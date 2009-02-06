Лондон. Криза. Дощ.

Уряд надто довго не визнавав справжної глибини проблем в економіці, уникав говорити про різкий спад, який тепер, без сумніву, відбувається. Машинобудівна промисловість у глибокій… кризі. Рекапіталізація банків не спрацювала так, як сподівалися. Банки, які рятує держбюджет, продовжують платити дурні бонуси керівництву. Нацбанк, мляво реагуючи на ситуацію, не зміг вчасно знизити облікових ставок, щоб уможливити надання кредитів бізнесам, які без них не можуть вижити. Національна валюта знецінилася щодо долара і євро на рекордну суму. Безробіття зростає страхітливими темпами.

До чого тут Юлія Тимошенко і Володимир Стельмах? Ні до чого, бо йдеться про Британію. Цілковито без допомоги української економічно-фінансової команди Сполучене королівство Британії та Північної Ірландії спромоглося дістати собі прогноз найбільшого економічного падіння в 2009 році з усіх індустріалізованих країн. Рейтинг керівника уряду Ґордона Брауна, який трохи покращився після першого раунду допомоги банкам, різко впав, коли з’ясувалося, що потрібен другий, і це ще не кінець. Але чому фінансове майбутнє Альбіону затуманене більш за сусідів? Причиною називають грімучу суміш величезних боргів, переоціненого ринку нерухомості та надто великої залежності економіки країни від фінансового сектору. Інвестори почали боятися Британії, зростання якої виявилося переважно примарним, внаслідок чого фунт стерлінгів досяг своєї найнижчої за багато років позначки. На момент, коли «Главред» ішов до друку, фунт коштував 1 долар 42 центи; рік тому я безтямно скуповувалась у американських молах при обміні фунт до двох доларів, і такий курс тривав ще влітку. Зараз фунт далі падає, хоча фінансист Джордж Сорос, тут відомий, звичайно, своїми рейдами на британську валюту, не передбачає серйозного подальшого падіння. Свої гроші на фунті він уже заробив і цього разу. Кому в Британії зараз найгірше? Бідним, як завжди. Зокрема тим бідним, які, заплющивши очі на відсутність стабільних доходів, купили нерухомість. Важко описати суспільний тиск на невласників житла, який тут тривав роками. В телевізорі домінували програми про щасливих, хоч і трохи, як правило, дурнуватих покупців, які купували, робили ремонт і продавали хату через рік з прибутком у десятки тисяч. Якщо вони можуть, чому не я? Життя у власній хаті з виплаченою іпотекою подавалося як трохи не громадянський обов’язок, і той, хто не міг цього досягнути, називався невдахою. Банки в щасливій нірвані, куди не просочувалися згадки про азійську кризу 1990-х, про дотком, про власні попередні мильні бульбашки, що тріснули, роздавали іпотеки всім. Один колега отримав позику в 125% вартості хати під щось близьке до 6% річних: банк розраховував на швидке зростання її вартості. Банк той називався «Northern Rock». Він упав першим. Коли в Британії падає банк, держава гарантує вкладникам повернути певний мінімум внеску. Зараз це 50 000 фунтів стерлінгів на людину. Тобто якби у нас із чоловіком було сто тисяч на спільному рахунку (ця ідея звучить дуже смішно), то нам би їх віддали. Але банки в Британії не падають. Більше. Їх рятує платник податків. Що ще? Є пропозиція дати можливість тим платникам іпотеки, які не можуть її дозволити, брати перерву на два роки. Ті, хто втратив роботу, будуть дуже плакати, і, можливо, їм доведеться продати свої будинки й переїхати в бідні райони. Ті, хто втратив роботу, але живе в державних квартирах, житиме собі далі на допомогу по безробіттю. Медицина тут безкоштовна. Я знаю місце, де 7 кг цибулі можна купити за півтора фунта стерлінгів (20 гривень). Рецепт цибулиного супу в мене є ще з гуртожитку. Наступного року, швидше за все, до влади прийде опозиція, але політика консерваторів не так уже сильно відрізняється від політики лейбористів. Так що за Британію не варто дуже переживати. Всі ми знаємо, як називається країна, якій насправді, як тій Сарі, гірше за всіх.