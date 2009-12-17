Зимний Николай и другие новогодние праздники украинцев

18 декабря, в 11.00, в «Главреде» состоится пресс-конференция на тему: «Зимний Николай и другие традиционные новогодние праздники украинцев».

В пресс-конференции примут участие:

- старший научный сотрудник Центра украиноведения Киевского национального университета им.Т.Шевченко Анатолий Ципко;

- старший научный сотрудник Института искусствоведения, фольклористики и этнологии им.М.Рыльского Галина Бондаренко.



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