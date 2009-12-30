Сколько и что можно пить в Новогоднюю ночь?

Вопрос о культуре употребления спиртных напитков накануне Нового года приобретает особую актуальность. К сожалению, большинство украинцев, привыкших к пиву и более крепким спиртным напиткам, встречают первый день нового года с головной болью и другими «побочными эффектами» от выпитого накануне.

О «технике безопасности» в Новогоднюю ночь в пресс-центре «Главреда» рассказали президент Всеукраинской ассоциации виноделов и сомелье Наталья Благополучная, директор Ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» Сергей Петренко, руководитель Киевского гештальт-института организационного консультирования Дмитрий Чамара.



Натуральное вино – самый полезный напиток



Наталья Благополучная напомнила, что Украина – винная страна. Тем не менее, «культуры потребления вина у нас до сих пор не наблюдается», добавила она. Эксперт предположила, что, возможно, это связано с активной рекламой водки и пива на телевидении. «Видя ее, наш потребитель покупает и употребляет именно эти совершенно бесполезные напитки», - сказала она.

По мнению Натальи Благополучной, самый полезный напиток – вино. Более того, «от потребления этого напитка зависит здоровье нации». Эксперт пояснила, что регулярное употребление вина увеличивает продолжительность жизни. Так, красное сухое вино «расщепляет холестериновые бляшки на стенках сосудов» и таким образом предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.

«Люди, которые пьют натуральные столовые вина, никогда не бывают алкоголиками», - добавил Сергей Петренко.



Праздник устраняет конфликт между сознательным и бессознательным



Дмитрий Чамара рассказал, что «мы живем в мире сплошной фрустрации, в котором нет ничего постоянного». По его словам, именно этот факт напрягает людей и подталкивает их к различным способам снятия напряжения. В том числе посредством употребления спиртных напитков.

Есть, правда, еще один вариант снятия напряжения – личностный рост, но этот более долгий путь выбирают немногие – лишь 10% людей. Основная же масса предпочитает более легкий путь – пить.

Психолог рассказал, что человек разделен на сознательную и бессознательную часть. Первое – «социальные роли, которые мы выполняем». Второе – «все наши истинные желания». Праздник выполняет стабилизирующую функцию – на нем «мы можем отыграть нашу бессознательную часть», - рассказал Дмитрий Чамара.

А какой же праздник без спиртных напитков? Они – «способ для снятия всех социальных запретов», заметил психолог.

Итак, люди пьют, потому что:

1. Стремяться уйти от одиночества, потому что «каждый человек одинок».

2. Выстроить отношения с другими людьми.

3. Слиться с миром и природой, получить «ощущение всемогущества, которое позволяет контролировать мир».



Чтобы не стать алкоголиком, время от времени задавайте себе вопросы



Где грань между употреблением и злоупотреблением? «Это один из самых непростых вопросов», - заметил Дмитрий Чамара. По его словам, когда человек начинает пить, его не покидает чувство, что он полностью контролирует процесс. «Но чем больше он начинает употреблять, тем больше эта грань стирается». Таким образом, в конечном итоге человек превращается в алкоголика, но не признается себе в этом.

Как пояснил психолог, признание факта собственной зависимости от алкоголя неизбежно приводит к чувству стыда – «а это непростое чувство», сказал он. Поэтому зачастую человек пытается убедить себя в том, что «все в норме, все под контролем».

Чтобы избежать алкогольной зависимости, Дмитрий Чамара порекомендовал внимательно прислушиваться к себе и время от времени задавать себе вопрос: для чего вы пьете? Действительно ли это наслаждение вкусом вина или это своеобразный способ расслабления? Возможно, вы хотите почувствовать себя более свободным или сблизиться с кем-то?

«Это именно те вопросы, которые помогут отделить употребление спиртных напитков от злоупотребления», - сказал психолог.



Выбирая вино, читайте мелкий текст на этикетке



Сергей Петренко заметил, что в Украине разрешен выпуск двух видов винной продукции – вина и винных напитков. Причем претензии к качеству чаще всего относятся к последним. Винный напиток «не дает возможности потребителю насладиться теми составляющими, которые делают вино вином», добавил эксперт.

Поскольку производители пытаются скрыть информацию о том, что вино на самом деле является винным напитком, эксперт посоветовал обращать внимание на текст этикетки, написанный мелким шрифтом, чтобы «убедиться, что вы пьете: вино или винный напиток».

При покупке вина Сергей Петренко посоветовал следовать таким правилам:

1. Отдавать предпочтение известному вам производителю.

2. Обращать внимание на качество упаковки.

3. Покупать вино в крупном супермаркете или специализированном магазине.

Вместе с тем эксперт признал, что на сегодняшний день конкуренция на украинском рынке вина ужесточилась, поэтому большее значение приобретает не столько известная торговая марка, сколько личные предпочтения потребителя. «Сегодня на рынке появилось много новых качественных производителей, которые вынуждены выходить на рынок с одним конкурентным преимуществом – качеством своей продукции».

Сергей Петренко рассказал, что в последнее время украинцы потеряли интерес к отечественным винам. Тем не менее, эксперт уверен, что украинские виноделы выпускают достаточно качественный продукт – хотя бы потому, что «в нем меньше консервантов и оно натуральное».



Этикетка, цвет, пробка – немаловажные детали



Можно ли определить качество вина, не откупоривая бутылку? Отвечая на этот вопрос, Наталья Благополучная сказала, что «нужно уметь читать этикетку». Прежде всего, она не должна быть пестрой. Наличие более трех цветов в ней говорит о том, что «производитель хочет отвлечь внимание покупателя от содержимого бутылки».

Вина в керамической бутылке также не рекомендуется покупать, поскольку «в этом случае вы платите за упаковку вина, а внутри может оказаться даже не вино, а отвар свеклы».

Однако следует обратить внимание на место, где хранится вино, предназначенное для продажи. По словам Натальи, хранение вина под прямыми солнечными лучами «должно насторожить» покупателя. Кроме того, лучше, если бутылка лежит, а не стоит – в таком случае в нее не попадает воздух – «главный враг вина».

Цвет вина также может сказать о многом. Молодое белое сухое вино не должно быть оранжевого или насыщенно-желтого цвета, в нем не должно быть хлопьев, нитей или осадка. Молодое красное вино должно быть насыщенных тонов без коричневых элементов, поскольку «коричневые тона характеризуют процесс созревания красных вин».

По словам эксперта, даже пробка может немало сказать о качестве продукта. Так, на пробке должны быть надписи – «чем больше, тем лучше». Причем они должны совпадать с надписями на этикетке и контрэтикетке. Эксперт также советует обратить внимание на запах пробки – он не должен быть неестественным, с примесью плесени или сероводорода. «Приятный винный аромат пробки – это «плюс», - сказала Наталья Благополучная.

Затем начинается визуальная оценка вина в бокале. Если в нем видны взвеси, а запах вам неприятен – «лучше не дегустировать его», предупредила эксперт. Если же в этом плане все в порядке, «можно сделать пробный глоток». А дальше – доверьтесь собственной интуиции и ощущениям.



Начните Новогоднюю ночь с брюта, но не увлекайтесь водкой, коньяком или бренди



Эксперт рассказала, что «для здорового мужчины полезная доза сухого вина – 300 грамм в день, но не сразу, а за три приема». Для женщины – 200 грамм, также за три приема. «Это та доза, которая не пойдет вам в ущерб, а пойдет только на здоровье».

Встречу Нового года Наталья Благополучная посоветовала начать с бокала брюта – «натурального игристого сухого вина», но не более 100 грамм. Затем «для того, чтобы углекислый газ не спровоцировал головные боли на следующий день», эксперт предлагает перейти на белые, красные или розовые сухие вина, «но не более 200 грамм за Новогоднюю ночь». Причем важно выбрать «напиток вечера» и пить лишь его, а не организовывать разнообразные коктейли.

Если же есть желание попробовать несколько вин за вечер, можно последовать правилу «крещендо» по нарастанию цвета и сладости, заключающееся в переходе – белое, розовое, красное.

Наталья Благополучная предупредила: в Новогоднюю ночь ни в коем случае нельзя пить водку, коньяк или бренди, «потому что в сочетании с бокалом шампанского они могут сыграть злую шутку».

Сергей Петренко добавил, что идеальный эффект от винопития – «эйфория, легкое возбуждение и солнечное ощущение внутри».



«Главред» поздравляет всех своих читателей с наступающим Новым годом и желает только таких ощущений!



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