Про підсумки – без сумнівів і суму

Перша номінація – абсолютно у ленінському стилі – НАЙВАЖЛИВІШЕ З УСІХ МИСТЕЦТВ-2009… Як відомо, Ілліч вважав, що таким має бути – кіно. Але не всі знають, що у цього крилатого вислову є продовження. Крім кіно (по-ленінськи), ще – цирк. Очевидно, в Мінкульті на «відмінно» складали іспит із марксизму-ленінізму. Адже, згідно з підсумками роботи Рахункової палати, (далі – цитата)… «Протягом 2008-го та першого півріччя 2009-го Мінкульт витратив неефективно та з бюджетними порушеннями понад 67 млн грн»! Так он воно що?! А ми дивуємось, чому ж такий «цирк» в Україні? А це ж неспроста. Це активна подвижницька і занадто витратна «робота» нашого чудового міністерства. Незабаром усі по канату ходитимемо й вогонь ковтатимемо…

Друга номінація – ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ТВОРЧИЙ МЕТОД-2009 – без усіляких застережень нам відома. Ви й самі це чітко сформулюєте – «лізинг», «петтінг», «мітинг»… Усе те, що «творчо» визначало шалені естрадні перверзії на полях передвиборних змагань. Уже попрацювали вони, як змогли – хто язиком, а хто металевою горлянкою. Цей унікальний український метод ще яскравіше виявив таке антихудожнє поняття, як «совість»… зокрема, відносно палких принципових і особливо відданих захисників своїх «ідеалів» – Наталі Могилевської, Володимира Гришка, Ірини Білик. Отже, метод «лізингу-мітингу» для них став справді «визначальним»!

КРАЩИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛЬМ-2009 – наше традиційне споконвічне – «Украдене щастя». У цьому випадку «украли»… «щастя» – у вигляді десятків мільйонів, які мали б піти на фінансування кіногалузі. Не допоміг ні законопроект Шуфрича, ні суспільні дискусії. Жодної повноцінної роботи студія імені Довженка так і не показала цього року. Понад те, наприкінці 2009-го їхні рахунки взагалі арештували! От вам і зоря принадливого «щастя» на кінообрії.

НАЙКРАЩИЙ СЕРІАЛ-2009… Таким для усієї країни став серіал, якому поки не видно кінця – «САДИСТИ: МИСЛИТИ ЯК ПОЛІТИК». За аналогією з популярним серіалом НТН («Криміналісти: мислити як злочинець») у нашого вітчизняного шедевра, звісно ж, свої «мильні» герої… Свої маніяки та ґвалтівники. Свої садисти та терористи, які випробовують народні нерви не лише на одному каналі, а відразу на всіх центральних. Особливо у п’ятницю. Цей вітчизняний серіал уже давно пора домінувати на «Золотий глобус». Адже, очевидно, ніде в світі від такого телевізійного серіального «садо-мазо» ви не відчуєте подіб¬ного задоволення!

РОК-ГРУПА-2009… Такий колектив стихійно виник в Україні – рок-група «ТАБУ». Жодних аналогій із лесбійським рожевим дуетом «ТАТУ»! У нашому колективі – виключно чоловіки. Причому доволі серйозні. Деякі – з етичної комісії, хтось із високопоставлених культурних чиновників… Але всі вони об’єдналися задля високої мети – сказати «а-ту!» і зробити «табу» всьому тому, що не підпадає під їхні поняття про мораль. Жертвою репертуару нашої групи «Табу» став кіномотлох на кшталт – «Бруно», «Пила», «Хостел»…

Ще одна номінація – ХУДОЖНИК-ЕКСПРЕСІОНІСТ-2009, без сумніву, це Нестор Іванович, який створив унікальне живописне полотно «Шуфрич підфарбовує Бикова». Як ви зрозуміли, йдеться про головну пошесть цього року – колоризацію. Починав наш Шуфрич із биковських «Стариків» в Україні. А тепер пензель мазил торкнувся майже всіх старих унікальних чорно-білих шедеврів. Не зупиняється ні перед чим – ні перед авторським поглядом, ні перед першоджерелом… Ні перед історичною пам’яттю!

Одразу дві персоналії об’єднала наступна номінація – ШОУ-2009. Це – «Відхід Майкла». І – «Повернення Алли». У першому випадку з Майклом прощались так довго, що подекуди виникла думка: а чи закопають колись узагалі те бідне тіло невгамовні рідні, адже «шоу» у вигляді панахиди не може тривати так довго! Утім, воно тривало… У випадку другому вам усе без пояснень зрозуміло. Велика Алла (Борисівна Пугачова) грайливо махнула нам ручкою ще у квітні: «Усе, гудбай, естрадо!» І ще не встиг 2009-й добігти свого логічного кінця, як Примадонна тріумфально повернулась – причому на київську сцену! Із феєричним, резонансним, дещо скандальним шоу «Різдвяні зустрічі». Отож-бо й правда: великі артисти естради ніколи від нас не втечуть, бо ж їх«…нє догонят!».

ПІСНЯ-2009 – можливо, деякі пісні репертуару гурту «Плач Єремії» кимось трохи підзабуті, але ж один їхній хіт надзвичайно актуальний саме цього сезону: «Лиш ВОНА, лиш ВОНА…» Пригадали, так? Он, виявляється, хто дав імпульс тому креативу, який переріс у фольклорне надбання українського народу: Вона – це криза, Вона – це Україна, Вона – це… У старої пісні, до речі, є й продовження: «Лиш вона, лиш вона сидітиме сумна, буде пити – не п’яніти від дешевого вина…» Утім, сумувати поки що зарано! Нехай дочекається 17-го…

-- А ЯКЩО ВСЕРЙОЗ?

А якщо всерйоз, то в культурній сфері у 2009-му – письменники писали, художники малювали, гончарі ліпили, театрали халтурили, кінематографісти обурювались, серіали знімались… Усе – як завше. І вже без будь-якої іронії нагадаю лише кілька серйозних здобутків минулого року.

КУЛЬТУРНА МІСІЯ-2009 – «Мистецький Арсенал» та «Батурин»: проекти, які, можливо, більше оцінять у майбутньому.

ТЕЛЕПРОЕКТ-2009 – «Україна має талант» (СТБ): тут і пояснювати нічого не варто.

ХУДОЖНІЙ ФІЛЬМ-2009 – «Мелодія для шарманки» (режисер Кіра Муратова): через прийом свідомого фальшу майстриня ще раз нагадала, що живемо ми у світі фальшивому і такі ж мелодії слухаємо.

ТЕАТРАЛЬНА ВИСТАВА-2009 – «Солодка Даруся» (Івано-Франківський театр): прик¬лад того, як провінція може «переплюнути» столицю, коли гра щира, а тему розкрито не банально.

НАЙКРАЩІ КНИГИ-2009 – можливо, «Таке» Іздрика, а можливо – «Чорний Ворон» Василя Шкляра.

НАЙКРАЩА ЕСТРАДНА ПІСНЯ-2009 – «Мамо!» композитора Костянтина Меладзе у виконанні киянки Насті Приходько.

…А інші номінації – уже дописуйте самі!