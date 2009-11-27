Достаточно крестов и поминальных свечей! Городская скульптура должна излучать позитив!

12 ноября 2009 года в Украине стартовал Первый национальный конкурс городской скульптуры «Образ будущего». Инициаторами конкурса выступили создатели гражданского объединения «Спільна мета» народные депутаты Украины регионалы Ирина Горина, Ирина Акимова и Юлия Новикова.

В пресс-центре «Главреда» нардепы рассказали о целях необычного для украинцев конкурса, об особенностях восприятия искусства городской скульптуры украинцами, а также о проблеме финансирования культуры и меценатства в Украине.



Жители Киева, Львова, Одессы и Харькова получат новые украшения своих городов



Для проведения конкурса «Образ будущего» были выбраны четыре города: Киев, Львов, Одесса, Харьков, но «заявки принимаются не только от жителей этих городов», - пояснила Юлия Новикова. Вместе с тем, возраст участников ограничен 35 годами.

Как рассказала арт-критик и искусствовед Мария Хрущак, сбор заявок на участие в конкурсе продолжается. По ее словам, на сегодняшний день более пятидесяти молодых художников заявили о своем желании продемонстрировать мастерство в сфере городской скульптуры.

« Художественную ценность скульптур должны определять не народные депутаты и политики», - уверена Юлия Новикова, поэтому в конкурсную комиссию вошли «представители высших учебных заведений, обучающие скульпторов и художников», а также известные художники Евгений Солонин и Кирилл Проценко.

По окончании приема заявок конкурсная комиссия сформирует шорт-лист финалистов, но принятие окончательного решения будет оставлено за жителями городов. На их суд будут представлены эскизы памятников, из которых горожане должны будут выбрать наилучший. «Мы не хотим навязывать свое видение памятника в том или ином городе. Мы хотим, чтобы жители сами выбрали, какой именно памятник или скульптурная группа им больше импонирует», - рассказала Юлия Новикова.

После определения лучшего проекта каждый из городов-участников получит новое творение архитектурного искусства: памятник-победитель будет установлен в городе, что, по словам Ирины Акимовой, «станет самым большим призом для художника». Кроме того, каждый из четырех победителей получит 10 тысяч гривен.

«Конкурс может стать площадкой, которая откроет много новых имен для современного искусства – украинского и не только», - отметила Мария Хрущак.

«Философия конкурса – создать образ будущего людьми из будущего», - добавила Ирина Акимова.

Достаточно крестов и поминальных свечей! Городская скульптура должна излучать позитив!



«Мы продолжаем воздвигать памятники прошлому, но мы не имеем памятников, символов, которые бы олицетворяли такое прогрессивное направление, как современная городская скульптура», - сказала Юлия Новикова.

«Конечно, нужно помнить прошлое, конечно, нужно преклоняться перед людьми, которые положили свою жизнь на то, чтобы жили мы и наши дети, но нельзя забывать , что молодежь – это тот источник света и чистого воздуха, который двигает нас вперед», - добавила Ирина Горина.

Народный депутат выразила надежду на то, что наряду с печальными памятниками Голодомору, в Украине появятся и другие – «солнечные, яркие, олицетворяющие видение молодого поколения Украины завтрашнего дня».

Искусствовед Мария Хрущак добавила, что украинцы привыкли к памятникам определенного рода, посвященным историческим личностям или событиям. Но «житель современного города вносит в него часть своей жизни и часть своего ощущения города, которым он хотел бы видеть его в будущем». «Город – это портрет его жителей», - сказала она.



Инициаторы конкурса хотят, чтобы новая скульптура обладала «позитивным наполнением», - сказала Ирина Акимова. «Будущее мы все-таки видим более созидательным, более положительным», - отметила нардеп.



Городская скульптура создана для комфорта



Почему народные депутаты решили взяться за искусство? Ирина Акимова ответила на этот вопрос так: «Интересно поддерживать проекты, которые носят не столько политический, сколько общесоциальный, гуманитарный характер».

Народный депутат отметила, что на фоне «бурной политической жизни за бортом остается молодежь». Но, несмотря на кризис – политический и экономический, - «жизнь продолжается». «Когда мы выходим на улицы, нам хочется видеть что-то красивое, нам хочется чувствовать себя комфортно в городе».

По мнению Ирины Акимовой, городская скульптура «делает жизнь более интересной».

Инициаторы конкурса возлагают надежды на «молодых, полных энтузиазма» людей, желающих проявить себя в искусстве городской скульптуры. «Мы хотим дать шанс наиболее талантливым, наиболее интересным показать свои работы широкой публике», - рассказала Ирина Акимова. «Мы хотим найти нашего украинского Гауди, который проявит себя и сделает нашу жизнь более красочной», - добавила она.

«Этот проект будет иметь продолжение», - пообещала Ирина Горина. «Наша «Спільна мета» это серьезный и долгосрочный проект. Мы объединились именно для того, чтобы такие проекты поддерживать», - подчеркнула она.

А Ирина Акимова добавила:«Мы не оставим этот проект после обнародования имен победителей, мы постараемся довести его до конца»,



Современной культуре нужны меценаты



На сегодняшний день современной украинской культуре не обойтись без меценатов. В этом убеждена Ирина Акимова.

Народный депутат рассказала о двух моделях меценатства – американской и европейской. В первом случае деньги меценатов «по сути, заменяют бюджетные деньги». Европейская модель предусматривает финансирование общественных мероприятий за счет бюджетных денег.

«В Украине по причине глубокого финансового кризиса будет недостаточно денег в бюджете для того, чтобы реализовывать культурные потребности общества, поэтому роль меценатов будет увеличиваться», - уверена нардеп.

Ирина Акимова работает над проектом закона, призванного изменить систему налогообложения и сделать ее более приемлемой для потенциальных меценатов. «Финансовые и налоговые инструменты должны быть более привлекательными для участия в благотворительной деятельности», - отметила она.

Народный депутат добавила, что наряду с изменением системы налогообложения, «должна гарантироваться полная прозрачность взносов, дабы меценатство не превратилось в способ ухода от налогов».

Юлия Новикова рассказала о еще одной давней проблеме всех постсоветских стран – легализации доходов. По мнению нардепа, сегодня украинские меценаты предпочитают не заявлять о себе публично, поскольку, во-первых, отношение общества к так называемым «олигархам» «еще очень неправильное», во-вторых, доходы этих меценатов «зачастую не легализированы».

С целью разрешения этой проблемы Юлия Новикова предложила осуществить амнистию капитала, которая поможет «не только в меценатстве, но и в приведении денег из оффшоров в национальные банки».

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