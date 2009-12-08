«Голодный» Львов

Сначала город отчаянно боролся с экономическим кризисом. И победил – туристы, недавно ехавшие в Краков или Будапешт, отправились за европейским настроением в столицу Галичины. Как только предприниматели стали подсчитывать прибыли, а городской совет дивиденды, в Украину пришел «свиной» грипп, а Львов превратился в один из центров эпидемии. Туристические потоки снова замерли – только отдельные путешественники осмеливались приезжать на экскурсии. Но стоило первой волне гриппа закончиться, западноукраинский город задумался, как привлечь туристов. Оказалось, выдумывать велосипед вовсе не обязательно. Стоит лишь объявить сезон новых акций по очень привлекательным ценам: Львов за 50%. Но все по порядку.

Без маски

Уже в поезде Киев-Львов чувствуется, что пассажиры следуют не просто в столицу Галичины, а в один из лучших туристических центров Украины. В каждом купе можно взять визитки нескольких гостиниц, а на стенах есть вывески: «добро пожаловать в Музей магнитов» или «Вас ждет чудо-поезд».

Но всего несколько недель назад подобные предложения никого не привлекали – во Львове свирепствовал атипичный грипп. Да что там говорить о туристах, когда сами львовяне, испугавшись калифорнийской хвори, нос на улицу не казали. «Разговоры об эпидемии сильно ударили по бизнесу, – говорит приятная продавщица маленького художественного салона «Равлик», расположенного в Этнографическом музее на проспекте Свободы. – Недавно приходили ко мне две туристки из Москвы. Так они говорили, что их предупреждали: Львов – город опасный, где люди умирают от неизвестной болезни. А я думаю, это был просто сезонный грипп, от которого нужно беречься всем всю зиму».

Нынче Львов – город, стопроцентно ориентированный на туризм, потихоньку оживает. Он готовится к Новогодним и Рождественским праздникам, поэтому на его улицах появляются не только огни и елки, но и гости. «Это просто уникальный город. Его можно сравнивать с польскими, чешскими или немецкими, – говорит Елена Ольховая, студентка из Винницы, приехавшая на уик-энд. – Когда ты здесь, забываются все неурядицы. Даже грипп. Вспоминаю о болезни только тогда, когда открываю сумку – в нее мама бросила несколько защитных масок». Но девушке они вряд ли понадобятся – во Львове уже никто не придерживается «масочного режима». Более того – жизнь бурлит: у барменов и горничных в гостиницах снова появилась работа. На улицах звучат рассказы в традициях лучших путеводителей о древнейшей церкви, старейшем иконостасе, самой первой железной дороге и футбольном матче, изобретателе керосиновой лампы, запуске первого в мире воздушного шара на жидком топливе и многом другом. Просто уникальность во всем. Эта неповторимость должна вдохновлять.

Кажется, ну как можно не влюбиться в город, который сами горожане так любят. Тут чуть ли не каждый прохожий старается рассказать об уникальности Львова. Никогда прежде я не встречала столько советчиков, рассказывающих, что и где можно посмотреть. Кажется, все прохожие изголодались по туристам. Воскресным утром молодой парень, пробегая мимо, спрашивает, который час. А потом начинает выяснять, местные ли. Когда узнает, что нет, интересуется, нравится ли современный Львов. Получив ожидаемо утвердительный ответ, поднимает глаза на огромное неуклюжее современное здание – банк на площади Мицкевича. Он сам удивляется, кто разрешил это построить и тут же отвечает: «нынешний кандидат в президенты». Пожимает плечами, желает счастливого дня и исчезает за углом… Другой львовянин – солидный дедушка в элегантной шляпе советует обязательно заглянуть на Мытную площадь в бывший монастырь Кларисок, а теперь выставочный зал Львовской картинной галереи. Там разместилась выставка шедевров «украинского Микеланджело» – Иоанна Георга Пинзеля, скульптора мировой славы, жившего и творившего в ХVІІІ веке... Третьего советчика нахожу на площади Рынок. Приятная бабушка, улыбаясь говорит, что видела прекрасные фото из городской ратуши и советует подняться по деревянной лестнице. Пейзаж на средневековый европейский город поражает. Даже в условиях довольно мрачной погоды!..

Между тем наш экскурсовод известный львовский публицист, писатель и лауреат национальной премии, «Телетриумф» как автор программы «Легенды старого Львова» Илько Лемко говорит, что хорошо бы было начать какую-то программу под кодовым названием: «Львов – это Европа на шару».

Кстати, по словам господина Лемко, Львов не всегда был той самой Европой. «Галичане всегда выступали против всего нового, – говорит он. – Когда последний князь Галицко-Волынского княжества в начале ХІV века хотел европеизировать Львов, он пригласил чешских и немецких купцов, мастеров, чиновников. Но вместо того, чтобы прислушиваться к иностранцам, галичане узрели в них конкурентов и убили не только гостей, но и самого князя. Более того, галичане обратились к хану Узбеку, чтобы он помог в борьбе с европейцами. Когда же несколько лет назад блаженнейший Любомир Гузар переехал в Киев, все удивлялись, зачем ему, греко-католику, ехать в православный Киев? Интересно, что когда на Берестейском соборе 1596 года, где присутствовали двенадцать епископов, решался вопрос об объединении с Римом, десять из них проголосовали «за». Не хотели Унии галичане – епископы львовский и перемышльский. Даже после принятия Унии во Львове еще 120 лет шла борьба за то, чтобы обратить галичан в римскую церковь. Теперь мы ярые католики и сторонники европейской демократии. Но история показывает, что иногда в Европу нужно тянуть за уши».

Крючки для туристов

«Бизнес, связанный с туризмом, набирает обороты, – говорит Василий Косив, заместитель городского головы Львова по гуманитарным вопросам. – Мы сейчас пытаемся возродить дореволюционные традиции, все то, чем славился Львов тогда. Например, возле горсовета недавно установили каток. Правда, мы немножко слукавили – сто лет назад в городе были четыре катка. Но время не стоит на месте. Оно заставляет нас создавать новые туристические продукты. Многие из них связаны с современным искусством». Поэтому галичане говорят: прекрасные архитектурные памятники остались в наследство, атмосферу же местные жители должны создавать сами. Например, с помощью сотни разных фестивалей – от самых вкусных, кофейных или шоколадных, до самых изысканных – органной или джазовой музыки. Кстати, международный «Jazz Bez» за первые два дня собрал полнехонькие залы, ведь на сцену выходили «украинская Берк» – Марьяна Садовская вместе с джаз-трио «Borderland» и группа «Shokolad». Зрители аплодировали стоя.

«Крупнейший из театральных – «Золотой Лев», – говорит руководитель театра «Воскресіння» Ярослав Федоришин. – Он создавался двадцать лет назад в качестве эксперимента. Теперь мы стараемся распространить уличное театральное движение по всей Украине. К празднику Миколая мы запланировали представление у елки. А 20 декабря сделаем театрализованное представление знака к Евро-2012. Грандиозные планы на Рождество. 7 января во Львове появятся огромные куклы-ангелы. Это будет проект «Ангелы возвращаются на землю», которого еще не было и не знаю, когда будет в Украине».

Следующий театральный год во Львове будет очень насыщенным. Будет праздноваться 150-я годовщина со дня рождения Саломеи Крушельницкой. В городе планируется множество интересных импрез оперного искусства. Возможно, приедут в Украину звезды миланской или венской оперной сцены.

Но ближайшая новинка – 50% скидки к празднику Святого Миколая в гостиницах, ресторанах, туристических агентствах и развлекательных заведениях. И воспользоваться этими привилегиями 19-20 декабря смогут не только туристы, но и жители Львова. Подобная щедрость объясняются тем, что во время эпидемии владельцы гостиниц и ресторанов понесли существенные убытки. Поэтому вместе с городской властью было решено направить туристические потоки в город Льва с помощью больших бонусов. «В тяжелые времена акция объединила туристический бизнес и представителей власти, – говорят во Львовском горсовете. – В результате акции мы хотим увидеть явление, наблюдаемое во время ежегодного книжного форума, когда заняты все гостиницы и все рестораны».

Но направить туристов в город – одно дело, другое – заставить их остаться надолго, создав поистине комфортные условия. «Самая главная наша задача – очистить центр города от машин, – говорит господин Косив. – Еще четыре года назад на площади Рынок было много автомобилей. Нынче их нет. Но одними дорожными знаками драгоценные метры отобрать сложно, нужно выводить на улицы тяжелую артиллерию – бетонные клумбы и чугунные лавки. Также всевозможные театральные шествия помогают создать не только культурную среду, но и вытеснить машины. Сегодня мы заканчиваем ремонт Древнееврейской улицы. Там мы вообще ликвидируем тротуар. После реконструкции стараемся делать все в одной плоскости. Кафе и ресторанам, которые выставляют свои зонтики на улицы, говорим, чтобы они располагали их непосредственно на мостовой, без создания дополнительных конструкций. Таким образом мы хотим приучить к тому, что Львов – небольшой город и по нему нужно передвигаться только пешком».

Поэтому и ощущается, что город с годами становится по-домашнему уютным. Конечно, на все не хватает денег. Из государственного бюджета крупную сумму Львов получал только к 750-летию города, после этого средств на реконструкцию катастрофически недостает. Поэтому и вынуждены местные энтузиасты обращаться за помощью к соседним странам. В частности, есть определенное финансирование от министерства культуры Польши, ведь поляки считают Львов частью и своего культурного наследия. Местные жители хорошо помнят, как еще в середине 1990-х во Львов на автобусах ехало много поляков.

Теперь благодаря кризису наблюдается большой рост внутреннего туризма. Много едет экскурсантов из Киева. Часто получается, что люди вместо того, чтобы ехать на уик-энд в Краков, Прагу или Будапешт, останавливаются во Львове. Также едут в город россияне и белорусы. «Те, кто либо помнят львовский шоколад и пиво, либо знают советский фильм «Три мушкетера», – смеется заместитель городского головы. Кто-то находит здесь маленький Париж, кто-то маленькую Прагу. А вот от дешевых авиалиний Львов, похоже, хотел бы пока отказаться. «От них не всегда позитив, – продолжает Василий Косив. – Например, у Кракова большие проблемы из-за значительного количества британских туристов: они упиваются дешевым пивом и ищут польских девушек. Та же проблема и у Риги. Город уже несколько лет пытается отмыться от имиджа города-центра сексуального туризма».

...Любой, даже самый великолепный, уик-энд во Львове когда-то должен закончиться. По пути на вокзал вижу, как на плохо освещенной улице молодой парень жонглирует яблоками. В его импровизированную шляпу прохожие редко бросают звонкие монеты. Чтобы поднять парню настроение, кладу несколько гривен. Он улыбается и настаивает, что должен сделать ответный подарок. Несколько минут - и кусок тонкого железа превращается в нечто удивительное. Парень протягивает ладонь, в которой золотое «перо ангела». Неожиданно и приятно. И пусть кто-то говорит, что чудак жонглирует яблоками, дабы познакомиться с девушками, все-таки хочется верить, по крайней мере в канун праздников, что ангелы на землю иногда спускаются.



