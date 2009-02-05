Украинский «Диагноз» едет в Берлин

5 февраля 2009, 11:45

За берлинского Серебряного Медведя в этом году поборется украинская короткометражка, название которой исчерпывающе характеризует ситуацию на отечественном кинорынке, – «Диагноз».

Итак, 59-й Берлинский Международный кинофестиваль, ориентированный на прогрессивный геополитический кинематограф, стартует сегодня. В основном конкурсе – 26 фильмов, в частности, ленты Франсуа Озона «Рики», Анджея Вайды «Сладкий порыв», Стивена Фриарса «Черри». От Украины покажут «Диагноз» Мирослава Слабошпицкого. Говорят, у нашего фильма неплохие шансы. В частности, в пресс-релизе фестиваля лента уже названа «образцом восточной режиссуры».

Но справедливости ради нужно сказать, что «Диагноз» выскочил пред ясны очи фестивальной отборочной комиссии, как черт из табакерки. Пятнадцатиминутную короткометражку автор снял без какой-либо помощи государства. Ведь не стоит напоминать, что Украина – государство, «выгодно» отличающееся от всех консервативных стран тем, что у нас снимается мизерное количество фильмов (и зачастую сомнительного качества). И в самом деле, зачем снимать много, если «раз!» и без всего этого занудства, словно по мановению волшебной палочки, вдруг появляется талантливая лента режиссера, который, к примеру, снимал себе диплом, как Стрембицкий, или вот как Слабошпицкий, почти сам для себя?.. К сожалению, государственные структуры не в силах содействовать стабильному присутствию украинского кино на конкурсных программах важных фестивалей.

Поэтому на сей раз в Берлине обойдется без участия Украинского государства. Министерство культуры и туризма сейчас не участвует в продвижении украинского кино за рубежом, как и в издании каталога фильмов, который будет презентовать кинофонд на Берлинале. «Вы же знаете ситуацию, – вздыхает Андрей Халпахчи, экс-директор международного кинофестиваля «Молодость», – деньги на кино государство не выделяет. Хотя есть много предложений по кинопродукции. Но не выполненные Украиной обязательства по уже начатым проектам, а также по уже завершенным не придают уверенности потенциальным инвесторам. Украина в этом плане ненадежный партнер. Например, наше государство еще не рассчиталось за фильм Йоса Стеллинга «Душка», завершавший «Молодость-2007» (Украина фигурирует как одна из стран-производителей, совместно с Нидерландами, Бельгией и Россией. – Авт.). Кинематографическая политика в Украине должна быть открытой, а главный акцент нужно сделать на совершенствовании отечественной киношколы, тогда можно рассчитывать на то, что ситуация когда-то изменится».

Но оставим сарказм и пессимизм и порадуемся, что в этом году наступило «то время», когда после семилетнего перерыва украинская лента все-таки примет участие в официальной программе «Берлинале-2009». Действительно, это же очень почетно!

Напомним, что самую главную берлинскую кинонаграду, Серебряного Медведя, в 2002 году одержал украинец Степан Коваль с пластилиновой анимационной лентой «Шел трамвай 9-й номер». До него, в далеком 1993-м Кира Муратова получила тоже своего «медведя» за фильм «Астенический синдром». Возили в Берлин свои работы и Тарас Томенко, и Александр Шапиро, и Александр Каптан. «Молитву за гетмана Мазепу» Юрия Ильенко в 2003-м там показывали вне конкурса.

Режиссер нынешней ленты-конкурсанта, сын известного украинского писателя, Мирослав Слабошпицкий должен был, по логике вещей, представлять Россию, поскольку, собственно, туда он отправился в поисках лучшей судьбы, там и поселился. Но корни дают о себе знать. Известно, что в Санкт-Петербурге Мирослав работал ассистентом, вторым режиссером на «Ленфильме», где снимались сериалы: «Менты», «Преступление и наказание», «Фаворский». Его предыдущий фильм «Инцидент» («Ужас») демонстрировался на киевской «Молодости», а затем, по словам автора, был показан еще в двадцати странах.

«Диагноз» – это маленькая трагедия с просторов Восточной Европы о трех представителях жестокого мира уличной молодежи из неблагополучных районов украинской столицы – бродяг-наркоманов, которые создали странный треугольник», – рассказал режиссер Мирослав Слабошпицкий. Не хотелось бы думать, что такой выбор Берлина свидетельствует о том, что Запад все еще интересует наша «чернуха», что она остается для него экзотической, леденящей душу.

Кроме показа «Диагноза», Украинский Кинофонд, активно занимающийся продвижением отечественного кинематографа в мире во главе с Андреем Халпахчи, попытается наглядно продемонстрировать европейцам, что Украина все-таки существует на мировой карте кино. Она везет в столицу Германии еще пять фильмов, которые будут демонстрироваться в рамках Европейского кинорынка в программе «Официальные рыночные премьеры новых отечественных лент».

Так какие же фильмы будут убеждать в этом зарубежных дистрибьюторов в рамках «Берлинале-2009»? Это картина «Живые» Сергея Буковского – документальный фильм о Голодоморе в Украине, «Мелодия для шарманки» Киры Маратовой, «Райские птицы» Романа Балаяна. А также режиссерский дебют Марины Кондратьевой «Если я не усну» и украинский приключенческий анимационный полнометражный фильм «Хороший солдат Шейк». В расписании кинопоказов кинофестиваля значится, что ленту «Живые» будут демонстрировать дважды, в отличие от остальных украинских картин. «Продвижение стоит дорого. Это и поездка, и гостиница, и сувениры, и фуршеты, и «дринки», – говорит господин Халпахчи. Кстати, на украинскую презентацию уже приглашены гости – дирекция берлинского фестиваля, дистрибьюторские компании, а также несколько кинозвезд для престижа. Правда, точно неизвестно, пожалует ли кто-нибудь из них. Вот в прошлом году, когда на подобную презентацию пришел французский красавец Венсан Кассель, все очень радовались как дети и, вероятно, будут вспоминать эту трогательную вечеринку еще лет пять.

Но вернемся к конкурсу Берлинале. Андрей Халпахчи настроен довольно оптимистично. Он рассказал, что в личном разговоре с ним члены отборочной комиссии отметили, что фильм «Диагноз» «шедевральный» и что он обязательно получит награду. «Возьмет награду или нет – неизвестно. Посмотрим, но это было бы приятно. В конце концов, не нужно забывать, что каннская «Золотая пальмовая ветвь» Игоря Стрембицкого во многом стала следствием Оранжевой революции, то есть в те времена был интерес к нашей стране. А вот сегодня, на фоне газового конфликта, я даже не знаю», – улыбнулся господин Халпахчи.

Было бы, конечно, неплохо, если бы оценивали наше кино с точки зрения художественной ценности и профессионализма. Но, как говорится, теперь везде политика правит бал... И Майкл Мур в свое время получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за документальную ленту «Фаренгейт 9/11». Да и некоторые другие картины не обошли политический подтекст.

Но мы подождем результатов Берлинского конкурса, ведь в случае положительного для нашей страны решения, это может стать поводом для более внимательного отношения к кинопроизводству со стороны государства.

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