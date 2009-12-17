Украину занесло

Пока ГАИ перекрывает заваленные снегом дороги, а в Гидрометцентре обещают морозы до -20С, в Министерстве здравоохранения надеются, что, возможно, из-за низких температур грипп и ОРВЗ наконец-то перестанут атаковать украинцев.

Нелетная погода

Стихия разбушевалась в Украине не на шутку: Одесский аэропорт закрыт, в городе объявлено чрезвычайное положение, приостановлено движение поездов в Донецкой области, затруднена поставка хлеба в Херсон, Министерство транспорта и связи открыло горячую телефонную линию (044 461-65-48) для водителей, застрявших в снежных пробках.

Сегодня даже появились анонимные сообщения о том, что вчера в шестикилометровой пробке, образовавшейся из-за снегопада, между Одессой и Ильичевском от холода люди умирали прямо в своих автомобилях. Правда, официальной информации на эту тему пока нет. Более того, как сообщил «Главреду» руководитель пресс-службы МЧС Игорь Кроль, «кто-то звонит в редакции центральных телеканалов и информагентств и пытается им подкинуть такую новость». «Данных о смертях нет ни от спасателей МЧС, ни от милиционеров, ни от медиков, – говорит он. – Наши люди спасают жизни. Например, вчера в службу позвонили родители двухлетнего ребенка из Овидиополя с просьбой спасти малыша. Тот серьезно заболел, а «скорая помощь» приехать не смогла. Примчалась наша пожарная машина. Ребенка положили в кабину и оперативно довезли в больницу. В целом около десяти карет «скорой помощи» доехали до больниц именно с помощью МЧС. Мы им расчищали дороги, если надо, брали на буксир».

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря в результате сильных снегопадов и метелей, повлекших снежные заносы и гололедицу, возникла сложная обстановка на автомобильных трассах Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Пока продолжались работы по ликвидации последствий сильных снегопадов в Одесской области (там было даже приостановлено движение на автотрассах: Одесса – Николаев, Одесса – Белгород-Днестровский и Одесса – Рени), между Херсоном и Николаевом в снежной ловушке оказались сотни автомобилей и до тысячи людей. В машинах заканчивался бензин, а пешком добраться до соседних сел многие не могли – на тот момент высота снежного покрова уже превышала метр. Только ближе к ночи к заложникам стихии прорвались спасатели МЧС.

Сегодня некоторые народные депутаты даже призвали МЧС обратиться к полку ООН с просьбой задействовать для спасения людей вертолеты.

Сейчас бойцы МЧС эвакуируют людей из четырнадцатикилометровой пробки на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск. На трассе работают 8 единиц техники и 53 бойца МЧС. Для обогрева людей на место доставлены две тонны горючего. Из пробок уже освобождены свыше 70 автомобилей, эвакуировано 178 человек, в том числе 25 детей.

Часть сел и городов в Украине и поныне остаются без тепла и света. Только в Одесской области из-за непогоды остаются обесточенными 86 населенных пунктов. По данным облгосадминистрации на 11.00, всего по области отключены 73 высоковольтные линии электропередач и 983 трансформаторные подстанции. Не так давно в обесточенное село Затока, где упали восемь опор линий электропередач, МЧС направило спецавтомобиль для обогрева людей. Не намного лучше ситуация в близлежащих областях. Так, в Херсонской без света остаются 62 населенных пункта, а в Николаевской – 12.

Сегодня снегопады добрались и до Киева. Ранее сообщалась, что в столице в ближайшие несколько дней будет облачно с прояснениями, местами слабый снег – но сейчас в городе объявлено штормовое предупреждение.

По словам директора Гидрометцентра Николая Кульбиды, непогода пришла к нам из Румынии. Наиболее опасная северная часть циклона, который движется с юга через центр на восток. Циклон принесет в Украину бурю, сильные снегопады, метели, гололед, налипание мокрого снега. Особенно много снега будет в Крыму, хотя, например, в Ялте минусовых температур не прогнозируется. Легче – на западе и севере Украины. Снежных бурь в этих областях Украины ожидать не стоит. Возможно, 20-21 декабря снегопады прекратятся, но вот морозы не ослабеют. Они ослабнут лишь через неделю. Причем в некоторых регионах столбики термометров будут показывать +8С.

От переохлаждения до обморожения

А пока морозы не ослабевают, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям уже подготовили рекомендации, как уберечься от переохлаждения и обморожения. В частности, спасатели МЧС советуют сократить пребывание на морозе и без необходимости на улицу вообще не выходить. Также следует тщательно подбирать свой гардероб: не надевать тесную одежду и обувь, потому как таковая грозит уменьшением кровообращения и быстрым замерзанием. Стоит ограничить перенесение в руках тяжелых сумок. Тяжести сдавливают сосуды рук, что приводит к их быстрому замерзанию.

В своей памятке МЧСники не забыли предупредить: алкоголь отнюдь не согревает тело, а наоборот – способствует расширению сосудов и приводит к потере тепла. На время сильных морозов надо забыть и о курении – влияние одновременно табака и холодного воздуха может вызвать глубокие повреждения дыхательных путей.

Более внимательными должны быть к себе больные сахарным диабетом. Добавляют работы медикам и сердечники. Кардиологи поясняют: холод вызывает спазмы сердечных сосудов, что приводит к приступам стенокардии. Таким людям врачи дают особые рекомендации. Важно не выходить на улицу. А если уж иного выхода нет – переход из тепла в холод должен быть постепенным и продолжительным: надо подольше оставаться в холлах и подъездах, дабы сосуды не страдали от резких перепадов температур.

Ну а если не удалось избежать самого обморожения, надо поступать следующим образом. При обморожении первой степени, для которого характерно покраснение конечностей, необходимо поместить человека в теплое помещение, можно сделать массаж. Но ни в коем случаи нельзя согреваться при помощи высоких температур – у батареи или в горячей воде. Это может только ухудшить ситуацию.

Более решительные действия необходимы при обморожениях второй-четвертой степени. Таковые наступают при видимой бледности конечностей, когда те теряют чувствительность. В этом случае можно отогревать человека при помощи теплого воздуха или теплой (не горячей!) воды. Быстрый нагрев грозит тромбозом сосудов. Если в течение получаса в ногах появилась боль, кожа покраснела, и чувствительность стала восстанавливаться, значит, восстановилось и кровообращение.

Ну а если заметны повреждения кожи, то необходимо обратиться к врачу, а на отмороженные места наложить термоизолирующую (ватно-марлевую, шерстяную) повязку. Испытание морозом очень опасно – если не обратиться за медицинской помощью, то при повреждениях глубоких тканей может возникнуть гангрена.

В такой сильный мороз не стоит забывать и о гололеде. Например, из-за него в Донецке за последние два дня на 50% выросло количество людей, получивших травмы. Самыми опасными «точками» травматологи считают ступеньки и выходы, например, из магазинов, а также скользкую плитку в центрах многих городов.

Тем временем синоптики обещают, что Украина будет мерзнуть еще как минимум неделю. А в ближайшие выходные погода вряд ли улучшится. Скорее наоборот – синоптики обещают осложнение погодных условий. В частности, в Киевской области ожидается снег, местами сильный, метели, порывы ветра 15-20 метров в секунду. В столице ночью будет от -13 до -20С, днем от -10 до -15С, северо-восточный ветер, гололед. Будьте готовы!