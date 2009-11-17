Политизированный тест

Украинский парламент никак не может узаконить внешнее независимое тестирование.

Этот вопрос то и дело становится причиной множества дискуссий о правомерности и эффективности, а иногда и политических спекуляций. Правда, при этом большинство экспертов говорят, что данная образовательная реформа еще нуждается в доработках.

На законных основаниях

15 апреля этого года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который должен узаконить внешнее независимое оценивание качества образования. Он так же устанавливает ответственность за нарушение порядка проведения тестов и использования их результатов. «В разработке этого документа приняли участие представители разных фракций», – сказал «Главреду» Владимир Полохало, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам науки и образования, профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Кроме самого Полохало над документом работали Леся Оробец, Степан Давимука, Виталий Курило, Александр Доний, Михаил Зубец. Несмотря на такое единогласие, важный образовательный документ никак не дойдет до второго голосования.

На прошлой неделе на сайте парламента были опубликованы замечания юридического управления аппарата Верховной Рады Украины, в которых под острую критику попали положения законопроекта о внешнем независимом оценивании (ВНО). Но, как заявляют отдельные эксперты и его авторы по совместительству, эти замечания – «манипулятивная подмена понятий и фальсифицирование текста законопроекта».

В частности, в обнародованном документе можно выделить несколько «обвинений». Например, в нем утверждается, что введение ВНО ограничит права тех, кто заканчивал школу раньше и учился по иным школьным программам. Кроме того, авторы замечаний обращают внимание, что при желании поступить в один из вузов выпускники прошлых лет вынуждены «за свой счет повторно пройти обучение по новым учебным программам».

«Родители» законопроекта позволили себе не согласится с юристами. «В законопроекте нет ни единого слова о том, что будущие студенты, окончившие школу в предыдущие годы, должны оплачивать обучение по новым среднеобразовательным программам», – говорит председатель подкомитета ВР по вопросам науки и образования, один из авторов законопроекта Леся Оробец.

Также авторов упрекают, что действие сертификата ВНО по сравнению с сертификатом об общем среднем образовании ограничено.

Как утверждают творцы законопроекта, такое сравнение некорректно, ведь никто не собирается отменять ни школьный аттестат, ни его бессрочность. Если раньше абитуриент не сдавал экзамены в вуз, то, поступая на следующий год, результаты его прошлогодних экзаменов не учитывались. Согласно данному законопроекту, отменяется не аттестат, а лишь вступительные экзамены в вузы. Их заменяют тестированием.

«Вся тянучка возникла из-за того, что большинство народных избранников не получили дипломы о втором или третьем высшем образовании, – говорит директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. – А некоторые, как оказалось, не получили еще и первого. Таких людей не устраивает, что ВНО усложнит процедуру получения настоящих дипломов».

По словам Леси Оробец, появление подобного обвинительного документа в предвыборное время свидетельствует лишь о заполитизированности вопроса. «Реформа не должна зависеть от политических преференций или капризов чиновника от Министерства образования, а потому она должна быть нормированной. В таком случае будет уверенность в необратимости процессов и что «отката назад» не будет», – считает депутат.

«Согласно Конституции, политику в сфере образования формирует Верховная Рада Украины, – поясняет Владимир Полохало. – Не указы Президента, не инструкции министерства. Именно поэтому такой акцент ставится на узаконивании этого проекта. Ведь если нет законодательного акта - не определена мера ответственности за нарушение порядка проведения ВНО. Когда примут закон, не будет проблем и с его внедрением на уровне исполнения. Надеюсь, этот закон будет принят в первых числах декабря».

Ему оппонирует первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования Дмитрий Табачник. «Я считаю, что абсолютизация любого образовательного процесса не может подаваться как его реформирование, – считает он. – Тестирование начиналось как повышение качества знаний и только по нелепой аберрации оно стало инструментом борьбы с коррупцией. Тестирование само по себе может существовать как одна из форм проверки знаний, не нарушающее автономии учебных заведений. В США тестирование существует наряду с другими правилами поступления в университеты, и никогда заполнение ответов на вопросы низкого качества не определяли уровень мотивированности и подготовленности абитуриента. Сейчас тестирование проводится незаконно, с нарушением Конституции и основных базовых законов об образовании. Что касается сроков принятия закона, то могу сказать одно: если это политиканство - он будет принят, если же нет – его будут дорабатывать».

Президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Сергей Квит уверен, что узаконить внешнее независимое оценивание – дело политическое. «ВНО – важный инструмент на пути к университетской автономии и ключ для реформирования науки и высшего образования в Украине, который нуждается в узаконивании», – говорит он.

Прогнозировать, когда улягутся страсти вокруг реформы, даже экспертам сложно. По словам Игоря Ликарчука, по этому поводу сказать что-то определенное сложно ввиду политических пертурбаций, охвативших Украину сегодня. «Но, несмотря ни на что, я очень рад, что те, ради кого и вводилась эта реформа, а именно студенты, поддерживают нас, – поясняет он «Главреду». – Несколько студенческих организаций уже направили свои письма в парламент, в частности спикеру, с просьбой поддержать принятие закона».

У экс-министра науки и образования Станислава Николаенко на вопрос о сроках принятия закона свой взгляд: «Закон будет принят уже новым парламентом», – говорит он с уверенностью.

Знания или способности?

Но как бы там ни было, первые шаги на пути реформирования уже сделаны, ожидается усовершенствование методов, которое потянет за собой разнообразные новшества.

По словам председателя совета директоров школ при Кабинете Министров Украины Елены Онаць, государственная итоговая аттестация будет проводиться уже в следующем году в виде контрольных работ по трем-четырем предметам.

И это еще не все. Кроме того, ожидает своей очереди введение так называемого теста на «способности к учебе». Будет ли он включен в тесты на знание предметов или же будет проводиться отдельно, Игорь Ликарчук затруднился ответить, так как он все еще разрабатывается группой экспертов.

История этих тестов началась с Киргизии, в которой некий Марк Зельман разработал тесты на способности. Дети могли выбирать - сдавать тесты старого образца или же тесты на способности. Многие школьники из маленьких сел выбрали тесты на способности. Через год провели validation study (исследование валидности) и выяснилось, что в первые четыре месяца студенты, которые сдавали тесты на знания, учились в вузе лучше, чем «способные», поступившие по новым тестам. Но потом 98% способных детей обогнали своих товарищей.

Конечно, неспециалисту в это сложно поверить. Кажется, что ребенок, который все годы учился в школе на «отлично» и успешно сдал тесты на знания, тем самым демонстрирует свои способности учиться. Но что происходит со «способными» детьми (которые не сдают тест на знание на «отлично»), когда те неожиданно проявляют чудеса эрудиции в университете, остается загадкой.

Еще одно новшество будущей вступительной кампании – суммирование среднего балла аттестата с оценкой сертификата по двенадцатибалльной системе. Как справедливо отмечает Игорь Ликарчук, такая поправка может повлечь за собой «натягивание» оценок в средней школе, а значит – коррупцию, которую пытаются искоренить с помощью ВНО. По словам же Елены Онаць, сравнение результатов тестов и оценок в аттестате дает возможность выявить «проблемные» школы: «Если в аттестате все оценки отличные, а ученик сдает тест на тройку, то говорить об объективности оценивания в этой школе невозможно».

Но ведь именно искоренить коррупцию было одной из задач ВНО. «Все говорят о том, что благодаря новой системе можно лучше оценивать знания, - говорит эксперт программы по способствованию внешнему тестированию в Украине Владимир Ковтунец. - Также она позволяет избежать коррупции при вступлении в высшие учебные заведения».

Тест на эффективность

Чтобы определить эффективность тестирования, специалисты провели корреляцию, сопоставив средний балл сертификатов поступивших студентов и средний балл экзаменов за первые две сессии (в 2008-2009 учебном году). В результате вывели так называемый коэффициент корреляции, который и является критерием качества набора студентов. К слову, эта методика давно отработана в мировой практике, насчитывающей десятки лет применения тестовых технологий.

В «пилотном» проекте участвовало только десять университетов, в том числе частных, которые представляли разные регионы и основные типы вузов по областям знаний. Расчеты строились на основе успеваемости 9200 студентов этих вузов. По словам Игоря Ликарчука, украинские школьники показали очень высокий процент корреляции – 60%. Для сравнения: в Европе такой показатель составляет лишь 30%.

Правда, не все из исследуемых вузов смогли предоставить полные данные за год, а предоставили только итоги зимней или летней сессии, и данные о среднем балле аттестата получены только по 508 студентам. Поэтому авторы исследования рекомендуют расценивать полученные результаты как предварительные, которые еще будут уточняться.

Хотя, следует отметить, что некоторым сравнение результатов ВНО и учебы в вузе кажется неоправданным. «Мне не совсем понятно отношение среднего балла по предмету, изучаемому в школе, и оценки по тому же предмету, который изучается в университете», – сказал нам ректор Крымского государственного аграрного университета Михаил Мельников.

Пока народные избранники оценивают дивиденды, которые они смогут получить от принятия или непринятия закона о внешнем независимом тестировании, выпускники школ следующего года готовятся к тестам, ведь их который год убеждают, что независимое тестирование состоится, даже если соответствующий закон пока принят не будет.