такі ж, як у Києві, але там немає такого «задирання» цін на житло в центрі.



Сергій Притула, артист Comedy Club



{10-} У нас цікавий ринок оренди. Ще донедавна ситуація була абсолютно ідіотською, особливо, коли банки перестали видавати кредити на житло. Власники квартир, які здавали житло в оренду, зрозумівши, що люди не можуть отримувати кредити і виплачувати доступні відсотки за іпотеку, попіднімали ціни на оренду житла. Однокімнатна квартира за $700, до того ж не в найкращому районі, – це, як на мене, безглуздо. Боженька їх покарав, тому що зараз ніхто не може платити такі суми.