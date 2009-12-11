Выжатые «лимоны» современности

Учитесь отдыхать толково. Это важно…

Общество, настроенное на достижение результата, а не на познавание себя в этом мире, никогда не научится отдыхать. Тем более в условиях вечного кризиса, когда людей, как выжитые лимоны, быстро заменяют другими, так же готовыми работать без выходных и отпуска.

Накануне Новогодних праздников многие считают выходные и планируют зимний отпуск, но при этом стараются сделать всю работу наперед. При этом психологи в один голос говорят: это самое неправильное начала отдыха, ведь если таким образом отпуск смешивать с работой, то есть все шансы перенести на неделю свой рабочий кабинет под пальмы. Сегодня офисные работники просто-напросто разучились полноценно отдыхать. А, возможно, и не умели вовсе.

На самом деле последствия «не-отдыха» удручают: снижается работоспособность, творческое мышление вообще на нуле, да и здоровье хромает – организм категорически протестует против такого с собой обращения. Но интересно то, что подобное случается не только с теми, кто забыл это сладкое слово «отпуск». Даже после выходных многие чувствуют усталость и напряжение. Опять же, сказывается несерьезный подход к организации отдыха, нежелание определить, что действительно помогает восстановить энергию.

Теория отдыха

Отдых согласно толковому словарю – это восстановление сил после утомления прекращением действия, движения. Второй вариант: досуг, проведение времени без труда. Разделяют активный и пассивный отдых, спонтанный и запланированный. «Видов его немало, но подход должен быть исключительно индивидуальным, – рассказывает психолог Игорь Плотник. – От «своего» отдыха человек обязательно получает удовольствие, у него не возникает посторонних мыслей о работе, незаконченных домашних делах. Если рисуя, работая спицами, лежа в ванной, вы радуетесь, значит, вы отдыхаете правильно. То же самое можно сказать о танцах до упаду или катании на коньках».

Кажется, все элементарно. Какие проблемы в связи с этим могут возникнуть? Долго сидел перед компьютером, устала спина, глаза покраснели – смени позу, отодвинься подальше от монитора. Лихорадочно готовил презентацию, креативил, да так, что теперь, кажется, ни одной идеи в голове – можно посмотреть легкий фильм, поболтать с друзьями за чашкой чая. Ну а если говорил без умолку, объяснял, доказывал - язык того и гляди отвалится – отключиться помогут книга, вышивка, даже приготовление ужина.

Но почему же, несмотря на понимание того, что такое отдых и чем он должен быть, мы страдаем от хронической усталости и чувствуем себя чем-то средним между выжатым лимоном и белкой в колесе?

Гештальт-терапевт, директор Межрегионального Института Гештальт-Терапии и Искусства Вадим Гречка объясняет это тем, что мы живем по законам общества. А оно сейчас диктует: «будь успешным, сильным, зарабатывай много денег, ты должен всего добиться, нельзя останавливаться ни на минуту, потому что любая остановка приведет тебя к краху, ты должен приносить пользу корпорации, работодателю, семье, не обращая внимания на свои потребности». «Мы как будто и не живем, мы приносим пользу, – говорит специалист. – Если вдруг мы устаем (а это чуть ли не табу, ведь человек должен соответствовать идеалам быстрого мира), то надо ходить в спортзалы, фитнес-клубы, салоны красоты. Опять же для того, чтобы нравиться и быть успешным. Современное общество настроено на достижение результата, а не на узнавания себя в этом мире. Если мы только повторяем наши действия изо дня в день, не утруждаясь лишними размышлениями, мы не живем, мы лишь двигаемся. Так что в этом смысле отдых - вещь даже опасная. Как будто срабатывает установка: если я хотя бы на секунду остановлюсь, то все начнет рушиться, уходить из-под контроля. Когда мы бежим от отдыха, мы бежим от столкновения с собой. Потому даже если позволяем себе расслабиться, пытаемся заполнить эту пустоту алкоголем, флиртом, знакомствами, пустыми разговорами. А ведь на самом деле отдых нам нужен для того чтобы понять, кто я в этом мире, и забыть на какое-то время о реальностях достижения успеха».

К сожалению, часто мы действительно отдыхаем так, как принято, а не так, как хочется (если мы вообще разобрались в себе и определили, чего нам хочется).

Рядовой работник одной из иностранных компаний Алена Николаенко зимой ездит с друзьями в Карпаты, кататься на лыжах. Она не в восторге от активного отдыха, после него ей нужно дополнительно набираться сил. «Но я не могу оторваться от компании, откажусь раз, второй, потом меня и звать перестанут, - говорит девушка. – Да и лыжи – это все-таки нормальный, престижный отдых».

Так уж сложилось, что есть популярные, модные виды отдыха. Сходить в бильярд, кино, дискоклуб, бар, казино; съездить на шашлыки, попариться в сауне (часто с бурными возлияниями) – вот так зачастую отдыхают современные украинцы. Поймут ли, если вы скажете, что для вас лучший способ расслабиться – интересная книжка или вязание, а все «выходы в свет» наоборот выбивают из колеи и лишают энергии? Воспримут ли друзья, если вместо традиционного пятничного «по пивку» вы предложите сыграть в преферанс или лото? Наверное, стоит попробовать и осознать, что для вас главное – именно ваш комфортный отдых. И часы досуга вы просто обязаны прожить с радостью.

Психологи утверждают, что чаще всего от неумения отдыхать страдают топ-менеджеры. Именно им сложнее всего отключиться от работы, прекратить думать о договорах, прибылях, глобальных целях. Также отказывают себе в эффективном расслаблении гиперответственные работники. Возможно, они убеждены, что без них процесс остановится, или опасаются показывать руководству, что их работу может выполнить кто-то другой.

Есть люди, которые испытывают на отдыхе тревогу, чувство вины. «Они думают, вот я отдыхаю, а мои коллеги вкалывают! Они же могут оставить меня позади, - комментирует психолог Игорь Плотник. – Это срабатывает неверное представление о том, что успеха можно добиться только не покладая рук. Такие убеждения необходимо корректировать, сам себе человек может помочь, к примеру, аутотренингом, а в некоторых случаях нужна и помощь специалиста».

Ни для кого не секрет, что отдыхать не умеют и не любят трудоголики (не путать с трудолюбами). Более того, они убеждают и себя, и окружающих в том, что просто не нуждаются в отдыхе. Такие вот герои. Для них, мол, работа – праздник и самое любимое занятие. Скорее всего, это люди, живущие исключительно в мире работы. Возможно, у них нет увлечений, неурядицы в семье. А в стенах офиса, за прилавком, возле станка они чувствуют себя нужными. Неудивительно, что трудоголикам не хочется потерять ни единого мига такого психологического комфорта. «Если вы живете в таком ритме, и все вас устраивает – проблемы не существует, - утверждает Игорь Плотник, психолог, - но если здоровье начало шалить, дело не горит в руках, ошибка следует за ошибкой – скорее всего, нужно взять тайм-аут и пересмотреть свои взгляды».

Наверняка среди знакомых каждого из нас есть субъекты, которые постоянно что-то не успевают, в том числе и отдыхать. И дело тут даже не в сверхъестественной загруженности, а в неумении планировать и распределять свое время. Сотрудник компьютерной фирмы Антон Приходько практически каждый день задерживается на работе. И все потому, что устраивает себе бесконечные кофе-таймы и много времени убивает на разговоры с коллегами. А поскольку за все надо платить – то он и расплачивается личным временем.

Практика отдыха

Кстати, раньше о такой проблеме как неумение отдыхать и речи не было. Скорее всего, потому что знания о том, как лучше всего расслабиться, отвлечься от забот, передавались из поколения в поколение. Периоды активных работ на земле сменялись временем отдыха, когда собирались на «вечорниці», устраивали свадьбы, радовались святочным дням.

Были традиционные виды отдыха, очищающие душу, дающие энергию. Психолог, кандидат психологических наук Алла Коняева выделяет, к примеру, хоровое пение: «Когда человек поет, идет гипервентиляция легких, кислородное перенасыщение дает возможность пережить эйфорию. К тому же, народные песни касаются очень близких нам тем: любовь, смерть, измена, красота природы, высшие силы. Играет свою роль и почти мистическое ощущение родства – собрались вместе родные и друзьям, и все они поют. Неудивительно, что народ после таких сеансов чувствовал себя физиологически обновленным. Очень жаль, что сейчас далеко не каждый в компании готов запеть – играют свою роль комплексы, скованность, чувство стыда оттого, что не соответствуешь запарафиненным «стандартам гламура». А ведь на самом деле прекрасная форма отдыха».

Также пращуры знали, что отдых необходимо дополнять чем-то, что его украсит, наполнит дополнительным смыслом. Вспомните хотя бы коллективное вышивание, приправленное сильными эмоциями, задушевными разговорами, смехом и шутками.

И сегодня есть исключения. Некоторые современные, продвинутые работодатели знают, что отдохнувшие сотрудники трудятся с большим удовольствием и отдачей. Они отказываются от сверхурочных, приветствуют отпуск по графику.

Правда, немало, конечно, и тех, кто считает, что лучший отдых – это работа. Они сами отдыхают (по их мнению) мало, и того же требуют от подчиненных. А финансовый кризис им еще и руки развязал, все мол, стерпят, без работы ведь оказаться не хотят. Такой подход не оправдывает ожиданий, тот, кто требует круглосуточной настроенности на работу и готовности это доказывать, получает работающий в полсилы коллектив. Умным шефам не приходит в голову радоваться, что коллеги задерживаются, наоборот, может возникнуть вопрос о неправильном распределении рабочего времени.

Но что делать, если кто-то из сотрудников просто не хочет отдыхать: проводит субботы- воскресенья на работе и паникует, услышав об отпуске? С одной стороны, согласно закону можно подписать приказ об отпуске в принудительном порядке. Но с другой, тогда отдых из награды превращается в неизвестно что. «Если работа доставляет удовлетворение, допускает моменты катарсиса и эйфории от открытий, решения задач, то человек может долго не нуждаться в отдыхе, – говорит Алла Коняева, кандидат психологических наук. – И устраивать такому работнику принудительный отдых бесполезно, ибо для него это станет наказанием, а потому никакого восстановления сил не последует. Но это не больше чем 10% случаев. Большинству же передышки нужны. И тут нужно быть твердым в борьбе с ненормированным рабочим днем в своей организации. Кстати, как руководитель хочу с гордостью сказать, что у нас сверхурочные уже много лет исключение, а не правило».

Впрочем, невосстановленные силы после отдыха становятся проблемой только для тех, кого такой результат совершенно не устраивает. К примеру, провела женщина все выходные, клея обои и моя окна, вышла в понедельник на работу и задумалась о том, что уикенд – коту под хвост. «Но есть значительная часть людей, – продолжает Алла Коняева, – которые даже не догадываются, что результатом отдыха должно быть нечто иное, чем то, что они привычно испытывают. Для них неумение отдыхать проблемой не является до момента, пока организм не начинает давать сбои». Так что, конечно, можно всю ночь тусоваться на дискотеке, а наутро быть как огурчик и радостно спешить на работу. Но только пока не исчерпается резерв физических сил.

Врачи единогласны: неумение отдыхать нарушает гормональные функции, иммунитет организма, вызывает и серьезные заболевания. У уставшего человека падает работоспособность, начинаются проблемы со сном, подрываются защитные силы, потому и цепляются малейшие инфекции. Гештальт-терапевт Вадим Гречка убежден: «Наше тело всегда знает, что ему нужно, если мы не остановимся сами, то оно за нас сделает этот выбор. Так и возникают различные болезни, а человек после удивляется – надо же, я такой здоровый, цветущий, и вдруг ни с того ни с сего…»

P.S.

Чтобы отдых действительно запомнился и дал необходимую энергию, надо помнить, что у него, как и у работы, есть фаза вхождения. По мнению Аллы Коняевой, часто она затягивается, тогда ее можно ускорить, проучив себя: «Вам в данный момент не отдыхается? Тогда займитесь тем, чего больше всего не хочется делать. Думаю, это должно помочь сократить период вхождения в удовольствие, и в следующий раз вы расслабитесь буквально за пять минут».

В идеале необходимо выяснить, когда же ты действительно чувствовал себя отдохнувшим – вычислить наиболее подходящие виды отдыха. Наверняка, это будут разные вещи: неспешное чаепитие, массаж, посещение выставок. Или походы, путешествия, альпинизм, езда на велосипеде. После этого нужно обсудить свои предпочтения с членами семьи, и решить когда и как вы отдыхаете. А вообще правильный отдых – тот, который подходит лично вам. Это время, посвященное себе, а не мыслям о проблемах, карьере и т.д. Стоит периодически забывать о бешеном ритме жизни и отдыхать. По-своему, по-настоящему…