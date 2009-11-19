Здоровье как национальная идея

19 ноября 2009, 17:40

Врачи и демографы говорят, что Украина как территория будет существовать всегда.

Другой вопрос: какой народ будет жить на ней, если мы, украинцы, будем продолжать в том же духе – столь безответственно относиться к своему здоровью.
Бермудский треугольник по-украински
Если попробовать проанализировать ситуацию, получается, что мы сами разрушаем свое здоровье. Сегодня можно винить свое правительство, состояние медицины, тайных врагов в том, что украинцы как нация вымирает, но факт останется фактом – практически все в этой жизни зависит от самого человека. «Когда говорят: для того чтобы улучшить демографическую ситуацию в Украине, нужно провести реформу в сфере здравоохранения - это чушь, - говорит директор института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова. По определению специалистов ВОЗ лишь 20% здоровья населения зависит от состояния медицины, а 50% – это образ жизни: питание, злоупотребление алкоголем, курение, отсутствие физических нагрузок».
Огромная проблема в нашей стране – отсутствие идеала здоровья как общественного престижа. А ведь именно так расставлены акценты в развитом обществе, в котором хорошее здоровье – необходимый атрибут жизни. У нас, как и в других странах постсоветского пространства, престиж оценивается через материальное благосостояние: хорошая машина, квартира, дача. В достижение этих целей человек вкладывает все свое здоровье, не задумываясь о том, что после того, как он построит дом, посадит дерево и вырастит сына, у него есть все шансы не увидеть своих внуков.
«Украина занимает предпоследнее место в Европе по продолжительности жизни, хуже ситуация только в России, – продолжает Элла Либанова. – Я всегда говорю, что в Украине присутствует некий бермудский треугольник – мужчины в возрасте от 40 до 60-ти практически пропадают».
Корень зла в данном случае именно в наплевательском отношении человека к своему здоровью и большой изворотливости в подборе предлогов («все мы «там» будем» или «нет времени»), чтобы за ним не следить. Чаще всего страдают те самые «герои», с доминирующим «социалистическим» отношением к своему здоровью: переносить болезнь на ногах – это хорошо, значит, человек жертвует собой ради коллектива и «общего дела». К тому же он все время откладывает поход к врачу, а потом, возможно, попадают к нему уже на носилках. Отговорки теряют свою актуальность лишь тогда, когда человек слышит вердикт врача о том, что жить осталось считанные дни или месяцы.
«Если взять статистику, то сейчас в нашей стране суперсмертность среди мужчин - каждый четвертый умирает от рака легких, каждый десятый от рака простаты, каждый пятый от рака желудка, и этот список можно продолжать и продолжать, – комментирует ситуацию доктор медицинских наук, экс-министр здравоохранения Юрий Спиженко. – От чего зависит продолжительность жизни? От трех самых главных компонентов: окружающая среда, состояние медицины в стране и образ жизни. Да, сейчас нереально очистить все реки, утилизировать все отходы, но образ жизни изменить ведь можно. Если говорить простыми словами, главный принцип здоровой жизни: меньше есть, больше двигаться. И это уже очень много даст. Было бы желание. Купив автомобиль, человек знает, что тот требует особого ухода - техосмотров, высококачественного масла и бензина, потому что в автомобиль были вложены большие деньги. А теперь оцените себя. Почему же мы ленимся раз в полгода сходить к врачу на осмотр?».
Еще один момент – самолечение. Главным источником получения «советов» о том, что полезно есть и чем лучше всего лечиться, стали средства массовой информации и друзья. По телевизору показывают, как работники офиса поддерживают бодрость духа «суперполезным» супом или лапшой быстрого приготовления, детям необходимы каждое утро хлопья или чипсы. А человек в белом халате рассказывает о разных чудо-лекарствах, способных вылечить вас от всех болезней. Как после такого потока «медицинской информации» не поверить, что знаешь намного больше диетолога и терапевта, сидящих в ближайшей поликлинике.
Цена - здоровье?
Но все-таки нельзя взваливать весь груз ответственности только на граждан. Импульс к переходу на более цивилизованный способ охраны здоровья должно дать государство. По мнению исполнительного секретаря Ассоциации психиатров Украины, директора Украинско-американского бюро защиты прав человека Семена Глузмана, украинцы не хуже относятся к своему здоровью, чем, например, голландцы. «У нас просто условия другие – мы не привыкли, когда нам объясняют, что мы, например, едим. Мы не привыкли заниматься спортом, лишь по той причине, что у нас просто нет денег». Некоторые просто не могут позволить себе посещать секции или фитнес-центры. «Недавно я с коллегой была в командировке в Швейцарии. Четырехчасовой поход в центр здоровья со всеми процедурами обошелся нам аж в сто гривен», – говорит Элла Либанова. Конечно, о таких ценах рядовой украинец может только мечтать.
Огромным препятствием на пути к здоровому образу жизни и к самому здоровью вообще является уровень материального благосостояния человека. Ведь если человек знает, что болен, но у него нет денег на лечение, то пока он соберет необходимую сумму, в организме уже могут начаться необратимые процессы, когда лечение уже просто не поможет. А что уже говорить о качественном обследовании в частной поликлинике, в которой общее обследование организма обойдется около двух тысяч гривен. Например, 800 долларов придется выложить за обследование в частной клинике одного органа на предмет заболевания раком, который занимает одно из лидирующих мест среди причин смертности населения.
Стоит отметить, что на решение наших граждан о том, идти в больницу или нет, влияет недавняя мода врачей сотрудничать с некоторыми фармацевтическими фирмами.
«Какой смысл ходить к врачу, если пациент уверен в том, что он разбирается в системе здравоохранения не хуже его, – говорит Семен Глузман. – Или же врач думает о том, как из пациента вытащить деньги на ненужные тебе медикаменты. Мы – результат такого воспитания. Ведь за восемнадцать лет не была проведена реформа в сфере здравоохранения. Поэтому, получив рецепт на лекарства, пациент сейчас двадцать раз подумает, прежде чем их принимать. У него нет уверенности в том, что врач не сотрудничает с какой-то фирмой. В первую очередь, больной задумается о том, прописал ли врач ему эти препараты, потому что они помогут поправить здоровье, или же благосостояние доктора».
С мыслью о будущем
О состоянии здоровья нации нужно задумываться уже сейчас, заботясь о здоровье будущего поколения. «Мне очень неприятен тот факт, что о здоровье наших детей начинают задумываться и говорить лишь тогда, когда происходят несчастные случаи, – говорит заслуженный мастер спорта Денис Силантьев. – По статистике в прошлом году в школе умерло четыре ученика, у которых были проблемы с сердечно-сосудистой системой. И единственный выход из этой ситуации чиновники видят лишь в уменьшении нагрузок. Я, как спортсмен, могу сказать, что плавание как ничто другое помогает бороться с этими заболеваниями. Но как дети могут заниматься этим видом спорта, если не в каждом регионе есть бассейны, а если таковые и есть, то они просто в ужасном состоянии. Нет никаких государственных программ по здравоохранению. Хочу отметить такой момент: в Украине пиво и сигареты доступнее, чем поход в спортзал».
Его поддерживает олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова: «Многие политики говорят, что они вкладывают деньги в здоровье детей, проводятся благотворительные акции. Задумайтесь, во что вкладываются эти деньги - в лечение, но отнюдь не в то, чтобы предупредить заболеваемость».
Демографы отмечают, что «переделывать» сознание людей, которым за пятьдесят лет, и менять их мировоззрение в отношении своего здоровья уже бесполезно, поэтому основной акцент стоить делать на людей младшей возрастной группы – до тридцати и моложе.
Потребность в здоровье появляется, как правило, в случае его потери. Как мы не задумываемся о нашей потребности в воздухе, так и здоровый человек не замечает важности заботы о своем здоровье, воспринимая его как данность. Он верит в его нерушимость и не считает нужным предпринимать какие-то специальные действия по сохранению и укреплению здоровья, поскольку и так все хорошо. Пора менять мнение о том, что о вашем здоровье подумает государство или кто-нибудь еще. Именно вопросу здорового образа жизни и будет посвящен цикл материалов на сайте «Главред» в рамках общенациональной программы Медиа-холдинга «Главред-Медиа» «Сохрани здоровье нации».
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