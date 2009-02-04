Донецк: к Евро-2012 через Евро-2009

Донецкие власти в один голос уверяют, что юношеские соревнования не должны ничем уступить "взрослому" турниру - Евро-2009 планируют сделать не менее масштабным и не менее престижным, чем событие, которое ожидает Украину в 2012 году. Об этом свидетельствуют и грандиозные приготовления, которые полным ходом идут в регионе, и объемы финансирования, выделяемые под будущий чемпионат. Однако, как показывает практика, в самый разгар чемпионата может выясниться, что все эти усилия были напрасны.



ЕВРОпейский комфорт



Сегодня в Донецкой области к Евро-2009 готово если не все, то очень многое. По данным заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Елены Петряевой, в городах, принимающих чемпионат, уже начали реализовываться несколько разноплановых программ – концепции медицинского, культурно-туристического и спортивного обслуживания, а также программа подготовки волонтеров.



Основной акцент сделан на спортивную часть и на подготовку инфраструктуры, которая примет приезжих болельщиков. И если с первым вопросом в Донбассе никаких проблем нет – к Евро-2009 в принимающих городах Донецке и Мариуполе уже подготовлено 4 стадиона, а к Евро-2012 будет готов еще и новейший стадион "Донбасс Арена", то вот со вторым аспектом пока что не все гладко. Организаторы турнира обещают, что к Евро-2012 в регионе будет достаточное количество высококомфортных мест для размещения гостей, а также будут отлажены все необходимые сферы их быта в Донбассе – от медицинской до туристической, но к реализации этих обещаний область пока что не приступила.



В целом, к Евро-2012 в Донецке планируется построить 12 гостиниц – 3 пятизвездочные и 9 четырехзвездочных. Помимо этого, в столице Донбасса переоснастят 11 действующих гостиниц - в них будут обновлены номера, сделаны определенные дополнительные постройки, улучшится качество обслуживания, и будут внедрены различные современные новшества. Согласно требованиям УЕФА, для размещения участников и почетных гостей Евро-2012 одному только Донецку будет необходимо предоставить 2,3 тыс. номеров в пятизвездочных гостиницах и 1,3 тыс. номеров в четырехзвездочных. С пятизвездочными отелями в регионе уже наметился дефицит – не хватает 436 номеров, и эту нехватку планируется покрыть за счет менее шикарных, но не менее комфортных четырехзвездочных номеров. По словам организаторов турнира, в данный момент уже подписаны гарантии между властями Донбасса, инвесторами и Министерством культуры, согласно которым инвесторы взяли на себя обязательства построить необходимые гостиницы в срок.



С Евро-2009 все намного проще. Уже решено, что VIP-гости юношеского чемпионата будут проживать в известном пятизвездочном отеле Рината Ахметова "Донбасс Палас", штаб-квартиру Евро-2009 разместят в четырехзвездочной гостинице "Виктория", команды поселят в отеле "Атлас", а арбитров определят в гостиницу "Ева". Необходимое количество гостиниц в области уже имеется (сегодня гостиничный фонд региона представлен 28 отелями общей вместимостью 2218 мест), да и для юношеского чемпионата не требуется шикарных апартаментов - считается, что участники будут себя прекрасно чувствовать и в условиях "3 звезд". Кроме того, часть из них вполне может расположиться в реконструированных студенческих общежитиях. К 2012 году в Донецкой области планируют отремонтировать целых 4 комплекса общежитий, принадлежащих различным учебным заведениям, и уже к лету будет готов один из них. Всего же на ремонт общежитий только в 2008 году из государственного бюджета поступило 7,3 млн. грн., а кроме того, были привлечены собственные средства высших учебных заведений.



От вокзала до аэропорта



Еще один аспект, который не дает покоя организаторам турнира, – обустройство дорожно-транспортной сферы. И если со строительством и ремонтом дорог власти области вроде бы укладываются в срок, то вот возведение и реконструкция таких объектов, как железнодорожный вокзал и аэровокзальный комплекс пока под вопросом. Что касается ж/д вокзала, то его полноценному ремонту мешает финансовая сторона: текущем году финансирование этого проекта было урезано в три раза. Проблема в том, что вначале планировалось участие в этом проекте инвесторов, а на практике оказалось, что финансировать его будет лишь Министерство транспорта. В итоге, по словам Елены Петряевой, изначально предусмотрена на реконструкцию вокзала сумма в размере 670 млн. грн., согласно программе, которая была принята Кабинетом Министров и утверждена в октябре прошлого года, сократилась до 200 млн. грн.



Есть проблемы и с аэровокзальным комплексом. Вообще-то сегодня в Донецке продолжается конкурс на лучший инвестиционный проект по реконструкции этого объекта, однако недавний скандал вокруг него явно пошел не на пользу его инвестиционной привлекательности. Еще в ноябре прошлого года Счетная палата Украины объявила, что срок завершения комплексной реконструкции, расширения и технического переоснащения коммунального предприятия "Международный аэропорт Донецк" находится на грани срыва. Таков вывод был сделан по результатам аудита использования средств субвенции из государственного бюджета на реконструкцию аэропорта. Специалисты сочли, что Министерство транспорта и связи Украины совместно с Донецким областным советом не обеспечили эффективного использования средств госбюджета. Как следствие – свыше 26 млн. грн. были потрачены с нарушением законодательства, а еще около 13 млн. грн. тратились крайне неэффективно. В итоге на объекте не были соблюдены сроки строительства, а государству был нанесен существенный ущерб. Позднее власти Донбасса на пару с экспертами Минтранса многократно опровергали эти обвинения, и постепенно скандал сошел на нет, однако, как говорится, неприятный осадок остался. По итогам первого этапа конкурса на лучший инвестпроект не поступило ни одной заявки от инвесторов, а сейчас, хотя эти заявки и имеются, говорить о каком-либо полноценном проекте пока рановато. И это при том, что первые самолеты с болельщиками и участниками турнира начнут прибывать в столицу Донбасса уже в июле.



Впрочем, со своей стороны в аэропорту надежд на лучшее не теряют: согласно последним отчетам, в 2008 году на развитие Донецкого аэропорта из государственного бюджета было выделено 697 млн. грн. (при запланированных 733,3 млн. грн.). На эти средства построены 3 километра взлетно-посадочной полосы, смонтированы трубы под осветительно-сигнальные огни, сделаны шесть рулежных дорожек и подготовлены обочины из морозоустойчивого материала. Кроме того, начата укладка поверхностного слоя взлетной полосы, строительство которой и было задумано под Евро-2009/2012. Что же касается самого аэровокзального комплекса, то в данный момент проводится перерасчет объемов финансирования: изначально стоимость инвестиционного проекта рассчитывалась по ценам 2007 года, которые на сегодня существенно увеличились, поэтому сейчас идет экспертиза по переоценке этого проекта. При этом, инвестора, который будет заниматься реконструкцией, уже обязали выполнить непреложное условие УЕФА: на время чемпионата Евро-2012 он обязан будет построить временные терминалы для того, чтобы обеспечить пропускную способность аэропорта. Планируется, что в этот период аэропорт ежедневно будет обслуживать до 30 тыс. пассажиров.



Неприбыльная коммерция



Впрочем, технические проблемы – это далеко не главная сложность, которая беспокоит сегодня организаторов турниров. Донбасс сегодня очень сильно беспокоится о том, что трибуны на соревнованиях будут пустовать. Налицо яркий пример – футбольный турнир имени Банникова, прошедший в Донецке в 2008. Изначально это мероприятие тоже планировалось как масштабное и грандиозное событие, а в итоге прошло незамеченным не только приезжими болельщиками, но и местными зрителями, не почтившими своим присутствием ни одну игру. Ситуация может повториться, утверждают эксперты и при организации юношеского чемпионата, и если Евро-2012 не грозит остаться без зрителей, то вот Евро-2009 может оказаться невостребованным.



"Я хотел бы, чтобы мы не идеализировали нашу подготовку. В прошлом году проходил турнир Банникова, и если бы мы не привезли туда школьников, не привезли туда организованно людей, то трибуны были бы пустыми. И поэтому я опасаюсь этого на молодежном чемпионате. Потому что и там (на турнире Банникова – "Главред") были серьезные команды, но, может быть, мы маркетингово не доработали", – делится своими соображениями донецкий городской голова Александр Лукьянченко. Донецкий градоначальник прямо советует коллегам заранее договориться с учебными заведениями и молодежными организациями региона, чтобы они общими силами заполнили трибуны стадионов. В ответ городские власти сулят большие скидки на билеты, а некоторые группы школьников даже обещают провести бесплатно. "Они должны пользоваться льготами или бесплатно посещать, с одной стороны, а со второй стороны, должны быть для болельщиков какие-то поощрительные призы, чтобы они болели. Мы это практикуем постоянно в городе", - утверждает Лукьянченко. Впрочем, судя по всему, льготами будут пользоваться практически все категории зрителей. На сегодня уже известна стоимость билетов на соревнования - цена будет колебаться от 20 до 80 гривен, - но при этом для тех зрителей, которые придут компаниями, а также для больших семейств предусмотрены существенные скидки. В итоге, пожалуй, полную цену за вход на турнир платить не придется никому.



Помимо этого, чтобы привлечь зрителей, предстоящие турниры власти области намерены широко пиарить. По словам генерального директора ЗАО "Украина Футбол Интернешнл" Олега Шкребы, в регионе разработана солидная коммерческая программа Евро-2009, которая включает в себя необходимую пиар-работу по чемпионату, популяризацию и самих соревнований, и футбола в целом, а также создание бренда будущего турнира. В частности, пиарщики уже придумали весьма креативный талисман Евро-2009, который носит название "Солнечные донбассики" - три схематично нарисованных человечка в шахтерских касках, один из которых опирается на футбольный мяч. "По нашему мнению, и по мнению специалистов УЕФА, это очень оригинальное и новое решение в вопросах выбора талисмана, - хвалится Шкреба. - Сама форма и сама идея позволяет уже сейчас заявить, что, наверное, это будет очень востребованным и коммерчески успешным талисманом, который будет пользоваться популярностью у зрителей", - предсказывает он. "Донбассиков" планируют разместить на всей атрибутике чемпионата, а также на полиграфической продукции.



Что же касается плана популяризации Евро-2009, то он предполагает стандартный набор мероприятий: пиар-акции, медиа-коктейли, акции для школьников и студентов (например, проект в школах и вузах "Живи и играй без допинга"), тематические фотовыставки и даже специальные мероприятия для детей-сирот. Все эти мероприятия должны были начаться в регионе еще в декабре прошлого года, однако до сих пор многие жители области даже не подозревают, что летом к ним приедет один из престижных европейских футбольных турниров.



Организаторы надеются, что смогут наверстать информационные промахи ближе к самому событию, но практика показывает, что эти дерзкие планы могут лопнуть как мыльный пузырь. Считается, что целевой аудиторией турниров будет прежде всего молодые люди в возрасте до 25 лет, но именно эта аудитория в разгар чемпионата будет находиться на отдыхе в многочисленных здравницах Донбасса, и никакими "донбассиками" и пиар-акциями выманить ее оттуда не удастся. В итоге, невзирая на то, что целевая аудитория юношеского чемпионата, по подсчетам все того же Олега Шкребы, насчитывает аж 200 тыс. человек, в Донецкой области ожидают, что поболеть за юношей придет лишь… 5-6 тыс. зрителей. "Но мы предусматриваем организованное посещение. То есть поработаем со здравницами, будем обеспечивать их транспортом, чтобы они в качестве элемента досуговой программы имели возможность посетить матч", - рассказывает заместитель начальника управления мониторинга реализации инвестиционных проектов и бюджетных программ Донецкого областного совета Наталья Шинкаренко. Ей вторит и замгубернатора Елена Петряева: "На чемпионаты кто едет? Участники, их родители, их друзья. Больше мы потока такого массового не ожидаем. Но для нас это очень важно, потому что мы отработаем на этом турнире, малочисленном все наши программы для Евро-2009", - заявила она.



Учитывая все это, совершенно не удивительно, что руководство Донецкой области не рассчитывает ни на какую финансовую прибыль от предстоящих чемпионатов, причем неприбыльным будет, по всей видимости, и Евро-2009, и Евро-2012. По словам Натальи Шинкаренко, оба турнира, безусловно, являются бизнес-проектами, однако прибыль от них получат лишь спонсоры, а вовсе не принимающие города. По ее словам, главный расчет, который делается при подготовке чемпионатов, состоит в будущей "раскрутке" Украины и Донбасса, как региона европейского футбола. "Мы рассчитываем на то, что люди, которые приедут посмотреть матч, оставят деньги на предприятиях и организациях региона - то есть в кафе, в ресторане, на стадионе, в гостинице, аэропорту, ж/д вокзале. То есть зарабатывает комплексно инфраструктура страны, которая обеспечивает прием и обслуживание, сама же страна раскрывает себя и улучшает свой имидж", - отмечает она. По ее словам, после таких мероприятий все страны ощущают существенный приток туристов в те города, в которых проходили соревнования. "Расчет только на это. В чистом выражении прибыль получит УЕФА и Федерация футбола Украины. То есть это турнир большей частью социальный даже, и если даже получится там какая-то прибыль, то по условиям договора о проведении Евро-2009, она будет направлена на строительство детских спортивных площадок в донецком регионе и закупку футбольных мячей для школ Донецкой области", - пояснила Шинкаренко.



Что же касается Евро-2012, то коммерческая программа проведения чемпионата, разработанная УЕФА, безусловно, предусматривает получение прибыли, однако эту прибыль получит именно УЕФА, а вот для Украины даже не разработан механизм для получения каких-то финансовых потоков. По словам специалистов, это уникальный опыт – другие государства, принимавшие футбольные чемпионаты всегда от этого выигрывали. К примеру, австрийцы ожидали от Евро-2008 дохода в 0,19% от общего внутреннего валового продукта, что составляло около 400 млн. евро. Столько же заработала и Португалия - хозяйка первенства Европы 2004 года. А вот ВВП Германии после чемпионата мира по футболу повысился на 0,25%. К слову, та же Португалия умудрилась потратить на подготовку к соревнованиям лишь 650 млн. евро, а вот украинские вложения, показатели которых растут из года в год, на этом фоне кажутся просто непомерными.



Учитывая эти примеры, становится понятно, что Донецкая область - при всем своем серьезном настрое на предстоящие события, пока что для себя еще не осознала их значения. Безусловно, престижные футбольные турниры принесут шахтерскому краю известность и даже будут залогом формирования его репутации в мире, а хорошая репутация, как известно, стоит дорого. Однако же при этом создается впечатление, что сегодня Донбасс, стремясь ни на йоту не отступить от многочисленных требований УЕФА, просто забывает о себе. Ведь когда чемпионаты завершатся, а болельщики разъедутся по домам, шахтерский край рискует остаться только с "солнечными донбассиками", и с пустующими шикарными отелями, в которых просто некому будет останавливаться…