Олег Петренко: Никакой рекламы в словах врача!

Нам представился случай побывать на открытой «Гастростудии» - профессиональном семинаре для врачей, регулярно проводимом Универсальной Клиникой «Оберіг». О ситуации в области гастроэнтерологии, диагностике рака, значении квалификации врачей для жизни и здоровья пациентов и многом другом корреспонденту «Известий в Украине» СЕРГЕЮ ПИРОГОВУ рассказал организатор студии, первый заместитель гендиректора клиники «Оберіг» Олег Петренко.





Известия: Олег Эдуардович, для кого проводятся такие гастростудии?

Олег Петренко: Для врачей. Позиция клиники: делиться новым, потому что, как оказалось, врачи часто не совсем хорошо осведомлены о новых достижениях в диагностике и лечении заболеваний, в их трактовке, динамичном наблюдении, в прогнозах этих заболеваний разных категорий пациентов.

Поэтому мы и проводим эти семинары. Клинике «Оберіг» чуть более полутора лет, а студия проходит уже в пятый раз. Тут все просто, лаконично и по существу. Семинары длятся всего по два часа, на них собираются практикующие врачи – гастроэнтерологи, эндоскописты, хирурги и терапевты, те, которые работают с соответствующими пациентами гастроэнтерологического профиля. Им предоставляется современная, абсолютно новая информация о том, как сейчас интерпретируются те или иные заболевания, но самый главный акцент – современные методы диагностики, которые кардинальным образом изменили подход к выявлению этих заболеваний. Если раньше считалось, что эти заболевания встречаются в единичных случаях, в нескольких процентах, то мы показываем, что у пациентов с банальными и очень распространенными симптомами, такими как отрыжка, изжога в 27% случаев диагностируется заболевание, которое является причиной возникновения рака. Если его не лечить, то рано или поздно оно приводит к злокачественной опухоли. При адекватном лечении, в том числе и медикаментозном, раннем выполнении малотравматичного эндоскопического вмешательства можно всего этого избежать. А главное, что именно у нас все это можно сделать амбулаторно, даже без госпитализации.

Чтобы рассказать обо всем этом нашим коллегам мы и проводим открытые гастростудии. Они популярны среди врачей, потому, что есть жесткий регламент, и нет рекламы фармацевтических препаратов. В докладах врачей есть только адекватная информация, базирующаяся на современных международных открытиях, которая позволяет принимать правильные решения.

и: Такими тренингами вы, по сути, подменяете функции государства в повышении профессионального уровня врачей. Откуда получают эти знания ваши специалисты?

Петренко: Преимущественно за рубежом. К примеру, Галина Анатольевна Соловьёва, руководитель нашего гастроэнтерологического центра, которая сегодня есть в числе докладчиков, половину этой осени провела в зарубежных командировках. Москва, Франкфурт, Ганновер. Неделю назад она вернулась из Лондона, где проходил Европейский конгресс гстроэнтерологов. Все данные, которые представляются на студиях, практически с «острия» современной науки. Это интерпретация самых последних достижений, которые есть за рубежом. К сожалению, украинские врачи не получают эту информацию либо получают её в интерпретации фармацевтических фирм, что не всегда корректно. Мы эту информацию даём для клинического действия, и здесь представлен полный цикл диагностики и лечения. Мы, как лечебно-диагностическое учреждение, обладаем возможностью диагностировать изменения структуры слизистой оболочки пищевода, желудка, кишечника благодаря наличию у нас современной эндоскопической техники (zoom-эндоскопия, NBI) и морфологических исследований.

и: Какова сегодняшняя тематика гастростудии и какого практического применения могут ожидать от неё врачи и их пациенты?

Петренко: Гастроэнтерологической патологией страдает более 30% населения. Т.е. каждый третий рано или поздно, раз в году, два, а кто-то десять раз испытывает симптомы кишечной или желудочной диспепсии. Симптомы абсолютно просты, их все знают: изжога, отрыжка, тошнота, неприятный запах изо рта, вздутие, урчание в животе, поносы, запоры, но никто часто не подозревает, что эта кишечная или желудочная диспепсия иногда является проявлением сложных заболеваний. В современном мире очень велико количество людей, страдающих изжогой, а это значит, что они страдают гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в разных ее формах и проявлениях. Именно она названа болезнью ХХI века. И не только благодаря своей высокой распространенности, а и наличию, тяжелых осложнений. В некоторых случая может даже развиться рак пищевода. В нашей клинике проводится не только целенаправленная и своевременная диагностика пищевода, наряду с медикаментозным лечением, осуществляется эндоскопическое лечение. А это позволяет навсегда избавить пациентов от нехороших изменений в пищеводе. Также есть целый ряд профилактических программ, разработанных в нашей клинике, которые позволяют выявить болезнь на ранней стадии, а не лечить её последствия. Такого качества эндоскопические исследования, как здесь, вам вряд ли сделают еще где-то на Украине. Отсутствие же адекватной диагностики в государственной сфере медицины делает практически невозможным то, что практикуем мы. Люди, попадая в нашу клинику, часто получают совершенно другой диагноз, совершенно другое лечение, совершенно другой прогноз. А, как известно, вовремя обнаружить болезнь, получить адекватное лечение, значит – выздороветь, а порой даже выжить.

и: Каково ваше мнение, как врача, относительно рекламы лекарственных средств по телевидению?

Петренко: Для облегчения симптомов действительно надо иметь нужные препараты в домашней аптечке. Реклама же условно рецептурных препаратов по телевидению – абсурд полный. Нигде в мире этого нет. И я надеюсь, что и у нас не будет когда-то. Выпил таблетку – полегчало – не пошёл к врачу – повторилось – снова выпил таблетку и так множество раз, алгоритм закрепляется. У человека должен быть совершенно другой план действий: после первого случая, например приступа изжоги, следует прийти к врачу и установить причину. А после сотого приёма таблетки от изжоги вы можете наконец-то прийти к врачу, а вам там скажут такое, что будет поздно…

и: С другими частными клиниками сотрудничаете?

Петренко: А как иначе? Безусловно. Мы с большим уважением относимся к нашим коллегам, которые, так же как и мы, берут на себя огромные риски, покупая дорогостоящее оборудование, устанавливая его, создавая рабочие места, обучая персонал за рубежом, легально платя налоги и пр. А государство должно, по меньшей мере, быть благодарно таким клиникам за то, что мы даём альтернативный доступ к качественной медицинской помощи хотя бы тем, кто может платить. Возьмите Академика Спиженко. Государство за деньги налогоплательщиков и их же благотоворительные взносы ещё 5 лет назад обещало установить кибернож в НИИ Нейрохирургии. До сих пор не запустили. А Юрий Прокофьевич уже успешно лечит людей.

Мы, как частные медицинские учреждения инвестируем средства в технологии, платим официальные зарплаты своим сотрудникам, врачи проходят ежегодно обучение за рубежом (не менее 10 дней в году). При подборе врачей в нашу клинику главный критерий – мотивация учиться все время. Если у человека есть желание беспрерывно учиться – это наш кандидат. Мы не просто занимаемся «бизнесом» в медицине, мы делаем свое дело честно и профессионально.



БОКС: Как сегодня финансируют медицину

По данным Мирового банка, львиная часть бюджета здравоохранения на Украине направляется на финансирование больниц, санаториев и специализированных медицинских заведений. Профилактика и первичная медико-санитарная помощь в значительной мере игнорируются. Из общего объёма средств, которые выделяются больницам, 80-90% идут на оплату труда персонала и коммунальные услуги. Не финансируются такие статьи расходов, как расходные материалы, оборудование, техническое обслуживание и ремонт инфраструктуры. О таком важном аспекте, как непрерывное обучение врачей, судя по всему, забыли вовсе. Участники V Гастроэнтерологической студии медицинского центра «Универсальная клиника «Оберіг»