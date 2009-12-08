«Ляпис Трубецкой» в гостях у «Главреда»

9 декабря, спустя полгода после триумфального посещения Киева с программой «Парад-алле», белорусская группа «Ляпис Трубецкой» презентовала в «Главреде» свою свежую работу – альбом под названием «Культпросвет».



Тайно записанный в Киеве «Культпросвет» - это концептуальное аудио-полотно, выполненное в лучших традициях раннесоветского «агитпропа» и призванное сеять в окрепших (и не очень) умах зерна идей анархо-коммунизма, антиглобализма, всеобщего равенства, братства и любви.

В новом альбоме градус привычного коктейля из панка, ска и регги основательно повысился за счет маршевых ритмов и псевдосоветской патетики.

«Ляпис Тубецкой» выдали, пожалуй, лучший, на сегодняшний день, свой альбом, двенадцатизарядный бронебойный шедевр, который, вне сомнения, будет разобран на цитаты думающей меломанской братией.



Напомним, что "Ляписы" стали главными триумфаторами прошедшей на этой неделе церемонии RAMP. Михалок и компания были представлены в четырех номинациях альтернативной музпремии и победили в двух из них. "Клипом года" признали очередную работу режиссера Алексея Терехова - "Огоньки". Помимо этого, "Ляпис Трубецкой" был назван "Группой года", получив главный приз церемонии из рук Алекса Капраноса, вокалиста группы Franz Ferdinand.



Сергей Михалок: Начнем с того, что мы вместе с нашими минскими друзьями - художниками, музыкантами, поэтами, различными социумными изгоями, авангардистами и нонконформистами, в свое время создали творческое объединение «Дети солнца». Это своеобразная культурологическая игра, это некое подобие анархо-синдикализма в искусстве. То есть мы говорим о том, что нами движут достаточно позитивные, гуманистические, миролюбивые идеи в творчестве, но мы не хотим мыслить в рамках бизнес-проектов. То есть нам не интересен маркетинг, нам не интересно объединение по каким-то юридическим и бизнес шаблонам. Поэтому мы это называем анархо-синдикат. Нас объединяют какие-то творческие порывы к свободному и независимому самовыражению. Поэтому мы все время пытаемся создать вокруг себя некое игровое, культурное, творческое биополе. Иногда оно требует какого-то названия.

«Культпросвет», наверное, больше всего своей визуальной и идеологической концепцией, если слово «идеология» вообще под нас можно подстроить, напоминает концепцию русского футуризма. То есть именно русского, с Бурлюком, Маяковским, Велимиром Хлебниковым. Поэтому пафос эпатажа этих поэтов с кастетами в кармане, их революционность, такая перманентная бунтарская основа в творческом поведении, вообще их взгляд на жизнь как некий творческий перформанс, мы использовали в своих задумках и в выражении своих идей. Поэтому то, что мы сейчас делаем, это все-таки называется неофутуризм. Потому что вслед именно за русским футуризмом с «Пощечиной общественному вкусу», «сбрось с корабля современности» и т.д. все-таки появилось очень много последователей. Те же Заболотский, Хармс, люди, которые принесли в эту манифестацию и такую некую глобальность идей русских футуристов элемент хулиганства. Поэтому мы называем себя неофутуристами. Да, нас интересует искусство устремленных в будущее, нас интересует возвращение полезного в сферу развлекательного, нас интересует лозугновость, плакатность в некоторых наших образах, но нас еще интересует откровенное хулиганство, пафос эпатажа. Да, мы бравируем, мы иногда бравируем на грани вульгарности, психологического транса. Вот так мы вместе со своими друзьями видим образ современного независимого искусства.



«Главред? Какой по счету этот альбом? Или вы потеряли счет альбомам?



Сергей Михалок: Есть группа, которую мы вместе с друзьями называем «Ляпис-98». Эта группа, которая участвует в ретро-ностальгических вечеринках за большие деньги, то есть для не бедствующей интеллигенции. А есть группа «Ляпис Трубецкой». Эти группы в принципе достаточно отличаются и внешне, и по содержанию. Поэтому у группы «Ляпис Трубецкой» это третий альбом.

Был еще альбом «Золотые яйцы», где мы, в общем-то, занимались пробой пера, то есть мы пытались найти свое новое звучание, мы пытались найти свою новую политическую линию.

Но вообще, «Культпросвет» - это третий альбом у новой группы. То есть у нашей эпохи Возрождения, потому что все, что было до этого, в принципе мы публично отвергаем, и не раз говорили о том, что мы считаем это шлаком и фейком. Все, что попало в современный поп-культурный иконостас, все, что дышит прошлым хаосом 1990-х, для нас является фейком и трешем. И мы считаем, что мы должны, и не только мы, а и многие наши коллеги, это уничтожать. Поэтому мы не очень понимаем эти дискотеки 1990-х, дискотеки 1980-х, когда из анналов истории достают скелеты модных некогда, но спившихся артистов, певиц, пытаются с помощью косметологов и наркологов привести их в себя, сделать им какие-то прививки современности и вытащить их на сцену. Мне кажется, что это какое-то достаточно серьезное сексуально-психологическое отклонение и со стороны артистов, и со стороны тех, кто на это смотрит.

Поэтому мы готовы исполнять какие-то свои старые песни в рамках предлагаемых обстоятельств каких-то закрытых вечеринок. Мы не будем лицемерить, сейчас трудное время, и чтобы быть независимым, нужен какой-то достаточно стабильный источник дохода. А все, что касается нашей публичной деятельности, - это касается только нашего нынешнего лица, как многие говорят - имиджа.



«Главред»: То есть все ваши старые работы, грубо говоря, заслуживают катка?



Сергей Михалок: Практически все, да. То есть нам пришлось заняться публичной вивисекцией, когда мы объясняли причины нашего грехопадения. Потому что, несмотря на то, что многие песни до сих пор пользуются, как говорят, народной славой, популярностью, их распевают в караоке-барах, у людей это на слуху, многие песни вывели нас на вершины мэйнстримовых хит-парадов, в общем, для нас это достаточно горький и, наверно, постыдный опыт.

Я еще раз говорю, если говорить о жизни, как о некоем перформансе, то мы обязаны признавать свои собственные ошибки. И получается, что в нашем творческом пути, только опустившись на самое дно, мы смогли опять выплыть наверх.



Павел Булатников: На данный момент группа «Ляпис Трубецкой» играет именно ту музыку, которая нам близка как меломанам, как музыкантам. То есть мы не лицемерим, мы получаем удовольствия от того, что мы исполняем на сегодняшний день.

Если честно, для нас те песни не имеют, выражаясь научным языком, послезвучия. То есть мы сами не получаем никакого удовольствия от их исполнения. Мне кажется, это некий обман. То есть мы не собираемся стоять, как манекены, и лицемерно корчить улыбки.



Сергей Михалок: Мы находимся в гармонии с собой.



«Главред»: У вас в альбоме двенадцать песен. Почему именно 12? Вы суеверны?



Сергей Михалок: Нам интересно все в этом мире, мы апеллируем понятием кругозор, поверхностные эрудиты правят балом сегодня на планете. Мы не можем быть аутентиками, когда мир настолько интересен. Поэтому нас интересует и оккультизм, и мистика, нас интересует и теология, нас интересует все на свете. Но, несмотря на то, что я в свое время увлекался Пифагором и его школой, все-таки нумерология - это не мой конек.

Треков обычно записывается больше, и когда я слушаю - я лично, здесь я беру на себя ответственность, как худрук всего этого мероприятия, - я иногда чувствую либо слабые места, либо чересчур сильные.

Не секрет, что песня «Манифест», которая была синглом альбома «Манифест», была готова еще во время написания «Капитала», но я считал, что эта песня немножко опережает свое время. Поэтому я иногда отслушиваю, и интуитивно некоторые песни убираю. Некоторые песни потом никогда не появляются. То есть здесь мы опять-таки возвращаемся к понятию волшебства. Несмотря на то, что мы опытные ребята, владеем технологией и методологией, несмотря на громадный опыт, мы часто можем ошибаться. Но, слава Богу, происходят хорошие и приятные сюрпризы.

Песни, на которые никто не ставил, после записи благодаря волшебному превращению становятся сильными номерами.

Так получилось, что песен 12. Вообще, я сокращал альбом. Можно было сделать песен 17-18, но я понял, что в современном мире людям некогда отвлекаться на концептуальные работы. Мне кажется, сейчас все мыслят рингтонами и слоганами, поэтому делать пластинку больше, чем на 40-45 минут – это эгоцентрично и очень самонадеянно.

Я думаю, что нужно возвращаться к пластинкам по 30-34 минуты – этого времени достаточно, чтобы выразить свое мировоззрение, все свои музыкальные пристрастия.



Павел Булатников: Действительно, треков писалось больше. К сожалению или к счастью, они не вошли в альбом. В принципе, он получился достаточно цельным.



Сергей Михалок: Хотя было много нареканий по поводу лирики. Я не знаю, что люди вкладывают в слова «лирика» и «романтика». По-моему, все наши песни в этом альбоме буквально пронизаны тягой к прекрасному. Другое дело, что форма нашего выражения немножко маршообразная, ударная, но мне кажется, что есть время играть на флейтах и арфах, а есть время бить по литаврам. Я думаю, что сейчас время бить по литаврам.



Павел Булатников: Мы это сделали осознанно.



Сергей Михалок: Это не значит, что мы превратились в истуканов, которых в свое время высмеивал Булгаков в своих первых фельетонах. Мы не принадлежим ни к какому политическому течению. Мы приверженцы русского и немного левого анархизма, но мы не принадлежим ни к какому стану и не выражаем ничьих идей, кроме своих собственных.

Я никогда не скрывал, что наша музыкальная палитра все-таки постмодернистская. Там слышны группы, которые являются частью нашей жизни, потому что музыка вообще является частью нашей жизни. Мы профессиональные меломаны. Но в итоге нам кажется, что музыка группы «Ляпис Трубецкой» должна звучать именно так бравурно, мощно и торжественно, без экивоков, полутонов и излишних психологизмов.



«Главред»: По поводу оформления вашего альбома. На обложке изображен сурового вида мужчина. Кто это? И почему выбран именно такой дизайн?



Павел Булатников: Не узнаете в гриме?



«Главред»: Нет.



Сергей Михалок: Вообще-то, это я. Я примерил образ Маяковского, который был растиражирован в постсоветское время. Человек это был достаточно неординарный, но мне нравится, что, несмотря на свои человеческие слабости и излишний романтизм, несмотря на свою влюбчивость и бешеную привязанность к романтическим составляющим революционной эпохи, с помощью литературы, с помощью своего творческого дара он смог оставить после себя именно такой образ – очень мощного поэта-хулигана, человека, который своим собственным жизненным опытом достигает нравственного и физического совершенства и равновесия. В этом он похож на древних греков.

Он вернул веру в то, что личностный творческий литературный опыт может из человека со слабостями создать образ современного человека-героя. Вообще, мне кажется, что Маяковский возвращает понятие «масскульт», возвращает культурную основу этому понятию. В наше время «масскульт» ассоциируется с вульгарностью и с пошлостью. Но есть еще Питэр Гэбриэл, Дэвид Боуи – это тоже «масскульт», но это не пошло и не вульгарно.

Я считаю, что можно мыслить масштабно и при этом не стать телевизионным надувным безмозглым пупсиком. Поэтому мы сделали такой визуальный образ.

Здесь мы совместили Маяковского и Малевича. Вообще, все опыты тех лет не обязательно нужно связывать с политической основой. Люди жили в предлагаемых обстоятельствах и оставались героями. И не обязательно было бежать от этой действительности – можно было оставаться смелым и бодрым. Это тоже пример для многих сейчас.

Многие пытаются изменить предлагаемые обстоятельства, изменить страну проживания – найти обстоятельства, которые будут сопутствовать расцвету их творческого гения. Кому-то нужно было, как Гогену, на Гаити ехать, а Ван Гогу хватало и трущоб. Вот мы остаемся в трущобах (смеется).



«Главред»: Сергей, вы уже сказали о том, что вам не интересен маркетинг, и ваш официальный сайт это подтверждает. Вы пишите: «Не давай буржуям на чай – «Культпросвет» бесплатно качай». Вы даете возможность скачивать ваши треки бесплатно. Почему такой широкий жест?



Сергей Михалок: Паша, много у тебя дома лицензионных дисков?



Павел Булатников: Нет (смеется).



Сергей Михалок: У Паши очень много дисков.

Это веяние времени.



Павел Булатников: И не пиар-ход. Дело в том, что у нас был первый опыт с «Манифестом». Мы точно так же бесплатно выложили его в Интернет. И скорость, с которой он дошел до людей, нас просто поразила. На следующий день в клубе люди уже пели новые песни.



«Главред»: А как же материальная составляющая?



Сергей Михалок: Мы зарабатываем на концертах. Все, что связано с публичкой, с авторскими правами – все это серьезная мистификация. Такие уважаемые люди, как Тимоти Лири, Питэр Гэбриэл, Лурис давным-давно говорили, что все свободное, прогрессивное и неспящее человечество ринется в свое время в Интернет, потому что это единственное место, где мысль, благодаря неимоверной скорости и масштабу, обретает поистине планетарную материализацию.

Зачем нам вести переговоры? Зачем мне выслушивать упреки по поводу неформатности нашей пластинки? Зачем мне советоваться с людьми, на что делать ставку? Мы в своей время наделали кучу ошибок из-за того, что все эти маркетологи и бывшие музыканты-неудачники и недоучки из музыкальных корпораций поставили крест на наших смелых творческих идеях. Мы просто убираем лишнее. Это как закон «бритвы Оккама» - зачем делить единицу на несколько составляющих? Мы записали альбом – через неделю люди его уже слушают.

В этом плане у нас появляется творческий кураж. Если этот альбом стоит внимания, люди приходят на концерты, тогда мы получаем свое материальное вознаграждение, мы видим его.

Вообще, я считаю, что в современном мире слово «успех» имеет неправильную трактовку. Все считают, что это количество показов по телевизору, некая фантомность существования в некоем квази-мире.

Мы – ансамбль, который каждодневным трудом зарабатывает себе на жизнь. Не важно, сколько мы будем стоить. У того, у кого есть плотный гастрольный график, тот и успешен.



«Главред»: За что вы так не любите поп-музыку?



Сергей Михалок: Мы рок-музыку не любим (смеются).



«Главред»: За что? Что они вам сделали?



Сергей Михалок: Мне не нравится самодовольство и самолюбование, мне не нравится нарциссизм и эгоцентризм современных поп-персонажей. К поп-персонажам я отношу любых публичных персон. Если я вижу чванливых, восторженно любующихся собой политиков, если я вижу надутых рок-звезд, которые корчат из себя современных мессий, если я вижу певиц, чувствующих благодать Господню и миссию дарить миру себя, то у меня это вызывает в лучшем случае раздражение.

То, чем мы занимаемся, - это сатира. Спесь и самодовольство современного мира и этой мнимой цивилизации и довела нас до этих печальных последствий – выскочки и люди без совести правят нашим миром. А когда кругом хаос и дестрой, ходить со стразами в ж**пе и снимать клипы с пантерами и с пережженными в солярии телами – это глупо и пошло. И при этом они говорят о том, что они буквально купаются в любви народной. Это вранье.

Профессия артиста снивелировалась. Это признак пошлости, постоянного купания в шампанском, постоянных каникул, веселья и радости. От нехер делать они катаются на коньках, прыгают на батуте… Это уже смешно. Мне кажется, нужно сделать зоопарк, посадить их всех туда. По крайней мере, нужно оградить их от детей.

Здоровое неприятие условий цивилизации – это тоже один из наших творческих двигателей. «Смехом бичуем нравы». Нам это нравится. Но при этом мы не забываем о самой главной вещи. У нас хватает самоиронии. Мы стараемся вовремя и себе оплеухи раздавать.



«Главред»: Случались ли у вас потасовки с милицией? Или ваших фанатов с милицией?



Сергей Михалок: Вообще мы были достаточно антисоциумными персонажами в молодости, нам часто доставалось. Были знаменитые приводы в милицию, помню, как один раз день рождения Павла закончилось автоматчиками.



«Главред»: Что же вы натворили?



Сергей Михалок: Я ударил омоновца.



«Главред»: За что?



Павел Булатников: Потому что он был не прав.



Сергей Михалок: Он хотел убить моего друга (смеется).

Если честно, мы все-таки оставляем себе заработок на старость, мы против пенсионных фондов, мы, как мне кажется, еще через лет семьдесят, набравшись смелости, сможем рассказать, не краснея перед собственными детьми, как мы дошли до жизни такой.



Павел Булатников: На счет драк наших поклонников с милицией. На одном из концертов у милиционера пропала рация, крика было очень много.



Сергей Михалок: Меня хотели призвать к тому, чтобы я извинился. Но до этого я видел, как человек в униформе проявил свои навыки кикбоксинга по отношению к людям. Здесь я умываю руки, потому что я в принципе удивлен поведением некоторых стражей порядка на наших концертах. Не секрет, что в основном люди в форме на концертах работают за дополнительную плату, за приработок, и получается, что публика на концерте - это работодатель, и мой, и его. А они ведут себя и с публикой, и с нами, как будто это они наши работодатели и благодетели. Это великий Советский Союз, который по-прежнему жив, и бьют куранты, так же как и Великая Китайская стена. Все вот эти мифы, все вот эти вещи, они настолько стойкие, они внедряются, несмотря на то, что мы пытаемся говорить о том, что сейчас какой-то новый мир, новая действительность, в общем-то ментальность все прежняя.



«Главред»: Павел, вы давно знаете Сергея?



Павел Булатников: Достаточно. По-моему, с года 1989-го.



«Главред»: У вас уже был кризис отношений?



Павел Булатников: Это, по-моему, у семейных пар бывает кризис отношений.



Вопрос из зала: Вы много гастролируете, можете сказать в какой из стран бывшего Союза, я имею в виду Россию, Белоруссию и Украину, где горит ярче красный факел? В чем, это, по-вашему, вменению, проявляется?



Сергей Михалок: Понимаете, это как убить дракона. В любом городе - Киеве, Минске, Кемерово, в трех квартирах, трех семьях, взятых примерно в одном микрорайоне, одном подъезде, в одной семье будет демократическая семья ХХI века с Интернетом, с верой в победу Сахарова и Солженицына. В другой семье будет феодальный строй сферы прихода царя. В третьей будет какая-то ретроградная, какая-нибудь православная секта, например. То есть все зависит от людей. Нет определенного места. Да, конечно, по-прежнему нас разделяют и властвуют, по-прежнему существуют границы и препоны. Но, в общем-то «совок» жив сам по себе. Эта древняя коммуникация, она очень стойкая.

Дело в том, какой «совок» остался. Их же было два. То есть мистический «совок», который воспевают Егор Летов или Елизаров, про это пишут книги. То есть этот «совок» действительно был интересен. «Совок», который был на экране, который воспевался в песнях. Именно этот «совок», мифический, сейчас принял олдскульный момент - создаются какие-то кафетерии, где звучат цитаты из «Афони», из «Мимино», то есть это все как бы интересно. Но именно самый страшный, тот, о котором писал Солженицын с его лагерями, тот, о котором писал Булгаков в «Дьяволиаде», «Собачьем сердце», вот он как бы потеряв свою публичность, мимикрировал и живет внутри. То есть все эти связи, вот эти древние кардиналы, розенкрейцеры коммунистической власти они по-прежнему живы. Вот эти «паханы», которые куда-то приезжают с палочками и решают вопросы по нефти и газу, вот эти комьюнити, как их называют, новые содружества, они очень сильные.

Трубы-то те же самые, то есть мы города перестраиваем, вместо древних кирпичей ставим еще что-то, а канализации все те же. Такое ощущение, что в принципе те же люди и остались. Понятно, что они меняют какую-то форму, а идеологию и мировоззрение они меняют вот так, на пять секунд, им, в общем-то, все равно.

Поэтому мне трудно сказать, где он остался таким… Потому что кто-то рванул в свое время, допустим, в Прибалтику, но такая у людей сейчас появилась ностальгия, что прямо страшно становится. То есть когда хаос и дестрой, людей очень тянет, как это ни парадоксально, к фашизму. То есть чем плох настоящий хаос и дестрой, не воспетый в утопических работах Бакунина или Кропоткина, а именно настоящий хаос и дестрой? Это то, что люди так от его устают, и потом они тянутся только к одному, то есть им хочется поскорее вернуть мощного столпа. На важно, кого - Сталина, Гитлера, нового какого-нибудь человека. Это видно сейчас везде, потому что Железный Феликс действительно вернулся, несмотря на то, что его все время скидывали. Посмотрите вокруг: и в Украине, и в России, и Белоруссии. В Белоруссии, я вообще молчу, мы можем гордиться, что там в общем-то его никто и не сбрасывал. Он всегда весело проводил время на нашем Норочанском озере с комсомолками.



«Главред»: Для того, чтобы понять творчество «Ляписа Трубецкого», обязательно иметь чувство юмора?



Сергей Михалок: Мне кажется, чувство юмора - это такой врожденный элемент, какой можно немножко развить. Мне трудно говорить о чувстве юморе, потому что, смотря по телевизору некоторые юмористические передачи, я не нахожу в них ничего смешного. Может быть, у меня чувства юмора и нет. Другое дело, меня очень веселит группа «Оно», но если бы она появилась на центральных каналах, она бы многих ввела в бешенство. То есть, я даже не знаю, что нужно. Мы, конечно, иногда вводим в свой литературный язык много мифологии, вставляем много литературных ребусов, но это наша литературная игра. Вообще, конечно, все это делается с долей иронии. То есть я еще раз говорю, мы не ходим по ночам, мы не рисуем угрожающие графити. Наши камни, наши «макдональдсы» - в гипофизе и гипоталамусе.



«Главред: По вашим наблюдениям, украинцы имеют чувство юмора?



Сергей Михалок: Да, они очень веселые ребята.



«Главред: Где вас любят больше - в Украине, в России, или в Беларуси? Или нигде не любят?



Сергей Михалок: Я не знаю, как это измеряется.



«Главред: В чем измеряется народная любовь?



Сергей Михалок: Вы знаете, если не лукавить, история «Ляпис-98» в Украине имела продолжение, в России она давным-давно развеялась. Это нам помогло стартовать. То есть многие наши поклонники в России вообще не знают нашего прежнего творчества, это 90% молодых людей, которые приходят на концерты. В Украине же были эти бурлескные проекты, как «Саша и Сирожа», которые были близки к персонажам «Ляписа Трубецкого». Здесь же в свое время повеселился Илья Митько, «Леприконсы», вот эта вся шансонно-говно эстрада, которую мы воспевали, вот этот маргинальный кураж, он здесь силен. Поэтому в Украине, конечно, пока что меньше людей, которым эта история показалась более главном и значимой.

В России - вот мы сейчас проехали, несмотря на кризис, порядка тридцати концертов, большой тур, с аншлагами в Питере, Москве, большие клубы. А в Украине – посмотрим. С другой стороны, в Украине мы сейчас реально такой андеграуд, альтернативный проект. Когда мы приезжаем на концерт в Одессу, видим в наших примерках за сценой молодых панков, ребят, которые с нами общаются достаточно спокойно, без вот этих лавров, без кордонов милиции, без цветов и бешеных поклонниц. Нам так даже и лучше.



«Главред»: Когда на улице к вам подходит девочка или мальчик за автографом?..



Сергей Михалок: А мы боксеры все (смеются). Это все быстро заканчивается скорой помощью и милицией.



Вопрос из зала: Какую реакцию вы ожидали от «Капитала», «Манифеста» и «Культпросвета» и оправдались ли ваши ожидания?



Сергей Михалок: Удивление с последующим диким восторгом.

Для меня самое главное – плотный гастрольный график. Я могу говорить о регалиях, но к премиям заангажированных междусобойчиков у меня достаточно стойкое недоверие. Когда показывают экспертов в идее Сергея Зверева… Если о творческой и человеческой жизнедеятельности будут судить тусовки, то до чего мы докатимся?

Музыки в мире для людей, который интересуются музыкой, очень мало. 5%. Вся остальная музыка – музыка для людей, у которых она фон. Поэтому очень сильно засилье радио «Шансон». Я приветствую это как субкультуру, но то, что происходит у нас, - это просто дикий ужас.

Мы перестали быть стойким буржуазным коллективчиком, который обслуживает открытые новых казино, корпоративчиков. С этим материалом нас перестали приглашать на праздники города, но мы в принципе довольны. У нас есть работа и мы поем то, что нам хочется.



Читатель сайта «Главред» Садам (Ukraine, Kiev): Что вас вдохновило на написание нового альбома? На протяжении какого времени вы его написали? Что является главной идеей этого альбома?



Сергей Михалок: Идея старая: родиться дураком – не позор, но умереть дураком – позорно. Мир открыт для всех людей. В этом плане вернуть полезное в сферу развлекательного очень интересно. Мне кажется, что нужно живо интересоваться всем, что происходит вокруг, интересоваться музыкой, спортом, пытаться быть достаточно гармоничным человеком, не прятаться в капюшон. Мир прекрасен в своем многообразии и в своем несовершенстве. Я против того, когда музыкант говорит: «Я хотел своим искусством сделать мир хоть немного лучше». Дурак. Мир прекрасен, и он был прекрасен миллионы лет назад. Мы можем надеяться только на то, что своим творчеством мы сделаем хоть одного человека лучше, чтобы он понял, что пора вставать с дивана, а не ждать миссии в виде политиков или нового патриарха.

Несмотря на предлагаемые обстоятельства, мне кажется, зайцу в лесу тоже весело, хотя есть волки и рыси.



«Главред»: Сколько времени вы писали альбом?



Сергей Михалок: Мы сейчас делаем все очень быстро.



«Главред»: Неужели за неделю справились?



Павел Булатников: Нет, конечно. За две (смеется).



Сергей Михалок: В три сессии мы записали альбом. На студии мы работали порядка 8-9 дней. Это быстро, мне кажется. С другой стороны, есть многие уважаемые группы, которые записывают за ночь альбом.



Вопрос из зала: На Новый год у вас будет 2 концерта: 31 декабря и 1 января. Это будет новогодний марафон?



Сергей Михалок: Мы выступим 31-го вечером и 1-го вечером.



Павел Булатников: Первого вечером на опохмелку.



Сергей Михалок: Это будут одни и те же люди, но в разных мистических состояниях.



Павел Булатников: Я думаю, что мы тоже будем в разных состояниях.



Сергей Михалок: Те, кто придет на первый концерт, помнить его уже не будут. Так что это будет интересный опыт.



«Главред»: Вы сказали, что не принадлежите ни к одному политическому течению. Тем не менее, свое право выбирать президента вы реализовали?



Сергей Михалок: Я использую свою обязанность никого не выбирать. Я не верю в гражданские институты, которые могут изменить мою жизнь к лучшему. В этом плане я эгоцентрист. Я концентрируюсь на себе, я хочу создать вокруг себя четкую, явную воронку с позитивом. Я не верю в общественный прогресс – я верю в прогресс личности.

Зачем я должен оперировать понятиями «общество», «социум», «кого мы выберем», «как мы дальше будем двигаться»? Я не знаю, как вы дальше будете двигаться.



«Главред»: А вы, Павел, ходите на выборы?



Павел Булатников: Нет. У нас уже все заранее выбрано. Чего ходить?



Сергей Михалок: Мы ходим только на инаугурации за новыми орденами (смеется).



«Главред»: Что сегодня состоится в клубе «Бинго» в 20.00?



Сергей Михалок: Хотелось бы, конечно, шабаш устроить. Публика веселая, раскрепощенная, люди готовые к веселью и к приятным неожиданностям.

Будет хорошо, все очень весело, позитивно. Если будут какие-то потасовки, то они будут носить мирный характер.



«Главред»: И вы в них обязательно примете участие?



Сергей Михалок: (смеются) Все будет хорошо, мне кажется.