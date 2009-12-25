Яна Клочкова: Всю жизнь гналась за долями секунд

Парадоксальна ситуация, когда посещение бассейна три раза в неделю может избавить от сколиоза и гипертонии, но при этом 70% украинцев не умеют плавать. Как же оживить этот вид спорта? Как найти и воспитать будущих чемпионов? Как научить украинцев своими руками ковать свое здоровье? С этими вопросами корреспондент «Известий в Украине» СЕРГЕЙ ПИРОГОВ обратился к легендарной украинской «Золотой рыбке», участнице общенационального медико-просветительского проекта «Сбереги здоровье нации», проводимого холдингом «Главред Медиа», газетой «Известия в Украине» и информагентством УНИАН, Яне Клочковой.

{-1} Как случилось, что вы начали плавать еще в дошкольном возрасте?

Впервые я попала в бассейн, когда мне исполнилось шесть лет. До этого занималась гимнастикой, даже успела пару призовых мест на городских соревнованиях занять. Это были мои первые победы. Потом секция закрылась. Но волей судьбы я попала на плавание. Произошло все случайно. Просто шла по улице с папой и меня, а вернее, моего высокого и коренастого папу заметила тренер Нина Кожух. Подошла к нам, разговорились. А через некоторое время я уже оказалась на своей первой тренировке.

Вам нравилось тренироваться или родители поначалу заставляли?

Рано или поздно все надоедает. Я очень благодарна судьбе, что в такие минуты слабости рядом всегда находилась заботливая и строгая Нина Федоровна, которая не давала расклеиваться и опускать руки. Как сейчас помню ее дежурные фразы: «Яна, надо!», «Яна, ты можешь, я знаю». Нина и Александр Кожухи — на самом деле удивительные люди. Они для меня как родители, во многом я стала тем человеком, которым вы меня знаете, именно благодаря ним. Даже сейчас, попрощавшись со спортом, все равно ощущаю это бесценное тренерское тепло и внимание.

Помните тот момент, когда осознали, что способны побеждать?

Первым это понял как раз Александр Кожух. Помню, как он сказал: «Лепить чемпионку будем из этой девочки». Хотя в нашей группе было много талантливых девчонок. У тренеров, наверное, было какое-то чутье. Мне и сейчас трудно сказать, почему именно на меня сделали ставку. Возможно, их и подкупило мое упорство. Я очень благодарна им, за то, что они сумели разглядеть во мне будущую чемпионку и не только разглядеть, но и воспитать…

Какой стиль плавания для вас любимый?

Это как цветы: все хороши по-своему (смеется).

Какая из наград вам дороже всего?

Конечно же, это мое перовое олимпийское золото. В тот момент, когда зазвучал гимн, зашумели овации, было настолько сильное чувство, что едва удавалось сдерживать слезы радости.

Чем жизнь спортсменов отличается от жизни обычных подростков?

Образ жизни отличается кардинально. Мои сверстники совершенно не переживали за доли секунд и результатов. Для меня же привычными стали долгие часы упорных тренировок. На личную жизнь времени просто не было. Все, кроме спорта, отходило на задний план, поэтому со сверстниками общий язык находила не всегда. Как результат — лучшими друзьями были разве что тренеры и коллеги по плавательной дорожке.

Для украинцев вы «золотая рыбка» и символ победы. Со стороны казалось, что медали давались вам легко и непринужденно. Бывали ли моменты, когда хотелось бросить спорт и стать «как все»?

У каждого человека есть минуты слабости, особенно у девушек. Хотя я не назову себя хрупкой или ранимой. Уверена, что препятствия для того и существуют, чтобы их преодолевать. Не последнюю роль сыграло, конечно, такое качество, как упорство, причем не только мое, но и тренеров, и родителей. Когда же знаешь, что в тебя верят, идти навстречу мечте легче.

Еще в детстве я усвоила: просто так в этой жизни ничего не дается, всего нужно добиваться.

А сейчас поддерживаете отношения с тренерами?

Да, конечно. Уже много лет подряд Нина Федоровна первой поздравляет меня с днем рождения. Она всегда преподносит самые оригинальные подарки, ведь как никто другой знает меня. Все праздники я также провожу в кругу семьи, в том числе спортивной.

Следите за успехами сегодняшних подопечных ваших тренеров?

Обязательно. Недавно была на финале Кубка Украины по плаванию в Днепродзержинске. Среди сегодняшней молодежи есть очень много перспективных и талантливых.

Как вы можете оценить в целом состояние дел в плавании?

Накануне праздников не хотелось бы говорить о грустном. Сегодня плавание, как и многие другие виды спорта, переживает далеко не лучшие времена. Если учесть те условия, в которых наши пловцы тренируются, то их результаты выше всяких похвал. Иностранные тренеры и спортсмены удивляются, как вообще можно показать результат, не имея элементарных условий для тренировок.

Большая проблема и в тренерском составе, который уже много лет почти не обновляется. Зарплата в 1500 грн молодых специалистов совершенно не привлекает, а таких профи, как Нина и Александр Кожухи, с каждым годом остается все меньше. Уже давно пора не только принимать формальные программы по развитию физкультуры и спорта, а разработать системный подход на самом высоком государственном уровне. Уже сейчас бассейнов на Украине в 10 раз меньше, чем нужно. А что будет дальше? Именно потому мы с Денисом Силантьевым создали Фонд поддержки молодежного и олимпийского плавания. Ведь если мы не побеспокоимся и не возьмемся решать насущные проблемы сегодня, то завтра будет уже поздно.

Что именно ваш Фонд делает для развития плавания?

Наша основная задача — сделать плавание массовым видом спорта. Ведь, по статистике, почти 70% украинцев вовсе не умеют плавать. Ежегодно в водоемах страны тонут более 2500 человек, причем 10% из них — дети. И дело тут не только в невнимании взрослых — у ребятни нет даже элементарных навыков плавания. В школах крайне редко обучают даже правилам безопасности на воде, что и говорить о практике. Когда я была ребенком, существовала своеобразная мода на спорт. Ходить в бассейн было престижно. Сейчас же совсем наоборот. И если взрослые не уделяют внимания физическим нагрузкам осознанно, то дети просто не понимают, зачем это нужно. Мы же стремимся рассказать, показать и доказать ребятне, что быть сильным и здоровым всегда модно. А главное, что очень многое зависит именно от тебя самого.

Что касается проектов нашего фонда, то их несколько. Прошлым летом мы открыли клубы детского плавания в Киеве и Запорожье. Профессиональные тренеры, прямо на городских пляжах, абсолютно бесплатно обучали ребятню плавать. От желающих просто отбоя не было. График тренировок был по минутам расписан на две недели вперед. Так, ребятня совместила приятное с полезным, оздоровилась, отдохнула и научилась плавать. Были даже те, кто посетил более десяти занятий. Мы им выдали специальные сертификаты о прохождении обучения в клубе. В следующем году планируем охватить еще несколько городов и начать занятия с первых дней купального сезона. На плавание в нашей стране существует огромный спрос, и мы пытаемся его удовлетворить, делая этот вид спорта максимально доступным.

Какие ближайшие проекты планирует реализовать ваш фонд?

Недавно мы подписали Меморандум о сотрудничестве с Благотворительным фондом Александра Фельдмана. Он мой земляк — харьковчанин, согласился посодействовать обучению детей-сирот в этом городе. Планируем арендовать несколько плавательных дорожек в одном из бассейнов Харькова, пригласить самых опытных тренеров. Дети, которые лишены родительского тепла, требуют особого внимания. Возможно, среди них мы сможем отыскать будущих чемпионов. Кроме этого, активно сотрудничает с холдингом «Главред Медиа», газетой «Известия в Украине», информагентством УНИАН в рамках проекта «Сохрани здоровье нации». Пользуясь случаем, хочу пригласить всех на областные соревнования по плаванию, которые пройдут 27 декабря в Борисполе. Планируем сделать новогодний заплыв среди гостей и журналистов, думаю, будет весело.

В канун Нового года, что бы вы хотели пожелать украинцам?

Хочу пожелать всем тепла, в первую очередь душевного. А еще позитивно настроиться на грядущий год, и как следует проводить уходящий. И не забудьте загадать желание — если веришь, оно непременно сбудется!