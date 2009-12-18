УЕФА идет на восток, Украина – на запад

Несмотря на всевозможные кризисы - политический и экономический, - подготовка Украины к проведению Евро-2012 успешно продолжается. Несколько дней назад исполком УЕФА принял решение о том, что Украина будет принимать Чемпионат в четырех городах – Киеве, Харькове, Львове, Донецке. На днях презентован и логотип Чемпионата.

О текущем состоянии подготовки к Евро-2012, о вызовах и победах на этом пути в пресс-центре «Главреда» рассказал директор Координационного бюро по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу Илья Шевляк.



«Главред»: О каких победах в подготовке к проведению Евро-2012 в Украине можно говорить сегодня?



Илья Шевляк: Первая и самая большая победа - это то, что Украина получила возможность проводить Чемпионат в четырех городах и финал в Киеве. Это самая большая победа. Победа заключается еще и в том, что принятым на прошлой неделе решением мы сумели доказать способность Украины выполнять свои обязательства и подтвердили свою надежность европейскому сообществу.

Я хотел бы остановиться на вызовах. На мой взгляд, решение УЕФА проводить в Украине и Польше турнир - это вызов для Украины и для УЕФА. Это первое решение о том, что турнир будет проходить в странах Восточной Европы, и основная формула, основной принцип УЕФА - идти на восток - дал возможность проводить этот масштабный проект в Украине.

Для Украины это вызов, поскольку мы никогда не проводили мероприятия подобного формата. Во-первых, неготовность инфраструктуры. В течение последних 18 лет - никаких инвестиций в масштабную модернизацию ключевых инфраструктурных объектов. Кроме того, это вызов для системы управления, способной реализовать такой проект.

Если для УЕФА это принцип идти на восток, то для Украины это принцип идти на запад. Этот проект - уникальная возможность приближения к европейским стандартам и внедрения этих высоких стандартов в Украине.



Читатель сайта «Главред»: Что вы почувствовали, когда объявили результат?



Илья Шевляк: Счастье и радость, потому что и для меня, и для многих людей, занимавшихся этим критическим проектом, это было дело чести. Многие люди и на уровне центральной власти, и на уровне городов просто отдались этому проекту в полной мере, рассматривая успех реализации этого проекта не как личный, а как успех всей страны.



«Главред»: Окончательно ли решено проводить в Украине Евро-2012? Или могут возникнуть какие-то форс-мажорные обстоятельства, которые исключат эту возможность?



Илья Шевляк: Год назад вообще стоял вопрос о перенесении турнира из Украины. Год назад у нас было 10 «красных меток», почти по всем ключевым проектам. А уже в апреле перед заседанием в Бухаресте у нас было 6 «красных меток», и наконец, в ноябре перед принятием исторического для Украины решения, у нас остался только один красный цвет - высокий риск по одному проекту – аэропорту в Донецке.

Решение окончательное, оно подтверждает четыре города и финал. В то же время, согласно условиям договоров, которые подписывает УЕФА с принимающими городами, УЕФА оставляет за собой право изменения этого решения в случае невыполнения подготовки основных инфраструктурных проектов, невыполнения условий городом и соответствующими государственными органами.



«Главред»: Каково состояние подготовки НСК «Олимпийский»?



Илья Шевляк: НСК «Олимпийский» год назад был одним из самых проблемных проектов. На протяжении года его удалось вывести из чрезвычайно критического состояния. На сегодняшний день работы проходят согласно графику, согласованному с УЕФА. Начаты работы по установлению крыши, основных конструкций. Поэтому у меня уверенность в том, что с этим объектом у нас не будет проблем.



Радио «Эра»: Ожидается ли подорожание гостиничных услуг?



Илья Шевляк: Гостиницы - одна из проблемных зон, сохранявшихся у нас в течение целого года. И городская власть, и соответствующие центральные органы исполнительной власти пытались решить ее, чтобы выполнить эти обязательства перед УЕФА.

С гостиницами города и специализированной компанией «ТУИ» - туристическим оператором, который избран УЕФА, - должны быть подписаны соглашения. Этими соглашениями предусмотрена контрактация с соответствующей ценой. В настоящее время соответственно в основном цена немножко выше, чем действующая на сегодняшний день, но это не значит, что в течение 2012 года произойдет увеличение цен.

Важным моментом является то, что на протяжении года нам удалось достичь выполнения требований УЕФА по каждому принимающему городу. И в среднем можно сказать, что этот показатель сегодня составляет около 80%. По сравнению с прошлым годом число контрактов увеличились втрое.



Радио «Эра»: Не отпугнет ли туристов то, что гостиницы будут дорогими?



Илья Шевляк: Я так не думаю. Во-первых, есть разные категории гостиниц. С соответствующими ценами, которые могут быть приемлемы для тех или иных туристов. Тут важен вопрос качества, тех комфортных условий, которые будут предложены гостиницей.



«Главред»: Как сегодня решается вопрос финансирования Чемпионата?



Илья Шевляк: Вопрос непростой, исходя из кризиса в Украине. Конечно, были внесены определенные коррективы, определены приоритетные инфраструктурные проекты, которые финансируются, принято решение об авансировании работ на первый квартал 2010 года в случае выполнения этого решения. Было соответствующее Постановление Кабинета Министров о том, что основные инфраструктурные проекты будут профинансированы на 100%. Очень важно, что, несмотря на кризис, правительство сумело выполнить свои обязательства.



«Главред»: Какими проектами пришлось пожертвовать?



Илья Шевляк: Речь идет о смене определенных приоритетов за счет других. Было пересмотрено временное выполнение этих проектов. То есть некоторые проекты, которые были предусмотрены на 2009 год, будут выполнены и реализованы в 2010 году.



Вопрос из зала: Есть ли злоупотребления в использовании средств, выделенных на Евро-2012? Не вспыхнут ли в последний момент серьезные проблемы, связанные с тем, что где-то недофинансировали, где-то достроили наскоро. То есть все, что есть в нашей жизни, выйдет на международную арену.



Илья Шевляк: Что касается возможных злоупотреблений, я не исключаю, что они могут быть. Но для этого есть правоохранительные органы, которые должны отслеживать эти процессы, и соответственно, принимать меры для их предотвращения. Но средства, которые направляли на основные объекты, в полной мере направляли по целевому назначению. Как вы видите, есть реальный результат, есть прогресс, есть позитивная динамика подготовки этих объектов. По каждому ключевому инфраструктурному проекту осуществляются работы. Этого бы не было, если бы не было соответствующего финансирования.

Дальнейшая задача - мониторинг подготовки этих объектов. Это, кстати, будут постоянно осуществлять эксперты УЕФА, что они и делали в течение всего года.



«Главред»: Кому принадлежит идея логотипа Евро-2012? Понравился ли он вам?



Илья Шевляк: Логотип разрабатывался УЕФА. Дизайнеры логотипа португальские специалисты. Мне он нравится. Он означает рост, расцвет и символизирует прекрасную перспективу для обеих стран.



«Главред»: Долго ли он будет находиться на Михайловской площади? До 2012 года?



Илья Шевляк: До в 2012 году он там находиться не будет. Кроме того, как вы знаете, сейчас происходит его презентация в принимающих городах. Параллельно происходит презентация и в польских принимающих городах.



«Главред»: Кому поручено изготовление сувенирной продукции?



Илья Шевляк: Сувенирная продукция – то, что двигается по линии УЕФА, – непосредственно УЕФА. Кроме того, нашей программой подготовки к Евро-2012 предусмотрено также и изготовление сувенирной продукции по линии Министерства культуры. На сегодняшний день идет разработка презентационных материалов.

На мой взгляд, очень важна следующая задача - представление страны. Это тот проект, который позволяет нам не только улучшить имидж Украины, но и сделать ее узнаваемой в других странах.



Вопрос из зала: Кто будет заниматься имиджем страны? Каким образом будет проводиться тендер?



Илья Шевляк: Этим занимается Госкомтелерадио как центральный орган исполнительной власти, который отвечает за информационную политику. Предполагается разработка специализированных видеороликов, которые будут размещаться не только на украинских каналах, но и на зарубежных. Конечно, процесс должен быть прозрачным, будет проведен тендер. Я надеюсь, что лучшие компании, которые смогут предложить свое видение, каким образом лучше презентовать страну, будут отобраны и смогут выполнить эту работу.



Вопрос из зала: Может ли после выборов измениться команда, которая сейчас занимается подготовкой к Евро-2012? Сможет ли это помешать подготовке?



Илья Шевляк: Проект Евро-2012 - вне политики. Те голосования, которые происходили в парламенте по законопроектам, были поддержаны всеми политическими силами. Это подтверждение того, что проект Евро воспринимается как один из приоритетов государственной политики. Поэтому я убежден, что изменений и в украинской команде, в частности на уровне городов, которые играют центральную роль в подготовке, не произойдет.



«Главред»: На сколько процентов Украина в целом сегодня готова к Евро-2012?



Илья Шевляк: Каждый объект по-разному. Брать в целом очень сложно, потому что это процесс, результат которого мы увидим уже в 2011 году, поскольку большинство объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2011, это и стадионы, и аэропорты. Например, по Львову - готовность взлетно-посадочной полосы в пределах 15-17%. Подготовительные работы по строительству нового терминала аэропорта Львов – 90%. То есть по каждому объекту по-разному. Это процесс, который будет длиться до момента введения в эксплуатацию.



Вопрос из зала: Какая страна победит на Чемпионате Европы?



Илья Шевляк: Я надеюсь, мы сможем праздновать победу украинской сборной.

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