Виктор Бачинский: «Украинцы во время эпидемии умирают от вирусного поражения легких»

13 ноября 2009, 15:55

Он, начальник бюро Черновицкой областной судмедэкспертизы, доктор наук, профессор уверен, что 23 жертвы эпидемии на Буковине умерли не от гриппа или пневмонии.

Причина – вирусный дисстрессиндром. Другими словами – общее и стремительное поражение легких. Виктор Бачинский сказал «Главреду», что медики, к сожалению, часто не могут установить правильный диагноз, а соответственно – назначить адекватное лечение. Поэтому группа профессоров Черновицкого медуниверситета обратилась в Министерство здравоохранения и Совет национальной безопасности и обороны с требованием пересмотреть стандарты лечения больных на Буковине.
Виктор Теодосович, вы утверждаете, что люди в Украине умирают не от пневмонии, а от вирусного дисстрессиндрома. На основании чего сделан этот вывод?
Разница клинической картины при заболевании пневмонией и парагриппом в соединении с гриппом A/H1N1. Именно она повлекла за собой исследования, которые мы провели у восемнадцати умерших. Исследование включило в себя: доскональное изучение истории болезни, позднее – морфологический анализ тканей, взятых из тела умерших, гистологический срез.
Как же рознятся клинические картины этих заболеваний?
Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что пневмонии там и быть не могло, ведь она носит воспалительный характер. Кроме того, при пневмонии наблюдается эмфизема легких. Но ни у кого из умерших ничего подобного не было. Значит, украинцы во время эпидемии умирают не от пневмонии, а от вирусного поражения легких, причина которого – грипп A/H1N1, усложненный парагриппом. Это и обуславливает его высокую токсичность. Обратите внимание, что все умершие, а это молодые люди от двадцати до сорока лет, имели сильно ослабленный иммунитет. А быстрее всех заболевают именно люди со слабым иммунитетом. Есть случаи, когда больные переносили этот грипп, что называется, «на ногах» или же заболевание протекало в легкой форме. А к группе риска, в основном, относятся активные молодые люди и беременные женщины.
Как проявляется вирус?
При вдохе поглощение кислорода начинается капиллярами ацинуса (наименьшей частью легких). Затем кислород разносится кровяным руслом к тканям внутренних органов. При заражении организма вирусом начинается тотальное поражение легких, что провоцирует кровоизлияния. Ткани легких разрушаются. Через несколько часов в местах кровоизлияния из-за образования фибрина (высокомолекулярного белка, образующегося из плазмы крови под действием фермента тромбина; это основа тромбов. – Авт.), с внутренней стороны ацинуса, появляется гиалиновая мембрана. Поэтому не происходит воздухообмен. Это все равно что легкие поместить в целлофановый пакет. В итоге получается, что человек вдыхает, но кислород не попадает в ткани. Наступает острая легочная недостаточность, что в свою очередь приводит к кардиогенному шоку. Такого при пневмонии не может быть! Проблема Украины в том, что врачи ставят неправильный диагноз, назначают неправильное лечение. Это чревато трагическими последствиями.
Значит, вы допускаете, что большинство смертельных случаев в Украине обусловлены именно этим вирусом?
Я не допускаю этого. Я в этом полностью уверен. Подчеркиваю, пневмония и вирусное поражение легких – совершенно разные вещи.
Поддается ли болезнь лечению?
Я – не врач. Мое дело установить причину смерти.
Что надо сделать для того, чтобы изменить подходы к лечению последствий гриппа в Украине?
Над проблемой установления истинного диагноза трудилась специальная рабочая группа. И уже есть новые протоколы лечения. Мы не дожидались результатов решения Министерства здравоохранения. Местные медики способны оценить серьезность заболевания. Оно требует безотлагательных действий, поэтому мы осмелились принимать необходимые, на наш взгляд, меры. Кроме этого, наша рабочая группа, исследовавшая все случаи смерти, передала протоколы и документацию в местное управление здравоохранения. Дальше – дело за министерством, которое и будет решать, что надо менять и каким образом.
Как давно вы отправили документы в управление здравоохранения?
Мы провели заседание у губернатора области, которому доложили о сложившейся ситуации, представили ему все необходимые протоколы. А уже губернатор решает, кому и когда отправлять документацию.
Как же уберечься от вирусного дисстрессиндрома?
Этот вирус, как и любой другой, обладает токсичностью, а значит способен проникать в организм человека через слизистые оболочки. Хочу сказать, что маска защищает человека от проникновения вируса лишь на 30%. Если использовать еще и специальные очки, то можно защитить себя на 40%. Конечно же, этого недостаточно. Важно придерживаться карантинного режима, ограничить контакты с людьми. Особенно это касается мужчин, которые при встрече обычно пожимают друг другу руки. Если следовать этим простым правилам, то можно прекратить циркуляцию вируса в обществе. Эпидемия пойдет на спад.
Конечно же, ни о какой вакцинации сейчас речь идти не может. Ее нужно проводить как во всех цивилизованных странах – нормальной, качественной вакциной, которая к тому же хранилась в соответствующих условиях.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:41
С чего начать спасение Украины
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять