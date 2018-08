Богдан Ступка: «На министерских подарках живу до сих пор»

Первая попытка пообщаться с Богданом Сильвестровичем выглядела так: звоню на рабочий номер. «Его нет, – слышу хриплый, озабоченный голос, чем-то очень похожий на голос Ступки. – Он в Москве». – «А когда можно позвонить?» – «Звоните в понедельник».

В понедельник номер не отвечает. Звоню на домашний, интересуюсь, вернулся ли Богдан Сильвестрович из Москвы. Мне с удивлением сообщают, что он в Киеве еще с прошлой недели... Только после интервью, закрывая за собой двери кабинета Богдана Ступки, художественного руководителя Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, понимаю: первая попытка общения с народным артистом Украины все же была удачной. Просто нужно быть готовым к актерской импровизации. Богдан Сильвестрович, в Риме, где вам вручили приз за лучшую мужскую роль в фильме Занусси «Сердце на ладони», какие-то плодотворные контакты наладили? С кем-то интересным удалось пообщаться? Да. С Джиной Лоллобриджидой. И какие у вас впечатления? Ничего. Уже 91 год Джине. Такая плотная женщина. Хотел ей сказать: «Я вас с детства боготворю!». Но, думаю, женщина никогда не бывает старой. И все же, мне кажется, я о детстве сказал, но наш переводчик Инночка тактично этого не перевела. А Джина схватила меня, крутанула, и мы уже позируем. Всегда любил эту актрису, ее талант, красоту и, между прочим, бюст. Он до сих пор такой же. Мы на «Фанфан-тюльпан» ходили ради этого бюста. И неоднократно. А все говорят: искусство-искусство… Но ведь это искусство – иметь красивый бюст! Он – как ум: его нужно иметь. С продюсерами в Риме контакты завязались? Завязались-завязались. Все вам расскажи. Какие-то продюсеры были – обменялись адресами: может, на счет будущего фильма. Без всяких обещаний. Новых гетманов играть не предлагают? По-моему, я их всех сыграл. Хмельницкого, Мазепу, Брюховецкого. Царя Бориса Годунова, генсека Леонида Брежнева... То ли дефицит актеров, которые могут играть генералов, вождей, то ли карта такая мне выпадает... Недавно снимался в очень интересном проекте в Беларуси: две женщины руководили – одна кинорежиссер Рената Грицкова, а вторая – кинооператор Татьяна Логинова. Я такую драматическую роль там играю! Герой попал под поезд. Хотел покончить жизнь самоубийством, но не удалось – стал калекой. И вот он встречается со своей дочкой. Герой ее узнал, а она (по профессии – психолог) – нет. Он на костылях, все лицо в шрамах... Женщины любят мужчин со шрамами… Настоящих казаков. А кого в Украине сегодня можно назвать казаками? Это состояние души. В театре имени Ивана Франко мы сейчас делаем спектакль «Назар Стодоля». Так у нас весь театр – казаки. «Знаешь что, казаче...», – мы часто друг к другу так обращаемся. Кто сегодня казаки?.. Есть очень нравственные, порядочные люди. Есть и наоборот. Те, кто наоборот, – не казаки. В вас есть казачья кровь? Вообще-то, у всех людей кровь красная, и если кто-то кого-то ударит – больно… Говорят, в театрах из-за кризиса задерживают зарплату… Аванс не выплатили. Но потом выдали вместе с зарплатой. Сейчас театр функционирует нормально, идут репетиции спектаклей «Назар Стодоля» Тараса Шевченко (режиссер Юрий Кочевенко), «Одруження» Николая Гоголя (режиссер Валентин Козьменко-Делинде), «Дві квітки кольору індиго» (автор идеи и режиссер Александр Билозуб). Ждем «расшифровки» бюджета для нашего театра, после этого будем смотреть, как жить дальше? А если наступит беда, будем думать, как сделать так, чтобы и овцы были цели, и волки сыты. Так хитро, по-украински… Это по-человечески называется… Что ж, людей выгонять? Что ли? В связи с кризисом будете корректировать репертуар в театре? Может, наступило время водевилей? Какие водевили, если у нас есть такие комедии?! Например, «Шельменко-денщик», «Мартын Боруля» или «Женитьба Фигаро» – попробуйте попасть! Мы сегодня работаем практически на аншлагах. Даже в очень сложные послевоенные годы театры всегда работали. Иосиф Виссарионович отправлял людей в лагеря – а именно тогда сняли фильм «Веселые ребята». Парадоксальные вещи, правда? Есть еще один парадокс: почему так много украинцев до сих пор попадают в ситуации, связанные с финансовыми махинациями? «Элита-Центр», «Кингз Кепитал», теперь вот эта игра с курсами валют, кредитами-депозитами... Мы остаемся «страной непуганых идиотов»? Какой был принцип социализма? Доверяй, но проверяй. Может, мы до сих пор не научились? Да, украинцы – доверчивые люди. Можно зазомбировать, как хочешь. Для того театр и существует, чтобы тебя не зазомбировали. Как известно, театр не решает никаких вопросов, он их поднимает. Когда-то в помещении нашего театра был «Театр Соловцова». Кстати, у Антона Павловича Чехова есть рассказ «Медведь», посвященный Соловцову. В те времена работал в театре такой актер – Николай Рощин. И еще была актриса, жена художника театра, у которой был роман с ним, – тут, в театре. Эта история закончилась трагически: ревнивец убил актера. Поэтому театр – это вам не кризис, не политические шутки. Вы собственную антикризисную программу придумали? Это политики таким занимаются – при чем тут я? А вы знаете такой хороший анекдот о том, как кризис летит над землей? Значит, летит кризис – видит Соединенные Штаты Америки и говорит: «Тут я им сделал кризис! Американцы богатые – выживут!». Летит над Европой: «Тут я еще больше поработал! Но они богатые – тоже выживут!». Летит над Украиной – смотрит и не может понять, что тут происходит. Пролетел вдоль и поперек да и спрашивает: «А кто тут без меня сделал кризис?». Кого из украинских политиков можно было бы назвать мудрым? Ну, не как царь Соломон, но все же... Много мудрых есть. Но когда они опускаются ниже своей философии – это обидно... У нас, у актеров, нет времени наблюдать за политиками. У нас все вечера заняты: спектакли, репетиции. Вы не представляете, как это хорошо – заниматься любимым делом! А у меня такое ощущение, что 99% политиков занимаются не своим делом. Еще Григорий Савич Сковорода писал: «Ты должен найти себе родственный труд». Но Сковороду политики, наверное, не читали. Я уже не смотрю все эти политические передачи. «Свобода» бывает одна, но не на двух каналах, правда? Нет у меня времени на этот «цирк на дроті». Я в Киеве побуду несколько дней, а потом снова еду сниматься. На съемках с восьми утра до десяти вечера. Какой телевизор? Пришел домой – принял душ и в люлю. Где-то путешествовали по миру в последнее время? Недавно был в Дании – такой кайф! В этой стране поражает простота. Датчане – люди простые, лютеране. Все в лютеранских церквях сделано аскетично – нет блеска... Это духовная жизнь, а она не может быть из платины или золота. Не разукрашенная... Дома самые высокие - в пять этажей. Взрослые вместе с детьми ездят на велосипедах. Датчан мало – 5 миллионов, а погода такая же, как у нас. Я побывал там, где жил принц датский, – в Эльсиноре. Читал в опочивальне Гамлета его монолог: «Быть или не быть?» – «To be, or not to be?». Это же чудо!!! Правда? Интересно, что датчане выпускают азбуку на английском языке: из данных слов нужно составить монологи главных действующих лиц из пьес Шекспира. Я своей внученьке такую купил. Вот мы запишем спектакли нашего театра на видеоносители и тоже будем двигать культуру в массы. Это тоже культурная политика, так же? А у наших политиков язык без костей: и мелют, и мелют. Была у нас такая пьеса – «Невольник» Тараса Шевченко: отец собирает своего сына на Сечь и наставляет: «Смотри, сынок, внимательно: чем мелют – языком или жерновами». Если мелют жерновами – есть мука или масло. А языком? Видите, откуда это идет: языком или жерновами? Или вот еще: «Водку пей, а ум не пропивай!». Что может быть лучше? Известно, что вы своих актеров из театра спокойно отпускаете на съемки. А сейчас им есть куда отпрашиваться? Говорят, в России уже лишились 90% новых кинопроектов. А в Украине… Меня Саша Итигилов пригласил сняться в фильме «Куплю друга». Кого играю? Того, кто покупает друга. В фильме «Сердце на ладони» вы сыграли олигарха. Думали, как лепить олигархический образ? Кстати, картина должна была выйти в украинский прокат еще в декабре, но ее нет... Там что-то с финансами. Прокат в Украине планируется где-то в феврале. А что касается образа... Я же у Занусси играю человека, который в результате меняется в лучшую сторону, – при чем тут олигарх? Неужели я должен быть олигархом, чтобы сыграть олигарха, а президентом – чтобы сыграть президента? Простите за бестактный вопрос: вы с украинскими олигархами какие-то отношения поддерживаете? Знакомых олигархов у меня нет. Кстати, настоящих олигархов по телевидению и не покажут, очевидно. А вот депутаты стали такими актерами... И отобрали у артистов кусок хлеба. Ходят по этим ток-шоу… А в театр ходят? Люди – ходят. Какая-то меценатская помощь театру перепадает? Виктор Пинчук любит битлов и современное искусство – ясное дело… А кто-то из украинских олигархов увлекается театром? У нас есть спонсоры. Это банк «Надра», «Райффайзен банк», не знаю, как будет в 2009-м. Знаете, мы возили на международный фестиваль Akademia в Омск «Царя Эдипа» Софокла, в постановке Роберта Стуруа. Нас там приняли на ура»! А мы очень удивились красоте Омского драматического театра – там такой ремонт роскошный сделали! Стулья заказывали в Испании... Говорит местный губернатор: «Я не так люблю театр, как хоккей. Хоккей у меня на первом месте. Но понимаю, что театр необходим (в первую очередь для развития детей и юношества), что это составляющая культуры нации». И дает сумасшедшие деньги на театр. Но губернатору уже 70 лет, и закона такого, который поддерживал бы театр, нет ни в России, ни у нас. А если придет к власти кто-то, кто не будет понимать важности театра и любить бой быков? Это правда, что у вас есть собственный конь Ульрих – подарок бывшего запорожского губернатора Червоненко? Да, я Евгению Альфредовичу очень благодарен за этот подарок. Это было в День города в Запорожье. Праздновали в театре – и вдруг на сцену выводят коня. Как сказал Евгений Червоненко: «Это подарок от меня, от Запорожья». Такой красивый, солидный конь – «кофе с молоком», наполовину «тяжеловоз». Он Ульрихом уже был назван. Фамилия – Ступка. Ульрих Ступка. Конь теперь у нас «играет» (просто выходит на сцену) в спектакле «Легенда о Фаусте» Кристофера Марло... Я сел на коня, а слезть при всем народе побоялся. Заехал за кулисы, чтобы никто не видел, как я плохо слезаю... Как-то в интервью вы говорили, что играть Тараса Бульбу в фильме Владимира Бортко было трудно. А почему? С режиссером у меня был очень хороший контакт. Если бы не Бортко – не знаю, какой из меня был бы Тарас Бульба. А трудно было физически. Во время съемок стояла жара: 35-37 градусов... Кольчуга на тебе, сапоги, каракулевая шапка, пернач, пистоли, сабля... Я все переживал: какой из меня Тарас Бульба – я же худой. Каждое утро смотрелся в зеркало. Конечно, съемки у Бортко отняли кусок жизни – восемь месяцев. Дважды я чуть не попал под коня. Это непредсказуемое животное, если бы не каскадеры, все могло бы случиться. Еще сожжение было. Меня мазали какой-то мазью, чтобы ничего на вспыхнуло, и волосы тоже. Привязали к столбу. И вдруг ветер не в ту сторону – на меня. Ребята-пиротехники – молодцы, если бы не они, не знаю, что могло бы случиться. Когда закончилось это сожжение, я упал на колени, поцеловал землю и перекрестился. Какие у вас ощущения, фильм удался? Думаю, да. Я его уже видел: будет интересно. Кинопремьера запланирована на день рождения Гоголя – 1-2 апреля, к 200-летнему юбилею. А когда фильм пройдет в кинотеатрах, сделают четыре серии и запустят по телевидению. Когда снимались в «Тарасе Бульбе», сделали какие-то открытия в отношении украинской нации? Я как составная часть нации об этом не думаю. Какой-то подарок от Гоголя у вас есть? Кроме фильма Бортко. Есть. Меня нарисовал в образе Тараса Бульбы гениальный украинский художник Сергей Якутович. Шикарный портрет. Вот еще! Играл с сыном в «Записках сумасшедшего». Были с этим спектаклем в Нью-Йорке, Мюнхене, Люблине, в Москве – в МХАТе на малой сцене. Поэтому «Записки» открывают миры… Еще играл дважды городничего в «Ревизоре» в Нью-Йорке и Филадельфии, а также в спектакле «Старосветская любовь» Николая Гоголя вместе с Лией Ахеджаковой. Сегодня в провинции люди включают телевизор и смотрят в него, как в окно: а вдруг что-то изменится в мире? Вот такое инфантильное отношение к жизни… Люди очень законсервированы? Как говорил наш балетмейстер Борис Наумович Каменкович, Иосиф Виссарионович Сталин напугал людей на 300 лет вперед. И теперь украинцы думают: пойдем ли туда, куда говорят, или снова все вернется, как было? Потому что времена, говорят, повторяются. Когда-то наш театр ездил по селам и показывал сельским людям лучшие образцы театрального искусства. Начинали мы, когда крестьяне подоят коров: в 11 вечера играли «Украденное счастье» Ивана Франко – это была фантастика! А теперь почти все клубы разрушены. Читаю людям Котляревского, а они не понимают, о чем это. С другой стороны, вспоминаю: когда снимали «Мазепу» в Вишнях в Черниговской области, я спросил у баб: вы знаете песню о чайке? Они переспрашивают: «Мазепину? Знаем!» Представляете, столько времени прошло – 300 лет, а они эту песню знают! Когда-то вы говорили, что цель вашей жизни – чтобы украинская культура была известна во всем мире. И как результат? Вскоре состоятся Дни Украины в Израиле. Повезем «Тевье-Тевеля» Шолом-Алейхема и «Наталку Полтавку» Ивана Котляревского. Я был в прошлом году в Израиле: там выходцев из Украины – полмиллиона, а из России – 400 тысяч. С нами налаживают контакты: с Россией знакомы давно, а им хочется с Украиной. Проходит некоторое время, и эмигранты начинают с тобой разговаривать на украинском языке, на котором раньше почти никогда не говорили. Когда мы в Филадельфии играли «Тевье-Тевеля» в 2004 году, к сцене после спектакля подбегали люди, кричали: «Ще не вмерла Україна!» А когда бываете в Москве, ощущаете перемены в отношениях между народами? Голодомор нам не вспоминают? Нет. С уважением относятся. Я был на Кубани, в Геленджик ездил – там самый вкусный ресторан – украинский, в котором зарабатывает деньги Солоха с Житомирщины... Может, кто-то и разрушил отношения, но я с русской интеллигенцией – нет. В настоящий момент вы бы согласились на министерскую должность? Нет. Разве что на три дня! Если бы меня назначили, я бы отпраздновал 27 августа – день своего рождения. Какие носят подарки: портфели, картины, авторучки, напитки – просто чудо! На этих подарках «живу» до сих пор. Но меня никто не назначает. На три дня не хотят. Шутка. Но поверьте: быть руководителем театра намного сложнее, чем министром культуры. В министерстве работает 220 человек, а тут – 450. И все – творческие люди, со своими характерами, амбициями. Интрига – не всегда двигатель прогресса? Помню, как я пустил жучка о том, что творческие союзы будут аннулировать. Меня спрашивают: «Кто сказал?». Отвечаю: «Там – наверху». А на следующий день вице-премьер собрал всех: «Кто это сказал?». Рассказал об этом одному знакомому, а он заметил: «Это вы становились настоящим политиком». Вы сразу людей видите – какие они на самом деле? Нет, но догадываюсь интуитивно. Знаете: кто тебя очень лижет – тот тебя и съест. Когда был министром, пришел играть «Тевье», загримировался, вышел на сцену. А мои коллеги стоят и говорят: «Здравствуйте!» – как говорят начальству. «Что с вами?» – спрашиваю. – «И мы не знаем... Не знаем, как к вам относиться...» Но я же не изменился. Окружение меняется. Вот что значит власть для человека! И когда встретишься с кем-то с глазу на глаз, человек запыхается – может инфаркт получить. Такова человеческая натура. В «Тевье» по сюжету, когда евреев выгоняют с насиженных мест, на сцене должен быть шум, а я выхожу на сцену – вокруг тишина. Думаю: чего они ко мне так плохо относятся? «Потому что министр играет...» Только перестал быть министром – тишина закончилась. Я практически играл роль министра. Мы все играем. Когда чиновник добивается должности министра – это для него венец жизни. А когда его снимают – он ни есть не может, ни спать. Нет счастья ни в личной жизни, ни в интимной. Поменялось правительство – поменялся министр. А у меня есть любимая работа. Есть театр, кино – это так много! Это лучшее, что может быть. Потому что когда был министром – мне нужно было писать заявление премьер-министру, чтобы отлучиться на три дня и сыграть в спектакле «Старосветская любовь» Николая Гоголя с Лией Ахеджаковой... А так я – независимый человек. Поехал себе, увидел людей, увидел, чем мелют: языком или жерновами. Из вашего кабинета в театре видно Секретариат Президента. Улица Банковая вам не мешает? Когда делали ремонт дороги – часть асфальта около Администрации проложили, а нашу – уже нет. Ходил, просил: что вам – жалко заасфальтировать? Ничего не сделали. Два года назад театр купил машину, которая чистит снег. Никто до сих пор не знает, как она работает. Чтобы дойти до театра – нужно преодолеть небольшие сугробы. Сказали дворнику, что нужно расчистить снег, он ответил, что это не наша территория. Говорю Богдану Бенюку, Ивану Оживану: «Ану, ребята, берем лопаты!». 15 минут – сделали дорожку, и путь к театру был расчищен. Идет какая-то мама с ребеночком и говорит: «Видишь, доченька, какие солидные дяди нам дорогу делают».