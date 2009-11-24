Трудности выбора на выборах

Несмотря на то, что выборы президента неуклонно приближаются, далеко не все украинцы определились, за кого же голосовать.

Примерно 15% потенциальных избирателей затрудняются ответить на вопрос, кому они отдадут свой голос, да и пойдут ли на выборы вообще.

Природа выбора

Как известно, выбор нам приходится делать сотни раз на дню. И процесс этот очень индивидуальный. Психологи затрудняются четко и определенно сказать, как же происходит выбор, потому что многое зависит от характера, типа темперамента, особенностей человека. Не зря же говорят, есть люди решительные, а есть – сомневающиеся, колеблющиеся, как листья на ветру, склонные поддаваться внешним влияниям. Они не видят ничего зазорного в том, чтобы отдать право выбора самой судьбе: подбросить монетку или вытащить жребий.

Вообще, выбор – это предпочтение одного другому. Нередко мы делаем его быстро, потому что неосознанно вспоминаем свой прошлый опыт. Если вам повезло заключить выгодный контракт в зеленом костюме, будьте уверены, в следующий раз на важную встречу вы постараетесь надеть именно его. Интересно, что между двумя не слишком приятными перспективами выбор сделать проще: инстинктивно человек выбирает меньшее из зол. В то же время, наверняка вы вспомните, как мучительно решали, куда же поехать в отпуск (оба предложения были так заманчивы!), как долго выбирали работу из двух равновесных вариантов. Чего уж там, часто мы сталкиваемся с тем, что предпочесть одно другому сложно. Ведь мы боимся выбрать неправильный вариант, иными словами проиграть.

Но есть одна закономерность - чем меньше ответственность, тем проще сделать выбор. Мы быстро и безболезненно решаем, как потратить 10 гривен, а вот с десятью тысячами определенно не все так просто. Конечно, можно прислушаться к чужому мнению, советам, то есть снять с себя ответственность за выбор.

На выбор человека влияет его собственная система ценностей. Решая, с кем дружить, один ориентируется в первую очередь на внешность и обеспеченность, другой – на ум и интеллект, третий – на схожесть взглядов. Рассудительный человек склонен анализировать, взвешивать, размышлять. Но практически всегда дает о себе знать стереотипность мышления («Быть юристом престижно, а не выбрать ли мне такую профессию?»), влияние общественного мнения, рекламы, СМИ. Вот и получается, что нередко наш выбор – вроде не совсем и наш.

Нет голоса – нет ответственности!

Традиционно перед столь важным для государства событием проводится немало социологических исследований. Они определяют настроения избирателей, демонстрируют расстановку сил. Наверняка ни для кого не секрет, что лидеры определены. Однако среди всех, кто собирается исполнить свой гражданский долг, 13,6% - это представители группы «не-знаю-за-кого-голосовать», а 8,2% вообще настроены против всех. Таковы результаты опроса, полученные в октябре социологической службой Центра Разумкова. Несколько иные цифры предлагают Украинский институт социальных исследований им. А.Яременко и центр «Социальный мониторинг». 7,9% наших сограждан – колеблются, а проголосовать против всех настроены 7,2% избирателей. Не нам судить, какие из результатов ближе к истине, но простой арифметический подсчет свидетельствует: из 46 с лишним миллионов украинцев от 332 до 628 тысяч не знают, кому доверить свой голос, да и стоит ли это вообще делать.

Как раз президентские выборы заставляют всерьез задуматься (если, конечно, не безразлична судьба Украины). Ведь это ответственность. Подтверждая свои симпатии к кандидату голосованием, мы как бы «делегируем полномочия», даем возможность ему представлять наши интересы на государственном уровне. Согласитесь, страшно ошибиться. «А вдруг я за него проголосую, но с его подачи поднимут налоги? Все локти себе искусаю», – сомневается представитель малого бизнеса. «Будут ли платить пенсию вовремя, если я проголосую за вот этого?», – беспокоится пенсионерка. Кто-то этап сомнений преодолеет и со своим выбором определится, иной – предоставит возможность выбирать, ошибаться и нести ответственность согражданам – более сознательным и зрелым.

Отказ от голосования по такой причине, как и голосование против всех – признак незрелости общества, считает психолог Максим Жидко. «По своему психологическому возрасту немалое количество украинцев – подростки, которые руководствуются не рациональными доводами, а эмоциями, – говорит специалист. – Отказываясь от участия в выборах, они просто избегают ответственности, не хотят проявлять активную позицию. Интересно, что голосование против всех (многие объясняют его нежеланием участвовать в фарсе) – инфантильная, подростковая форма протеста. «Нет достойного кандидата, так никому свой голос и не отдам», «все лгуны, значит, буду голосовать против всех» – это практически то же, что «не купишь мне, мама, новую шубку, не буду ходить в школу».

Михаил Мищенко, заместитель директора социологической службы Центра Разумкова считает, что часть тех, кто не знает, за кого проголосовать, просто не придут на избирательные участки. «Заметьте, среди потенциальных избирателей 15,2% не решили, кому отдать свой голос, – утверждает он. – А среди тех, кто планирует голосовать, таких 13,6%. Уже это свидетельствует о том, что кто-то из опрошенных элементарно проигнорирует выборы. Остальные же проголосуют за лидеров по рейтингам. Вообще среди «неопределившихся» больше всего тех, кто не может выбрать между несколькими кандидатами. На их решение повлияет ближайшее социальное окружение: семья, друзья, коллеги».

Выбирает группа

Влияние тех, кто рядом с нами, вообще велико. Нам нужно чувствовать себя частью какой-то группы, в какой-то мере быть «как все». Не зря в политической психологии есть понятие «групповой выбор». Считается, что такой выбор делают автоматически. «Так будет действовать часть молодежи, к примеру, студенты, которые проголосуют впервые, – продолжает кандидат психологических наук Жидко. – Пока что они не знают, напротив какой фамилии поставят галочку, а потом решат, что это прикольно – всем вместе проголосовать за кандидата N, а после дружно пойти и отпраздновать такое важное событие. Причем выбрать они могут кого угодно – самого молодого, того, кто больше на слуху, даже устроить шуточную жеребьевку».

Эксперты придерживаются мнения, что на выбор кандидата в определенной мере влияют и социологические исследования. Некоторые избиратели проголосуют не за того, кто ближе им по убеждениям, а за наиболее приемлемого из сильнейших. Опять же, срабатывает пресловутое «быть как все». Человек к политике равнодушный, а потому не составивший собственного мнения, подумает (если вообще решит идти на выборы): «так много людей поддерживает кандидата А, В или Ю. Пожалуй, стоит примкнуть к какой-нибудь из групп». К какой именно? Зависит от личных симпатий избирателя.

«Известно, что предвыборная программа мало влияет на мнение людей, главное – имидж кандидата. Но имидж – это не человек, это маска, – говорит социолог Михаил Мищенко. – Тут играет роль как личность кандидата, так и личность избирателя. Впрочем, часто бывает, что последнему не нравится никто. Тогда срабатывает принцип выбора «наименьшего зла». Когда голосуют скорее не за кого-то, а против его соперника в предвыборной гонке».

Как правило, делая выбор, мы прагматичны, стараемся руководствоваться разумом, отбросить эмоции. Но это далеко не аксиома. Часть упомянутых 332 – 628 тысяч украинцев-«не-знаю-за-кого-голосовать» действительно еще не решили, за кого проголосуют. Но не потому, что до сих пор изучают и оценивают поступки кандидатов на пост главы государства. Нет, они просто сегодня готовы поддержать одного, а завтра – другого. «Есть люди с быстро меняющимися настроениями, вкусами, предпочтениями, в том числе и политическими, – рассказывает Максим Жидко. – Они легко поддаются влиянию друзей и знакомых, попадают под очарование имиджа или определенных действий политиков. Но их порывы настолько сиюминутны, что такой избиратель может, держа в руках ручку и бюллетень, «изменить» выбранному кандидату, потому что фамилия другого понравилась больше».

Разочарованный электорат

Супруги Клименко – прилежные избиратели. Они исправно голосовали на предыдущих выборах, не ленились изучать программы кандидатов в президенты, читать интервью с ними, слушать дебаты по телевидению. В этом году Анатолий и Надежда никак не могут решить, какой выбор сделать. «В прошлый раз, когда голосовали, мы были уверены, а оказалось, ошиблись. Не хочется наступать на те же грабли, но ведь непонятно, кому из политиков можно доверять, кому верить? – говорит Анатолий Клименко. – Если они красиво говорят, но мало делают, если они неискренни, то сложно понять, кто достоин быть президентом. Так и думаем до сих пор».

Психологи утверждают, что на наш выбор влияет прошлый жизненный опыт. Если кофе показался нам горьким и невкусным, в следующий раз мы будем пить чай. Этот принцип работает во всем, в том числе и в политике. Так что неудивительно, что среди неопределившихся немало разочарованных, а потому и недоверчивых вдвойне. Они до последнего будут колебаться, взвешивать, прикидывать. Ведь и как прежде жить не хочется, то есть собственную гражданскую позицию надо обозначить, и неизвестно, кого же выбрать.

Возможно, свой политический выбор будет сделать проще, если помнить, что он не может быть правильным или наоборот. Потому что, определяясь с выбором, мы уничтожаем другие возможности. Как говорил один мудрый еврей: «Хоть ты женишься, хоть нет, все равно пожалеешь». И это надо принимать как должное.