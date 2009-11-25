Вакцинация замедленного действия

Причем премьер Тимошенко инициирует ее использование без предварительных исследований.Ультиматум ВОЗ

Кабинет Министров Украины предлагает рассмотреть законопроект, согласно которому в Украину можно будет ввозить вакцину от гриппа А(Н1N1) без национальной сертификации. Это касается лишь разрешения использовать без дополнительного тестирования вакцины от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, вчера представители ВОЗ встретились с Президентом Украины и премьер-министром. Международная организация готова предоставить Украине до 5 млн. доз противопандемической вакцины (ранее речь шла о 15 миллионах доз) уже в декабре. Заместитель регионального руководителя миссии Ната Менабде уверена, что этого хватит для вакцинации 10% населения. Однако есть ряд «но». Во-первых, Украина должна разрешить использование вакцин без тестирования в Украине. Во-вторых, страна должна взять на себя ответственность «не предъявлять претензий к производителям вакцины».

«Национальная процедура регистрации в Украине требует очень мощных клинических испытаний, что нецелесообразно и невозможно в пандемический период, – подчеркнула Ната Менабде. – Поэтому ВОЗ рекомендует странам прибегать к ускоренной процедуре регистрации поставленных ВОЗ вакцин, ведь организация поставляет только переквалифицированные вакцины, а это значит, что она гарантирует: качество и безопасность проверено очень суровыми испытаниями». Другими словами, наша страна должна принимать вакцину исключительно по международному сертификату ВОЗ.

По этой же схеме в 2008 году в Украину ввезли иную гуманитарную помощь – вакцину от кори и краснухи. Тогда нам тоже говорили, что «дареному коню в зубы не смотрят». Но уже спустя день после вакцинации умер старшеклассник из Краматорска Антон Тищенко (хотя ВОЗ и не подтвердила наличие причинной связи между смертью молодого парня и вакциной). В результате все закончилось тем, что вакцинацию отменили, а на главного санитарного врача Николая Проданчука завели уголовное дело.

В то же время, по мнению Менабде, прежде чем приступать к процессу иммунизации населения, Украине необходимо «закрыть эту историю». «Прошлогодняя история не закрыта, и для того чтобы можно было переходить к вакцинации, если будет принято такое решение, без старых долгов, которые тянутся сзади, необходимо предпринять меры, чтобы закрыть эту историю», – сказала международный эксперт.

Кстати, в 2008 году решение, принимать или нет гуманитарную помощь в виде вакцины, принимал именно Кабинет Министров. Это и ныне в его компетенции. «Вопрос упрощения регистрации вакцин находится в компетенции Кабинета Министров Украины в соответствии с Законом о лекарственных средствах, который в стране существует уже 13 лет, – поясняет первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Лавринович. – В этом законе есть три статьи, в которых четко написано, что регистрацию осуществляет Минздрав и что по его отдельному решению разрешается ввоз в Украину не зарегистрированных в нашей стране лекарственных средств из-за рубежа. Кроме того, Кабмином определяются порядок создания и использования запасов лекарственных средств».

С намеком на ответственность

Сегодня одним своим распоряжением о разрешении ввоза вакцины против «свиного» гриппа Кабмин решил не ограничиваться. По его мнению, на этот раз необходимо решение Верховной Рады. «Я буду лично обращаться к депутатам с просьбой, чтобы они ускорили рассмотрение этого вопроса», – сказала вчера Юлия Тимошенко.

По словам же Татьяны Бахтеевой, главы комитета ВР по вопросам здравоохранения, депутаты не намерены поддерживать инициативу Тимошенко.

«Принимать закон о сокращении процедуры прохождения регистрации вакцин в Украине никто не будет, – сказала «Главреду» госпожа Бахтеева. – Среди причин – вакцина может оказаться сомнительного качества. Основания так думать дает тот факт, что вспышка пандемического гриппа была зафиксирована в апреле 2009 года, а немногим позже появились и вакцины для профилактики этого гриппа, хотя на самом деле препараты должны пройти определенный период регистрации и клинических исследований. Так же не надо упускать из виду случаи смерти, причиной которых, по предварительным данным, стала вакцина для профилактики пандемического гриппа». Народный депутат говорит, что любая вакцина должна будет пройти обязательную регистрацию – процедура занимает до 200 дней. «В нашей стране есть три закона, согласно которым мы регистрируем вакцины, – продолжает Бахтеева. – И ускорять процедуру только потому, что так сказала ВОЗ, мы не собираемся. Функции этой организации давать рекомендации, а наше дело - следовать им или нет. У нас уже был горький опыт, когда ВОЗ подарил нам вакцину от кори и краснухи».

В то же время решение Тимошенко заручиться поддержкой народных избранников, возможно, продиктовано желанием разделить с ними и ответственность в случае, если вакцинация будет иметь негативные последствия.

Стоит упомянуть, что завтра вопрос об ускорении регистрации Верховной Радой рассматриваться вряд ли будет – он не включен в повестку дня. Более того, согласно регламенту, если на внеочередном заседании парламента рассматриваются другие вопросы, кроме ранее запланированных, тогда все решения внеочередного заседания могут считаться недействительными.

Медики к правительственному желанию «ускорить процесс» относятся неоднозначно. Главное – руководствоваться принципом «не навреди». Алла Мироненко, ведущий научный сотрудник НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского заявляет, что ускорять процесс прохождения регистрации вакцины нельзя. «Это все равно что ускорить рост растения, только потому, что кому-то этого хочется, – говорит Алла Петровна. – Чтобы провести качественные клинические исследования вакцины, требуется время. Сомневаюсь, что регистрационные сроки будут уменьшены, ведь после истории с вакциной от кори и краснухи никто не захочет взять на себя ответственность». На обязательной регистрации настаивает и Александр Гриневич, директор «Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций». «Поставляться в Украину вакцина от ВОЗ будет лишь от тех производителей, которые пройдут регистрацию у нас в стране», – говорит Гриневич.

Споры о качестве

Вполне возможно, что в Украину будут поставлять вакцину канадского производства, которую уже исследуют отечественные эксперты. Ранее появилась информация, что одна из фармкомпаний передаст ВОЗ на безвозмездной основе 50 миллионов доз вакцины против пандемического гриппа А(H1N1) в рамках соглашения, подписанного в штаб-квартире ВОЗ в Женеве Генеральным директором ВОЗ доктором Маргарет Чен и главным исполнительным директором фармкомпании Эндрю Уитти. Ныне ВОЗ располагает списком из 95 развивающихся стран, которые отвечают критериям для безвозмездной передачи вакцины, и стремится к тому, чтобы обеспечить достаточное количество вакцины для охвата вакцинацией 10% населения этих стран.

По словам главного санитарного врача Александра Биловола, для проведения полноценной вакцинации Украине необходимо 12,5 млн. доз вакцины. Премьер-министр говорит, что если ВОЗ нам предоставит 5 миллионов доз препарата, то 7,5 миллиона мы сможем купить за бюджетные деньги.

Если говорить о цене препаратов, то США закупили как раз 7,6 миллиона доз вакцины у этой канадской компании на общую сумму 38 миллионов долларов (по 5 долларов за дозу). В то же время, в некоторых украинских СМИ появилась информация, что эта вакцина для украинцев будет стоить 15 долларов. Что касается российской вакцины, которая находится на сертификации в Минздраве, то ее цена примерно 50 гривен за дозу (российская пресса пишет, что закупочные цены на эти вакцины составляют 55 рублей или 15 гривен). Интересно, что ранее в ВОЗ говорили, что цена одной дозы вакцины будет колебаться от 2,5 до 20 долларов в зависимости от достатка страны.

Тем временем экспертов ВОЗ, которые активно продвигают те или иные вакцины, подозревают в афере. Подобные предположения напечатала датская газета «Information». Ее журналисты изучали связи экспертов Всемирной организации здравоохранения с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями, которые получают огромные прибыли от продажи вакцин. Выяснилось, что многие ученые, заседающие в различных комитетах ВОЗ, тщательно скрывают тот факт, что они получают деньги от фирм-гигантов мировой фармакологии. Более того, советники ВОЗ, потребовавшие объявления «свиного» гриппа пандемией, также являются платными советниками таких гигантов рынка, как Roche, RW Johnson, SmithKline и Beecham Glaxo Wellcome. Именно эти компании получили львиную долю заказов на изготовление вакцин. Между тем спикер ВОЗ Грегори Хэртл уже успел прокомментировать статью в «Information». Он отметил, что невозможно отказаться от услуг ведущих мировых специалистов лишь на том основании, что они финансово заинтересованы в продвижении той или иной стратегии борьбы с различными заболеваниями.

Получается, что, с одной стороны, сегодня украинские медики и чиновники настаивают: вакцинация – дело добровольное. «Те, кто не хочет вакцинироваться, пусть не вакцинируются. Но такие люди должны помнить, что они имеют все шансы заболеть и получить осложнения», – предупреждает Гриневич. С другой – если посмотреть на ситуацию глазами экспертов ВОЗ (отбросив коррупционные домыслы и факты), то можно засомневаться, нужна ли Украине вакцина вообще, ведь поведение украинцев изменчиво. То мы, испугавшись пандемии, просим международной помощи, а получив ее, не пользуемся препаратами (как это было с вакциной против кори и краснухи). К тому же в стране нарастает недоверие к кампаниям по вакцинации. При этом каждый украинец хочет быть уверен, что препарат, который ему предлагают, не только эффективен, но и безопасен. Но никто не знает, какая вакцина отвечает этим двум основным критериям: раньше мы думали, что все иностранное – лучшее, теперь жаждем увидеть результаты отечественных тестов, которым еще не так давно совсем не доверяли.

фото: kleinezeitung.at