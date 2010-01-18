Человеческий фактор выборов

В день выборов были закрыты ЗАГСы, «скорая», милиция и пожарные работали в условиях повышенной готовности, а вот коммунальщики, похоже, отдыхали – даже перед избирательными участками никто и не подумал расчистить дороги.

На личном опыте

Обыкновенная киевская средняя школа №194. 8.00. Избирательный участок только что открылся. У деревянных дверей аж два человека. Одна из них пожилая женщина Мария Петровна. Она спешит кинуть свой бюллетень одной из первых. Правда, женщина далеко не самый ответственный гражданин Украины. В своеобразные лидеры избирательного марафона вырвалась лишь потому, что рано утром надо быть у дочки – сегодня ее очередь присматривать за внуками.

Спустя несколько часов обычно пустующий двор превращается в место прогулок и встреч. Пожилые парочки идут на выборы не спеша, молодежь, поскальзываясь, передвигается быстрым шагом. Две соседствующие школы сегодня принимают голоса избирателей. В спортивном зале одной из них совсем недавно полы вскрыты лаком. Стойкий ядовитый запах, думаю, станет ароматом выборов президента в 2010 году для многих членов комиссии и наблюдателей. За школьными партами, теми самыми, за которыми еще в пятницу сидели старшеклассники, сейчас работают учителя. Сегодня уже они, а не школьники, бояться ошибиться в буквах и цифрах, разбирая списки и бюллетени.

Паспорт-подпись-бюллетень-подпись. Только так и никак иначе. Сбиться – значит ошибиться. Ошибиться – значит дать повод для протестов. И я протягиваю свой главный документ. Мой трехлетний сын, который тоже (пока не по своей воле) пришел выразить свою гражданскую позицию, рвется вперед – за синие занавеси кабинок для голосования. Понимаю, эта немного шумная картина привлекает внимание наблюдателей – тем хоть какое-то развлечение в тяжести избирательного молчания. Небольшая очередь к одиночной камере последнего заключения предвыборных сомнений. Высокая стойка. Ручка на толстой нитке. Жирный плюс напротив кандидата… Тем временем мой малыш уже успел запутаться в полотне тех самых занавесок, пытаясь выдернуть из них какую-то ниточку. Наш совместный выход к «урне», в которую сегодня попадают не огрызки, а надежды и амбиции. Сын крепко взялся за бюллетень и, не отпуская его, ухватился за зелененькую пломбу. Благодаря совместным усилиям наш первый общий голос был брошен в копилку кандидата. На выходе из школьного спортзала молодой круглолицый наблюдатель спрашивает, сделал ли сын выбор? Тот, стесняясь, опускает глаза. Я же в душе надеюсь, что так будет не всегда – через каких-то лет пятнадцать мой уже далеко не малыш сможет сделать не только вполне осознанный, но и верный выбор.

Погода против

Перед самым выходом из школы сын поскальзывается и падает. В нескольких метрах от нас «летает» женщина средних лет. Однозначно – зима не лучшее время для проведения выборов. Этот факт даже доказывать не надо. Сугробы, гололед, нерасчищенные тротуары – очевидные препятствия на пути почти к каждому избирательному участку в Украине. В частности, в столице дорожки даже накануне выборов были во льду и снегу. В результате сотни падений и несколько переломов. Особенно тяжело пришлось людям пенсионного возраста. Дорогу в несколько сот метров они преодолевали как спортсмены марафон с препятствиями. «Я вообще думала не идти голосовать, говорит – 76-летняя пенсионерка Галина Ткаченко. – Под ногами сплошная ледяная корка. Хорошо, что внук пришел. Сопроводил».

А вот незадолго до приезда на избирательный участок для голосования действующего премьера Юлии Тимошенко и ее семьи коммунальщики поработали на славу – всего за полчаса они устранили снег и лед у здания медицинской академии в Днепропетровске. Говорят, только одной соляно-песчаной смеси было рассыпано столько, что к приезду премьер-министра у крыльца на десятиградусном морозе потекли реки.

В то же время медики отмечали, что в связи с нестабильной погодой в это воскресенье у многих обострились хронические заболевания. На плохое самочувствие чаще всего жаловались сердечники. У пожилых людей случился гипертонический криз.

Предположительно для шести избирателей эти выборы стали последними. Это антирекорд Украины. Двадцатисемилетняя одесситка умерла неподалеку от избирательного участка № 135. По свидетельствам очевидцев, она упала прямо на ступеньках школы. Что стало причиной смерти – неизвестно. Летальный случай зафиксирован и в селе Свердлово Коминтерновского района Одесской области. Там умерла 55-летняя женщина – член избирательной комиссии. Очевидцы говорят, что у Татьяны не выдержало сердце в связи с большой нагрузкой последних дней интенсивной работы. Также на одном из избирательных участков непосредственно при заполнении бюллетеня от сердечного приступа скончалась женщина в Тельмановском районе Донецкой области. Четвертая смерть на выборах зафиксирована в Харькове. Там эти выборы стали последними для семидесятиоднолетней женщины. Пятая – в селе Кипченцы Полонского района (Хмельницкая область). На избирательном участке после голосования умер 50-летний мужчина. Причина – острая сердечная недостаточность. Шестая смерть на выборах наступила в селе Шелепухи Черкасской области. Там избирателю до волеизъявления оставалось лишь двадцать шагов.

Стоит напомнить, что в этом году Центральная избирательная комиссия разрешила голосовать на дому. Более того, чтобы члены комиссии пришли в квартиру или дом, не надо было предоставлять даже медицинскую справку.

Особое внимание уделялось и охране порядка. В частности, в столице, по информации начальника центра общественных связей киевской милиции Владимира Полищука, во время первого тура выборов президента Украины уровень преступности в Киеве упал до рекордно низкого. По его словам, не было зафиксировано ни одно тяжкое преступление. Полищук объяснил, что во время выборов милиция привлекает к работе на улицах дополнительных сотрудников, чтобы компенсировать отсутствие занятых охраной избирательных участков и комиссий.

Без слов…

Но все же надо отдать должное работе членов избирательных комиссий. Некоторые из них были излишне ответственными и даже непредсказуемыми. За их работой неустанно следили в Комитете избирателей Украины.

По их данным, еще до 8.00 17 января на избирательном участке № 158 (с. Островка, Николаевская область) территориального избирательного округа № 132 стало ясно, что тут выборы не состоятся. И по словам заместителя главы Николаевской областной организации УНП Алексея Мирошниченко, это произошло потому, что глава избирательной комиссии участка дала ошибочную команду проставить штамп «выбыл» напротив фамилии кандидата в президенты Юрия Костенко. Так и было сделано на 408 бюллетенях… На другом участке глава комиссии оказался настолько предусмотрительным, что, опасаясь использования бесцветных чернил, выдал всем членам комиссии пронумерованные ручки. Еще один инцидент случился на избирательном участке в Одесской области. Там кабинки лишились штор – кто-то их отрезал, оставив на уровне головы лишь 30 сантиметров.

Другая нелепость произошла в селе Булаховка Днепропетровской области. Туда были направлены несколько наблюдателей для проведения голосования на дому. С собой у них было 36 бюллетеней. Случайно представители комиссии оставили их без присмотра в доме пенсионеров. Старушка же, как ответственный избиратель, заполнила их… все. После инцидента оказалось, что бюллетеней в селе на всех не хватит.

У некоторых избирателей сдавали нервы. Пожилой одессит сначала зарегистрировался и получил бюллетень, а после попросил, чтобы урну принесли ему домой, мол, жена внезапно заболела и не смогла прийти проголосовать. Понятное дело, пенсионеру отказали – списки голосующих на дому составлены заранее. Тогда и сам мужчина голосовать отказался, направившись к выходу. Когда же его попытались остановить, он на глазах у всех порвал свой бюллетень.

А вот в Черновцах в день выборов никто не захотел идти в ЗАГС. Директор соответствующего органа записи актов гражданского состояния на улице Ольги Кобылянской, Галина Сологуб, и не помнит, когда отдыхала в воскресенье. Причина отказа от свадеб – выборы. Потенциальные молодожены объясняют, что многие их родственники и друзья работают в избирательных комиссиях. В Виннице же – наоборот. Даже если кто-то и хотел бы официально зарегистрировать отношения, ничего у них не вышло бы. Все бракосочетания в городе перенесены в связи с выборами. Правда, было и исключение – одну винницкую пару все-таки расписали. Оказалось, что они захотели сделать в этот день «единственно правильный выбор».

В Мариуполе были приготовлены приятные сюрпризы для тех, кто 17 января голосовал впервые. Вместо цветов, как это было в советские времена, им вручали конфеты. Такие же сладкие прецеденты были и во Львове.

Не обошлось и без откровенных курьезов. Сотрудники МЧС в Днепропетровской области освободили женщину, которая застряла на избирательном участке в… унитазе. По словам представителя МЧС в Днепропетровской области Александра Дмитерко, тридцатиоднолетняя женщина в туалете уронила телефон и, пытаясь его достать, застряла. «Сигнал поступил спасателям около 13:20. Около 16:00 разбили унитаз и женщину освободили», – сказал он. В результате женщина доставлена в хирургическое отделение горбольницы с травмами.

А сколько еще нерассказанных историй осталось за кадром. Пожалуй, каждый избиратель что-то услышал, подметил, подумал. А для некоторых из нас выборы так и остались праздником, с которым надо поздравлять друг друга в буфете избирательного участка, попивая чай со свежевыпеченными пирожками.