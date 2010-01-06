Испытание Рождеством

Привычно, что священнослужители говорят об особой подготовке человека к этому великому дню. Но настаивают на том, что это необходимо, и знатоки древних славянских традиций, и психологи. Рождество – самое время очиститься, подумать о душе, наполниться благодатью, то есть позитивом.

Рождение Солнца

Великий церковный двунадесятый праздник имеет большое значение для христиан, ведь принято считать, что именно в этот день родился Сын Божий – Иисус Христос. Однако в некоторых украинских селах, где сильны еще верования пращуров, Рождество также называют Колядой. И неудивительно, ведь давно известно о связи христианских праздников с древнеславянскими, то есть языческими. Коляду праздновали 25 декабря. Верили, что в этот рождается молодое Солнышко – обновленное и полное сил. Кстати, именно с 25 числа первого зимнего месяца начинал увеличиваться световой день. Можно сказать, наши пра-пра-прабабушки и дедушки праздновали то же Рождество. Главного бога древних славян – Солнца, да и всего живого!

Последовательница древнеславянских традиций Светомира рассказала «Главреду», как раньше готовились к этому дню. «Во-первых, воздержанность в еде перед праздником была обязательной, – говорит она. – Человек не думал о животном, о мирском. Благодаря этому освобождалась энергия, которую мы обычно затрачиваем на переваривание пищи. А направляли ее на очищение души и помыслов, на планирование. 12 дней после Рождества считались особенными. Каждый соответствовал одному из месяцев года. Так что мысленно можно было «чаровать». К примеру, намечается у девушки свадьба в сентябре. И весь девятый день после Коляды она думает о свадьбе. О том, как она счастлива, как жениха сразит своей красотой, как он будет ее любить. Это можно использовать и в современной жизни, к тому же весьма эффективно».

От предков досталась нам и атрибутика. Согласитесь, ну что за Рождество без елки, без кутьи? Сейчас мало кто использует того же дидуха (сноп из пшеничных или ржаных колосков, собранных заранее), зато не забыли про колядки, колокольный перезвон, огни свечей. Кутья – символ строения мира, хаос и жизнь во вселенной. Дидух – путь к плодородию, громкие звуки колокольчиков призваны были отогнать все злое, а огонь – это вообще обязательный атрибут. Он и очистит, и обогреет. «Интересно, что елка – это связь с предками, с родом, – рассказывает Светомира. – Древние славяне часто обращались к умершим, выказывали им уважение, благодарили, просили совета. А без колядок вообще не было праздника. В них восхваляли новорожденное Солнце, желали себе и близким всего хорошего: успехов, здоровья, благополучия. Удивительно оптимистичные, живые песни. Что интересно, их исполнение тоже способствовало реализации желаний – создавались нужные вибрации, и само Солнце будто бы слышало тех, кто к нему взывал».

Праздник благодарности

Говорят, что Рождество – время перемен к лучшему, его необходимо встречать с чистым сердцем, позитивными мыслями, светлыми намерениями. Духовные отцы в своих предрождественских проповедях упоминают о том, что Рождество – праздник любви. Это время для обновления всего – человека, семьи, даже государства (пожалуй, обновления последнего не придется долго ждать, оно состоится сразу же после выборов). К Рождеству нужно приготовиться не только внешне – навести порядок в доме, разобраться со старыми делами, организовать праздничный традиционный ужин, но и внутренне: обдумать и осмыслить значение и цели такого изумительного исторического факта, как сошествие Христа на землю.

Перед этим великим днем человек должен очистить себя от скверны, покаяться, всех простить и возлюбить. У священников свои рецепты того, как это сделать: пост, молитвы, исповедь. Вот только не каждому это подходит. Поэтому психологи предлагают альтернативный путь.

«Встречать праздник нужно с определенными установками, - советует психолог Юлия Борисова. – Самое время поставить перед собой новые цели, прославляющие семью, род. Это может быть стремление получить высшее образование, сменить работу на более перспективную и денежную, родить ребенка. При этом важно помнить о чистоте помыслов и принципе «не навреди». Помните золотое правило? Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Скажем, не стоит желать того, что сделает больно другому человеку. И даже не потому, что это неправильно, просто таким устремлениям не суждено воплотиться в жизнь или они не обернутся добром».

Подобную технику предлагают в школе позитивной психологии. Здесь считают, что семь дней перед Рождеством - это время подведения итогов, очищения, принятия себя и других такими, как их создал Творец. Именно сейчас лучший момент для благодарности. Нужно сказать «спасибо» тем событиям, что происходили с нами, тем людям, с которыми мы встречались. Только кажется, что это просто. Попробуйте искренне поблагодарить соседей, которые регулярно устраивают ночные песнопения с караоке, начальника, отказавшего в повышении зарплаты, или лихача, так неудачно подрезавшего, что уже месяц машина в ремонте. А ведь надо говорить спасибо за все – за повышение тарифов за коммуналку, за скачки доллара и предвыборные «проповеди» политиков. «Если человек сумеет это сделать, осознать, что все в жизни не случайно, это значит, он принял себя и мир таким, какой он есть, - поясняет Надежда Стеклова, руководитель школы позитивной психологии А. Свияша, психолог-консультант Висбаденской Академии позитивной психотерапии. - У каждого своя «техника» благодарности. И каждый человек использует только ту, с помощью которой он говорит «спасибо» не лукавя и не обманывая себя. Это может быть зажженная свеча или разговор со Вселенной на природе, письмо дорогому человеку или благотворительный дар».

Умение прощать

Второй важный предрождественский шаг – прощение. Считается, чтобы стать свободным, нужно простить. На самом деле только представьте себя - свободного от обид, претензий, чувства вины, угрызений совести. Между прочим, все перечисленное здорово отравляет жизнь и наносит ущерб здоровью. К примеру, обида, а мы ее испытываем десятки раз на дню, заставляет мозг вырабатывать импульсы, посылающие в кровь дозы опасных гормонов - адреналина и кортизола. Так что прощать полезно даже с медицинской точки зрения.

Надежда Стеклова убеждена, что всегда нужно начинать с себя. Как только мы отказываемся от претензий к себе, мы и к другим становимся более терпимыми: «Можно использовать такую формулу самопрощения. Скажите себе: «Прошу прощения за те негативные мысли и чувства, которые возникали у меня по отношению к моему телу…» Далее нужно попросить у себя прощения за мысли и чувства, которые возникали по отношению к мыслям, словам, поступкам. Далее надо сказать: «С любовью и благодарностью я принимаю свое тело, свои чувства, свои мысли». Может, сначала вы ничего подобного и не чувствуете, но неоднократное повторение сделает свое дело. Эти слова, как ластик, сделают лист вашей души чистым».

Ну вот, часть дела сделана. Теперь будет легче прощать обидчиков и просить прощения у обиженных. Скорее всего, не составит труда вспомнить хотя бы семь человек, которых вы обидели. Несправедливо отругали ребенка? Устроили подставу коллеге? Может, обманули вторую половину? «Уместно использовать ту же словесную формулу, - говорит Надежда Стеклова. – Просить прощения искренне, а прощать от души. Рождество – лучшее время для того, чтобы перестать осуждать и обижаться, практически «полюбить ближнего своего».

Впрочем, с благодарностью и прощением могут возникнуть трудности – непросто нам смирить гордыню и принять мир и окружающих, не желая их изменить. Нам очень сложно «возлюбить» сильных государства нашего, чиновников, медработников, ведь к ним накопились немалые претензии.

Мечтать и надеяться

Зато думать о благополучном и счастливом будущем приятно! А накануне Рождества еще и полезно. Стоит записать мечту и положить ее под подушку. «Мысль материальна, все наши пожелания не уходят в никуда, - поясняет Юлия Борисова, психолог. - Но если мы еще и фиксируем свои мечты на бумаге, это дает нам дополнительные преимущества. Тогда мы относимся к ним более ответственно, правильно формулируем (не используя какие-то негативные выражения), кроме того, рисуем себе образ того, как мечта станет реальностью. Правда, с пожеланиями надо быть осторожными. К примеру, можно хотеть машину или новый дом, но «загадывать» счастья своему ребенку не стоит. Ведь его представление о счастье может не совпадать с вашим».

Вот такой праздник – Рождество. Он не только заставляет очистить пятна с души, но и исполняет желания в награду. И в итоге именно в Рождество рождаетесь вы – обновленные и искренние. Так что постараемся сдать тест на благородство и доброту, тогда испытание Рождеством мы выдержим.

«Главред» искренне поздравляет всех с праздником!