Виктор Бачинский: «Украинцы во время эпидемии умирают от вирусного поражения легких»

Он, начальник бюро Черновицкой областной судмедэкспертизы, доктор наук, профессор уверен, что 23 жертвы эпидемии на Буковине умерли не от гриппа или пневмонии.

Причина – вирусный дисстрессиндром. Другими словами – общее и стремительное поражение легких. Виктор Бачинский сказал «Главреду», что медики, к сожалению, часто не могут установить правильный диагноз, а соответственно – назначить адекватное лечение. Поэтому группа профессоров Черновицкого медуниверситета обратилась в Министерство здравоохранения и Совет национальной безопасности и обороны с требованием пересмотреть стандарты лечения больных на Буковине.

Виктор Теодосович, вы утверждаете, что люди в Украине умирают не от пневмонии, а от вирусного дисстрессиндрома. На основании чего сделан этот вывод?

Разница клинической картины при заболевании пневмонией и парагриппом в соединении с гриппом A/H1N1. Именно она повлекла за собой исследования, которые мы провели у восемнадцати умерших. Исследование включило в себя: доскональное изучение истории болезни, позднее – морфологический анализ тканей, взятых из тела умерших, гистологический срез.

Как же рознятся клинические картины этих заболеваний?

Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что пневмонии там и быть не могло, ведь она носит воспалительный характер. Кроме того, при пневмонии наблюдается эмфизема легких. Но ни у кого из умерших ничего подобного не было. Значит, украинцы во время эпидемии умирают не от пневмонии, а от вирусного поражения легких, причина которого – грипп A/H1N1, усложненный парагриппом. Это и обуславливает его высокую токсичность. Обратите внимание, что все умершие, а это молодые люди от двадцати до сорока лет, имели сильно ослабленный иммунитет. А быстрее всех заболевают именно люди со слабым иммунитетом. Есть случаи, когда больные переносили этот грипп, что называется, «на ногах» или же заболевание протекало в легкой форме. А к группе риска, в основном, относятся активные молодые люди и беременные женщины.

Как проявляется вирус?

При вдохе поглощение кислорода начинается капиллярами ацинуса (наименьшей частью легких). Затем кислород разносится кровяным руслом к тканям внутренних органов. При заражении организма вирусом начинается тотальное поражение легких, что провоцирует кровоизлияния. Ткани легких разрушаются. Через несколько часов в местах кровоизлияния из-за образования фибрина (высокомолекулярного белка, образующегося из плазмы крови под действием фермента тромбина; это основа тромбов. – Авт.), с внутренней стороны ацинуса, появляется гиалиновая мембрана. Поэтому не происходит воздухообмен. Это все равно что легкие поместить в целлофановый пакет. В итоге получается, что человек вдыхает, но кислород не попадает в ткани. Наступает острая легочная недостаточность, что в свою очередь приводит к кардиогенному шоку. Такого при пневмонии не может быть! Проблема Украины в том, что врачи ставят неправильный диагноз, назначают неправильное лечение. Это чревато трагическими последствиями.

Значит, вы допускаете, что большинство смертельных случаев в Украине обусловлены именно этим вирусом?

Я не допускаю этого. Я в этом полностью уверен. Подчеркиваю, пневмония и вирусное поражение легких – совершенно разные вещи.

Поддается ли болезнь лечению?

Я – не врач. Мое дело установить причину смерти.

Что надо сделать для того, чтобы изменить подходы к лечению последствий гриппа в Украине?

Над проблемой установления истинного диагноза трудилась специальная рабочая группа. И уже есть новые протоколы лечения. Мы не дожидались результатов решения Министерства здравоохранения. Местные медики способны оценить серьезность заболевания. Оно требует безотлагательных действий, поэтому мы осмелились принимать необходимые, на наш взгляд, меры. Кроме этого, наша рабочая группа, исследовавшая все случаи смерти, передала протоколы и документацию в местное управление здравоохранения. Дальше – дело за министерством, которое и будет решать, что надо менять и каким образом.

Как давно вы отправили документы в управление здравоохранения?

Мы провели заседание у губернатора области, которому доложили о сложившейся ситуации, представили ему все необходимые протоколы. А уже губернатор решает, кому и когда отправлять документацию.

Как же уберечься от вирусного дисстрессиндрома?

Этот вирус, как и любой другой, обладает токсичностью, а значит способен проникать в организм человека через слизистые оболочки. Хочу сказать, что маска защищает человека от проникновения вируса лишь на 30%. Если использовать еще и специальные очки, то можно защитить себя на 40%. Конечно же, этого недостаточно. Важно придерживаться карантинного режима, ограничить контакты с людьми. Особенно это касается мужчин, которые при встрече обычно пожимают друг другу руки. Если следовать этим простым правилам, то можно прекратить циркуляцию вируса в обществе. Эпидемия пойдет на спад.

Конечно же, ни о какой вакцинации сейчас речь идти не может. Ее нужно проводить как во всех цивилизованных странах – нормальной, качественной вакциной, которая к тому же хранилась в соответствующих условиях.