Надоело бояться гриппа? Пейте глинтвейн!

В ходе эксперимента, в котором приняли участие свыше 4500 добровольцев, выпивавших по 200 грамм подогретого сухого красного вина со специями (глинтвейна) в день, врачи-иммунологи обнаружили: употребление глинтвейна ускоряет выздоровление и усиливает иммунитет.



Основа глинтвейна – красное вино обладает прекрасным антибактериальным и антиокисляющим эффектом. Само по себе в небольших дозах оно способно оказывать лекарственное воздействие на человеческий организм, замедлять старение и повышать иммунитет. Вино содержит больше флавоноидов (природных органических соединений с ярко выраженным антибактериальным/антимикробным действием), чем цитрусовые, другие фрукты и ягоды, лук, зеленый чай. При этом флавоноиды в вине обладают высокой биодоступностью – легче находят доступ именно к тем органам, которым они необходимы.



Вино содержит один из наиболее полезных биофлавоноидов – кверцетин. Он также присутствует в луке, чернике, чае, винограде и помогает противостоять различным инфекциям, в том числе вирусным. Еще один основной компонент красного вина – ресвератрол – блокирует воспалительные процессы и ускоряет выздоровление.



Кроме вина в глинтвейне есть целый ряд ингредиентов, которые также обладают целебными свойствами.



Корица

имеет высокое антиоксидантное действие. Коричное эфирное масло также обладает антимикробными свойствами. В медицине и ароматерапии применение корицы связано, прежде всего, с действием комплекса её летучих ароматных веществ. Эфирное масло корицы заслужило репутацию ценного компонента лекарств от простуды.



Гвоздика

гвоздичное эфирное масло является официальным лечебным средством в большинстве развитых стран. Также оно выступает как компонент местнораздражающих, обезболивающих, противопростудных мазей и бальзамов.



Мускатный орех

обладает очень сильным стимулирующим и тонизирующим действием. Также он укрепляет память, нервную систему, лечит импотенцию и сексуальные расстройства, сердечные болезни, многие доброкачественные опухоли, например мастопатию. Входит в состав иммуноукрепляющих сборов. В малых дозах - хорошее успокаивающее средство, отлично расслабляет и вызывает сон. Эффективен он и при лечении простудных заболеваний.



Кардамон

обладает успокаивающим, тонизирующим, отхаркивающим, спазмолитическим, обезболиваю¬щим, кровоостанавливающим, ферментативным, противогрибковым действием. Укрепляет иммун¬ную систему. Нормализует пищеварение. Выводит шлаки. Возбуждает половую активность.



Душистый перец

содержит пиментовое масло, помогает при слабости желудка.



Все целебные свойства этих компонентов очень ярко проявляются в глинтвейне. При нагревании весь лишний алкоголь из вина испаряется; остается лишь небольшая его часть, которая становится основой для целебного эликсира.



Однако это происходит лишь в том случае, когда соблюдены рецептура и технология изготовления. Самому приготовить правильный глинтвейн достаточно сложно. На сегодняшний день гораздо проще купить уже готовый продукт и лишь разогреть его перед употреблением. Глинтвейн торговой марки «Пикник» производства Евпаторийского винзавода изготавливается по рецепту, который технологам помогли создать профессиональные врачи. Из множества вариантов и составляющих они подобрали оптимальный состав и пропорции для специй и трав так, чтобы получившийся напиток не только приносил удовольствие, но и повышал иммунитет и общий тонус организма. Это особенно важно в период сезонного распространения ОРВИ и гриппа.



Не паникуйте! Не спешите покупать бесполезные лекарства по завышенным ценам. Лучше используйте проверенные средства профилактики, а при резком ухудшении здоровья – обращайтесь к врачу! И помните: чтобы глинтвейн приносил пользу, а не вред важно соблюдать умеренность и не нагревать его выше 70 градусов по Цельсию!