Інтелектуали, будьте обережні!

Відома мудрість свідчить, що нічого нового на нашій планеті не відбувається. Усе вже було. Було відчуто, пережито, написано й передумано. І це стосується не лише високих духовних сфер, а й цілком приземлених політики й історії. Завжди громадська думка формувалася не тисячами або мільйонами, а обраними одиницями. Інтелектуалами. Оратори й мислителі давнини могли легко скерувати маси своїх співгромадян тим чи іншим шляхом, вселити їм необхідні думки. За часів античності запорукою успіху була наявність красномовства – писати й читати вміла меншість, а слухати могли всі. Найвідоміший приклад – це Катон старший, який постійно твердив, що Карфаген має бути еsse delendam. Говорив сто разів, на сто перший – Карфаген взяли штурмом, спалили й місце, де він стояв, ще й сіллю посипали. Щоб нічого не росло. Ось так інтелектуали можуть маніпулювати масами. Чому маніпулювати? Почитайте історію Риму й Візантії. І ви із здивуванням побачите, що Карфаген знову з’явився на карті. Тому що був потрібен як порт. В Африці у римлян було багато різних інтересів, ось місто й відновили. Згодом вандали, зруйнувавши головне місто світу, створили в Африці своє піратське королівство. Столиця – Карфаген. Для будь-якої людини, будь-якого людського конгломерату важливо почути думку авторитетної людини. Адже самі люди не завжди здатні самостійно оцінити складні події. Потрібен матеріал для створення власної думки, власної оцінки. У давнину його надавали оратори. Зараз – телебачення й газети. На 90% свідомість сучасної людини складається саме з подібної інформації. Недаремно ж кажуть: не показали по ТБ, значить – цього не було. Незважаючи на ставлення до ТБ і журналістики як до чогось несерйозного, відповідальність на журналістах – колосальна. Саме їх використовує влада у всьому світі для формування громадської думки. Для маніпуляції, для створення потрібної картинки світу. Автори і їхні книги відіграють трохи меншу роль. Незабаром і блогери, які пишуть в Інтернеті, стануть такими ж значущими, як і традиційні письменники. Але найважливіша роль – у журналістів. Коли західні телевізійні канали під час війни в Югославії постійно розповідали про звірства сербів, не згадуючи про злочини хорватів і босняків, то й думка про винних і постраждалих у світі була відповідна. І ось тут постає питання... совіс¬ті. Чи говорили ці журналісти правду? Ні. Можливо, не знали? Знали. Вони просто підганяли реальність під потрібний результат. Для цього не гребували навіть фальсифікованими зйомками «сербських концтаборів». Ба більше – прокурор гаазького трибуналу Карла дель Понте розповіла про вбивства сербів албанцями з метою отримання органів для трансплантації тільки після того, як вийшла у відставку. А до цього мовчала. І з гнівом вимагала судити одних (сербських) злочинців, не звертаючи уваги на інших (албанських). Хитка ця межа. Той, до кого суспільство відчуває довіру, має бути вкрай обережним. І на першому місці в його шкалі цінностей повинна стояти совість. На другому – правда. А потім уже – все решта. Адже правда може бути різною. А ось совість – одна на всіх. Тих, хто розповідає про важливі події, закликає маси людей до будь-яких дій і відтак десять років потому може спокійно дивитися в очі цим людям, – одиниці. Я говорю навіть не про політиків – ця професія доволі специфічна. Я – про діячів культури, вчених, поетів, письменників. Бути авторитетом – це величезна відповідальність. І немає нічого безжаліснішого, ніж обдурені люди. Це лише здається, що народ нічого не розуміє. Що він – як дитина, що навіяти можна все що завгодно. Ні, народ має особливе внутрішнє чуття. Він обман відчуває. Можливо, через певний проміжок часу. Але неминуче. Володарі думок людських, інженери людських душ, будьте обережні. Попереду нескінченність. І суд історії. А в ньому адвокатів немає. P. S. Цього тижня Ніколай Старіков презентуватиме в Києві свою книгу – «Криза. Як це робиться», перекладену українською мовою.