Заснеженная реальность

29 декабря 2009, 16:50

Снег упал украинцам на голову, и снова неожиданно.

Хотя Гидрометцентр и предупреждал о движении мощного южного циклона, коммунальные службы, в частности столицы, оказались снова не готовы к такому снегопаду. Климатолог, директор Центральной геофизической обсерватории Александр Косовец говорит, что в Киеве выпал максимум снега за 40 лет. Эта зима может посоревноваться с той, что была в 1969 году. В Киеве все начиналось с легкого снежка еще вчера в обед. К вечеру столичные жители, радуясь такому снегопаду, восхищались: «какая сказочная красота!». При абсолютно безветренной погоде и нулевой температуре воздуха на деревьях образовались огромные белые шапки. Ночью всем этим березам, акациям и кленам стало сложно удержать такой «наряд» – ветки скрипели и ломались, не выдерживая тяжести мокрого снега. В некоторых районах наблюдались перебои со светом, барахлила даже мобильная связь. Утром дворники не знали, с какой стороны начинать расчищать почти полуметровые сугробы, а автомобилисты либо возвращались домой за лопатами, дабы откапывать своих железных коней, либо, воспользовавшись рекомендациями Минтранса, – ныряли в метро. Столица замерла. Она превратилась в один огромный сугроб. В отличие от снегопада недельной давности, этот оказался более сложным испытанием – снег теперь тяжелый, с большим количеством воды. Машины и ныне или стоят в пробках, или же передвигаются очень медленно. «Теперь снегопад для украинских городов – настоящее стихийное бедствие. Раньше такие снега были, но такой недееспособности не вспомню», – возмущается водитель столичной маршрутки. Многие дороги из-за больших сугробов и поваленных деревьев полностью заблокированы. Со вчерашнего вечера и до утра спасатели МЧС 55 раз выезжали на вызовы. Людей спасали из автомобилей, на которые падали деревья. Пешеходы с самого утра скачут по высоким сугробам быстрее, чем движется общественный транспорт. Не спасают ситуацию и 298 машин снегоочистительной техники, которые сейчас работают в столице. На время ненастья был ограничен въезд в город грузового транспорта. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы КГГА Денис Басс. Осложняют работу специальной техники припаркованные на тротуаре и обочинах дороги автомобили. Но это совсем не оправдание, в то время как пешеходов на каждом шагу подстерегает опасность: и под ногами скользко, и с крыш домов падают массы снега. Сколько пострадавших от стихии, будет известно уже завтра. За городом ситуация не лучше. Так, в Киевской области на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса установлено ограничение движения. Испытывает трудности и железная дорога. В пресс-службе Юго-Западной железной дороги «Главреду» сообщили, что есть задержки в движении поездов из-за снежных заносов и повреждения линий электропередачи – прямо на них только в пределах Киевской области повалено около 200 деревьев. В связи с этим с задержками движутся как пассажирские, так и грузовые поезда. Однако на сколько опаздывает каждый состав, никто сказать точно пока не может. Закрылся еще 28 декабря в 19.50 и аэропорт «Борисполь». С того времени шла расчистка аэродрома от снега. По словам начальника аэропортовой смены, «погодные условия не совсем нормальные: сильный боковой ветер». Некоторые рейсы пришлось отменить, а некоторые – перенести. Уже примерно к 14.00 началась регистрация пассажиров. По словам пресс-секретаря аэропорта Людмилы Петрив, возможно, упущенное время получится наверстать, и многие сегодняшние рейсы удастся отправить сегодня. Игорь Кроль, руководитель пресс-службы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сказал «Главреду», что непогода оставила без света более тысячи населенных пунктов в 14 областях Украины. В частности, в Винницкой области без электроснабжения 262, Киевской – 185, Кировоградской – 138, Черкасской – 136, Житомирской – 94, Черниговской – 83, Николаевской – 52, Ровенской – 34, Херсонской – 33, Полтавской – 32, Запорожской – 12, Днепропетровской – 8, Волынской – 6 и Луганской – 2. Даже в «Киевэнерго» призывают киевлян быть осторожными в связи с обрывами проводов электросетей. Предновогодние снегопады накрыли не только Украину. В частности, в Москве коммунальщики тоже обратились к водителям с просьбой отказаться от поездок на личных автомобилях, а из-за ухудшения видимости самолеты не смогли приземлиться в аэропорту Домодедово. Прогнозы отечественного Гидрометцентра не очень неутешительны. 30 декабря в Киеве облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег. А еще обещают сильный ветер и легкий мороз. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2-7С, днем -0-5С. В Киеве температура ночью -4-6С, днем -1-3С мороза. Примерно такая же погода будет на западе и востоке страны. Что касается Нового года, то праздник мы, скорее всего, проведем со снегом, ведь легкий морозец Гидрометцентр нам гарантировал.

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