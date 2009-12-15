Шестой «Новогодний Штраус-концерт». Презентация в «Главреде»

15 декабря 2009, 18:50

Пресс-конференция в «Главреде»

16 декабря в «Главреде» состоялась пресс-конференция, посвященная Шестому «Новогоднему Штраус-концерту».
В пресс-конференции приняли участие: - Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Украине доктор Маркус Вукетич; - Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине Андраш Баршонь; - Президент Национальной ассамблеи общественных организаций инвалидов и Национального комитета спорта инвалидов Украины, Народный депутат Украины Валерий Сушкевич; - Директор оркестра «Киев-Классик» Шувра Чакраборти Сарати; - Автор и художественный руководитель проекта - Заслуженный деятель искусств Украины, Посол украинской культуры Маэстро Герман Макаренко;
- Президент Арт-центра «Меценат» Елена Золотарева;
- вице-президент Ассоциации «Скло України» Владимир Цветов.

В «Новогоднем Штраус-концерте» сыграют на пистолете

Во время Шестого «Новогоднего Штраус-концерта» в качестве музыкального инструмента будет использован пистолет. Об этом во время пресс-конференции в «Главред-медиа» рассказал автор и художественный руководитель проекта - Заслуженный деятель искусств Украины, Посол украинской культуры Герман Макаренко.
Как рассказал маэстро, концерт пройдет в Национальной опере Украины 28-29 декабря. В «Новогоднем Штраус-концерте» примут участие солисты Национальной оперы – лауреаты международных конкурсов Лесия Алексеева и Андрей Маслаков, а также хор «Кредо» под руководством Богдана Плиша. «Главным действующим лицом» концерта станет симфонический оркестр Национальной оперы Украины.
По словам Макаренко, кроме традиционных музыкальных произведений в концерте прозвучат и новые композиции, часть из которых будет исполнена впервые: вальс «Картинки Южного моря», мазурка «Emancipire», полька «Берегись!» Будут использованы и новые музыкальные инструменты. Так, в ряде произведений в качестве «музыкального инструмента» будет использован пистолет.
Как рассказал Макаренко, в этом году «Новогодний Штраус-концерт» пройдет при поддержке Посольств Австрийской и Венгерской республик в Украине. «Новогодние Штраус-концерты» - это часть нашей культуры», - сказал принимавший участие в пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Украине Маркус Вукетич. По его словам, участие в концерте Послов двух государств – Австрии и Венгрии, - посвящено 20-летию открытия австро-венгерской границы. «Музыка Штрауса – жизнерадостна и несет идею свободы», - сказал он.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине Андраш Баршонь добавил, что музыка Штрауса – это не только австрийские мотивы, но и венгерские. «Музыка Штрауса демонстрирует, как австрийцы и венгерцы уважали друг друга», - сказал он.
Директор оркестра «Киев-Классик» Шувра Чакраборти отметил, что проведение подобных концертов – «правильный инструмент для положительного имиджа страны». «Нужно, чтобы Украина звучала во всем мире, очень положительно и красиво». По  его словам, сняв барьеры между людьми, «можно творить великие дела».

Меценаты решили взяться за арт-терапию


В Украине стартовал проект по созданию Центра детского эстетического творчества нового типа. Об этом во время пресс-конференции в «Главреде» рассказала президент Арт-центра «Меценат» Елена Золотарева.
По ее словам, помещение для Центра уже найдено – его бесплатно предоставила Ассоциация социальных предпринимателей Украины, которая берет на себя и расходы по дальнейшей эксплуатации помещения. Проект интерьера центра был бесплатно выполнен одним из дизайнерских бюро. Следующим этапом станет сбор средств на ремонт Центра.
С этой целью 21 февраля 2010 года в Киеве пройдет аукцион, посвященный Всемирному дню родительской любви. В качестве лотов будут выставлены стеклянные копии рисунков детей именитых украинцев, изготовленные самыми известными мастерами по художественному стеклу Украины. Причем художники согласились изготовить работы бесплатно. Расходы за материалы взяла на себя Ассоциация стекольных предприятий Украины «Скло Украины».
Как рассказала Золотарева, главная задача Центра – психологическая реабилитация детей при помощи арт-терапии. По ее словам, ребенок нуждается в психологической помощи круглый год, а не только в течение учебного года. Поводом для обращения к арт-терапевтам может быть гибель домашнего питомца, неудовлетворительная оценка в школе или смерть родных и близких.
«Занятия для детей в Центре бесплатные, посещение можно начать в любой день после открытия Центра», - рассказала Золотарева. По ее словам, на проведение бесплатных мастер-классов для детей уже дали согласие «лучшие художники, дизайнеры, скульпторы, гримеры и артисты».
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