Вакцинация от гриппа откладывается?

Грипп в Украине бушует, а вакцины до сих пор нет.

Сроки ее появления все время переносятся. Ныне уже говорят о конце января. Возможно, как раз на выделенные сегодня 608,2 млн. грн. на борьбу с гриппом и будет закуплена вакцина.

Несмотря на то, что политики наконец прекратили спекулировать на гриппозной теме, эпидемия в Украине не стихает. По данным Министерства здравоохранения, только вчера были госпитализированы более трех тысяч человек, 177 пациентов находятся в реанимации, 16 – на искусственной вентиляции легких. Ныне ситуацию относительно спокойной медики считают в Ивано-Франковской области. Приближаются к эпидпорогу Закарпатская, Львовская, Хмельницкая и Черновицкая области. В остальных регионах эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ уже превышен.

Директор Украинского центра гриппа Александр Гриневич опровергает информацию о второй волне эпидемии гриппа и ОРВИ. Как утверждает специалист, это всего лишь активизация первой, начавшейся еще в октябре.

Да и вообще медики сомневаются, что этой зимой первая волна гриппа закончится. Вирус будет циркулировать до тех пор, пока будут складываться благоприятные условия. И не только погодные. Заболеют гриппом люди, которые не были инфицированы, то есть не переболели, и те, кто не вакцинировался. А некоторая пауза в эпидемии, позволившая украинцам несколько расслабиться, была лишь благодаря вовремя введенным карантинным мерам.

Сегодня грипп активизировался вновь. Школы и детские сады закрываются, участковые врачи не успевают посетить на дому всех больных. Это новая гриппозная вспышка заставляет задуматься, как Украина учла предыдущий урок, когда с полок аптек сметались лекарства, ощущался острый дефицит противовирусных препаратов, да и определить, свиной ли это грипп или нет, мы не могли?

В аптеках уже можно купить почти все необходимые лекарства – фармацевты успели пополнить запасы. Появились и маски. Правда, вовсе не по 60 копеек, а по пять гривен. Что же касается лабораторий, способных подтвердить штамм пандемического гриппа, то в Украине их только две. Первая – в центральной СЭС, на базе которой существует Центр гриппа. Вторая – в отделе острых респираторных вирусных инфекций в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского АМН Украины. Что касается лабораторий областных СЭС, то туда только поставляется оборудование. Но даже несмотря на то, что в большинстве из них оно уже есть, медперсонал не готов работать с новой аппаратурой. Поэтому специалисты и проходят стажировку, в частности в том же Центре гриппа. Так что при наличии необходимых тест-систем лаборатории по всей Украине вскоре могут заработать.

Иной вопрос, не менее важный, вакцинация. О нем много говорят с начала эпидемии, но никто до сих пор точно не знает, когда украинцы смогут получить первые партии вакцины.

В Украине более 15 лет существует центр иммунобиологических препаратов. Он отвечает за качество и безопасность вакцин. Именно здесь проводят экспертизу всех материалов, лабораторный контроль, а также исследования безопасности использования вакцин в условиях Украины.

Ныне Центр работает очень оперативно – без праздников и выходных. В условиях эпидемии надо в экстренном порядке тестировать все предложенные фирмами-производителями образцы вакцин. И если обычно на тесты требуется три месяца, то сейчас сроки сжимаются до одного.

По словам заместителя директора ГП «Центр иммунобиологических препаратов» МЗ Украины, профессора Виктории Задорожной, сегодня в Украине на регистрации находятся три вакцины против пандемического гриппа. Не так давно к российской и канадской добавилась еще и французская. В данный момент лабораторные исследования российского препарата полностью провели, так как Центру были своевременно предоставлены все образцы (документация получена в начале ноября, а исследования финишировали 25 ноября). Другие вакцины пока не исследовались – все материалы производители еще не прислали.

«Все эти вакцины изготовлены по тем же технологиям, по которым сделана и вакцина против сезонного гриппа. Правда, если в сезонных вакцинах используется три штамма вирусов, то в противопандемических только один», – говорит Виктория Задорожная.

Пандемические вакцины – новые и для самих фирм-производителей. Их разрабатывают, тестируют и сразу же поставляют в страны для иммунизации. Такие вакцины попадают и в банк Всемирной организации здравоохранения. Их же ВОЗ поставляет в разные страны в виде гуманитарной помощи. Украина такую тоже попросила. Ей было обещано 5 миллионов доз. Единственное «но» - мы должны принимать и применять ее при условии упрощенной регистрации.

На днях Украина отказалась от такой схемы. Главный государственный санитарный врач Украины Александр Биловол сообщил, что мы отвергаем предложения ВОЗ не проводить клинические исследования гуманитарной вакцины против пандемического гриппа. «Мы дали ВОЗ обоснованный ответ, исходя из национальных интересов. Мы не можем взять такую ответственность», – сказал он. Подобный ответ от страны, которая нуждается в гуманитарной помощи, Всемирная организация здравоохранения получила впервые.

Теперь выходит, что Украина может принять лишь ту вакцину, которая проходила регистрацию у нас в стране. Если ВОЗ решит поставлять другую, то она будет проходить всю процедуру регистрации – дело не ограничится экспертизой документов и контролем использования.

В частности, в Центре иммунобиологических препаратов говорят, что раз там берут на себя ответственность за качество вакцин, они заинтересованы сохранить все процедуры, необходимые для регистрации. Более того – после регистрации вакцины должен проводиться тщательный постмаркетинговый мониторинг.

Понятное дело, что украинские специалисты сами не проводят исследования, безопасна ли вакцинация, например, для детей или беременных женщин. Для исследований необходимы годы. Поэтому мы берем данные, предоставленные фирмами-производителями. В свою очередь, сначала производители проводят доклинические исследования на животных. Затем первую фазу клинических исследований на ограниченном числе пациентов. После – вторую фазу, при которой спектр людей расширяется, и третью, в которой принимают участие десятки тысяч людей. Кстати, последняя для всех новых вакцин начинается вместе с массовой иммунизацией.

«Так, сегодня в 27 странах Европы вакцинация уже началась, – продолжает госпожа Задорожная. – И по полученным данным можно говорить, что профиль безопасности пандемической вакцины такой же, как и против сезонного. Но учитывая тот факт, что вакцинация проводится в очень сжатые сроки и охватывает большое количество людей, все осложнения и поствакцинальные реакции будут проявляться в ограниченный отрезок времени. И это большая проблема, так как все негативные последствия, которые на самом деле не являются последствиями вакцинации, но совпадают с нею во времени, будут восприниматься как осложнения после вакцины. При этом нельзя говорить, что существуют полностью безопасные препараты, ведь человеческий организм – индивидуальная система, которая может реагировать непрогнозированно».

После прохождения процедуры тестирования в Центре иммунобиологических препаратов любую вакцину ждут клинико-эпидемиологические исследования. То есть 500 доз предназначены для медперсонала. В конце месяца закончатся и эти исследования. А когда украинцев смогут прививать этой вакциной, зависит не от Украины, а от фирм-производителей, которые должны изготовить нужное количество доз для себя, а потом и на экспорт. Возможно, первая партия вакцины поступит в Украину в конце января.

А пока Украина живет в ожидании импортной вакцины, врачи советуют более бережно относиться к себе: избегать людных мест, хорошо питаться, принимать витамины, закаляться, не пренебрегать народными средствами. Особо внимательными должны быть люди с хроническими заболеваниями.

«В первую очередь осложнения от гриппа наблюдались у них, – говорит Лариса Кузнецова, заведующая кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Шупика. – Главная защита против гриппа – состояние иммунной системы. Даже есть рекомендации: если человек абсолютно здоров и показатели иммунитета, выработки эндогенного интерферона – главного белка, который нейтрализует действие вируса, в порядке, такому человеку не нужно вакцинироваться. Организм может самостоятельно справиться с заболеванием».