БАК начинает опасный эксперимент

Большой адронный коллайдер уже запущен. Правда, пока в этом гигантском ускорителе заряженных частиц не было их столкновений. Этот, самый интересный, этап эксперимента начнется со дня на день.

Отношение к этому рискованному эксперименту неоднозначно. Кто-то видит в нем возможность очередной научно-технической и мировоззренческой революции, кто-то – опасность физического уничтожения человечества.

Что же на самом деле происходит на границе Швейцарии и Франции, в 27-километровом кольце, называемом «Большой адронный коллайдер»? Насколько эксперимент, проводимый в БАКе, опасен?

На эти вопросы в пресс-центре «Главреда» ответили: заведующий отделом физики высоких плотностей энергии Института теоретической физики им.Боголюбова НАН Украины Геннадий Зиновьев и директор Главной астрономической обсерватории НАН Украины Ярослав Яцкив.



БАК: большое подземное кольцо на границе Франции и Швейцарии



Большой адронный коллайдер (БАК) – самый большой в мире ускоритель заряженных частиц, представляющий собой 27-километровое кольцо, расположенное под землей, на глубине 50-175 метров на границе Франции и Швейцарии.

Строительство экспериментальной установки началось в 2001 году на месте уже существующего тоннеля, где ранее находился другой коллайдер, тоже Большой – электрон-позитронный.

11 августа 2008 года на коллайдере был проведен первый эксперимент – пучок заряженных частиц прошел 3 километра кольца БАКа. Через две недели была протестирована инжекция протонов в ускорительное кольцо коллайдера. 10 сентября того же года пучок заряженных частиц впервые прошел полный круг БАКа в обоих направлениях. Но уже через неделю на установке случилась авария: мощная электрическая дуга пробила изоляцию системы охлаждения. В результате произошел выброс 6 тонн жидкого гелия в туннель. Геннадий Зиновьев уточнил: изначальной причиной аварии стала «некачественная сварка» из-за «обыкновенной человеческой халатности».

Несмотря на неудачу, 21 октября 2008 года БАК был официально открыт.

На сегодняшний день коллайдер снова приведен в действие. По его кольцам прогоняют пучки заряженных частиц – со скоростью, близкой к скорости света – почти 300 тысяч километров в секунду. Пока без столкновений. Эта часть эксперимента начнется со дня на день. Точную дату организаторы не называют, дабы избежать излишнего ажиотажа вокруг темы очередного «конца света», на этот раз – рукотворного.



Зачем был построен БАК? Чтобы вывести науку из тупика



Большой адронный коллайдер призван «сделать открытия в фундаментальной физике, которые станут решающими для нового шага в нашем познании Вселенной и микромира», - рассказал Геннадий Зиновьев.

Цель БАКа – «объединить макромир и микромир», - добавил Ярослав Яцкив.

На сегодняшний день наука располагает несколькими теориями, объясняющими те или иные физические процессы. Это Общая теория относительности Эйнштейна, квантовая теория поля; так называемая Стандартная модель, описывающая три из четырех фундаментальных взаимодействия. Эксперименты, проводимые в БАКе, должны подтвердить или опровергнуть часть (или все) эти теории и поставить перед наукой новые задачи.

«То, что мы сегодня наблюдаем во Вселенной, составляет всего 4% того, что действительно есть в ней. 12% - это так называемая «скрытая масса» - мы наблюдаем ее гравитационное воздействие на другие объекты Вселенной, мы знаем, где она находится, где она концентрируется в других галактиках, как она ведет себя с точки зрения механики, но мы не знаем, что она из себя представляет», - сказал Ярослав Яцкив.

Наша четырехмерная Вселенная (три пространственных координаты и время) – «есть лишь небольшим вкраплением в 11-мерную Вселенную, которую сейчас рассматривают космологи».

Еще одна, опосредованная, цель экспериментов на коллайдере – подтвердить теорию Большого Взрыва. «То, что существовало в первые миллиардные доли секунды после Большого Взрыва – это то, что может быть получено на коллайдере», - рассказал Геннадий Зиновьев.

Астроном Ярослав Яцкив добавил, что на сегодняшний день уже существуют «десятки аргументов» в пользу теории Большого Взрыва. Это, в частности, реликтовое излучение, которое наблюдается в космосе. «Мы, астрономы, шаг за шагом продвигаемся все дальше к начальному состоянию, которое было 14 миллиардов лет тому назад, но мы пока не можем заглянуть в доли секунды и часы после Большого Взрыва», - сказал он.

От экспериментов в БАКе ученые ожидают «рождения нового агрегатного состояния материи» и ответа на вопрос о природе времени.



Украинские «гости» работали над самым сложным компонентом БАКа



В проекте по созданию Большого адронного коллайдера принимал участие весь мир, - рассказал Геннадий Зиновьев. Общая сумма, потраченная на осуществление проекта, составила более 20 миллиардов долларов.

Не обошлось и без Украины.

К сожалению, «Украина не является официальным членом ЦЕРНа, мы лишь гости», - признал Ярослав Яцкив. По его словам, украинская сторона участвовала в проекте не материально, а интеллектуально - несколько украинских ученых были приглашены для участия в работе.

Как рассказал Геннадий Зиновьев, украинские специалисты не принимали участия в строительстве самого коллайдера. Им была отведена более ответственная роль: участвовать в создании детекторов – устройств, которые должны зафиксировать результаты эксперимента. «Детекторы – сверхсложная штука, еще более сложная, чем сам коллайдер», - объяснил ученый.

Внутри коллайдера заряженные частицы «просто быстро бегают», но не сталкиваются – «если они столкнутся в коллайдере, они выведут его из строя», - объяснил Геннадий Зиновьев. Для столкновений существуют специальные «шахты», где находятся те самые детекторы – «вершина того, что может сделать человечество в технологическом смысле».



Наибольшая опасность коллайдера – человеческий фактор



Явной опасности Большой адронный коллайдер не представляет, - заверил Геннадий Зиновьев. «Мы на Земле наблюдаем и космические лучи, и гамма-излучение, которое является значительно более энергетическим, чем получаемое в БАКе», - добавил Ярослав Яцкив.

«Всё очень серьезно просчитано, защита колоссальная», - заявил Геннадий Зиновьев. «Запас прочности там очень большой», - сказал он.

Наибольшую угрозу для безопасности ученый видит не в машинах, а в людях. Геннадий Зиновьев напомнил, что все проблемы коллайдера были связаны именно с халатностью или небрежностью персонала БАКа. «Человеческий фактор устранить невозможно», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли рисковать ради теоретического решения некоей теоретической задачи, ученые привели пример освоения атомной энергии. Несмотря на то, что все человечество помнит о Хиросиме, Нагасаки, Чернобыле, «но по большому счету мы имеем намного больше пользы от освоения атомной энергии», - сказал Геннадий Зиновьев.

«Прогресс человечества остановить невозможно», - заявил Ярослав Яцкив. Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: До эксперимента на коллайдере остались считанные дни