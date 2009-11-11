Вакцина от гриппа: читаем инструкции

Отечественные медики в один голос заявляют: чтобы защититься от вируса гриппа A/H1N1, надо вакцинироваться.
Только пока неизвестно, когда и какой вакциной?
Острая необходимость?
Сегодня в Украине зафиксировано 67 случаев заболевания гриппом A/H1N1. Общее количество больных гриппом и ОРВЗ – один миллион 31 тысяча. Более 50 тысяч украинцев находятся на стационарном лечении. Первый заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец уверяет, что, по сравнению с началом ноября, число пациентов, больных гриппом и ОРВИ, снизилось. «Если тогда за день поступало 124-160 больных, то сейчас только от 35 до 50. Тенденция к снижению есть», – сказал он.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что расслабляться рано – впереди еще две волны гриппа (в январе и в начале весны 2010 года). Поэтому у украинцев нет другого выхода, как обратить особое внимание на вакцинацию, мол, для борьбы с гриппом ничего лучшего пока не придумано. «Прививка – самое первое и надежное средство против заболевания сезонным гриппом и гриппом вообще, – говорит в частности Александр Гриневич, директор Украинского центра гриппа и респираторных инфекций Министерства здравоохранения. – Если человек провакцинируется сейчас, он обеспечит себя иммунитетом на весь сезон, до конца зимы. И ему будет не страшна вторая волна гриппа».
Если же кто-то уже сделал прививку от сезонного гриппа, ему все равно нужно вакцинироваться от гриппа А/H1N1, так как вакцина против обыкновенного гриппа включает в себя три иных актуальных штамма и не защищает от пандемического вируса.
Вакцина для Украины
Ныне ВОЗ призывает наше правительство вести «активные переговоры» с международными организациями и странами-производителями вакцин против вируса гриппа A/H1N1.
В Министерстве здравоохранения ожидают, что первая пандемическая вакцина будет зарегистрирована в Украине в начале декабря этого года. Лишь только после этого ее можно будет завозить для проведения вакцинации населения.
По словам директора ГП «Центр иммунобиологических препаратов» Минздрава Анны Моисеевой, сейчас в Украине изучают две таковые. Одна из них канадская, вторая российская. Специалист говорит, что образцы российской вакцины уже поступили в украинские учреждения на исследование. «Сейчас изучается ее безопасность и качественные показатели», – сообщает Моисеева. Что касается образцов канадской вакцины, то пока продолжаются переговоры об их поставках.
«Мы не выбираем конкретного производителя, – говорит Анна Моисеева. – Регистрацию проходят те образцы вакцин, производители которых сами подали заявки». По ее словам, своей очереди на регистрацию ожидают еще четыре вакцины.
Кроме того, в планах отечественного Минздрава в эту пятницу, 13 ноября, утверждение концепции проведения вакцинации в Украине. В частности, Василий Лазоришинец подчеркнул, что прививки против пандемического гриппа будет делать в соответствии с рекомендациями ВОЗ и бесплатно.
Министерство здравоохранения обратилось во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой о выделении 15 миллионов доз вакцин против пандемического гриппа. По словам чиновников, такой гуманитарной помощи хватит, чтобы обеспечить группу риска – 12 миллионов украинцев.
Но вся вакцина бесплатной быть не может. Сколько будет стоит одна доза для Украины любой другой вакцины, пока неизвестно. «О цене речь пока не идет, поскольку нет зарегистрированной вакцины», – комментирует Лазоришинец и подчеркивает, что прививки против пандемического гриппа будут проводиться добровольно, как и против обычного.
У Европы выбор шире
В целом же, по прогнозам доктора Мари-Поль Кини (Marie-Paule Kieny), директора Инициативы по исследованию вакцин ВОЗ, в целом в мире будет зарегистрировано около 30 разных вакцин. Большинство из них с инактивированным вирусом, произведенные в яйцах, некоторые – вакцины из убитых вирусов, приготовленные в клеточных культурах, а несколько – вакцины из живых аттенуированных вирусов. «Основной метод выработки вакцины – введение исходного вакцинного вируса в эмбриональные куриные яйца с помощью инъекции. Спустя несколько дней можно получить жидкость и очистить ее, – поясняет Мари-Поль Кини на сайте ВОЗ. – Более 90% имеющихся противогриппозных вакцин известны как «инактивированные». Это означает, что для производства вакцин вирус убивают. Менее распространены живые аттенуированные вакцины, которые производят из ослабленных, но не убитых вирусов».
ВОЗ уверяет, что все зарегистрированные организацией пандемические вакцины безопасны.
Ныне в Европе лицензии на распространение вакцины получили британские компании GlaxoSmithKline и Baxter, а также швейцарская компания Novartis (все они рекомендованы Еврокомиссией). Большинство стран ЕС заключили соглашение с производителями и запаслись достаточным количеством вакцин для своего населения. По прогнозам ВОЗ, в течение года в мире будет произведено три миллиарда доз вакцин. В целом в каждой отдельно взятой стране Европы регистрируется от одной до четырех (иногда более) вакцин для профилактики гриппа А/H1N1, среди которых одна локального производства. Рекомендации пациентам по выбору той или иной вакцины дает только лечащий врач.
Но вакцинация в Европе – дело не такое простое и понятное, как может показаться на первый взгляд. В Великобритании широкой рекламы иммунизации нет, а на первом этапе прививают граждан из групп риска – беременных, медработников и страдающих хроническими заболеваниями. Согласно опросам, проведенным недавно в Германии, 60% населения отказываются вакцинироваться с целью профилактики пандемического гриппа. Такая реакция объясняется недавним скандалом в местных СМИ, причиной которого стала информация о том, что якобы члены правительства страны собирались привиться вакциной, отличающейся от той, которая предназначалась для простого населения. Не так давно и шведская пресса сообщила о том, что от прививки в стране умерло, как минимум, пять человек. Правда, все эти люди входили в группу риска (среди них могли быть как астматики и сердечники, так и дети в возрасте до трех лет). По данным ВОЗ, самыми распространёнными реакциями на прививку являются мест¬ные проявления – болезненность, покраснение, опухание и, так называемые, системные реакции – повышение температуры, мышечная и головная боль, боль в суставах. Эти симптомы обычно переносятся в лёгкой форме и проходят через один-два дня.
В соседней России, также страдающей от эпидемии «свиного» гриппа, не хотят пользоваться европейскими или канадскими образцами, а намерены «употреблять» вакцины собственного производства. В стране зарегистрированы уже четыре вакцины, в том числе одна живая моновалентная. До нового года планируется изготовить не менее 35,5 миллионов доз препарата.
У Украины нет возможностей производить локальную вакцину. Поэтому использовать мы будем все то, что пройдет соответствующую регистрацию.
Что касается производителей вакцины, которые хотят пройти на наш рынок, то кое-что интересное об их продукте можно найти в европейских СМИ.
Например, канадская вакцина, которую могут предложить украинцам в качестве вакцины против гриппа А/H1N1, изготавливается второй в мире по обороту фармацевтической компанией. Основные продажи обеспечивают препараты по таким терапевтическим направлениям, как респираторные заболевания, онкология, ВИЧ/СПИД, диабет, психические расстройства, профилактика инфекционных заболеваний (вакцины для различных возрастных групп). На канадском сайте «Здоровье Канады» опубликован лист-вкладыш препарата. В нем мы нашли возможные побочные эффекты, вызываемые этим препаратом. Самые распространенные (один случай на 10 доз): боль в месте вакцинирования, головная боль, слабость, покраснение и отек участка вакцинирования, потливость, боль в мышцах и суставах, зуд в участке инъекции, лихорадка, увеличение лимфоузлов, слабость, диарея. Реже могут быть другие «эффекты» (один случай на 100 доз): головокружение, тошнота, боль в желудке, бессонница, онемение конечностей, учащение дыхания, боль в грудной клетке, сыпь, боль в затылке, мышечные спазмы, боли в конечностях. Редкие побочные эффекты (один случай на тысячу доз): аллергические реакции, результатом которых может быть понижение кровяного давления (что угрожает шоком), острая боль в одном или более нервов, снижение количества тромбоцитов в крови (это может привести к кровотечению и гематомам). Есть и очень редкие побочные эффекты (один на 10 000 доз). Это васкулиты (воспаление кровяных сосудов, что может стать причиной высыпаний на коже, боли в суставах, проблем с почками), неврологические расстройства, такие как энцефаломиелит (воспаление центральной нервной системы), невриты, синдром Джулиана-Барре (дыхательный паралич).
Если осмелиться сделать самые приблизительные расчеты, то при условии, что будут привиты все 46 миллионов украинцев, «очень редкие» побочные эффекты теоретически могут возникнуть у 4,6 тысяч человек…
Что касается конкретной российской вакцины, то так как ее не использовали на Западе, информации о ней мало. К тому же испытания препарата в отдельных регионах все еще продолжаются.
Важно отметить, что все специалисты, пишущие о вакцинах для профилактики «свиного» гриппа, единодушны во мнении: побочные эффекты еще полностью не исследованы. С другой стороны, люди должны помнить, что у них только два пути получить иммунитет от гриппа А/H1N1 – либо переболеть, либо сделать прививку. Так что выбирать не приходится.
К слову…
Не стоит забывать и о том, что через два месяца Верховная Рада Украины собирается ввести особый паспорт вакцинации для каждого украинца. Парламент принял закон «Об утверждении Общегосударственной программы иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней на 2009-2015 годы», в котором прописаны суммы, выделенные на вакцинацию и на некоторые нововведения. Теперь к каждой вакцине будет прилагаться сертификат качества с данными о том, какие побочные эффекты вызывает препарат, где он произведен, какова его эффективность. «А паспорта упростят контроль над вакцинацией», – уверена глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.
Острая необходимость?
Сегодня в Украине зафиксировано 67 случаев заболевания гриппом A/H1N1. Общее количество больных гриппом и ОРВЗ – один миллион 31 тысяча. Более 50 тысяч украинцев находятся на стационарном лечении. Первый заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец уверяет, что, по сравнению с началом ноября, число пациентов, больных гриппом и ОРВИ, снизилось. «Если тогда за день поступало 124-160 больных, то сейчас только от 35 до 50. Тенденция к снижению есть», – сказал он.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что расслабляться рано – впереди еще две волны гриппа (в январе и в начале весны 2010 года). Поэтому у украинцев нет другого выхода, как обратить особое внимание на вакцинацию, мол, для борьбы с гриппом ничего лучшего пока не придумано. «Прививка – самое первое и надежное средство против заболевания сезонным гриппом и гриппом вообще, – говорит в частности Александр Гриневич, директор Украинского центра гриппа и респираторных инфекций Министерства здравоохранения. – Если человек провакцинируется сейчас, он обеспечит себя иммунитетом на весь сезон, до конца зимы. И ему будет не страшна вторая волна гриппа».
Если же кто-то уже сделал прививку от сезонного гриппа, ему все равно нужно вакцинироваться от гриппа А/H1N1, так как вакцина против обыкновенного гриппа включает в себя три иных актуальных штамма и не защищает от пандемического вируса.
Вакцина для Украины
Ныне ВОЗ призывает наше правительство вести «активные переговоры» с международными организациями и странами-производителями вакцин против вируса гриппа A/H1N1.
В Министерстве здравоохранения ожидают, что первая пандемическая вакцина будет зарегистрирована в Украине в начале декабря этого года. Лишь только после этого ее можно будет завозить для проведения вакцинации населения.
По словам директора ГП «Центр иммунобиологических препаратов» Минздрава Анны Моисеевой, сейчас в Украине изучают две таковые. Одна из них канадская, вторая российская. Специалист говорит, что образцы российской вакцины уже поступили в украинские учреждения на исследование. «Сейчас изучается ее безопасность и качественные показатели», – сообщает Моисеева. Что касается образцов канадской вакцины, то пока продолжаются переговоры об их поставках.
«Мы не выбираем конкретного производителя, – говорит Анна Моисеева. – Регистрацию проходят те образцы вакцин, производители которых сами подали заявки». По ее словам, своей очереди на регистрацию ожидают еще четыре вакцины.
Кроме того, в планах отечественного Минздрава в эту пятницу, 13 ноября, утверждение концепции проведения вакцинации в Украине. В частности, Василий Лазоришинец подчеркнул, что прививки против пандемического гриппа будет делать в соответствии с рекомендациями ВОЗ и бесплатно.
Министерство здравоохранения обратилось во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой о выделении 15 миллионов доз вакцин против пандемического гриппа. По словам чиновников, такой гуманитарной помощи хватит, чтобы обеспечить группу риска – 12 миллионов украинцев.
Но вся вакцина бесплатной быть не может. Сколько будет стоит одна доза для Украины любой другой вакцины, пока неизвестно. «О цене речь пока не идет, поскольку нет зарегистрированной вакцины», – комментирует Лазоришинец и подчеркивает, что прививки против пандемического гриппа будут проводиться добровольно, как и против обычного.
У Европы выбор шире
В целом же, по прогнозам доктора Мари-Поль Кини (Marie-Paule Kieny), директора Инициативы по исследованию вакцин ВОЗ, в целом в мире будет зарегистрировано около 30 разных вакцин. Большинство из них с инактивированным вирусом, произведенные в яйцах, некоторые – вакцины из убитых вирусов, приготовленные в клеточных культурах, а несколько – вакцины из живых аттенуированных вирусов. «Основной метод выработки вакцины – введение исходного вакцинного вируса в эмбриональные куриные яйца с помощью инъекции. Спустя несколько дней можно получить жидкость и очистить ее, – поясняет Мари-Поль Кини на сайте ВОЗ. – Более 90% имеющихся противогриппозных вакцин известны как «инактивированные». Это означает, что для производства вакцин вирус убивают. Менее распространены живые аттенуированные вакцины, которые производят из ослабленных, но не убитых вирусов».
ВОЗ уверяет, что все зарегистрированные организацией пандемические вакцины безопасны.
Ныне в Европе лицензии на распространение вакцины получили британские компании GlaxoSmithKline и Baxter, а также швейцарская компания Novartis (все они рекомендованы Еврокомиссией). Большинство стран ЕС заключили соглашение с производителями и запаслись достаточным количеством вакцин для своего населения. По прогнозам ВОЗ, в течение года в мире будет произведено три миллиарда доз вакцин. В целом в каждой отдельно взятой стране Европы регистрируется от одной до четырех (иногда более) вакцин для профилактики гриппа А/H1N1, среди которых одна локального производства. Рекомендации пациентам по выбору той или иной вакцины дает только лечащий врач.
Но вакцинация в Европе – дело не такое простое и понятное, как может показаться на первый взгляд. В Великобритании широкой рекламы иммунизации нет, а на первом этапе прививают граждан из групп риска – беременных, медработников и страдающих хроническими заболеваниями. Согласно опросам, проведенным недавно в Германии, 60% населения отказываются вакцинироваться с целью профилактики пандемического гриппа. Такая реакция объясняется недавним скандалом в местных СМИ, причиной которого стала информация о том, что якобы члены правительства страны собирались привиться вакциной, отличающейся от той, которая предназначалась для простого населения. Не так давно и шведская пресса сообщила о том, что от прививки в стране умерло, как минимум, пять человек. Правда, все эти люди входили в группу риска (среди них могли быть как астматики и сердечники, так и дети в возрасте до трех лет). По данным ВОЗ, самыми распространёнными реакциями на прививку являются мест¬ные проявления – болезненность, покраснение, опухание и, так называемые, системные реакции – повышение температуры, мышечная и головная боль, боль в суставах. Эти симптомы обычно переносятся в лёгкой форме и проходят через один-два дня.
В соседней России, также страдающей от эпидемии «свиного» гриппа, не хотят пользоваться европейскими или канадскими образцами, а намерены «употреблять» вакцины собственного производства. В стране зарегистрированы уже четыре вакцины, в том числе одна живая моновалентная. До нового года планируется изготовить не менее 35,5 миллионов доз препарата.
У Украины нет возможностей производить локальную вакцину. Поэтому использовать мы будем все то, что пройдет соответствующую регистрацию.
Что касается производителей вакцины, которые хотят пройти на наш рынок, то кое-что интересное об их продукте можно найти в европейских СМИ.
Например, канадская вакцина, которую могут предложить украинцам в качестве вакцины против гриппа А/H1N1, изготавливается второй в мире по обороту фармацевтической компанией. Основные продажи обеспечивают препараты по таким терапевтическим направлениям, как респираторные заболевания, онкология, ВИЧ/СПИД, диабет, психические расстройства, профилактика инфекционных заболеваний (вакцины для различных возрастных групп). На канадском сайте «Здоровье Канады» опубликован лист-вкладыш препарата. В нем мы нашли возможные побочные эффекты, вызываемые этим препаратом. Самые распространенные (один случай на 10 доз): боль в месте вакцинирования, головная боль, слабость, покраснение и отек участка вакцинирования, потливость, боль в мышцах и суставах, зуд в участке инъекции, лихорадка, увеличение лимфоузлов, слабость, диарея. Реже могут быть другие «эффекты» (один случай на 100 доз): головокружение, тошнота, боль в желудке, бессонница, онемение конечностей, учащение дыхания, боль в грудной клетке, сыпь, боль в затылке, мышечные спазмы, боли в конечностях. Редкие побочные эффекты (один случай на тысячу доз): аллергические реакции, результатом которых может быть понижение кровяного давления (что угрожает шоком), острая боль в одном или более нервов, снижение количества тромбоцитов в крови (это может привести к кровотечению и гематомам). Есть и очень редкие побочные эффекты (один на 10 000 доз). Это васкулиты (воспаление кровяных сосудов, что может стать причиной высыпаний на коже, боли в суставах, проблем с почками), неврологические расстройства, такие как энцефаломиелит (воспаление центральной нервной системы), невриты, синдром Джулиана-Барре (дыхательный паралич).
Если осмелиться сделать самые приблизительные расчеты, то при условии, что будут привиты все 46 миллионов украинцев, «очень редкие» побочные эффекты теоретически могут возникнуть у 4,6 тысяч человек…
Что касается конкретной российской вакцины, то так как ее не использовали на Западе, информации о ней мало. К тому же испытания препарата в отдельных регионах все еще продолжаются.
Важно отметить, что все специалисты, пишущие о вакцинах для профилактики «свиного» гриппа, единодушны во мнении: побочные эффекты еще полностью не исследованы. С другой стороны, люди должны помнить, что у них только два пути получить иммунитет от гриппа А/H1N1 – либо переболеть, либо сделать прививку. Так что выбирать не приходится.
К слову…
Не стоит забывать и о том, что через два месяца Верховная Рада Украины собирается ввести особый паспорт вакцинации для каждого украинца. Парламент принял закон «Об утверждении Общегосударственной программы иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней на 2009-2015 годы», в котором прописаны суммы, выделенные на вакцинацию и на некоторые нововведения. Теперь к каждой вакцине будет прилагаться сертификат качества с данными о том, какие побочные эффекты вызывает препарат, где он произведен, какова его эффективность. «А паспорта упростят контроль над вакцинацией», – уверена глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.