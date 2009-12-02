Екзотична педагогіка

До закінчення першої чверті навчального року багато хто з батьків уже отримав відповідь на запитання: «А чи до тієї школи я віддав свою дитину?»

Як виглядає класична педагогіка, усі ми добре знаємо з дитинства. А що, окрім неї, може запропонувати дітям рідна країна?



Про вальдорфську школу і систему Монтессорі, що існують уже близько ста років, як виявилось, в Україні майже нічого не знають навіть досвідчені педагоги класичних поглядів. Утім, це не заважає їм звинувачувати ці педагогічні системи в тому, що діти, які за ними навчалися, є соціально неадаптованими, «дикими» людьми. Цікаво, що побачити альтернативну педагогіку в дії виявилося справою непростою. Мабуть, закриті режимні об’єкти є більш доступними, аніж українські школи з екзотичним процесом навчання.

Найбільша перешкода

Гаррі Поттер також навчався за нетиповою системою. На що він міг би розраховувати в Україні? Як підтвердили в Міністерстві освіти і науки України, до альтернативних систем виховання і навчання в нашій країні належать вальдорфські школи і дошкільні установи, а також – школи-дитсадки, що працюють за системою Марії Монтессорі. Цей «прогрес» у педагогічній системі почав з’являтися в нашій країні на початку 1990-х.

Але щоб потрапити до «екзотичних» нав¬чальних закладів, «Главреду» довелося витратити чимало часу, нервів і факсового паперу. Журналістська увага до альтернативної педагогіки виявилася небажаною для розгалуженої бюрократичної системи керування педагогікою. Зокрема, отримати дозвіл на відвідини державних «екзотичних» шкіл протягом тривалого часу не виходило, оскільки відповідальні особи день у день перебували на нарадах.

Як пояснили причину такої секретності досвідчені спеціалісти, найбільша перешкода для розвитку української педагогіки – це система керування цією педагогікою, що сформована за тоталітарних часів і досі діє в «ручному» режимі. Мовляв, до цієї системи прийшло чимало людей, далеких від освіти. Зате «Главреду» пощастило з приватною вальдорфською школою, куди вдалося прийти на екскурсію відразу ж, без бюрократичної тяганини.

Вальдорфська школа: без батога і пряника

Цей столичний навчальний заклад, створений у 2003 році, вражає своїм домашнім затишком і, на перший погляд, дивними уроками. Пісні, вірші, ритмічні заняття, вправи на задану тему, ігри, бесіди, міфи, легенди і навіть молитви – все навчання здається єдиним творчим процесом, який досить складно розбити на уроки. До речі, як навчати – з легким релігійним ухилом чи робити акцент на матеріалізм – це вибір учителя. Але у вальдорфській педагогіці вчителі не мають права формувати світогляд. Вони працюють за затвердженою програмою, але свободи в їхньому викладанні значно більше, аніж у звичайній школі.

От, наприклад, у п’ятому класі діти проходять «Епоху Давньої Греції»: протягом трьох-чотирьох тижнів вивчають давньогрецьку історію і літературу. А торік була «Епоха Заповіту», присвячена біблейським новелам. Розглядають і епохи, більш наближені до нашого часу і традиційного розуміння навчального процесу: наприклад, «Епоха української мови» або «Епоха ботаніки»... А скільки часу триватиме кожна з них – вирішує вчитель: найважливіше, аби всі діти засвоїли матеріал. До речі, таке масоване запам’ятовування вже практикується у багатьох звичайних школах.

Однак найбільше у вальдорфській педагогіці інтригує той факт, що в ній немає оцінок, іспитів і підручників. Проте, якщо заглибитись у ситуацію, виявиться, що оцінювання все-таки здійснюється – цю функцію виконують так звані «характеристики», складені вчителями наприкінці кожної «епохи», як для батьків, так і для дітей. Аби ж вписатися у загальнодержавну систему знань, школярі обов’язково проходять державне тестування у четвертому та дев’ятому класах.

Але найголовніше – дітей у вальдорфській школі привчають самостійно здобувати знан¬ня. Адже в сучасному світі, аби бути затребуваним фахівцем, потрібно вчитися протягом усього життя. Особливістю нав¬чального плану за цієї системи є акцент на мистецтво: йому відводиться чимало місця у процесі навчання з першого по дванадцятий класи. Усі діти, незалежно від здібностей, грають на музичних інструментах і співають, а з п’ятого класу вивчають другий музичний інструмент. Багато хто з них відвідує додаткові гуртки.

А ще червоною ниткою крізь усе навчання проходять ручна праця (як відомо, це безпосередньо пов’язано з розвитком інтелекту) та ознайомлення з ремеслами. У молодших класах учні просто серед двору школи зводять глинобитні будинки, а у старших – вивчають сучасні технології. Окрім того, щороку школярі розробляють який-небудь проект у одній із лабораторій – технічній, хімічній, в лабораторії кінематографії або дизайну одягу. Це допомагає визначитись із професією.

«Першій вальдорфській школі вже виповнилося 90 років, але й сьогодні деякі люди сприймають цю педагогіку з негативом, – розповідає Віра Зоц, віце-президент із науково-методичної роботи вальдорфської школи “Михайло”, кандидат педагогічних наук, доцент. – Я викладаю вже 40 років і бачу, що у світі немає жодної педагогічної ідеї, яку не можна було б зіпсувати у реальній практиці. Наприклад, дивовижну педагогіку Сухомлинського тривалий час не могли оцінити, її не визнавала влада і офіційна педагогіка».

Ідеолог вальдорфської педагогіки – Рудольф Штайнер (1861–1925), відомий австрійський учений, письменник, засновник антропософії. Цікаво, що назва системи виникла не від імені свого засновника, а від наз¬ви цигаркової фабрики «Вальдорф-Асторія», де було відкрито першу школу Рудольфа Штайнера. Сьогодні у всьому світі – понад тисячу вальдорфских шкіл: лідирує Західна Європа. Цікаво, що, наприклад, фінська система освіти увібрала в себе доволі багато елементів цієї педагогіки. І у Швейцарії державна і вальдорфська школи мало чим відрізняються одна від одної: існує тенденція взаємопроникнення педагогічних систем.

«Чому в світі так мало вальдорфських шкіл? Тому що їх учителі – люди особливі, сприймають дітей такими, якими вони є, – пояснює Віра Зоц. – А у звичайній школі за умов адміністративного укладу від учителя вимагають переважно виконання усіляких інструкцій та наказів і вкрай рідко цікавляться: чи зумів учитель зрозуміти кожну дитину і чи зробив навчальний процес привабливим та цікавим? У вальдорфській педагогіці вчитель відповідає за клас, за кожного учня – ці педагоги й самі постійно навчаються. Ви запитаєте: що привело мене, людину матеріалістичного, радянського виховання до вальдорфської педагогіки? Закони діалектики розглядають людину як істоту біологічну, але не пояснюють її духовного єства. Коли я ознайомилася з антропософією Штайнера, знайшла відповіді на безліч питань. Звісно, дух, душа – це речі невимірювані, багато що базується на вірі. І нас, вальдорфських учителів, об’єднує віра в те, що в розвитку людини значну роль відіграють тонкі енергії, духовні сили. І перевірити це приладами неможливо».

Система Монтессорі: вільний розвиток

У київському дитячому садку, що працює за системою видатної італійської лікарки, педагога і філософа Марії Монтессорі (1870–1952), також доволі затишно. Державний зак¬лад «Монтессорі-садок» існує з 2001 року, тут мріють відкрити й початкову школу, але поки що для здійснення цієї мрії немає приміщення. Батьки приводять сюди своїх дітей, схоже, особливо не замислюючись над нюансами педагогіки. Звісно, хтось читав і знає дещо про систему Монтессорі, але для багатьох цей дитячий садочок – просто найближчий до будинку.

Насамперед у «Монтессорі-садочку» привертає увагу відсутність звичайних іграшок, що продаються у будь-якому дитячому магазині. Звісно, діти можуть захопити із собою і Барбі, і улюблене крихітне авто, але залишають усе це у шафках. Річ у тім, що Марія Монтессорі вигадала власні, спеціальні іграшки: спочатку за допомогою них навчали дітей, які відстають у розвитку. А коли нова методика допомогла досягти хороших результатів, розвиваючий дидактичний матеріал почали використовувати і в процесі навчання здорових діток.

«Рухомі» алфавіти; дошки з піском, на яких малята пишуть свої перші букви, «матеріально» відчуваючи лінії; намистинки, нанизані на дріт, за допомогою яких вчаться рахувати, – ось кілька прикладів таких розвиваючих матеріалів. У «Монтессорі-садочку» є навіть так зване «космічне» виховання. В основі цієї дисципліни – хімія, природознавство, біологія.

От, наприклад, дітям демонструють виверження вулкана: на виліплену з глини гору кладуть соду і гасять її оцтом – результат насправді реалістичний. Діти – у захваті! Як пояснюють педагоги, лише 2% малят розуміють, що це таке – виверження вулкана, якщо бачили його по телевізору. Але хіба дорослі про це замислюються?

Ще одна яскрава особливість системи Монтессорі – навчання і виховання трирічних і шестирічних та шестирічних і дванадцятирічних дітей в одному просторі. Як зазначала Марія Монтессорі, діти різного віку допомагають одне одному, навчають краще, ніж дорослі. А ще засновниця методу пропагувала вільний розвиток дітей – без прискорення, у власному темпі, без жорстких рамок.

«Якщо у звичайному дитячому садку і школі – муштра, всіх “підстригають під один гребінець”, у нас – дисципліна і повага до особистості, – пояснює Людмила Ярмак, директор “Монтессорі-садка”, педагог із 28-річним стажем. – Діти вчаться робити свій власний вибір. У системі одне з головних правил – дитину не можна примушувати: не хочеш – не треба. Якщо у класичній педагогіці вчитель дає знання, то у системі Монтессорі всі зусилля спрямовані на те, аби дитина здобувала їх сама. Завдання вчителя – зосередити її увагу на цікавій самостійній роботі, а навчити цього – особливе вміння. Адже малюк потрапляє у наш світ, не знаючи, як слід поводитися».

Що в результаті? Самостійність дітей, які навчаються за системою Монтессорі, справді вражає. У групах під час занять малята не бігають і не галасують, а захоплено виконують розвиваючі дидактичні завдання. Одне з них – обов’язково повернути всі дидактичні матеріали, що використовували, на місце. Встановлений порядок важливий не лише тому, що цього хочуть дорослі. Так зручніше самим дітям.

Їх навчають дисципліни й дають побутові завдання. Трирічних малят привчають і овочі чистити, й замітати. Як кажуть педагоги «Монтессорі-садка»: у загальноосвітньому зак¬ладі дитина навряд чи робитиме що-небудь по господарству. Багато хто не вміє навіть шнурки зав’язати. А маленькі вихованці системи Монтессорі все життєво необхідне виконують самі.

«До речі, у нашому дитячому садку використовуємо лише елементи системи Монтессорі: все-таки ми орієнтуємося на програму державних навчальних установ, – пояснює Людмила Ярмак. – А “чиста” система активно застосовується у приватних дитячих садках і школах Італії, і навчання у них – найдорожче: $12000 на рік. Сьогодні систему Марії Монтессорі впроваджено також у США, Бельгії, Голландії, в інших країнах. Наприклад, у Нідерландах напрацювання Монтессорі використовують близько 30% середніх шкіл. І в нашій країні увага до цієї педагогічної системи не випадкова. Сьогодні багато хто з учених стверджує, що українську класичну педагогіку слід змінювати: вона надто застаріла».

Усі школи – різні, як і сім’ї

Вальдорфську педагогіку і систему Монтессорі звинувачують у тому, що після нав¬чання за ними діти потребують соціальної адаптації. Але, як зазначає Віра Зоц, такої проблеми не існує. «Один журналіст якось запитав: чи є серед випускників вальдорфських шкіл прем’єри і президенти? – розповідає Віра Миколаївна. – Відповідь була такою: серед наших випускників є і видатні політики, і юристи, і лікарі, і садівники, але предмет нашої гордості – в іншому: у житті всі почуваються однаково гідно.

У мене – четверо дітей і п’ятеро онуків. І я знаю: знайти хорошу школу надзвичайно важко. Усі школи – різні, і все залежить від того, які люди в них працюють. Розвиток і навчання дітей – це доволі інтимний процес. І коли у мене запитують, до якої школи я рад¬жу віддавати своїх дітей, я відповідаю: слід віддавати не до школи, а конкретному вчителеві. Але ви думаєте, вас пустять до класу, аби ви знайшли свого вчителя?»

«Діти, які навчалися за системою Монтессорі, готові працювати по-дорослому, але проблема в тому, що наш соціум їх ламає, – пояснює Людмила Ярмак. – У школах збережено муштру по-радянському, що породжує комплекси у дітей. Тому після системи дітям буває складно адаптуватися до світу дорослих, у якому не квапляться нести відповідальність за свої вчинки».

Як розповіла «Главреду» Наріне Мальцева, засновник одеської вальдорфської школи «Ступені», яка свого часу пропрацювала у вальдорфській педагогіці десять років, від будь-яких побоювань батьків щодо того, начебто після таких шкіл діти виходять у дорослий світ «у рожевих окулярах», слід відмовитися відразу. Наприклад, багато університетських викладачів навіть дякують вальдорфським учителям за те, що вони прищепили дітям інтерес до навчання.

«Звісно, у дітей можуть бути свої індивідуальні психологічні проблеми, перешкоди, які їм треба долати. Але соціальних проблем, отриманих за час навчання у вальдорфській школі, у них немає, – розповідає Наріне Мальцева. – Існує інша проблема: наші діти звикають інакше ставитися до навчання. Вони не споживають інформацію, а ретельно дослід¬жують її. І коли в інших школах або ВУЗах їм доводиться спостерігати формальне ставлення до навчання з боку викладачів, у них виникає шок».

На адресу альтернативних систем виховання і освіти звучать і інші думки. «Я не розумію, як дітей від трьох до шести років можуть навчати і виховувати одночасно. Надто вже суттєва різниця в їхніх фізичному та інтелектуальному розвитках. Наприклад, в американській системі освіти максимально допустима різниця у віці дітей – шість місяців, – розповів “Главреду” відомий педагог, який не побажав називати свого прізвища. – Якщо говорити про систему Монтессорі, то вона від початку була створена для аутистів. І майбутнього для цієї педагогіки у XXI столітті я не бачу. Сьогодні й діти інші».

А от Олена Локшина, старший науковий співробітник лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки АПН України, каже, що свою дитину віддала б до дитячого садка Монтессорі: ця педагогічна система на дошкільному рівні дає хороший сенсорний розвиток, що у свою чергу розвиває розумові, емоційні здібності. Інша справа – школа.

«Насправді, після навчання за системою Монтессорі дітям доводиться адаптуватися до соціального середовища. Тому сучасні школи прагнуть шукати механізми цієї адаптації, – розповідає Олена Ігорівна. – Власне, за нинішніх умов цю систему в чистому вигляді застосовувати неможливо. Все-таки її створили минулого століття для дітей, які розумово відстають у розвитку, пізніше – почали застосовувати для навчання дітей із бідних сімей, але тоді в педагогіці діяли інші принципи».

Сьогодні система Монтессорі користується попитом у всьому світі – навіть на Сході. І скрізь її адаптують до сучасних реалій. А щодо України, то, як відзначає Олена Локшина, пошуки у педагогіці завжди є корисними. Але, захоплюючись західними досягненнями, не варто забувати, що й рідні нам школи Сухомлинського, Макаренка – затребувані у Європі. Зокрема, ідеї Макаренка доволі популярні у Німеччині.

«Ще одна важлива деталь: напрацювання геніального педагога інколи неможливо відтворити після завершення його педагогічної діяльності, – підкреслює Олена Локшина. – Інша справа – педагогічні системи, що довели свою життєздатність. Але їх також не варто зводити до абсолюту. Не слід забувати: у всьому світі й до системи Монтессорі, і до вальдорфської педагогіки ставляться як до альтернативних систем навчання і виховання».