Жертвы гриппозной пневмонии?

Но рядовым украинцам, кроме осознания ужасающих цифр и предупреждений, до сих пор не хватает действительно объективной информации об истинных причинах и источниках эпидемии. В частности, многие хотят знать: от чего молодые и здоровые люди сгорают буквально за три дня?

Грипп с осложнениями

Еще в начале официальной эпидемии во Львове умер бармен ресторана «Гасова лямпа». Владелец пищевых заведений Юрко Назарук рассказывает, что его сотрудник Андрей умер на пятый день с начала болезни. У него был насморк, болело горло, ломило мышцы. Четыре дня он лечился от простуды, как обычно, но врача не вызывал. «Когда же температура подскочила до 40С, родные позвонили в «скорую», – говорит Назарук. – Андрей сразу попал в реанимацию, его подключили к аппарату искусственного дыхания. На следующий день, когда я позвонил в больницу, мне сказали, что шансов нет. Через сутки Андрея не стало». Известный львовский ресторатор решил не стоять в стороне от проблемы и организовал в другом своем ресторане «Криївка» информационный центр, где можно узнать об эпидемии пандемического гриппа. «Мы еще многое об этой болезни не знаем, – продолжает Юрко. – И врачи тоже. Они говорят, что раньше с этим не сталкивались. Люди попадают в больницу с высокой температурой и через сутки у них сгорают легкие. Мы говорили с медиками, пытавшимися спасти близкого нам человека. Они убеждают: симптомы похожи на классическую пневмонию, которая развивается настолько быстро, что врачи не могут ее остановить. И от официальных лиц МЗ поступает также противоречивая информация. Факт остается фактом – каждые полсуток у нас умирает человек».

На самом деле, немногие врачи могут понять, что происходит, поскольку нет адекватной информации. «Теоретически все должно происходить следующим образом: чиновники МЗ разбираются в ситуации и сообщают на языке врачей информацию рядовым медикам, а те уже несут новости в массы. Но если я, врач, не понимаю, что происходит, то что можно говорить о народе. Мое мнение – это обычная ежегодная эпидемия, возможно, немного активнее, чем раньше, но раздутая СМИ и политиками», – говорит ведущий педиатр Евгений Комаровский, автор нескольких книг по ОРВИ и гриппу. Он едва ли не единственный, кто осмелился высказаться критически об информационном вакууме, которым нас окружило собственное государство. В своем блоге в Интернете опытный врач попытался доступно объяснить, что происходит и как уберечься от болезни.

Он, в частности, уверен, что сегодня в Украине - вспышка острой респираторной вирусной инфекции. Отличается она от предыдущей только действием сразу двух вирусов гриппа – сезонного и калифорнийского. Именно поэтому больных больше. А осложняет работу медикам искусственно созданная паника, в частности разговоры о чуме.

«О легочной чуме сегодня даже не может быть и речи, – убеждает известный инфекционист Игорь Маркив. – Если бы это была она, то, во-первых, болезнь длилась бы не пять-семь дней, как это происходит сейчас, а только два или три. Во-вторых, для чумы теперь не сезон. В-третьих, когда свирепствует чума, то обнаруживаются сразу все клинические формы – легочная, бубонная, кишечная. К тому же сегодня легочную чуму можно с успехом лечить антибиотиками. В нашем случае мы слышим, что антибиотики не действуют, а это говорит о вирусном характере инфекции. То есть можно говорить лишь о тяжелом воспалении легких».

«Вполне возможно, что главной причиной смертей людей при гриппе может быть вирусная пневмония, – говорит и врач Комаровский. – Есть люди, но таких единицы, которые очень чувствительны к вирусам гриппа. У таких людей они способны развить злокачественную пневмонию, причем мгновенно. А поскольку эта пневмония вирусная, нельзя лечить ее антибиотиками. Подобная терапия может быстро отправить человека на тот свет». К тому же вирусную пневмонию невозможно лечить семь суток – это слишком быстротекущая болезнь. Ей хватает нескольких суток или даже часов, чтобы убить человека. Если же человек умер, а до того пять-семь суток лечился сам, то скорее всего причиной летального исхода стали осложнения от гриппа – бактериальная инфекция. В свою очередь, она поддается лечению антибиотиками».

Таким образом, в настоящее время все чаще говорят о геморрагической (гриппозной) пневмонии. Ею объясняют развитие болезни за считанные часы, после чего через два-три дня человек погибает. Симптомы: головная боль, общая слабость, боли в грудной клетке в процессе вдоха, кашель со слизью и кровью. Сопровождается гнойным заболеванием легких. Важно, что такая пневмония наблюдается не только при гриппе, а также при легочной чуме. Возможно, именно из-за сходства симптомов родились и «чумные» слухи.

Однако в борьбе с вирусом «свиного» гриппа украинцы надеются на эффективные лекарства швейцарского производства, крупные партии которых уже несколькими рейсами отправлены в Украину. Между тем препарат с действующим веществом осельтамивир, например, запрещено использовать в Японии – в стране было зафиксировано свыше 50 самоубийств в результате употребления медикаментов. По словам главного государственного санитарного инспектора Польши Яна Оргельбранда, этот препарат необходимо использовать только после консультации с врачом, поскольку его неправильное применение может быть очень опасным для организма человека. Сейчас в Польше такие лекарства используют как для лечения больных A (H1N1), так и обычным гриппом. Интересно, что министр здравоохранения Польши господин Артур Фалек отмечает, что кроме препарата, который сейчас активно ввозится в Украину, существует много лекарств, которыми эффективно лечатся гриппозные инфекции. Отечественные же медики предупреждают: если украинцы бесконтрольно будут применять препарат на основе осельтамивира, их организмы к нему привыкнут. А это значит, что к лекарствам вирус станет стойким.

Международные оценки

Особо оценивают проблему в Украине международные эксперты. Почему особо? Потому что со стороны всегда виднее, а порой можно даже более трезво оценить ситуацию.

И если большинство наших политиков создают панику и пытаются заработать на эпидемии дивиденды, то эксперты Всемирной организации здравоохранения (WHO) рассуждают трезво. Они допускают, что возможной причиной массовых заболеваний и смертей украинцев является действие вируса нового пандемического гриппа. Но в то же время экспертов ВОЗ интересует исследование вопроса, как вирус будет вести себя в северном полушарии в зимний период, особенно в условиях «состояния здоровья, типичных для Восточной Европы».

Реакция и наших западных соседей довольно спокойная и лояльная. Да, кто-то скажет, что словаки закрыли нам два пешеходных пункта. Но это одиночный случай.

«Насколько мне известно, Польша не собирается прибегать к таким шагам, как словаки, – сказал «Главреду» Яцек Антос, руководитель отдела прессы и информации Посольства Республики Польша. – Но в данный момент на границе все-таки повышенное внимание к состоянию здоровья желающих попасть на территорию нашей страны. Кроме того, Польша реагирует на проблему в Украине конструктивно. Наш премьер-министр обратился к руководству Еврокомиссии с предложением предпринять определенные шаги и помочь Украине. Это исследование вируса гриппа, а также предоставление лекарств и медицинского оборудования». Речь идет о том, что Дональд Туск официально призвал ЕС помочь Украине в борьбе с гриппом. «Характер угрозы требует немедленных действий на уровне Евросоюза. Это будет служить интересам как Украины, так и ЕС», – написал он в письме президенту Европейской комиссии Жозе Мануэлю Баррозу и председателю Европейского совета Фредрику Рейнфельдту. Между тем в самой Польше зафиксировано 13 случаев заболевания калифорнийским гриппом (четыре человека умерли). Но ради справедливости стоит сказать, что отдельные польские издания все-таки говорят, что Украина виновата в распространении A(H1N1) в Польше.

В соседней Венгрии от свиного гриппа умерли четыре человека. Причина – позднее выявление настоящей болезни и лечение от пневмонии. К тому же одна женщина в возрасте 64 лет умерла сразу после вакцинации. В целом по стране с начала мая обнаружено 300 случаев A(H1N1).

«Наши пограничники работают в привычном режиме, – утверждает Хегедюш Габор, генеральный консул Венгерской республики в Киеве. – Мы не планируем закрывать границы. Венгрия считает, что ситуация в Украине не угрожает нашей стране. У нас также есть вирус гриппа A (H1N1), хотя и не столько смертельных случаев. Знаю, что в настоящее время в Венгрии проводится активная вакцинация. Правительство планирует сделать прививки 60% населения. Многие венгры получит вакцину бесплатно. В их числе врачи, работники транспорта, молодые люди и пенсионеры».

Было бы хорошо, если бы спокойное, разумное восприятие проблемы европейцами хоть немного передалось и нам. Пока же эти события – очередное оправдание для нашего народа, который, как думают отечественные политики, выдержит все. «Общественность должна не акцентировать внимание на том, сколько людей умерло (хоть это тоже важно), а говорить о том, сколько сегодня людей чувствуют себя лучше, – уверен Евгений Комаровский. – Тогда и политики, и журналисты сумеют успокоить население. А политики не успокаивают, похоже, им это не нужно. Мы же должны понимать, что вирусы были и будут всегда. Люди во все времена умирали от воспаления легких. Но если сообщать о каждой смерти, люди вообще перестанут интересоваться жизнью».