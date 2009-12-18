Сегодня Святой Николай снова творит чудеса

Сегодня украинцы празднуют «Зимнего Николая» - один из самых любимых праздников зимы. Об истории и традициях празднования в Украине Святого Николая «Главред» поговорил со старшим научным сотрудником Центра украиноведения Киевского национального университета им. Т.Шевченко Анатолием Ципко и старшим научным сотрудником Института искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Рыльского Галиной Бондаренко. Как рассказала Галина Бондаренко, украинцы дважды в год празднуют святого – зимой и весной. 19 декабря – день смерти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 22 мая – день перенесения его мощей из Мир Ликийских в город Бари (Италия). По словам Анатолия Ципко, «Зимний Николай» – общехристианский праздник. Сегодня его празднуют представители всех христианских конфессий: православные, католики, протестанты. Более того, святителя чествовали даже в советское время, а новую жизнь этот праздник обрел в годы независимости Украины, - рассказала Галина Бондаренко. А сегодня праздник Николая – это еще и день благотворительности и меценатства. На бытовом уровне для взрослых празднование обычно ограничивается походом в церковь и поздравлением Николаев, который есть в семье. Но для детей это дополнительная возможность получить подарок. Или хворостинку - за непослушание. На вопрос «Главреда», кто играет главную роль в поддержании традиций, Анатолий Ципко ответил, что существует определенная «циркуляция и культурно-информативный обмен» между селом и городом. Город является источником информации, и о народных праздниках – также. А село – «ближе к земле», поэтому исполняет роль основы традиций. Современные украинцы хотят быть счастливыми всеми возможными способами «Украинцы хотят быть счастливыми всеми возможными, доступными средствами», - поделилась наблюдениями «полевик» Галина Бондаренко. Свидетельство тому – огромное количество новейших ритуалов, «к которым никакие народные традиции не приурочивались». Например, многие украинцы верят: если на клочке бумаги написать желание, сжечь его, бросить пепел в бокал с шампанским и выпить его – желание обязательно сбудется. Не менее странным с точки зрения украинской традиции выглядит празднование украинцами нового года по восточному календарю – «Обезьяны, Свиньи, Тигра». «Нашим предкам было бы страшно представить, если бы изображение свиньи повесили на стене, потому что это нечистое животное», - рассказала Галина Бондаренко. «Действительно, украинцы сейчас живут как студенты: от сессии до сессии, от праздника до праздника», - добавил Анатолий Ципко. Раньше украинское застолье имело больше формат общения, чем поедания яств Украиноведы рассказали, как «Зимнего Николая» праздновали в древние времена. Празднование начиналось вечером накануне. «Это византийская форма празднования», - рассказал Анатолий Ципко. Традиция имеет астрономическое объяснение: «на востоке или на юге солнце не заходит, а сразу «падает» за горизонт, и наступает темная ночь: все покрывается не мглой, а черной завесой», - объяснил он. Во время службы Божьей – вечером или утром - читался акафист Святителю Николаю. По словам Анатолия Ципко, акафист содержит «песнопение, характеризующее весь труд святого – святительство и небесное подвижничество: «Радуйся, Николай, великий чудотворец». После службы «община устраивала ход вокруг церкви», а затем празднование приобретало «бытовой» характер – христиане ходили к родственникам в гости и поздравляли их с праздником. Поскольку «Зимний Николай» приходился на пост, блюда на праздничном столе также должны были быть постными, - рассказал Анатолий Ципко. На праздничном столе можно было увидеть «напитки, но слабые – в основном наливки и настойки, которых в погребе было много», и кисель. Была там и капуста, «преимущественно вареная». «Гречневая каша с грибами, рыба», - добавила Галина Бондаренко. А для детей были особые подарки – пряники, которые назывались «Николайчиками». «Вообще, раньше украинское застолье имело больше формат общения, чем поедания яств», - рассказала госпожа Бондаренко. Святой Николай продолжает творить чудеса На традиционном украинском застолье кто-то из гостей должен был рассказать историю, связанную с чудотворениями Святого Николая. Галина Бондаренко напомнила быль, которую в свое время пересказал Михаил Грушевский. Вор украл деньги и спрятал их за иконой Николая Чудотворца. Позже в доме оказались двое мужчин, которые нашли деньги и забрали их. Не найдя припрятанного в тайнике, вор обратился к святому с жалобой: мол, как ты мог допустить такое? На следующую ночь Святой Николай явился во сне тем мужчинам, которые забрали деньги, поссорил их, они раскаялись и вернули деньги на место. Потом Чудотворец приснился вору и сказал: «Твои деньги на месте». Когда тот убедился, что сон оказался правдой, он раскаялся в своем поступке и вернул деньги хозяину. Анатолий Ципко, в свою очередь, вспомнил историю «Николая Притиски», в честь которого назван один из храмов Киева. Согласно еще одному рассказу, Святитель Николай «собственноручно разбил кандалы казака, который находился в неволе». Но история чудес Чудотворца имеет современное продолжение. Как рассказала Галина Бондаренко, одно из чудес случилось в одном из храмов опустошенного Чернобыля совсем недавно. Там, в Свято-Троицкой церкви хранится чудотворный образ святого. В церковь вошел вор, чтобы украсть реликвию. Он взял икону и пошел к дверям, но они вдруг закрылись. Выйти удалось только после того, как образ Святого Николая был поставлен на место. Святой Николай дарит послушным детям пряники, непослушным - хворостинки Традиция дарить детям подарки в сапожке происходит из «реального факта земной жизни» Николая Чудотворца. Как рассказала Галина Бондаренко, в свое время святой проходил мимо дома, где жила бедная семья. Он бросил в трубу несколько монет. Как раз в это время в печи сушились детские чулки, и деньги попали в них. «До 1930-х годов Святой Николай был единственным добрым волшебником, который приносил детям подарки», - сказала госпожа Бондаренко, - ведь о Деде Мороза ни дети, ни взрослые тогда и не слышали. Более того, некоторые взрослые до сих пор считают, что Святой Николай – один из Троицы. Возможно, это связано с тем, что «Святитель Николай чаще всех встречался в красном углу среди образов в украинском доме», - добавил Анатолий Ципко. Поутру дети, верящие в Святого Николая, проводят «утреннее обследование» своих вещей, - рассказал Анатолий Ципко. Послушных детей ждет подарок, непослушных – хворостинка. «Главред» поздравляет всех Николаев и остальных читателей с праздником!