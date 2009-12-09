«Ляпис Трубецкой» смехом бичует нравы

В гостях у «Главреда» побывала «неформатная» белорусская группа - «Ляпис Трубецкой». Вокалисты Сергей Михалок и Павел Булатников рассказали о новом альбоме – третьем по счету, записанном в Киеве, - под названием «Культпросвет», о наследовании «мощного поэта-хулигана» - Владимира Маяковского и о том, почему «Ляписы» не любят поп-музыку.

Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты пресс-конференции.



Сергей Михалок: «Культпросвет», наверное, больше всего своей визуальной и идеологической концепцией напоминает концепцию русского футуризма. То есть именно русского, с Бурлюком, Маяковским, Велимиром Хлебниковым. Пафос эпатажа этих поэтов с кастетами в кармане, их революционность, перманентная бунтарская основа в творческом поведении, вообще их взгляд на жизнь как некий творческий перформанс мы использовали в своих задумках и в выражении своих идей.

Поэтому то, что мы сейчас делаем, называется неофутуризм. Нас интересует искусство устремленных в будущее, нас интересует возвращение полезного в сферу развлекательного, нас интересует лозугновость, плакатность в некоторых наших образах, но нас еще интересует откровенное хулиганство, пафос эпатажа. Да, мы бравируем, мы иногда бравируем на грани вульгарности, психологического транса. Вот так мы вместе со своими друзьями видим образ современного независимого искусства.



Т.Г. Какой по счету этот альбом? Или вы потеряли счет альбомам?



Сергей Михалок: Есть группа, которую мы вместе с друзьями называем «Ляпис-98». Это группа, которая участвует в ретро-ностальгических вечеринках за большие деньги, то есть для не бедствующей интеллигенции. А есть группа «Ляпис Трубецкой». Эти группы в принципе достаточно отличаются и внешне, и по содержанию.

«Культпросвет» - это третий альбом у новой группы. То есть у нашей эпохи Возрождения, потому что все, что было до этого, в принципе мы публично отвергаем, и не раз говорили о том, что мы считаем это шлаком и фейком. Все, что попало в современный поп-культурный иконостас, все, что дышит прошлым хаосом 1990-х, для нас является фейком и трешем. И мы считаем, что мы должны это уничтожать.

Мы не очень понимаем эти дискотеки 1990-х, дискотеки 1980-х, когда из анналов истории достают скелеты модных некогда, но спившихся артистов, певиц, пытаются с помощью косметологов и наркологов привести их в себя, сделать им какие-то прививки современности и вытащить на сцену. Мне кажется, что это какое-то достаточно серьезное сексуально-психологическое отклонение и со стороны артистов, и со стороны тех, кто на это смотрит.

Поэтому мы готовы исполнять какие-то свои старые песни в рамках предлагаемых обстоятельств каких-то закрытых вечеринок. Мы не будем лицемерить, сейчас трудное время, и чтобы быть независимым, нужен какой-то достаточно стабильный источник дохода. А все, что касается нашей публичной деятельности, - это касается только нашего нынешнего лица, как многие говорят - имиджа.



Т.Г.: То есть все ваши старые работы, грубо говоря, заслуживают катка?



Сергей Михалок: Практически все, да. Нам пришлось заняться публичной вивисекцией, когда мы объясняли причины нашего грехопадения. Потому что, несмотря на то, что многие песни до сих пор пользуются народной славой, многие песни вывели нас на вершины мэйнстримовых хит-парадов, в общем, для нас это достаточно горький и, наверно, постыдный опыт.

Если говорить о жизни как о некоем перформансе, то мы обязаны признавать свои собственные ошибки. И получается, что в нашем творческом пути, только опустившись на самое дно, мы смогли опять выплыть наверх.



Павел Булатников: На данный момент группа «Ляпис Трубецкой» играет именно ту музыку, которая нам близка как меломанам, как музыкантам. Мы не лицемерим, мы получаем удовольствия от того, что исполняем на сегодняшний день.

Если честно, для нас те песни не имеют, выражаясь научным языком, послезвучия. То есть мы сами не получаем никакого удовольствия от их исполнения. Мне кажется, это некий обман. То есть мы не собираемся стоять, как манекены, и лицемерно корчить улыбки.



Сергей Михалок: Мы находимся в гармонии с собой.



Т.Г.: По поводу оформления вашего альбома. На обложке изображен сурового вида мужчина. Кто это? И почему выбран именно такой дизайн?



Павел Булатников: Не узнаете в гриме?



Т.Г.: Нет.



Сергей Михалок: Вообще-то, это я. Я примерил образ Маяковского, который был растиражирован в постсоветское время. Человек это был достаточно неординарный, но мне нравится, что, несмотря на свои человеческие слабости и излишний романтизм, несмотря на свою влюбчивость и бешеную привязанность к романтическим составляющим революционной эпохи, с помощью литературы, с помощью своего творческого дара он смог оставить после себя именно такой образ – очень мощного поэта-хулигана, человека, который своим собственным жизненным опытом достигает нравственного и физического совершенства и равновесия. В этом он похож на древних греков.

Он вернул веру в то, что личностный творческий литературный опыт может из человека со слабостями создать образ современного человека-героя. Вообще, мне кажется, что Маяковский возвращает понятие «масскульт», возвращает культурную основу этому понятию. В наше время «масскульт» ассоциируется с вульгарностью и с пошлостью. Но есть еще Питэр Гэбриэл, Дэвид Боуи – это тоже «масскульт», но это не пошло и не вульгарно.

Я считаю, что можно мыслить масштабно и при этом не стать телевизионным надувным безмозглым пупсиком. Поэтому мы сделали такой визуальный образ.

Многие пытаются изменить предлагаемые обстоятельства, изменить страну проживания – найти обстоятельства, которые будут сопутствовать расцвету их творческого гения. Кому-то нужно было, как Гогену, на Гаити ехать, а Ван Гогу хватало и трущоб. Вот мы остаемся в трущобах (смеется).



Читатель сайта «Главред» Садам: Что вас вдохновило на написание нового альбома? На протяжении какого времени вы его написали? Что является главной идеей этого альбома?



Сергей Михалок: Идея старая: родиться дураком – не позор, но умереть дураком – позорно. Мир открыт для всех людей. В этом плане вернуть полезное в сферу развлекательного очень интересно. Мне кажется, что нужно живо интересоваться всем, что происходит вокруг, интересоваться музыкой, спортом, пытаться быть достаточно гармоничным человеком, не прятаться в капюшон. Мир прекрасен в своем многообразии и в своем несовершенстве. Я против того, когда музыкант говорит: «Я хотел своим искусством сделать мир хоть немного лучше». Дурак. Мир прекрасен, и он был прекрасен миллионы лет назад. Мы можем надеяться только на то, что своим творчеством мы сделаем хоть одного человека лучше, чтобы он понял, что пора вставать с дивана, а не ждать миссии в виде политиков или нового патриарха.

Несмотря на предлагаемые обстоятельства, мне кажется, зайцу в лесу тоже весело, хотя есть волки и рыси.



Т.Г.: Сколько времени вы писали альбом?



Сергей Михалок: Мы сейчас делаем все очень быстро.



Т.Г.: Неужели за неделю справились?



Павел Булатников: Нет, конечно. За две (смеется).



Сергей Михалок: В три сессии мы записали альбом. На студии мы работали порядка 8-9 дней. Это быстро, мне кажется. С другой стороны, есть многие уважаемые группы, которые записывают альбом за ночь.



Т.Г.: Сергей, вы уже сказали о том, что вам не интересен маркетинг, и ваш официальный сайт это подтверждает. Вы пишите: «Не давай буржуям на чай – «Культпросвет» бесплатно качай». Вы даете возможность скачивать ваши треки бесплатно. Почему такой широкий жест?



Сергей Михалок: Паша, много у тебя дома лицензионных дисков?



Павел Булатников: Нет (смеется).



Сергей Михалок: У Паши очень много дисков.

Это веяние времени.



Павел Булатников: И не пиар-ход. Дело в том, что у нас был первый опыт с «Манифестом». Мы точно так же бесплатно выложили его в Интернет. И скорость, с которой он дошел до людей, нас просто поразила. На следующий день в клубе люди уже пели новые песни.



Т.Г.: А как же материальная составляющая?



Сергей Михалок: Мы зарабатываем на концертах. Все, что связано с публичкой, с авторскими правами – все это серьезная мистификация. Такие уважаемые люди, как Тимоти Лири, Питэр Гэбриэл, Лурис давным-давно говорили, что все свободное, прогрессивное и неспящее человечество ринется в свое время в Интернет, потому что это единственное место, где мысль, благодаря неимоверной скорости и масштабу, обретает поистине планетарную материализацию.

Зачем мне вести переговоры? Зачем мне выслушивать упреки по поводу неформатности нашей пластинки? Зачем мне советоваться с людьми, на что делать ставку? Мы в своей время наделали кучу ошибок из-за того, что все эти маркетологи и бывшие музыканты-неудачники и недоучки из музыкальных корпораций поставили крест на наших смелых творческих идеях. Мы просто убираем лишнее. Это как закон «бритвы Оккама» - зачем делить единицу на несколько составляющих? Мы записали альбом – через неделю люди его уже слушают.

Вообще, я считаю, что в современном мире слово «успех» имеет неправильную трактовку. Все считают, что это количество показов по телевизору, некая фантомность существования в некоем квази-мире.

Мы – ансамбль, который каждодневным трудом зарабатывает себе на жизнь. Не важно, сколько мы будем стоить. У того, у кого есть плотный гастрольный график, тот и успешен.



Т.Г.: За что вы так не любите поп-музыку?



Сергей Михалок: Мы рок-музыку не любим (смеются).



Т.Г.: За что? Что она вам сделала?



Сергей Михалок: Мне не нравится самодовольство и самолюбование, мне не нравится нарциссизм и эгоцентризм современных поп-персонажей. К поп-персонажам я отношу любых публичных персон. Если я вижу чванливых, восторженно любующихся собой политиков, если я вижу надутых рок-звезд, которые корчат из себя современных мессий, если я вижу певиц, чувствующих благодать Господню и миссию дарить миру себя, то у меня это вызывает в лучшем случае раздражение.

То, чем мы занимаемся, - это сатира. Спесь и самодовольство современного мира и этой мнимой цивилизации и довела нас до этих печальных последствий – выскочки и люди без совести правят нашим миром. А когда кругом хаос и дестрой, ходить со стразами в ж**пе и снимать клипы с пантерами и с пережженными в солярии телами – это глупо и пошло. И при этом они говорят о том, что они буквально купаются в любви народной. Это вранье.

Здоровое неприятие условий цивилизации – это тоже один из наших творческих двигателей. «Смехом бичуем нравы». Нам это нравится. Но при этом мы не забываем о самой главной вещи. У нас хватает самоиронии. Мы стараемся вовремя и себе оплеухи раздавать.



Т.Г.: Случались ли у вас потасовки с милицией? Или ваших фанатов с милицией?



Сергей Михалок: Вообще мы были достаточно антисоциумными персонажами в молодости, нам часто доставалось. Были знаменитые приводы в милицию, помню, как один раз день рождения Павла закончилось автоматчиками.



Т.Г.: Что же вы натворили?



Сергей Михалок: Я ударил омоновца.



Т.Г.: За что?



Павел Булатников: Потому что он был не прав.



Сергей Михалок: Он хотел убить моего друга (смеется).

Если честно, мы все-таки оставляем себе заработок на старость, мы против пенсионных фондов, поэтому еще через лет семьдесят, набравшись смелости, мы сможем рассказать, не краснея перед собственными детьми, как мы дошли до жизни такой.



Т.Г.: Для того, чтобы понять творчество «Ляписа Трубецкого», обязательно иметь чувство юмора?



Сергей Михалок: Мне кажется, чувство юмора - это такой врожденный элемент, какой можно немножко развить. Мне трудно говорить о чувстве юморе, потому что, смотря по телевизору некоторые юмористические передачи, я не нахожу в них ничего смешного. Может быть, у меня чувства юмора и нет. Другое дело, меня очень веселит группа «Оно», но если бы она появилась на центральных каналах, она бы многих ввела в бешенство. То есть, я даже не знаю, что нужно. Мы, конечно, иногда вводим в свой литературный язык много мифологии, вставляем много литературных ребусов, но это наша литературная игра. Вообще, конечно, все это делается с долей иронии. То есть я еще раз говорю, мы не ходим по ночам, мы не рисуем угрожающие графити. Наши камни, наши «макдональдсы» - в гипофизе и гипоталамусе.



Т.Г.: По вашим наблюдениям, украинцы имеют чувство юмора?



Сергей Михалок: Да, они очень веселые ребята.



Т.Г.: Когда на улице к вам подходит девочка или мальчик за автографом?..



Сергей Михалок: А мы боксеры все (смеются). Это все быстро заканчивается скорой помощью и милицией.



Вопрос из зала: Какую реакцию вы ожидали от «Капитала», «Манифеста» и «Культпросвета»? Оправдались ли ваши ожидания?



Сергей Михалок: Удивление с последующим диким восторгом.

Для меня самое главное – плотный гастрольный график. Я могу говорить о регалиях, но к премиям заангажированных междусобойчиков у меня достаточно стойкое недоверие. Когда показывают экспертов в идее Сергея Зверева… Если о творческой и человеческой жизнедеятельности будут судить тусовки, то до чего мы докатимся?

Музыки в мире для людей, который интересуются музыкой, очень мало - 5%. Вся остальная музыка – музыка для людей, у которых она - фон. Поэтому очень сильно засилье радио «Шансон». Я приветствую это как субкультуру, но то, что происходит у нас, - это просто дикий ужас.

Мы перестали быть стойким буржуазным коллективчиком, который обслуживает открытые новых казино, корпоративчиков. С этим материалом нас перестали приглашать на праздники города, но мы в принципе довольны. У нас есть работа и мы поем то, что нам хочется.



Т.Г.: Вы сказали, что не принадлежите ни к одному политическому течению. Тем не менее, свое право выбирать президента вы реализовали?



Сергей Михалок: Я использую свою обязанность никого не выбирать. Я не верю в гражданские институты, которые могут изменить мою жизнь к лучшему. В этом плане я эгоцентрист. Я концентрируюсь на себе, я хочу создать вокруг себя четкую, явную воронку с позитивом. Я не верю в общественный прогресс – я верю в прогресс личности.

Зачем я должен оперировать понятиями «общество», «социум», «кого мы выберем», «как мы дальше будем двигаться»? Я не знаю, как вы дальше будете двигаться.



«Главред»: А вы, Павел, ходите на выборы?



Павел Булатников: Нет. У нас уже все заранее выбрано. Чего ходить?



Сергей Михалок: Мы ходим только на инаугурации за новыми орденами (смеется). Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: «Ляпис Трубецкой» дал Задорнову оплеуху