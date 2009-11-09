Константин Райкин: Неуспеха боюсь больше смерти

По приглашению газеты «Новая» в пресс-центре «Главред-медиа» побывал Народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.

В ходе пресс-конференции Константин Аркадьевич рассказал о новом спектакле, который «Сатирикон» привезет в Киев 26 ноября, а также о том, почему мэтр не снимается в кино и о том, чего больше всего боится.



«Азбука артиста» - экзамен, вынесенный на сцену



Пресс-центр «Главреда» был заполнен журналистами «под завязку», и Константин Аркадьевич выразил «радостное удивление» по этому поводу. «Я, честно говоря, удивлен, что к моей персоне такой интерес», - сказал он. «Видимо, паника от свиного гриппа выразилась таким необычным образом», - пошутил мэтр.



Константин Аркадьевич рассказал, что в репертуаре театра «Сатирикон» - неизменное число спектаклей. Их должно быть ровно семь – по дням недели. «У нас много лет идет семь названий», - рассказал худрук театра. «Любое восьмое название вытесняет одно из предыдущих, и их опять становится семь», - добавил он.

Константин Аркадьевич считает очень удобным, когда один и тот же спектакль идет четыре раза в месяц – «это как раз то, что нужно, чтобы он не забывался, чтобы артисты были в форме».

Спектакль «Азбука артиста» – один из семи спектаклей, входящих в репертуар «Сатирикона». Эту работу театр возил по России, Европе, США, Канаде. «Это востребованный спектакль и довольно успешный», - сказал художественный руководитель.

В спектакле участвуют бывшие студенты Константина Аркадьевича, а также сам преподаватель. «Курс целиком влился в театр «Сатирикон», - рассказал он, - и мы решили сделать спектакль о том, как становятся артистами».

Сюжет спектакля прост: на сцену вынесен «процесс обучения актерскому мастерству», - рассказал худрук «Сатирикона». По его словам, процесс этот «довольно забавный, особенно в некоторых своих аспектах».

Спектакль длится два часа без антракта, и на протяжении всего этого времени Константин Аркадьевич не покидает сцену. В результате получается «спектакль-шоу, довольно плотный, довольно атакующий, яркий перформанс».

На вопрос «Главреда», сколько в спектакле от реальной работы режиссера с актерами, а сколько выдумки, Константин Райкин ответил: «Там вообще нет выдумки. Весь материал создан из учебного процесса. Мы взяли результаты наших институтских экзаменов, отредактировали их и сделали из этого спектакль». «В результате этот спектакль нашему театру не стоил почти ничего», - признался мэтр.

Вместе с тем, как рассказал руководитель «Сатирикона», билет на «Азбуку артиста» обойдется зрителю в сумму, эквивалентную примерно ста долларам.



«Сатирикон» - молодой театр. Пожилой актер работает, если он «очень нужен»



«Сатирикон» - театр молодой, - рассказал Константин Райкин. – Я делаю ставку на молодых, они у меня играют главные роли».

По словам Константина Аркадьевича, «неправильно, когда артист долгое время работает в театре». Мэтр убежден, что единственная причина, по которой пожилой артист должен оставаться в театре, – «если он очень нужен театру».

Райкину часто приходится просить актеров уйти, но «есть такие, которые уходят сами, потому что не выдерживают столь плотного графика». С другой стороны, артисту может надоесть то, что изо дня в день повторяет худрук театра – «я всегда говорю одно и то же», - признается Константин Аркадьевич.



Райкин отказался от 17 миллионов долларов Спилберга ради удовольствия работать в театре



В кино Райкин не снимается с 2001 года. «Мне не интересно сниматься в кино», - говорит он. Константин Аркадьевич заявил, что «ни на что не променяет» свою театральную деятельность.

Более того, ради удовольствия работать в театре мэтр отказывается от предложений знаменитейших кинорежиссеров, в частности Спилберга. Даже гонорар в 17 миллионов долларов не смог переубедить Райкина в том, что кино – это не так уж плохо.

На сегодняшний день мэтр коллекционирует предложения сниматься в кино и, соответственно, свои отказы. Как признался Константин Аркадьевич, в его коллекции недостает ценного экземпляра – предложения сняться в фильме Эльдара Рязанова. Поэтому на юбилее знаменитого режиссера худрук «Сатирикона» произнес такие слова: «Эльдар Александрович, я обожаю вас как кинорежиссера, но в вашем творчестве есть один серьезный изъян: вы никогда не приглашали меня сниматься. Я вас прошу: пригласите меня. Вы не бойтесь, я все равно у вас сниматься не буду, я вам откажу, но в списке режиссеров, которым я отказал, нет Рязанова».



Райкин – не Тютькин!



Константин Райкин прокомментировал расхожее мнение, гласящее, что «природа отдыхает на детях». «Это полная фигня», - сказал он и выразил готовность привести массу примеров «великих детей великих родителей». Себя Константин Аркадьевич не стал причислять к лику великих, однако отметил, что «сын великого артиста сам может быть хорошим артистом».

Что же касается «природы, отдыхающей на семье Тютькина, - она как отдыхает, так и продолжает отдыхать. Она столько отдыхает, что, кажется, там должен такой Тютькин родиться! Она уже так отдохнула! – нет, все отдыхает и отдыхает», - пошутил руководитель «Сатирикона».



Неуспеха боюсь больше смерти



«Театральная лошадка никого не держит прочно, время от времени она сбрасывает любого седока – любых регалий, любого опыта, любых званий», - убежден Константин Райкин.

По его словам, каждый актер рано или поздно должен «уйти со сцены под стук собственных копыт».

Константин Аркадьевич признался, что неуспеха боится больше смерти. «Это ужасно, когда тебя не понимают, не оценивают», - сказал он.

«Какой я успешный?» - спросил артист. «Вы гениальный!» - прозвучало из зала. «С этим я согласен», - признал мэтр.



Стенограмму пресс-конференции читайте здесь.