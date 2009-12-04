Энергия напрокат

Энергетические напитки в Украине очень популярны.

Во Франции, Дании и Норвегии – официально запрещены. Там они продаются только в аптеках, поскольку считаются лекарствами.

От ожирения до болезней сердца

В 1982 году австриец Дитрих Матешиц, находясь в Гонконге, попробовал местный тонизирующий напиток. Идея «волшебного» зелья, мгновенно придающего энергию, настолько ему понравилась, что в 1984-м он начал промышленное производство энергетического напитка. Энергия, расфасованная в бутылки, стала пользоваться сумасшедшим спросом. Остальные производители тут же стали предлагать свои варианты «энергетиков»

Несмотря на то, что сейчас в мире существует несколько десятков брендов, производящих энергетические напитки, которые отличаются по вкусу и цвету, все они содержат похожий набор компонентов: кофеин, таурин, карнитин, женьшень, гуарану, фоллиевую кислоту, витамины группы B. Впрочем, некоторые специалисты утверждают, что все компоненты – синтетические аналоги природных. «Энергетический напиток – продукт пищевой химии. А то, что декларируют рекламодатели в отношении природных компонентов в энергетиках, – неправда. Если бы все составные были природного происхождения, напиток стоил бы намного дороже. А, как известно, синтетические пищевые продукты не полезны для организма», – объясняет Вадим Шипулин, научный директор украинско-немецкого гастроэнтерологического центра, доцент кафедры факультативной терапии Национального Медицинского университета имени Богомольца.

Кроме похожих компонентов производители в рекламных кампаниях говорят об одинаковых «спецэффектах». В слогане о «появлении крыльев» от употребления напитка есть ловушка, в которую угождают те, кому просто необходимо сбросить с плеч гнет усталости. Ведь основной компонент – кофеин (содержание синтетического кофеина в этих напитках составляет примерно 320 мг/л, при рекомендованной норме в 150 мг в сутки) действительно бодрит. И все же есть маленькое «но»: он не обогащает организм энергией, а действует как посредник – кофеин, так сказать, «занимает» энергетические запасы. Потом организм, отдавая энергию, истощается. Особенно страдает сердце. Появляется бессонница, раздражительность и депрессия. Однако некоторые специалисты утверждают, что не на всех энергетический напиток влияет одинаково – есть люди, у которых энергетические напитки вызывают сонливость.

«То, что этот вид напитков – вредный, ни у кого не вызывает сомнений, – говорит гастроэнтеролог, врач высшей категории медицинского центра «Медиана» Александр Ворошилов. – Ведь все они стимулируют выделение желудочного сока. И если употреблять энергетики, то вскоре может появиться раздражение слизистой желудка, гастриты. Если говорить о роли таких напитков как «энерджайзеров», то она тоже сомнительна. А все потому, что кофеин действует в три фазы: сначала поднимает тонус, затем наступает спад, потом апатия и раздражительность. Понятно, что такие «американские горки» будут побуждать купить еще один билет на них – дополнительную баночку напитка, дабы подзарядиться. Поэтому развивается зависимость».

Кроме того, по словам Вадима Шипулина, энергетические напитки могут вызвать остеопороз и привести к проблемам с зубами, ведь все они содержат кислоты, которые вымывают кальций из костной ткани.

К тому же стоит говорить, что точно не известно, что содержит в себе любой энерготоник. «К сожалению, в Украине фундаментальные исследования о пользе или вреде, наносимых энергетиками, не проводились. В этом никто не заинтересован», – продолжает Вадим Шипулин.

От кофеина до алкоголя

Ситуация усложнилась, когда возникла идея создания алкогольных энергетических напитков. Она вышла из ночных клубов, где огромную популярность приобрели коктейли на основе энергетика и водки. Молодым людям трудно начинать сразу с водки, виски или бренди, а алкогольные энергетики становятся своеобразным «переходным этапом» от газированного лимонада к алкоголю. Стильная банка, яркий цвет и оригинальный вкус, который не приедается, сделали энергетик с «алкогольным кайфом» неотъемлемым спутником молодежных тусовок. Более того, в Интернете создаются целые клубы по интересам, где живо обсуждаются опыт употребления и «интересные истории» о приключениях, связанных с этими напитками.

Причина популярности заключается еще и в том, что молодежи нравится быстрый и мощный эффект такого напитка. С одной стороны, получаешь энергетический драйв в результате употребления стимуляторов центральной нервной системы, а с другой – расслабление и чувство алкогольной эйфории. Однако специалисты в один голос заявляют: алкоголь и кофеин, основные компоненты алкогольных энергетических напитков, в сочетании вредны для здоровья. Смешивать кофеин и алкоголь - это все равно что давить на тормоз и на газ одновременно.

Коварство подобного «микса» заключается еще и в том, что приятный вкус энерготоника подавляет неприятный вкус алкоголя, поэтому выпить водки или другой алкогольной составной «коктейля» можно значительно больше, чем если потреблять его отдельно. По рассказам молодежи, которыми она делится на разных чатах и блогах, известно, что молодые люди смешивают алкоголь и энергетические напитки для того, чтобы пить больше и дольше. Кроме того, предупреждение об употреблении не более двух банок в день написано на продукции маленьким шрифтом, на который сложно обратить внимание.

«В Украине явление детского алкоголизма – вовсе не диковинка. В Киеве, конечно, больше возможностей купить энергетические напитки, чем в селе, – говорит исполнительный секретарь Ассоциации психиатров Украины, директор Украинско-американского бюро защиты прав человека, Семен Глузман. – В Украине нет возможности всем подросткам заниматься спортом, в нормальном спортзале. А где иначе им взять энергию, чтобы танцевать целую ночь на дискотеках. Вот и используют энергетики как способ придать себе бодрости. К тому же зачастую подростки обезьянничают взрослых и прислушиваются к телевизионной рекламе подобных напитков».

Специалисты отмечают, что во всем нужно знать меру. Как отмечает Вадим Шипулин, одна банка энерготоника не нанесет организму непоправимый вред. Проблемы появляются, когда употребление превращается в системное.

А также важно всегда помнить, что есть и другие средства, придающие бодрости: контрастный душ, утренняя гимнастика, маленькая чашечка кофе и сбалансированное питание. Но следует признать, что многие люди – неисправимые лентяи, ведь намного проще выпить энерготоник и сразу получить заряд бодрости, чем ходить в спортзал и вообще следить за своим здоровьем.