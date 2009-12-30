«Жизнь» в 2009-м

Глаз украинцев радовали спортивные победы и конкурсы красоты, а уши вяли от скандалов с педофилами, поддельными дипломами, крепостным правом от депутата Лозинского... Чего скрывать, и в этом году украинские политики, даже прикрываясь добрыми намерениями, отдалялись от своего народа. Кто-то в резиденцию в Межигорье, кто-то в Гуту, кто-то в Конча-Озерную, а кто-то и того дальше. За этот год было много всякого разного. Даже такого, что и вспоминать не хочется. Но ведь есть и поводы, по которым не грех поднять бокал шампанского.

Например, за то, что маленьких украинцев в этом году родилось столько, сколько еще ни разу не рождалось за годы нашей независимости – 530 тысяч. И даже, если демографы говорят, что такое увеличение, в первую очередь, объясняется большими выплатами при рождении ребенка, у нас с вами есть повод сказать: появление в семьях вторых и даже третьих детей никоим образом не связано с предвыборными обещаниями отдельно взятых кандидатов. Еще один положительный итог – украинцы как никогда ранее взялись за усыновление. «На протяжении первых девяти месяцев они усыновили 1739 детей. Это на 225 больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорит директор Госдепартамента по усыновлению и защите прав ребенка Людмила Волынец. Также в этом году уменьшилось количество разводов. По данным министра юстиции Николая Онищука, их число снизилось на 20%.

Чем же нам вообще запомнился уходящий 2009 год?

Освобождение моряков из плена сомалийских пиратов

В начале февраля у берегов Сомали окончилось пятимесячное заточение украинских моряков на корабле «Фаина». Именно на том, который перевозил более тридцати танков Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы. 5 февраля последний пират, получив выкуп – 3,2 миллиона долларов от израильской фирмы-судовладельца, покинул борт корабля, а уже 13 февраля 17 наших соотечественников встречали в аэропорту «Борисполь» родственники и Президент Виктор Ющенко. Тогда чиновники пожали руку мужественным ребятам и обещали помощь, которую они ждут до сих пор.

Табу на игорный бизнес

То, о чем так много говорили до мая этого года, произошло в мае-июне за считанные недели. Верховная Рада с легкой руки Кабмина запретила игорный бизнес в Украине. В ночь на 7 мая в Днепропетровске в зале игровых автоматов на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар. В результате трагедии погибли девять человек. Премьер Тимошенко тут же сравнила игорный бизнес с наркоторговлей и поспешила жестоко, но справедливо расправиться с азартом. Уже 12 мая в Украине были закрыты 99% подобных заведений. А вскоре, после преодоления вето Президента, залы с однорукими бандитами переоборудовали в Интернет-клубы, а фешенебельные казино превратились в дискотеки, бильярдные и покерные клубы. Тогда же 200 тысяч людей остались без работы – их выбросили на улицы без обещаний и компенсаций. Но, как оказалось, запрет бизнеса не означает его полную ликвидацию. Он благополучно ушел в подполье. И именно там до сих пор дожидается специального закона о разрешении азарта на спецтерриториях, хотя три месяца, отведенные на разработку нового законопроекта, давно прошли.

Ленин – прощай!

Памятник вождю мирового пролетариата, к слову, до недавнего времени внесенный в Госреестр памятников национального значения, пережил независимость Украины и Оранжевую революцию, но не устоял летом этого года. 30 июня в день рождения лидера УПА Романа Шухевича гранитный Владимир Ильич лишился носа и руки. Так молодые люди решили воплотить в жизнь указ Президента о демонтаже памятников тем, кто причастен к Голодомору и репрессиям. Свой подвиг антикоммунистически настроенные ребята сняли на видео, а сами сдались милиции. Было возбуждено уголовное дело, а борцов за справедливость отпустили под подписку о невыезде. Виктор Ющенко при этом тоже оценил ситуацию, сказав, что в Украине стоят памятники не Ленину, а «тому строю, который забрал у нас независимость». Разумеется, такие настроения обеспокоили «глубоко верующих» коммунистов. Пенсионеры тут же бросились спасать осколки былой «роскоши» и отдали, чуть ли не последние силы и деньги на срочную реставрацию памятника. После таковой у ног Ильича установлено круглосуточное дежурство.

Кирилл в Киеве

В конце июля в древнюю столицу Киевской Руси пожаловал сам новоизбранный Патриарх Московский всея Руси Кирилл. Это событие обсуждали несколько месяцев до приезда и столько же после. Говорили о делах церковных с легким политическим оттенком. А как же иначе, если по приезду Патриарх не только отслужил молебен на Владимирской горке и в Киево-Печерской лавре, но и встретиться с Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко. И… посетил памятник жертвам Голодомора. Не удалось избежать и столкновений: представителей УНА-УНСО, казачьих организаций. Первые вышли на улицы Киева с плакатами «Геть московського попа!» и «Кирилла – на Курилы», вторые настаивали: «Мы православные и Кирилл – наш Патриарх». Главный месседж визита: Кирилл заявил, что в Украине уже есть поместная церковь – Русская православная – и другой ей не надо. Что можно воспринимать как прямой отказ от признания Киевского патриархата. Отдельной строкой в информационных сообщениях прошла строка о часах главы Русской православной церкви – Breguet из белого золота ценой примерно в 30 тысяч евро. Ну как тут не вспомнить слова самого нынешнего Патриарха Московского о «безудержном потреблении» и «христианской аскезе».

Шаг к Евро-2012

В конце августа Украина сделала просто гигантский шаг к Евро-2012. В Донецк на открытие «Донбасс Арены» приехали все первые лица государства и еще три тысячи вип-гостей. И посмотреть было на что. Этот стадион оказался далек от украинских архитектурных «шедевров». Даже для парка вокруг арены деревья привезли из-за границы. А что говорить про комфорт для обычных зрителей, если все продумано для людей с ограниченными возможностями – никаких порогов и неудобных лестниц. «Донецкий бриллиант» строили три года и потратили 250 миллионов долларов. Это первый в Восточной Европе пятидесятитысячный стадион, который превосходит даже требования УЕФА. Кстати, стадион в Харьков тоже готов – его презентовали 5 декабря.

А дипломчик-то фальшивый

На победу в номинации «фальшивомонетчик» года» бесспорно претендует заместитель председателя СБУ Андрей Кислинский. На этот раз автор разоблачения – начальник крымской милиции и депутат от НУНС Геннадий Москаль. После его слов, оказалось, что в Украине очень даже можно занимать высокий чиновничий пост в руководстве спецслужбы, не имея высшего образования. Более того, устроиться на работу с «липовым» дипломом о получении специальностей «историк» и «преподаватель исторических дисциплин» в Киевском Национальном университете имени Тараса Шевченко пуще простого. Даже у того, кто не очень знаком с работой такого рода органов, возник вопрос: как такое несоответствие можно было не заметить? После громкого разоблачения, факт фальшивки подтвердил и министр образования Иван Вакарчук. После чего Президент Виктор Ющенко подписал указ об увольнении Кислинского. Ныне против него возбуждено уголовное дело. На этом дело и заглохло.

Педофилы в «Артеке»?

Скандал, связанный с детским лагерем «Артек» грянул, как гром среди ясного неба в октябре. Сначала было даже сложно поверить, что кто-то соединил, казалось бы, несовместимое – детей, лагерь с мировым именем, народных депутатов и педофилию. Но уже через пару дней на экранах телевизоров появляются эти самые депутаты, их адвокаты, директор «Артека», мать пострадавших детей. И у каждого из этих людей оказалась своя правда. В первую неделю скандала все кому не лень рылись в грязном белье. Такого, пожалуй, еще не видела независимая Украина. Была даже раскрыта тайна усыновления, оказалось, пострадавшие дети – приемные. В Верховной Раде депутаты создали временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов растления несовершеннолетних. Но, к концу года общественность так и не услышала никаких результатов ее работы. Возможно, из-за того, что ее глава коммунистка Катерина Самойлик заболела и взяла больничный, а, возможно, из-за каких-то иных подводных течений. Пока итог дела скуден: в СИЗО сидит отец детей Дмитрий Полюхович, ему даже продлили срок пребывания за решеткой. Пострадавшие дети и их мать под охраной СБУ. К тому же, Елена Полюхович отказывается от проведения следственных действий с участием детей. Что касается депутатов и директора ДМЦ «Артек», обвиненные в соучастии в преступлении, они все отрицают.

Гриппозная паника

В ноябре Украину накрыла не то чтобы огромная волна паники, а целое гриппозное цунами. В лексиконе обывателя появились слова эпидемия, карантин, Тамифлю. Как сводки с фронта долетала до ушей каждого из нас информация о количестве заболевших и умерших. Пока политики получали предвыборные дивиденды, простые граждане разорялись – миллионы гривен были потрачены на лекарства, маски и марлевые повязки. Студенты, учителя, пенсионеры тратили свои последние гроши на любые противовирусные препараты. Иногда переплачивая в несколько раз. В это кризисное время фармацевты получали не просто прибыль, а сверхприбыль. Тогда чем лечить грипп и как уберечься, чаще говорили люди из высоких кабинетов, чем медики. Отдельные «светлые» головы убеждали народ, что это вовсе не ОРВЗ, а настоящая легочная чума. И только единицы осмелились сказать, что это раздутая эпидемия, а фактически – обыкновенная вспышка ОРВЗ. Этих людей воспринимали как революционеров. Так, ссылку на статью педиатра доктора Комаровского рассылали друг другу несколько дней подряд. В результате оказалось, что Украина была совсем не готова к подобным ЧП. В аптеках закончилось все, что могло закончиться, больницы были переполнены, а граждане при малейшем чихе стали набирать «103». Правилом хорошего тона стал считаться бодрящий запах лука или чеснока изо рта. Но паника паникой, а денег на грипп в бюджете не оказалось. Хотя Кабинет Министров попросил у парламента 1 миллиард гривень, а Верховная Рада его дала, Президент Виктор Ющенко ветировал этот закон. Деньги на грипп нашлись позднее – в конце декабря Кабмин получил 600 миллионов гривень.

Евро в кармане

Событие, которого мы ждали несколько лет, произошло 11 декабря. Тогда исполком Европейского футбольного союза на своем заседании в Португалии решил оставить четырем украинским городам – Киеву, Донецку, Львову и Харькову – право на проведение матчей чемпионата Европы по футболу 2012. А уже спустя три дня в Киеве помпезно презентовали эмблему континентального первенства и девиз: «Творимо історію разом!».