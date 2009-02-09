Андрей Курков: «Для Украины не будет эпохи великой литературы, потому что Украина перестала быть частью великой державы»

Андрей Курков – украинский писатель, киносценарист, журналист, публичная личность. 47 лет.

Один раз женат, отец троих детей, с семьей живет в Киеве. Имеет, как многие художники, отдельную мастерскую в центре города, где пишет свои романы. Играет на фортепиано, когда-то рисовал. Писатель стал номинантом самой крупной в мире литературной премии. Роман Андрея Куркова «Последняя любовь президента», изданный в канун украинской Оранжевой революции, попал в список Европейской литературной премии ИМРАС. Ее присуждают за отдельное прозаическое произведение и вручают в Дублине (Ирландия). Размер премии составляет 100 тыс. евро. В числе соперников-номинантов Андрея Куркова, в частности, Харуки Мураками и Чак Палагнюк. О новых романах и новых фильмах, о книгах писателя, рекомендованных для прочтения в разных университетах мира, о конце эпохи «великой» литературы – в чат-конференции Андрея Куркова из Пресс-центра «Главред-медиа». nora09, 12:56 Добрый день, Андрей! Планируете ли создать свое издательство, как, например, Акунин? Ваше имя – это уже бренд, символ успешности и высокого стиля. Ответ: Издательство не планирую создавать, но веду несколько издательских проектов совместно с издательством "Альта-пресс", и если все будет хорошо, то попробую по примеру Акунина издавать серию книг молодых писателей под грифом "Курков рекомендует". pulia, 12:57 Будьте любезны ответить на вопрос, как Вы относитесь к власти и будете ли Вы писать книгу о Революции (Помаранчевой)? Ответ: К власти отношусь фиолетово. О Революции буду писать после того, как напишу о Чернобыльской зоне. pulia, 12:58 Будут ли в ближайшее время снимать кино по роману Андрея Куркова? Если да, то кто и в какой стране? Ответ: Я сам сейчас пишу сценарий 80-серийного телефильма по роману "Последняя любовь президента" для украинского телеканала. В США готовятся снимать римейк по роману "Приятель покойника", а в Англии студия Hay Day Films в третий раз продлевает права на экранизацию романа "Пикник на льду". neja, 13:00 Читала "Пикник на льду". А яку з Ваших книжок ви порадили б ще прочитати? Чи є плани писати українською (переклади у крамницях є, але ж першоджерело все ж кращий вибір)? Ответ: Я б рекомендував з того, що є в гарному українському перекладі, - "Останню любов президента" та нещодавно виданий новий роман - "Нічний молочник", який переклав молодий чудовий поет Остап Сливицький. А серед того, що не перекладено, порадив би "Географию одиночного выстрела", але це роман в трьох томах. Це означає, що читати його можуть багаті безробітні. Пeтpик_Пятoчкин, 13:01 Андрей, скажите пожалуста, Вас любят и на Украине и в России, отличаемся ли мы, украинские и росийские читатели, на Ваш взляд? И чем? Спасибо за ответ! Успехов в творчестве. Ответ: Мне трудно ответить, в чем различия. Но на авторских вечерах на Украине задают намного больше вопросов, чем в России. zoria, 13:03 Пане Курков, дайте, будь ласка, відповідь ось на яке запитання. Що для Вас було найважче попервах спільного проживання з Вашою дружиною, людиною іншої культури? Чим Елізабет - як британська жінка - відрізняється від українських жінок, з якими ви зналися до знайомства з нею? Ответ: Найважче було звикнути до її принциповості, до стопроцентної принциповості у питаннях моралі та чесності. Вона більш емансипована, не варить щодня борщ, і в принципі, для Елізабет нагодувати дітей набагато важливіше, ніж нагодувати чоловіка. curious, 13:06 Андрію, в вашому романі «Остання любов президента» ви описали деякі події, що відбуваються зараз на політичних фронтах України та Росії. А як ви змогли їх передбачити? Ответ: Слава Богу, що тільки в одному романі я зміг передбачити події, які мені самому не подобаються. Для мене українська політика - як дуже злий наркотик. Я знаю, що для психічного здоров'я це небезпечно, але мене постійно цікавить, що відбувається на Грушевського та на Банковій. Як спеціаліст по радянському абсурду, я швидко зрозумів, що наш абсурд є просто продовженням радянської ментальності. А це означає, що у цього абсурду є логіка, яка є незбагненна для іноземців, але саме тому ми можемо передчувати те, що відбудеться. moderatorrrrrr, 13:10 Так кто в Украине сформирует "нову эпоху Загребельного"? Или такие понятия – это уже архаизм времени? Ответ: Я думаю, что никакую новую эпоху в литературе больше не будут называть именем отдельного писателя. Загребельный возник и стал по настоящему великим в другой стране. Насколько я знаю, он был единственным, кому удавалось сочетать свою литературную незаангажированность с компартией, не писать о секретарях колхозов, и в тоже время занимать высокие должности и спасать других писателей, на которых коллеги Загребельного писали доносы в КГБ. Он не пил со всеми чиновниками, и держал дистанцию. Еще в советское время Загребельный написал скандальную повесть о коррупции в политической системе СССР. Ее издали благодаря Григорию Кипнису. Для Украины не будет эпохи великой литературы, потому что Украина перестала быть частью великой державы. Но то, что действительно эпоха Загребельного закончилась, это в принципе означает резкое омоложение литературы. Но я очень сочувствую читателям Загребельного, потому что им некого будет больше читать. elena1983, 13:12 По вашим сценариям снято более 20 фильмов. Какой из них самый любимый? Ответ: Самые любимые фильмы - это "Яма" по мотивам Куприна (1990 год, СССР - Швеция, совместная постановка) и "Елисейские поля" (Украина - Франция), режиссер Алексей Левченко, и "Приятель покойника" режиссера Вячеслава Криштофовича с Александром Лазаревичем-младшим в главной роли. amarinich, 13:16 Андрей, вы - единственный из писателей СНГ, чьи книги оказались в топ-десятке европейских бестселлеров. В каких странах ваши произведения входят в обязательную программу университетов? Ответ: Я очень рад, что я - не единственный писатель из ТОП-десятки из СНГ. Людмила Урицкая уже несколько раз попадала в список бестселлеров в Швейцарии и Германии. В зарубежных университетах нет обязательной программы чтения, но есть книги, которые рекомендуются, и по которым проводятся семинары и конференции. Из университетов, где мои книги читают, могу назвать Сорбонну в Париже, университет города Гренобль, Лазаннский университет в Швейцарии, университет в Германии, университет Сиэттла, Калифорнии, Stratford, Маямский университет. Я и сам преподаю. Я вел две группы студентов и проводил с ними семинары и мастер-классы по Creative writing - художественный перевод и написание киносценариев в институте Инсбрука, Австрия. ababagalamaga, 13:18 Андрій, кого взагалі зараз варто читати? Ответ: Сергія Жадана, Іздрика, Галину Вдовиченко. А серед тих, хто менш відомий, я би порадив Євгена Положія, Тетяну Малярчук, Наталку Чибісову, Катерину Хінкулову, Ларису Денисенко, Ірен Роздобудько, Марію Матіос, особливо останній її роман "Москалиці". Можна додати ще двох россійських письменників - Захара Прилєпіна та Андрія Геласимова. bad_girl, 13:21 Скажіть, будь-ласка, що буде з літературою під час фінансової кризи? Адже, фінансування зменшується, витрати на поліграфію, навпаки, зростають. Ответ: Будуть дорожчати книжки, десь у півтора рази. Тиражі зменшаться, і видавництва будуть менше ризикувати – менше звертати увагу на початківців. І ця ситуація може протривати два-три роки. Але в результаті ми вийдемо на однакову ціну книжки з Польщею. Тобто найкращий вихід із цього положення зараз - підтримувати товсті літературні журнали, що залишилися. Це "Київька Русь" Дмитра Стуса, "Радуга" - єдиний російськомовний журнал, що є. kvasolia, 13:22 Насколько вас как писателя интересуют истории, подобные той, которой в последнии дни кишит отечественный Интернет и СМИ? Речь идет о господине Симоненко и его lovergirl? Или у вас нет времени читать Интернет-газеты и смотреть телевизор? И вообще, разве у нас есть что читать и смотреть?.. Спасибо! Ответ: Телевизор я почти не смотрю. Газеты и интернет просматриваю. История господина Симоненко больше подходит для жанра карикатуры, чем для литературного жанра. gogol, 13:25 Почему Вам не интересно жить в Англии или в любой другой цивилизованной стране? Где подстриженные газончики возле дома, в театрах не пахнет борщем (цытата из Фаины Раневской), на улице не валяются пустые бутылки и пьяные обкуренные подростки, а мужики не сцут под первым попавшимся им на пути деревом. Ваши дети - они не обижаются, что Вы выбрали для них для жизни страну, замешанную на лжи, стукачестве, зависти и лени? Ответ: Мои дети еще не совсем понимают, где они живут. Но в Англии они бывают регулярно, и я думаю, им потом самим решать, в какой стране им больше понравится жить. В Англии можно хорошо работать и неплохо развлекаться. Но жизнь в стабильной стране превращает любого писателя или в писателя-фантаста, или в конструктора банальных сюжетов. Я знаю очень много мест в Англии, где валяются пустые бутылки и обкуренные подростки на траве. И есть шотландский писатель Джеймс Келмон, который об этом пишет. Не бывает одной, отдельно взятой чистенькой травы. Можно и кусок Киева очистить от бомжей. Joy, 13:26 Андрей Юрьевич, Вы достигли потрясающих успехов в совершенно разных направлениях деятельности. Кто-то знает Вас как таланливого писателя, кто-то – как успешного сценариста или как преподавателя Белл Колледжа. Кем видите себя Вы? Ответ: Я себя вижу профессиональным писателем, и мне этого достаточно. Все остальное является интересной, но немного побочной деятельностью. В том числе и мои журналистские попытки. Irusia, 13:28 Серед номінантів на Шевченківську Премію пропонували ім’я професора Римського університету Оксани Пахльовської за її працю "Ave, Європа!". Здається, за чутками, такий варіант навіть відмовилися розглядати. Чи означає це, що в країні правлять бал маргінали? Чи означає це, що державна Премія скурвилася як і сама держава? Чому на публічному рівні так бракує свіжих ідей і свіжих людей? Це криза тільки українського простору чи світ теж кульгає на нову моральність? Дякую за відповідь! Ответ: Я не можу говорити зараз про конкретні книжки, які були висунуті на Шевченківську премію, але зараз Шевченківський комітет пробує реформувати цю премію, аби вона не розписувалася серед знайомих. А відмічені були справді твори євпропейського рівня. Я в Шевченківському комітеті зараз маргіналів не бачив. Себе теж таким не вважаю. lesya, 13:29 Кого вы считаете культовыми поэтами в стране? Среди них больше мертвых или все же живых? Ответ: Найкультовіший поет в Україні - це Сергій Жадан, а серед наймолодших - це Андрій Любка із Ужгорода. Зазвичай культовими є живі поети, а мертві - вже називаються класиками. Але думаю, що Сергій Жадан не хотів би, щоб його називали класиком. red, 13:31 Що сталося з конкурсом "Євроформат" щодо оповідань? Ответ: Конкурс "Євроформат" щодо оповідань мав довести до кінця сайт "Обозреватель". Наскільки я розумію, у цього сайту виникли великі фінансові проблеми, але вони поки що від конкурсу не відмовились. Я говорив з представниками сайту сьогодні, і сподіваюсь, що вони справді шукають вихід із ситуації. У будь-якому разі найкращі оповідання були вивішені на сайті, їх читало багато людей, і я сподіваюсь, все ж таки рано чи пізно їх видадуть окремою збіркою. Мені самому незручно, що так сталось. Але новий конкурс "Євроформат" скоріше за все буде розглядати тільки короткі романи. dunay, 13:33 Будьте добры, если Вы конечно знаете, где? как? и реально ли вообще увидеть незаконченый фильм Леонида Быкова "Пришелец"? Вам удачи! И еще, боюсь, что очень трудная эта миссия, но все же, добивайтесь, что бы классика русского (советского) кинематографа не озвучивалась украинским, да еще так безграмотно!!! Українською мовою бажано, щоб озвучувались фільми українського кінематографа, українськими артистами тощо... тоисть "кесарю-кесарево..." спасибо. Ответ: Я думаю, что фильм, о котором вы пишете, возможно найти в национальной кинематеке. Но мне трудно сказать, доступен он или нет. metro, 13:35 А вы часто врете? Ответ: Себе – никогда. Детей, когда были совсем маленькие, обманным путем мог заставить что-либо делать. Публично не вру, я все-таки не политик. Намного спокойней не врать. olia, 13:37 У яких ви стосунках з Ліною Костенко, чи часто спілкуєтеся? Вона часто їздить у Чорнобильську зону, а ви хочете написати роман... Ответ: Я дуже поважаю Ліну Костенко, і раз на п’ять років ми з нею обов’язково спілкуємося. Але звичайно мій роман, якщо такий буде написано, не буде ані реалістичним, ані документальним – натомість з елементом сюрреалізму, абсурду та фантастики.