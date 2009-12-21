Николай Кульбида: В экстремальной погоде виноваты три циклона

Последние дни стали настоящим испытанием для украинцев на «морозостойкость». Но, как обещает Гидрометцентр, уже завтра-послезавтра зима в Украине приобретет более мягкий, привычный для наших широт характер.

Об этом в пресс-центре «Главреда» рассказал начальник Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида. Предлагаем вашему вниманию рассказ главного метеоролога страны о погоде в Новогоднюю ночь, о точности прогнозов погоды и о глобальном потеплении.



В экстремальной погоде виноваты три циклона



Как рассказал Николай Кульбида, сильные морозы, свидетелями которых мы стали в последние несколько дней, были вызваны сразу тремя «достаточно активными» циклонами. Циклоны заняли практически всю территорию Украины, за исключением западных областей, «где ситуация достаточно спокойная», и Крыма, «где снегопадов не было, поскольку выпадал преимущественно дождь».

По словам синоптика, больше всего досталось южному, восточному и центральному регионам Украины – за эти несколько дней их завалило «таким снегом, которого мы давно не видели и от которого давно отвыкли». Больше всего снега выпало в Одесской области – там за пять дней выпала двухмесячная норма осадков, чего не было в последние 165 лет истории «проведения регулярных метеорологических наблюдений», - рассказал Николай Кульбида. «На сегодняшний день наибольшая высота снежного покрова - в Одесской и Донецкой областях – порядка 60 сантиметров», - добавил руководитель Гидрометцентра.

Эта ситуация не стала неожиданностью для украинских метеорологов. «Еще 14 декабря мы выпустили целый спектр специальных предупреждений об осложнении погодных условий в Украине», - отметил Николай Кульбида.

На сегодняшний день вся Украина, за исключением Крыма, покрыта снегом. По данным метеостанций, которые привел руководитель Гидрометцентра, его средняя высота небольшая, а огромные сугробы вызваны исключительно работой ветра, - объяснил Николай Кульбида.

Но погодный «экстрим» уже заканчивается, - заверил он. Заключительный циклон «сегодня влияет исключительно на погоду крайнего востока Украины». Там – плюсовая температура, вместо снега идет дождь, но зима придет и туда. Как рассказал руководитель Гидрометцентра, уже сегодня вечером в Луганской области буде 3-8 градусов мороза.



В Новогоднюю ночь снег будет лежать на земле, а не падать с неба



В ближайшем будущем нас ждет антициклон, «в котором такого набора опасных явлений просто быть не может», - сказал Николай Кульбида. Погода будет более-менее спокойной, «за исключением крайнего запада», который ждут дожди, переходящие в снег. Но эти осадки не будут критичными, - подчеркнул Николай Кульбида.

Синоптик рассказал, что с 23 декабря начнется потепление. С 25 по 27 декабря «вся территория Украины будет в позитивных значениях температуры» - на юге потеплеет до 7 градусов с «плюсом».

Но уже 28 декабря украинцев ждет новая волна холода.

Для многих украинцев Новый год ассоциируется с классической зимней погодой: снег, небольшой мороз… Порадует ли новогодняя ночь «классикой»? Николай Кульбида прогнозирует – да. Будет небольшой мороз, будет и снег, причем, он будет «лежать на земле, а не падать с неба».



Народные приметы: одни «работают», другие – нет. Гидрометцентр не верит ни первым, ни вторым



«Работают» ли сегодня народные приметы? Отвечая на этот вопрос, Николай Кульбида рассказал, что следует различать народные приметы. Те из них, которые связаны с процессами, которые происходят в природе, достоверны и по сей день. Например, ласточки летают низко – к дождю. «Эта примета имеет под собой физическое основание: повышение влажности воздуха всегда предшествует осадкам».

Есть и другие приметы. Например, «если на Савки была такая-то погода, то на Николая будет какая-то другая». Такого рода приметы, увы, больше не «работают», поскольку за последние десятилетия, благодаря деятельности человека, произошли существенные изменения климатического режима планеты.

Руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что украинские метеорологи не пользуются в своей практике народными приметами, поскольку они «занимаются научно обоснованным предсказанием изменений погодных условий».



Достоверным прогноз может быть не более, чем на 15 дней. Все остальное – от лукавого



«В прогнозировании погоды есть определенная грань – грань предсказуемости», - рассказал Николай Кульбида. По этой причине, действительно достоверный прогноз можно составить не более, чем на 15 дней.

Более того, в прогнозировании на более длительный период не поможет даже «суперкомпьютерная техника». «Это субъективный фактор, через который мы не можем переступить», - заметил метеоролог. Когда же требуется прогноз на месяц, два, три, он базируется на «обобщенных характеристиках» и на статистике.

Что касается «суперкомпьютерной техники», то ею украинские метеорологи не располагают – слишком дорого. Николай Кульбида рассказал, что в Тулузе (Франция) на метеостанции несколько лет назад работал компьютер стоимостью 20 миллионов долларов. Сегодня эта же метеостанция оборудована новым компьютером – за 100 миллионов долларов.

«Понятно, что украинская метеослужба, общее финансирование которой составляет порядка 90 миллионов гривен в год, не может себе позволить подобные вещи», - сказал глава Гидрометцентра.

Но выход есть. Все метеорологи мира договорились бесплатно обмениваться результатами исследований друг с другом. Поэтому сегодня украинские метеорологи используют данные, полученные американской, французской, английской, голландской, немецкой, шведской метеослужбами. А задача Украинского Гидрометцентра – интерпретировать эту информацию для Украины.



Берегите себя от погодных «сюрпризов»!



Каждый человек должен быть готов к любым погодным «сюрпризам» - к резким похолоданиям, резким потеплениям, ливням и снегопадам, - уверен руководитель Гидрометцентра. Николай Кульбида советует научиться правильно выбирать одежду, «правильно вести себя в транспорте и подумать о дальних поездках» в экстремальных погодных условиях.

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