Сегодня Святой Николай снова творит чудеса

18 декабря 2009, 17:14

Современные украинцы хотят быть счастливыми всеми возможными способами

Сегодня украинцы празднуют «Зимнего Николая» - один из самых любимых праздников зимы. Об истории и традициях празднования в Украине Святого Николая «Главред» поговорил со старшим научным сотрудником Центра украиноведения Киевского национального университета им. Т.Шевченко Анатолием Ципко и старшим научным сотрудником Института искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Рыльского Галиной Бондаренко. Как рассказала Галина Бондаренко, украинцы дважды в год празднуют святого – зимой и весной. 19 декабря – день смерти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 22 мая – день перенесения его мощей из Мир Ликийских в город Бари (Италия). По словам Анатолия Ципко, «Зимний Николай» – общехристианский праздник. Сегодня его празднуют представители всех христианских конфессий: православные, католики, протестанты. Более того, святителя чествовали даже в советское время, а новую жизнь этот праздник обрел в годы независимости Украины, - рассказала Галина Бондаренко. А сегодня праздник Николая – это еще и день благотворительности и меценатства. На бытовом уровне для взрослых празднование обычно ограничивается походом в церковь и поздравлением Николаев, который есть в семье. Но для детей это дополнительная возможность получить подарок. Или хворостинку - за непослушание. На вопрос «Главреда», кто играет главную роль в поддержании традиций, Анатолий Ципко ответил, что существует определенная «циркуляция и культурно-информативный обмен» между селом и городом. Город является источником информации, и о народных праздниках – также. А село – «ближе к земле», поэтому исполняет роль основы традиций. Современные украинцы хотят быть счастливыми всеми возможными способами «Украинцы хотят быть счастливыми всеми возможными, доступными средствами», - поделилась наблюдениями «полевик» Галина Бондаренко. Свидетельство тому – огромное количество новейших ритуалов, «к которым никакие народные традиции не приурочивались». Например, многие украинцы верят: если на клочке бумаги написать желание, сжечь его, бросить пепел в бокал с шампанским и выпить его – желание обязательно сбудется. Не менее странным с точки зрения украинской традиции выглядит празднование украинцами нового года по восточному календарю – «Обезьяны, Свиньи, Тигра». «Нашим предкам было бы страшно представить, если бы изображение свиньи повесили на стене, потому что это нечистое животное», - рассказала Галина Бондаренко. «Действительно, украинцы сейчас живут как студенты: от сессии до сессии, от праздника до праздника», - добавил Анатолий Ципко. Раньше украинское застолье имело больше формат общения, чем поедания яств Украиноведы рассказали, как «Зимнего Николая» праздновали в древние времена. Празднование начиналось вечером накануне. «Это византийская форма празднования», - рассказал Анатолий Ципко. Традиция имеет астрономическое объяснение: «на востоке или на юге солнце не заходит, а сразу «падает» за горизонт, и наступает темная ночь: все покрывается не мглой, а черной завесой», - объяснил он. Во время службы Божьей – вечером или утром - читался акафист Святителю Николаю. По словам Анатолия Ципко, акафист содержит «песнопение, характеризующее весь труд святого – святительство и небесное подвижничество: «Радуйся, Николай, великий чудотворец». После службы «община устраивала ход вокруг церкви», а затем празднование приобретало «бытовой» характер – христиане ходили к родственникам в гости и поздравляли их с праздником. Поскольку «Зимний Николай» приходился на пост, блюда на праздничном столе также должны были быть постными, - рассказал Анатолий Ципко. На праздничном столе можно было увидеть «напитки, но слабые – в основном наливки и настойки, которых в погребе было много», и кисель. Была там и капуста, «преимущественно вареная». «Гречневая каша с грибами, рыба», - добавила Галина Бондаренко. А для детей были особые подарки – пряники, которые назывались «Николайчиками». «Вообще, раньше украинское застолье имело больше формат общения, чем поедания яств», - рассказала госпожа Бондаренко. Святой Николай продолжает творить чудеса На традиционном украинском застолье кто-то из гостей должен был рассказать историю, связанную с чудотворениями Святого Николая. Галина Бондаренко напомнила быль, которую в свое время пересказал Михаил Грушевский. Вор украл деньги и спрятал их за иконой Николая Чудотворца. Позже в доме оказались двое мужчин, которые нашли деньги и забрали их. Не найдя припрятанного в тайнике, вор обратился к святому с жалобой: мол, как ты мог допустить такое? На следующую ночь Святой Николай явился во сне тем мужчинам, которые забрали деньги, поссорил их, они раскаялись и вернули деньги на место. Потом Чудотворец приснился вору и сказал: «Твои деньги на месте». Когда тот убедился, что сон оказался правдой, он раскаялся в своем поступке и вернул деньги хозяину. Анатолий Ципко, в свою очередь, вспомнил историю «Николая Притиски», в честь которого назван один из храмов Киева. Согласно еще одному рассказу, Святитель Николай «собственноручно разбил кандалы казака, который находился в неволе». Но история чудес Чудотворца имеет современное продолжение. Как рассказала Галина Бондаренко, одно из чудес случилось в одном из храмов опустошенного Чернобыля совсем недавно. Там, в Свято-Троицкой церкви хранится чудотворный образ святого. В церковь вошел вор, чтобы украсть реликвию. Он взял икону и пошел к дверям, но они вдруг закрылись. Выйти удалось только после того, как образ Святого Николая был поставлен на место. Святой Николай дарит послушным детям пряники, непослушным - хворостинки Традиция дарить детям подарки в сапожке происходит из «реального факта земной жизни» Николая Чудотворца. Как рассказала Галина Бондаренко, в свое время святой проходил мимо дома, где жила бедная семья. Он бросил в трубу несколько монет. Как раз в это время в печи сушились детские чулки, и деньги попали в них. «До 1930-х годов Святой Николай был единственным добрым волшебником, который приносил детям подарки», - сказала госпожа Бондаренко, - ведь о Деде Мороза ни дети, ни взрослые тогда и не слышали. Более того, некоторые взрослые до сих пор считают, что Святой Николай – один из Троицы. Возможно, это связано с тем, что «Святитель Николай чаще всех встречался в красном углу среди образов в украинском доме», - добавил Анатолий Ципко. Поутру дети, верящие в Святого Николая, проводят «утреннее обследование» своих вещей, - рассказал Анатолий Ципко. Послушных детей ждет подарок, непослушных – хворостинка. «Главред» поздравляет всех Николаев и остальных читателей с праздником!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:41
С чего начать спасение Украины
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять