Владимир Богомаз: Здоровье входит в моду

{-1}Для начала хочу сказать, зачем это вообще нужно.Профосмотр осуществляют с целью ранней диагностики заболеваний или предрасположенности к ним. Это необходимо для оказания своевременной лечебной помощи. Применяемые при этом диагностические тесты должны быть надежными, простыми, безопасными, приемлемыми для врача и пациента, экономически эффективными. Для массового проведения исследований больших групп населения с целью выделения групп риска развития той или иной патологии (скрининга) применяют тесты, позволяющие с высокой вероятностью обнаружить заболевания, раннее лечение которых может значительно улучшить конечный результат для пациента. Примерами таких тестов могут быть: мазок из цервикального канала для ранней диагностики рака шейки матки, тест на нарушение обмена глюкозы для ранней диагностики диабета и др. Анализ результатов диагностических тестов и факторов риска конкретного пациента позволяет определить вероятность развития у пациента того или иного заболевания в будущем.В качестве аргумента в необходимости профилактических осмотров врачи часто сравнивают организм человека с автомобилем, целесообразность ежегодной проверки технического состояния которого ни у кого не вызывает сомнений. Для названия процедуры индивидуального комплексного медицинского осмотра, по аналогии с техосмотром, чаще всего пользуются термином чек-ап (check-up). Повторные обследования позволяют оценить динамику важных показателей, уточнить индивидуальный прогноз, дополнить систему профилактических мероприятий. Ранняя диагностика заболеваний позволяет провести более эффективное и, как правило, недорогое лечение. В некоторых случаях можно предотвратить дальнейшее развитие болезни. Это особенно важно при диагностике ранних стадий заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек, желудочно-кишечного тракта, а также онкологических заболеваний как наиболее опасных для жизни. Программы осмотра составляются врачом индивидуально, в зависимости от возраста и личного профиля рисков пациента.Качественный комплексный медосмотр может стоить дорого. Цена в клиниках Западной Европы может составлять от тысячи до 7 тыс. евро, в зависимости от страны и статуса клиники. Однако как главный врач украинской клиники я вам совершенно точно могу сказать, что ведущие частные учреждения Украины выполняют сопоставимые по объему и качеству программы вдвое-втрое дешевле, но и в этом случае расходы значительны. Известны примеры, когда работодатели оплачивают ежегодный осмотр своих сотрудников, но касается это чаще всего топ-менеджмента. О возможности прохождения бесплатного комплексного осмотра в поликлинике по месту жительства судите сами.Диспансеризация как метод активного динамического наблюдения за состоянием здоровья населения была предложена еще в Советском Союзе и предусматривала комплекс профилактических, диагностических и лечебно-оздоровительных мероприятий. Благодаря этому методу в 70—80-х годах прошлого века были достигнуты определенные успехи в борьбе с социально опасными болезнями, но в целом попытка реализовать идею всеобщей диспансеризации населения по многим причинам не увенчалась успехом.В настоящее время в научной медицине метод раннего (до появления симптомов) выявления заболеваний или факторов риска, основанный на применении специальных диагностических тестов, называют скринингом. Во многих странах такие программы финансируются государством. При проведении скрининга в общенациональных масштабах всегда учитывают его экономическую целесообразность.Использование для первичной оценки всех существующих методов диагностики представляется экономически малооправданным. В качестве минимального набора для наших пациентов старше 40 лет мы рекомендуем общий анализ крови и мочи, рутинные биохимические тесты для диагностики нарушений работы печени и почек, анализы кала на яйца гельминтов и скрытую кровь, комплексное ультразвуковое обследование. Контроль уровня глюкозы в кровис интервалом в два года мы проводим при профосмотрах у лиц старше 45 лет. Регулярные стоматологические осмотры должны проходить все как минимум раз в год. Цитологическое исследование материала, взятого из шейки матки, должно проводиться с 21 года или через три года после начала половой жизни, затем регулярно, но не реже, чем каждые три года; электрокардиография — с 15 до 40 лет раз в три года, после 40 лет — ежегодно; измерение внутриглазного давления — ежегодно после 40 лет; женщинам — маммография раз в два года после 49 лет, решение по проведению маммографического скринингового исследования женщинам 40—49 лет должно приниматься индивидуально с согласия пациентки и в зависимости от оценки ее персонального уровня риска врачом. Решение о выполнении эндоскопических исследований (осмотр желудка и кишечника) у здоровых людей принимается врачом обычно на основании факторов риска (например, курения) или случаев онкологических заболеваний у прямых родственников. Подход к применению рентгенологических методов исследований органов даже на современных цифровых аппаратах должен учитывать индивидуальную оценку показателя «риск-польза» конкретного пациента.Никакие инструментальные и лабораторные методы не заменят клинические осмотры гинеколога, уролога и т.п. На практике врачу необходимо не только определять пре-тестовую (до проведения диагностических исследований) и посттестовую (после проведения лабораторных и инструментальных исследований) вероятность наличия заболевания конкретного пациента, а также разбираться в их противоречиях для принятия правильных решений в интересах пациента.Среди визуализирующих методов ультразвуковая диагностика прочно завоевала лидирующее место по безопасности и количеству получаемой информации при профилактических осмотрах. Возможности метода в значительной степени зависимы от класса оборудования и в еще большей — от опыта исследователя. Следует учитывать, что не всегда даже в частных европейских клиниках это исследование выполняется врачом. Ультразвуковым методом оценивают сосудистые изменения в разных участках тела, состояние многих внутренних органов, щитовидной железы.Общий анализ крови в качестве скрининга используется, кроме прямого обнаружения болезней системы крови, для установления скрытого дефицита железа или железодефицитной анемии, косвенной оценки возможного наличия глистной инвазии, инфекций и воспалительных заболеваний. Назначение врачом гормональных тестов обычно выполняется исходя из клинических симптомов у пациента.Скрининг в кардиологии проводят чаще всего с целью выявления ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии, а также факторов риска их развития. Первичный осмотр врача включает измерение АД, определение индекса массы тела, устный опрос, заполнение опросника по выявлению факторов риска, достоверно влияющих на развитие сердечно-сосудистой патологии: курения, злоупотребления алкоголем, низкой физической активности, нерационального питания и др. У лиц старше 40 лет также обязательно проводят оценку биохимических показателей крови (уровень общего холестерина и его фракций, креатинина и др.). В связи с высокой частотой бессимптомной гипертонии рутинный скрининг артериального давления рекомендуется проводить всем здоровым людям при каждом визите к семейному врачу, по крайней мере раз в год. Расширенная кардиологическая программа может включать эхокардиографию (УЗИ сердца), электрокардиограмму с нагрузкой на беговой дорожке или велоэргометре, суточную электрокардиографию (т.н. холтеровское мониторирование).Вы абсолютно правы.Основная цель онкологического скрининга — снижение смертности и инвалидности от злокачественных образований. Традиционный подход заключается в выявлении опухоли на ранней стадии заболевания, что позволяет обеспечить лучшие результаты лечения, в том числе полное выздоровление. Более эффективным подходом является диагностика и лечение предопухолевых состояний, что позволяет уменьшить частоту новых случаев рака. И для системы здравоохранения, и для конкретного человека этот путь более выгоден экономически, так как лечение предопухолевых заболеваний дешевле и результативнее, чем лечение злокачественных новообразований. По решению врачей, а чаще по желанию пациентов, достаточно «модно» при проведении осмотров в европейских диагностических центрах использование онкомаркеров — специфических белков сыворотки крови, имеющих связь с определенными опухолями. Лишь некоторые из них, например простатспецифический антиген для оценки состояния предстательной железы у мужчин, имеют самостоятельное диагностическое значение. В государственных и частных клиниках большинства городов Украины есть возможность для выявления предопухолевых состояний и ранних форм частых форм опухолей.Следует понимать, что даже у самых современных методов диагностики нет абсолютной надежности и в той или иной степени они способны давать ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Анализировать результаты обследований, полученные разными методами, необходимо на заключительной консультации терапевта или семейного врача, который предложит лечебные и профилактические услуги для сохранения здоровья.Чек-ап уже превратился в модную привычку обеспеченных людей. Вовлечение большего числа людей в программы профилактических осмотров позволит улучшить показатели продолжительности жизни в нашей стране, которые пока одни из худших в Европе.По данным Мирового банка, заболеваемость и смертность в Украине, не связанные с инфекционными заболеваниями, увеличиваются вследствие распространенности нездорового образа жизни: табакокурения, алкоголизма, нерационального питания, недостаточной физической активности — особенно среди молодежи и людей работоспособного возраста.Треть населения Украины* страдает от повышенного кровяного давления, при этом большинство таких людей даже не подозревают, что имеют гипертензию.Уровень табакокурения в Украине — самый высокий во всем европейском регионе, а алкоголизма — высокий и продолжает расти.Нездоровая пища и низкая физическая активность привели к тому, что от избыточной массы тела на сегодняшний день страдает треть населения страны. Гипертензия и высокий уровень холестерина — основные причины заболеваний у украинских женщин, табакокурение и злоупотребление алкоголем — у мужчин.77% украинских мужчин и 49% украинок не знают, что живут с гипертензией, потому они не принимают необходимых лекарств, а вероятность смертности и инвалидности из-за гипертензии возрастает. Люди с повышенным кровяным давлением подвержены значительному риску инсульта, ишемической болезни сердца, других сердечных заболеваний и дисфункций почек.Что касается физической активности украинцев, то здесь мы тоже уникальны. Только 6% населения утруждает себя физическими упражнениями, при этом самый низкий уровень физической активности у молодежи — мужчин в возрасте 18—29 лет.*По данным Мирового банка